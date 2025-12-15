2025新竹茶花節 美麗的花卉盛會浪漫開跑！

【旅遊經 洪書瑱報導】

新竹市年度花卉盛事—新竹市茶花節──「覓覓茶花」產業文化活動，已於新竹市茶花產銷班熱鬧開幕，由民富國小舞蹈班開場表演，宣告新竹茶花季登場，活動至明(2026)年2月28日止，代理市長邱臣遠邀請民眾一起賞花、品花、買花，並支持在地最有味道的農業，一起感受新竹冬日限定的美麗景致！


茶花季開幕儀式


茶花於冬季盛開至明(2026)年2月28日

 

冬季正值茶花盛放，是民眾賞茶花花美時刻，是走訪市郊賞花趣，並親近農業旅遊的最佳時節。新竹市不僅是茶花的主要產區，更擁有超過1,600種品種，栽種面積約15公頃，產量佔全台3分之1，是新竹的驕傲。新竹為推廣茶花產業與休閒觀光連結，除了有茶花園親子闖關尋寶趣，過4關即可兌換茶花皂或園遊券外，園內也安排DIY體驗、互動體驗區，也是美拍花徑及親子寫生角落，讓民眾能在暖冬氛圍中，感受茶花園區的多層次魅力。

茶花是新竹市農業特色品牌。今年活動結合公益行動，民眾只要憑11-12月3張紙本發票即可兌換80元園遊券一張，鼓勵大家在賞花之餘，也能捐發票做愛心。此外，還有茶花拓染帆布袋手作體驗，及小農市集、美食品嚐等精彩項目，現場特別邀請大小朋友喜愛的YOYO姐姐帶來活力演出，並準備限量茶花苗供民眾兌換，讓民眾將象徵富貴喜氣的茶花帶回家栽種，延續花節帶來的感動。

新竹市農會表示，今(2025)年新竹茶花節在新竹市茶花產銷班登場，地址為新竹市大湖路167巷63號。

以上圖片：新竹市政府提供


 

#茶花 #賞花 #親子

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

2025-11-23 19:54

#台中新地標

#臺中綠美圖❤

由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築事務所

及臺灣劉培森建築師事務所攜手設計

臺中市立美術館、圖書館共構文化場館

試營運時平日去的~人潮還可以

擺拍什麼的都還算順暢

由八座立方量體組成

量體間各自獨立卻又彼此連接

以流動&通透做為設計核心

將自然光與公園綠意被柔和的引進室內

使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼

轉換為極具活力的動態色彩

完美融和公園與室內的交流

空透的建築設計

視線可穿透建築物各空間

也是種蠻特別的視覺饗宴~!!

中美館為當代美術館

高27公尺單一玻璃展廳

各常設展廳及特別展廳

擬深根在地並培植年輕藝術家

是當代藝術及在地藝術交流的重要基地!!

圖書館的設計採分齡分棟

兒童、青少年及樂齡使用

有獨立空間卻又彼此串連

館藏結合藝術文化與在地特色

超過五十萬冊的圖書與電子書

是間充滿人文特色的閱讀知識殿堂~!!

圖書館內座位區超多且寬敞

傳統大書桌、沙發區、時尚鋼琴烤漆椅等

燈光充足，且多處提供充電

應該會吸引不少學生、上班族

來此讀書或趕報告吧~

戶外也有不少裝置藝術

鵝黃色的甜甜圈椅超可愛

坐起來感覺頗奇妙

但不難坐就是~!!

#臺中綠美圖#臺中市立美術館#臺中市立圖書館#臺中新地標

星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看

星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看

2025-12-08 17:08
星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝和官方
星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝和官方

年底最期待的「星巴克買一送一」來了。星巴克公告 12 月 8 日至 12 月 10 日連續 3 天推出「星享成雙 好友分享日」活動，只要於 11:00–20:00，星禮程會員在門市購買 兩杯大杯（含）以上、冰熱口味一致的指定飲品，就能直接享受買一送一優惠。如果你正打算揪同事開喝、或是想暖暖身體，這次的優惠非常值得把握。以下也整理出本期最受討論的必點飲品，特別是今年的季節限定耶誕風味，一次看清楚怎麼喝最划算。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

小資的救星！！這次連續3天開喝超划算別錯過。依照星巴克官網公告，12/8（一）到12/10（三）推出「星享成雙 好友分享日」買一送一優惠活動，活動期間的11:00-20:00星禮程會員至星巴克門市購買二杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，即可享有買一送一優惠。

季節限定飲品：耶誕味一次收齊

今年星巴克推出三款話題度極高的聖誕限定，不只有薄荷巧克力香，也有濃郁太妃甜味與台味星冰樂，趁買一送一喝最划算。

季節限定：薄荷風味摩卡

圖片來源：官方
圖片來源：官方

耶誕節必喝招牌。濃醇摩卡與薄荷糖漿結合，加入鮮奶後鋪上奶油和拐杖糖碎粒，喝起來濃甜中帶清爽，是最具節慶儀式感的風味。

中杯150／大杯165

季節限定：太妃核果風味那堤

圖片來源：官方
圖片來源：官方

香甜的太妃核果糖漿搭配奶泡與太妃蜜糖碎片，是螞蟻人每年必等的耶誕風味。口感濃郁卻不膩，是冬天很療癒的一杯。

中杯150／大杯165

季節限定：芝麻杏仁豆腐星冰樂

圖片來源：官方
圖片來源：官方

用芝麻醬與杏仁豆腐打造的台味星冰樂，一入口就是熟悉的古早味。杏仁豆腐的綿密與芝麻的香氣融合，限定登場時總會引起搶喝風潮。

中杯140／大杯160

經典人氣必點：怎麼喝都不會錯

馥列白

圖片來源：官方
圖片來源：官方

想讓咖啡味更明顯？那就點馥列白。使用 ristretto 短濃縮讓咖啡香氣更集中、甜感更突出，是懂喝的人常點的款式。

中杯140／大杯155

醇濃抹茶那堤

圖片來源：官方
圖片來源：官方

採用日本純抹茶製作，濃郁卻不苦，可調整甜度、甚至無糖也很好喝。抹茶控永遠回購的一杯。

中杯140／大杯155

福吉茶那堤

圖片來源：官方
圖片來源：官方

焙茶搭配蒸奶的暖香組合，味道溫順、茶韻明顯，是許多人冬天固定會點的口味。

中杯140／大杯155

星冰樂系列：甜控必喝的冰涼選項

巧克力可可碎片星冰樂

圖片來源：官方
圖片來源：官方

經典不敗。摩卡醬、鮮乳、可可碎片打造濃郁巧克力味，加上奶油與摩卡醬，層次超豐富。

中杯130／大杯150

摩卡可可碎片星冰樂

圖片來源：官方
圖片來源：官方

比巧克力可可碎片更大人風味。加入咖啡後味道更耐喝，甜度也更平衡，星冰樂愛好者必收。

中杯155／大杯175

特調風味系：想喝特別的選這區

鹹焦糖風味氮氣歐蕾

圖片來源：官方
圖片來源：官方

氮氣讓口感超綿密，搭配鹹焦糖的濃厚香氣，是許多人喝過後列入愛單的特別款。

中杯170／大杯190

焦糖瑪奇朵

圖片來源：官方
圖片來源：官方

星巴克長青熱銷款。香草糖漿、蒸奶與濃縮咖啡堆疊，再淋上焦糖醬，甜香與微苦完美平衡。

中杯145／大杯160

#咖啡 #芝麻 #香氣 #療癒 #星冰樂 #鹹焦糖 #星巴克

冬日草莓控必喝｜2026 草莓限定手搖飲系列盤點一次看（持續更新）

冬日草莓控必喝｜2026 草莓限定手搖飲系列盤點一次看（持續更新）

2025-12-13 16:09

草莓季正式登場，各大人氣手搖品牌齊推限定草莓飲，不論是酸甜果感、奶蓋誘人還是創意特調，都讓草莓控忍不住一杯接一杯。以下整理最值得追的草莓限定飲，照著喝就不會錯過這波甜蜜滋味。

文章目錄

大茗｜草莓優格飲 & 翡翠莓香

大茗草莓季新品於 12/10 全台同步登場，主打兩款風格截然不同卻同樣討喜的限定飲品。「草莓優格飲」以滑順優格為基底，融合酸甜草莓果醬，入口清爽不膩，是草莓控的耐喝首選；「翡翠莓香」則在經典翡翠拿鐵上覆上全新草莓奶蓋，頂層奶蓋輕盈香甜，草莓酸香與茶奶韻味層層交疊，整體風味圓潤順口，讓人一喝就愛上。

「草莓優格飲」圖片來源：官方
「草莓優格飲」圖片來源：官方

「翡翠莓香」圖片來源：官方
「翡翠莓香」圖片來源：官方

五桐號｜茶香x雪莓

五桐號宣告冬季人氣經典 「雪絨草莓奶酪」限量回歸，並同步推出新品 「草莓抹茶奶霜」，以酸甜莓香與濃郁奶香開啟一年一度的草莓狂潮！

圖片來源：官方
圖片來源：官方

為迎接粉紅風暴到來，這次更特別攜手大勢女團i-dle成員葉舒華代言香氛品牌【KLOWER  PANDOR】推出期間限定聯名活動，為今年冬日注入輕柔、夢幻且暖心的療癒氣息。本次合作以「茶香x雪莓」為主題，將「1360茶韻之時」淡香水帶入門市，優雅香氛與飲品風味層層交織，營造出如置身冬日午後般的愜意氛圍。自12/19起，於門市現場單筆消費滿 150元，即可獲得限量的「1360茶韻之時」隨身小香乙份。數量有限，贈完為止。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

老賴茶棧｜烤糖奶蓋

「老賴茶棧」迎接冬季草莓旺季，自 10 日起推出四款草莓限定飲品。今年最大亮點，莫過於將在 Threads 社群掀起討論熱潮的「烤糖奶蓋」首度結合新鮮草莓，打造濃郁又有層次的雙重口感冬季新品；再搭配限定粉色草莓杯身登場，從風味到視覺都話題十足，勢必成為手搖控爭相打卡的草莓季焦點。

烤糖奶蓋首次搭配新鮮草莓　圖片來源：官方
烤糖奶蓋首次搭配新鮮草莓　圖片來源：官方

老賴茶棧推出四款限定草莓飲品　圖片來源：官方
老賴茶棧推出四款限定草莓飲品　圖片來源：官方

#手搖 #人氣 #大茗 #五桐號 #草莓季

❤日系美味❤【ポムの樹創作蛋包飯】~口味飯量均☆客製化★

❤日系美味❤【ポムの樹創作蛋包飯】~口味飯量均☆客製化★

2025-12-04 09:55

#日式料理吃起來

#ポムの樹日本創作蛋包飯❤

來自日本的蛋包飯傳奇品牌

已於南港Lalaport五樓插旗

主打#創作系蛋包飯❤

蘋果樹蛋包飯光主餐就有約40種口味

從經典番茄炒飯、濃郁奶油炒飯

香氣十足的絞肉炒飯等

醬汁則有數十種~組合超過200種

連飯量都有4種尺寸可選擇

從小鳥胃的SS~大胃王的L

但小鳥胃也有1.3碗飯+2顆蛋

大衛王L尺寸~則有5.5碗+6顆蛋

根本蛋包飯界#客製化霸主

除了蛋包飯外~

也有焗烤跟義大利麵

可單點、可搭配套餐

單點也會提供味噌湯

小巧可愛的迷你馬克杯

完全無料但湯頭鮮甜適中

真的喝了會想再喝

迷你杯湯就跟水一樣

店員會一直來加滿囉!!

#鮮蝦野菇菠菜奶油❤

飯量尺寸選了小鳥胃SS

即便是奶油醬也不膩口

可能菠菜、蝦仁都多汁或爽口

和炒飯根本完美融合

蛋皮包覆~不是爆蛋汁那種

整體味道還不賴~!!

#蘋果樹蛋包飯#ポムの樹蛋包飯#日式料理#Lalaport南港

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

2025-11-27 16:17
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部

大家知道「台灣監獄美食」嗎？指的不是在監獄裡可以吃的美食，而是受刑人學習技能後製作的烘焙點心、醬料等，可以透過「矯正機關自營產品展售商城」購買，熱門商品包含臺中監獄的狀元糕、彰化監獄的蛋黃酥、臺北監獄的辣味豆干等等，在社群平台台上也有大量的討論度，今天女子漾為大家盤點那些神秘又好吃的「監獄美食」，一起來看！

2025 台灣監獄美食推薦總整理：品項、價格、哪裡買⋯一次看！

台灣監獄美食推薦 1. 台北女子看守所「重乳酪蛋糕」

台北女子看守所的「重乳酪蛋糕」十分有名！完全走實力派路線，無添加防腐劑、零加水，用的是澳洲進口乳酪，一層一層全靠手工打造，入口就是濃、香、純三連擊，減糖配方不甜膩，底部還有酥脆餅乾，好吃到不知不覺吃光光。無論送禮或自己吃，都很適合，當作辦公室下午茶也是超適合，平價又美味！

台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所
台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所

台灣監獄美食推薦 2. 桃園女子看守所「黃金泡菜」

這款桃園女子看守所的「黃金泡菜」也是綁上名！主打嚴選天然食材，搭上特別研發的「南瓜 × 味噌」金色醬汁，色澤明亮、讓人食指大動，入口是清爽系路線，微酸微甜不會膩，連不敢吃重口味的人都可以接受～全程無防腐劑、無人工色素，乾淨配方吃起來超安心，不管是拌麵、配飯還是單吃，都是那種會不小心一口接一口的！

桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 3. 桃園女子看守所「南棗核桃軟糖」

桃園女子監獄的「南棗核桃軟糖」甜而不膩、爽口不黏牙，既滿足味覺，也討喜視覺與口感享受，選用天然食材，不添加人工香料或防腐劑，每一口都能吃出健康與純粹的美味，是下午茶或零食時刻的理想小點！

桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 4. 花蓮看守所「土鳳梨酥」

花蓮看守所的「土鳳梨酥」不只外觀好看又好吃～採用台南關廟的台鳳 2 號、3 號及台農 17 號土鳳梨熬煮而成，酸甜適中、果肉纖維豐富；原味鳳梨餡則選用金鑽鳳梨搭配冬瓜，比例完美，甜而不膩、鳳梨香氣滿滿。外皮選用天然食材與頂級安佳無鹽奶油，不添加防腐劑，外酥內軟，每一口都讓人停不下來！

花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 5. 台中監獄「狀元糕」

台中監獄得的狀元糕在網路上討論度非常高！選用綠豆簧手工研磨、壓模成型，口感鬆軟綿密、風味獨特，老少咸宜，冰涼後更是清爽可口。曾獲臺灣國寶級書法家周良敦讚譽，特別題字「天下最好吃的綠豆糕在臺中監獄」，更增添文化價值。包裝以紅金為主色、黑底襯托，喜氣洋洋，自用送禮都超合適！

台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 6. 台東監獄「鮮奶吐司」

台東監獄的「鮮奶吐司」網友們紛紛讚譽有加，甚至被搶購至時常缺貨！這款鮮奶吐司選用新鮮鮮奶製作，口感紮實又香甜，百吃不膩！不只美味，價格也超親民，是每天早餐、下午茶甚至宵夜的最佳選擇，簡單一片就能療癒味蕾，平價又安心，CP 值滿分。

台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 7. 宜蘭監獄「蛋黃酥」

宜蘭監獄「蛋黃酥」使用帶土鹹鴨蛋，搭配嚴選食材純手工製作，每一顆都是滿滿心意！紅土鹹蛋黃濃郁厚實，酥皮選用進口無水奶油，烘烤出完美黃金比例的層次口感。無論自用或中秋送禮，都能讓人一口就感受到滿滿幸福與誠意！

宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網
宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網

台灣監獄美食推薦 8. 台南監獄「貝果」

台南監獄的「貝果」也很值得嘗試看看！堅持使用實在原料，每一顆貝果都經過揉壓、攪拌、烘烤，注入滿滿靈魂。遵循正統發酵手法，呈現自然麵香與彈牙嚼勁，多種口味任君挑選，讓每一口都能感受到手作的誠意與香氣，完美開啟一天的美味時光！

台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 9. 嘉義監獄「3Q 餅」

嘉義監獄的 3Q 餅名稱就有感謝之意！酥脆特製餅皮包裹軟 Q 麻糬，內餡層層驚喜：新鮮豬肉鬆、鹹蛋黃、紅豆泥交織出鹹香甜的多層次滋味，每一口都能吃到烘烤後的香酥脆，再搭上紐西蘭進口無鹽奶油與低筋麵粉的紮實口感，完全不加人工香料、防腐劑。無論送禮還是自用，都是滿滿心意的最佳首選！

嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 10. 屏東監獄「醬油」

屏東監獄的「醬油」選用非基因改造黃豆，經過 365 天慢慢發酵熟成，每一滴都凝聚了數十年釀造經驗。傳統手工精釀，香氣濃郁、層次豐富，是料理界的極品神器，無論拌飯、沾醬還是烹煮，都能瞬間提升風味，讓人一試成主顧！

屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

以上產品都可以在矯正機關自營產品展售商城官網買到，不過要特別注意不是任何時候都有的，有興趣的讀者可以有空就到官網看看，選擇自己喜歡的商品，支持台灣矯正署的產品！最後亦可延伸閱讀：盤點台灣人騎機車載過最誇張的 10 大物品：床架、充氣游泳池⋯簡直沒有極限！

#烘焙 #蛋黃酥 #美食推薦

