【台南美食】越好吃越南料理 | 壽星優惠再加一，當月壽星出示證件贈送一份小點心

自行拍攝

【 越好吃越南料理 台南店】🏃地址：701臺南市東區育樂街53之3號

店面/自行拍攝

育樂街新開的越南料理，後來查了一下是連鎖店，第一次開來台南。

自行拍攝

他們的吉祥物十分可愛，店裡不大，大概只有六張桌子，兩人四人，另外還有吧台位置，背景音樂播放非常歡愉的音樂。

菜單/自行拍攝

餐點的部分主要分套餐和單點兩個區塊，套餐的部分組合是固定的不能調整，如果剛好搭到你沒興趣的品項建議單點就好～

豬肉河粉 NT130

透明的湯頭帶著清淡，比起正港的越式料理更符合台灣人的台式。 上面浮著幾片翠綠的九層塔、幾圈洋蔥絲，油蔥酥。 油蔥酥是東南亞料理中常見的調味靈魂，它帶著一股介於蒜與洋蔥之間的香氣，炸得香脆後灑在湯麵上，讓整碗河粉瞬間多了幾分層次。

河粉算細版，但滑順Q彈，豬肉片切得薄薄的，帶點油花，煮得剛剛好，軟嫩中帶著肉香。

9號餐 NT179 (烤肉飯+香茅炸豆腐+檸檬紅茶）

餐盤上擺盤的很美，有半熟荷包蛋、酸甜的海帶芽與小黃瓜，以及主角烤肉，色彩繽紛又誘人。

烤肉帶著微焦的邊緣，一入口先是甜中帶鹹的醬香，越嚼越香。 海帶芽調味偏辣，但很下飯～佐上蛋液更是人間美味🤤

香茅炸豆腐/自行拍攝

炸豆腐的部分家人說很好吃，入口即化，但因為我對香茅過敏就沒嘗試，如果沒有點套餐，感覺也很適合單點吃看看

越式炸蝦片 NT60

推薦第一次來的朋友可以點！剛上桌吃不會有油耗味，走一種安平蝦餅的風格、內裏的芝麻很香。

煉乳法國麵包 NT70

這款法國麵包可點可不點，口感是比較有嚼勁的類型，冷掉可能會稍顯硬一些。

自行拍攝

該店活動很多，其中也包含生日優惠，不限當日真的太棒了，當月壽星出示證件即贈送一份小點心～

涼拌青木瓜/自行拍攝

我們送了涼拌青木瓜，口感爽脆青木瓜絲吸滿酸甜與檸檬香氣，搭配花生碎、辣椒與香菜，層次豐富又開胃。

自行拍攝

每一口都能感受到微辣、酸香與清脆交織的滋味，既解膩又充滿南洋風情。他們家除了餐點之外，還有一隻店狗也挺吸引人的，雖然我很怕狗，但他不會過分熱情，只有你主動找他玩他才會跟你玩，其餘的時候他都在旁邊自得其樂，非常乖巧！