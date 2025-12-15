台北昌吉街這家「波赫士領地」太犯規！用 20 萬麥森名瓷「乾杯」，超巨義式燉豬膝軟嫩到骨肉分離，還有酒香爆擊的提拉米蘇！☕️🍖🌙

跟你說，找餐廳這件事真的很考驗友情。

前幾天我們要約聚餐，群組裡吵翻天，有人不想去吵死人的熱炒店，有人嫌餐酒館太貴又吃不飽，最後我丟了一句：

「走啦，帶你們去個厲害的地方，用一套幾萬塊的杯子喝咖啡，重點是還有肉吃！」

結果我們就這樣浩浩蕩蕩殺到了昌吉街。

晚上的昌吉街其實有點安靜，但「波赫士領地」的燈光暖暖地透出來，像是一個等待歸人的秘密基地。推開門，原本還在嘰嘰喳喳的朋友們瞬間安靜了三秒。

「哇，這牆也太美了吧！」

沒錯，那面標誌性的咖啡牆在晚上的燈光下，質感直接拉滿。

這裡沒有那種急著要你吃完快滾的壓迫感，反倒有一種「今晚很長，我們慢慢來」的氛圍。

我們選了那張超大的原木桌坐下，那觸感溫潤得讓人想直接趴在上面睡覺（喂）。





搶食大戰開始：這豬膝太嫩了吧！🍖

大家坐定後，當然是先點餐。

很多人對咖啡廳的鹹食都有刻板印象，覺得就是微波食品嘛，但當那盤 義式茄汁燉豬膝 端上桌的時候，我那幾個吃貨朋友的眼睛都亮了。

那個份量真的很有誠意，巨無霸的一隻橫在盤子中間，紅豔豔的茄汁香氣隨著熱氣一直往鼻子裡鑽。

重點來了，根本不用費力切，刀子才剛碰到肉，那骨頭就「滑」出來了，順暢得像是它早就想離開那樣。我們幾個人也不顧形象了，叉子直接伸過去搶。

那個肉燉得軟嫩入味，滿滿的膠質在嘴裡化開，茄汁的酸甜剛好解膩。

配菜的烤蔬菜也不是那種軟爛的配角，櫛瓜咬下去還有水份。

真的，這道菜一上桌，大家的對話從「最近工作好煩」變成了「欸留一口給我啦！」。

為了怕大家聊得太激動嘴巴沒東西咬，我們還點了 墨西哥脆餅。

這道根本是聚會神器！切成好幾塊剛好一人一片。

咬下去「喀滋」一聲，那個酥脆的聲音超療癒，裡面的餡料帶著微微的辛香料辣度，刺激著味蕾。

它是那種你會一邊抱怨「好飽喔」，手卻又很誠實地伸出去拿第二片的邪惡食物。





誰說晚上不能喝咖啡？這是大人的浪漫 ☕️

吃完鹹食，重頭戲才要開始。雖然是晚上，但來到波赫士領地不喝咖啡真的會被笑。

我們點了 義式精品咖啡 夏威夷豆拿鐵（熱/少糖） 和手沖的 畢洛雅 G1 日曬。





當店員把咖啡端上來的時候，我朋友驚呼：「這杯子也太美！」我趕緊科普（裝懂一下）

「這可是德國麥森 Meissen 的瓷器，有三百多年歷史，號稱白色黃金耶！」

那個藍色的雙劍標誌，配上精緻的拉花，光是用看的就覺得自己身價暴漲。

大家小心翼翼地捧起杯子，像是捧著什麼稀世珍寶。

那個杯緣薄到不可思議，嘴唇貼上去幾乎沒有異物感。

夏威夷豆拿鐵的堅果香氣非常溫柔，熱熱的奶泡在晚上喝特別撫慰人心，好像把一整天的疲憊都融化了。





而那杯手沖畢洛雅 G1，用傳奇磨豆機 EK43 磨出來就是不一樣，乾淨透亮。

大家拿著幾萬塊的瓷杯互相「乾杯」，雖然裡面裝的不是酒，但這種儀式感真的太好玩了，我們忍不住拍了一百張照片發限動。

甜點胃開啟：微醺不用靠酒精 🍰

聊著聊著，甜點胃自動開啟。

來這裡絕對不能錯過 提拉米蘇。





我跟朋友說：「這可是大人的味道喔。」

一入口，他們就懂了。那不是那種死甜的小孩子口味，而是帶著濃濃酒香的衝擊！

聽說老闆用了三種酒去調和，濕潤的手指餅乾吸飽了咖啡酒液，配上綿密的馬斯卡彭起司和苦甜可可粉。

吃一口，臉頰會微微發熱，那種若有似無的微醺感，在晚上吃特別有感覺。

我們一邊挖著蛋糕，一邊聊著那些平常不敢說的心事，這塊提拉米蘇簡直是真心話大冒險的催化劑。

還有那個 開心果千層蛋糕，也是讓人驚艷。

千層皮薄如蟬翼（這形容詞好老派但真的就是這樣），層層堆疊的開心果鮮奶油香氣濃郁卻不膩口。

比起常見的抹茶或巧克力，開心果多了一種優雅的高級感。

我們幾個人在那邊數到底有幾層，最後放棄，直接大口吃掉比較實在。

比起喝酒，這樣的夜晚更讓人上癮 ✨

以前總覺得晚上聚會就是要去吵雜的地方喝酒才叫放鬆，但今晚在波赫士領地，我們發現了另一種可能。

看著窗外昌吉街偶爾經過的車燈，店裡的氣氛剛剛好，不會太安靜讓人尷尬，也不會吵到聽不見彼此的聲音。

我們就這樣癱在椅子上，喝著頂級咖啡，吃著超水準的甜點，隨意聊著未來的計畫，或是以前的糗事。這裡的服務也讓人很舒服，水杯總是滿的，但又不會一直來打擾。

重點是，這裡的每一個細節——從那台霸氣的「黑鷹」咖啡機，到手中的麥森瓷杯，都讓你覺得這場聚會很有「質感」。

不是那種為了打卡而打卡的虛榮，而是真心覺得自己被好好款待了。

結帳的時候，大家都有種「充飽電」的感覺。

雖然明天還要上班，但今晚這頓飯，好像給了我們繼續面對慣老闆的勇氣（笑）。

如果你也厭倦了那些吵雜的聚會場所，下次試試看晚上來波赫士領地吧。

帶上你最好的朋友，點一桌好料，用最貴的杯子乾杯。

相信我，這種有點奢侈、有點任性、又充滿溫度的夜晚，絕對會成為你們記憶裡很特別的一頁。喔對了，記得先訂位，畢竟那隻燉豬膝可是很搶手的！👋