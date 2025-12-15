可愛麋鹿＋聖誕樹！板橋名店應景甜點限定上市

Ponpie的聖誕新品不少，抹茶控當然鎖定造型可愛的一棵小樹～巧克力為主題的小鹿斑比和森果小嶼也很有興趣，另外還有杯子就是雪人造型的聖誕杯杯，連飲品都有熱紅酒，一整套誠意十足～

一棵小樹，230元 ；小鹿斑比，230元

Ponpie的水果塔是招牌，這次聖誕節系列也有加入很多水果元素，一棵小樹外層是抹茶香緹，內餡有份量十足的莓果醬，搭配抹茶戚風、香草奶霜，底層是抹茶塔殼；問了店員，這顆的抹茶粉適用靜岡（飲品的抹茶品項是森半），果然入口也是溫和抹，甜度是三款最低，是普羅大眾能接受的抹度。

造型超級可愛的小鹿斑比，滿滿的巧克力元素，可可控請點起來！這顆內餡是巧克力慕斯當主角，搭配的是香蕉奶餡，塔殼也是巧克力口味，連鹿角都是巧克力～香蕉本體甜度就挺高，加上有焦糖元素，讓這顆甜度比一棵小樹高一階。





成為這次品項MVP的森果小嶼，外層的巧克力香緹擠花成聖誕樹幹蛋糕的造型，內餡有一層厚厚的酸櫻桃果餡和香草奶餡，蛋糕主體是巧克力戚風，和小鹿斑比的慕斯口感完全不同～這顆底層是榛果脆片，有種吃金莎的錯覺，加上苦甜有厚度的巧克力香緹，個人很愛！！5吋原型也很適合當生日蛋糕，12月的壽星完全可以考慮，可以邊過聖誕節邊慶生～

Ponpie店內就有顆大聖誕樹，還有很多應景裝飾，是12月踩店最有聖誕氣息的店家，搭配兩個小塔和森果小嶼真的是滿滿聖誕節氛圍！聖誕節品項只販售到12月底，要吃要快喔～

小鹿斑比，230元；森果小嶼，1100元（5吋）

《澎派 Ponpie 板橋店》

📍 地址：新北市板橋區民權路202巷4弄1號

🚇 捷運：板橋站，3號出口步行約7分鐘

☎️ 電話：（02）2272-2224

🕛 時間：1200～1930

❌ 公休：無