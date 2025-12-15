粉絲到台南集合啦！「2026台南好young」首波日韓流雙彩蛋報到-影視歌三棲女神鄭恩地、韓國超人氣女團UNIS、ASKA飛鳥涼女兒宮﨑薰

影視歌三棲女神鄭恩地。 圖：臺南市政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南市正式啟動韓粉召集令！市長黃偉哲12/12正式宣布，「2026台南好 young」耶誕跨年系列活動首場演唱會－搖滾耶誕演唱會，披先鋒演出的韓國藝人及團體，一是跨足唱歌、演戲，同時也是主持擔當的鄭恩地，跨足電視劇「請回答1997」以其獨特魅力，勾起大眾對青春時期的美好記憶獲得大眾喜愛；另一組則是經由 SBS 選秀節目《Universe Ticket》成立的韓國期間限定八人女子音樂團體 UNIS，全員青春無敵，將為粉絲帶來精采熱血的演出！除此之外，還有來自日本曾許願來台開唱 ASKA 飛鳥涼的女兒宮﨑薰，也將加入台南搖滾耶誕演唱會的陣容。

▲ASKA 飛鳥涼的女兒宮﨑薰，也是此次表演嘉賓。 圖：臺南市政府／提供

宮﨑薰是 ASKA 飛鳥涼的女兒，2023年曾在「ASKA featuring DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023」以一曲〈To Love You More〉驚豔全場，2025年3月又作為特別嘉賓登上「ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA!? in TAIPEI」，以澄澈的歌聲與優雅的身影，在觀眾心中留下了深刻記憶。

▲韓國的超人氣女團 UNIS。 圖：臺南市政府／提供

另外還有來自韓國的超人氣女團 UNIS，「大家好，我們是 UNIS，很榮幸能夠來參加台南耶誕跨年活動…」UNIS 透過影片訴說興奮心情，並且期待粉絲們，能告訴她們台南有哪些好吃、好玩的景點，當然最期待的就是要粉絲們別忘了，一起來12/20台南市政府永華市政中心西側廣場參加「搖滾耶誕演唱會」，一起到現場欣賞她們精心安排的演出，就怕韓粉們錯過。

黃偉哲市長指出，台南市近年利用有限的預算資源，盡情與市民一起造夢，做無限的想像，打造「台南限定」的耶誕跨年慶典，創各縣市跨年活動邀請知名韓星表演潮流，開創出城市品牌與口碑。 黃偉哲進一步表示，從2019年超夯韓國男團 ASTRO 和大勢女團 (G)I-DLE；2020年韓團少女時代孝淵；2022年韓流女神宣美和新生代男團 EPEX、日本超人氣女團 fruit zipper，2023年韓國超人氣女神金世正、MAMAMOO 成員輝人、VERIVERY、日本超紅的卡莉怪妞；2024韓國影帝、韓流巨星男神李俊昊、超人氣男團 EVNNE 帶來精彩表演，近2年更是勇奪跨年當日 YouTube 發燒影片第1，高人氣卡司實力印證官方跨年活動首選台南。

這次，除了南韓新人限定女團 UNIS 挾著高人氣首度來台南參與跨年外，黃偉哲宣布的另一位知名韓星，則是笑起來有月牙眼的爽朗女孩鄭恩地，她始終以收放自如的感性美聲展現超齡詮釋歌曲，加上招牌飆高音，深深擄獲廣大歌迷的心，翻唱中文歌的自信，瞬間讓人耳朵都融化了。

從偶像女團 Apink 主唱出道的她，原本想一心專注於音樂事業，沒想到演出《請回答1997》，因為作品而成為演技與歌唱兼備、備受喜愛的多棲藝人；在《請回答1997》躍升為國民現象劇後，她也陸續在《她的日與夜》等劇擔任女主角，2019年她更開始挑戰主持電台節目，近年更十分用心經營 Youtube 頻道，不僅會分享日常生活中的大小事，也常翻唱其他藝人的歌曲，讓粉絲朋友們得以大飽耳福。這次受邀來台南耶誕搖滾演唱會演出，也請 Panda 不要錯過可以近距離跟偶像互動的機會。

黃偉哲進一步表示，歷年台南跨年活動卡司，集結時下台、韓、日、荷、英等國超夯藝人及團體，精采表演迄今仍讓許許多多粉絲，近期市長臉書敲碗沒斷過，很感謝民間資源的共襄盛舉，才能讓市府在有限資源得以把整整12月，一個月的耶誕跨年系列活動，多元又豐富的呈現給大家。

黃偉哲強調，「台南好 young」耶誕跨年系列活動已開創出自己的城市品牌！除了今天公布的韓星、韓團外，還有日前公布的日本新銳女子樂團 Faulieu.，以及日本透明系女聲川西奈月，如果你以為這樣的卡司，就已經完美句點了？！當然不是，請大家別錯過，12/15還有更多卡司及韓星將完整解鎖，敬請期待。邀請韓粉們準備好應援的行曩及行程，台南等你喔！

