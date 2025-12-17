一口山城一段故事 沈文程領路六龜風味之旅

百年老字號的「太和堂藥房」，藥香與點心交織出令人難忘的古早味草仔粿與烏梅湯。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為推廣高雄六龜多元豐富的飲食文化，交通部觀光署茂林國家風景區管理處（簡稱茂管處）推出「足留龜鄉－療癒系山城」系列活動，特別邀請「雙金歌王」沈文程擔任觀光大使，拍攝三支主題短影音。繼《旅遊篇》暖心上架後，《美食篇》也正式登場，帶領觀眾以舌尖為起點，細細品味山城的樸實風味與人情溫度。

本次《美食篇》拍攝行程橫跨六龜多個代表性美食據點，從百年老字號的「太和堂藥房」揭開序幕。店家以漢方養生見長，藥香與點心交織出令人難忘的古早味草仔粿與烏梅湯，承載著在地人共同的味覺記憶。

沿著台27甲線來到「南方金鑽」十八羅漢山遊憩區，便利的地理位置搭配壯麗景觀，是旅人歇腳與啟程的最佳據點。一碗沁涼的「十八冰」，更成為炎夏最療癒的甘甜滋味。六龜老街上的「龜心商行滴咖啡」則以濃郁咖啡香、文青氛圍與山林氣息著稱，是讓旅人放慢步調、深呼吸的迷人角落。

鏡頭隨後帶領觀眾走進在地口碑餐廳－「儷園餐廳」，熱騰騰端上的各式山產料理，湯頭鮮甜、食材入味，瞬間擄獲味蕾。接著造訪興旺烘焙，店家運用六龜山茶及地方特色食材創作甜點與麵包，香氣四溢的烘焙品為旅途增添溫暖驚喜。

▲沈文程來烘窯－檨仔腳文化共享空間窯烤麵包體驗。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

影片亦走訪百年「清甘食品行」與「寶來風味餐館」。「清甘食品行」以傳統手作漢餅與糕點著稱，每一口皆蘊含歲月與匠心；位於溫泉大街的「寶來風味餐館」則將山林野味化作一道道亮眼風味料理，展現六龜深厚的山城飲食底蘊。

在「荖濃文化工作室」與「檨仔腳文化共享空間」，旅人不僅能品嘗在地點心，更能透過文化導覽、職人故事與手作體驗，深入理解六龜的生活語彙，讓整趟旅程更具溫度與情感連結。最後一站來到「欣園製茶」，以清新茶香為旅程收尾，茶湯回甘的餘韻彷彿替山城之旅寫下溫柔句點。

▲沈文程帶大家前往「藏青谷渡假莊園」除了休憩之外，更是品嘗在地推廣的有機山茶與發酵新品。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處鄭偉宏代理處長表示，六龜的美食融合山林物產、族群文化與手作精神，不只是味覺饗宴，更是一段深刻的生活記憶。透過沈文程真摯的在地互動與細膩鏡頭語言，期盼喚起旅人對「慢食、慢旅」的嚮往，邀請大家親身走入高雄山城，品味六龜的樸實韻味與人情厚度，一起看見六龜的軟實力！

▲六龜老街上的百年店鋪還有一家是「清甘食品行」，現在依舊保留著傳承百年的餅模與印章。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

「足留龜鄉－療癒系山城」系列影片，將分別以「旅遊、美食、MV 回憶」三大主題呈現六龜的獨特魅力，並於茂管處官方粉絲專頁「Fun心遊茂林」陸續上線。更多活動資訊，請關注茂管處官方粉絲專頁「Fun心遊茂林」，掌握第一手消息。

