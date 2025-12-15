台中南屯｜Wayan佤漾南洋料理．巷弄好味道一吃就愛上的滋味！

這家生意好不是沒有原因的，用餐期間幾乎客滿

本來以為南洋料理一直都不太對我胃口

沒想到吃完這家我是很願意再回訪品嚐每份餐點的

還有三位帥店員在店內帥氣又快速的製作料理還不吃起來（？哈哈哈



位於台中南屯的wayan佤漾南洋料理，賣的種類蠻多樣的，每人低消500元

店內座位有吧台區和兩人桌、四人桌，數量不多建議提早訂位才不要沒位置呀！！！

-

wayan佤漾南洋料理店面

wayan佤漾南洋料理店內環境

wayan佤漾南洋料理菜單及用餐須知

這次選擇的餐點是

海南雞/半雞$588鮪魚塔塔$268

印尼牛尾湯$298烘Li蟹Damn$568

泰式香茅烤豬$468炭烤沙嗲$178

馬來咖哩雞$168咖椰吐司$158

雞香飯$28鮮蝦炸春捲$188

香料奶茶$108真椰子水$158

海南雞/半雞的肉有夠優質，超級無敵嫩！

沾點醬汁再沾辣椒根本好吃到要飛到天花板了

鮪魚塔塔是一個很特別的菜，印度脆球加入生鮪魚這組合有夠酷

入口酸甜開胃同時保有脆感，鮪魚新鮮美味忍不住一口接一口直接秒吃光

印尼牛尾湯湯頭十分濃郁，滿滿膠質和精華都在這碗且燉煮了好幾小時超入味

烘Li蟹Damn的味道鹹度較高，但很適合配飯吃😍

泰式香茅烤豬一吃就驚豔，這道不點會後悔

咖椰吐司香氣獨特入口滑順！

鮮蝦炸春捲吃來完全不油真的超強

炭烤沙嗲

馬來咖哩雞

我們也點了兩杯飲品也好喝，整體吃完真的有夠讚又很飽><

香料奶茶

真椰子水

這間wayan佤漾南洋料理推薦給你們❤️

