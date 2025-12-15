2025-12-15 19:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
粉絲到台南集合啦！「2026台南好young」首波日韓流雙彩蛋報到-影視歌三棲女神鄭恩地、韓國超人氣女團UNIS、ASKA飛鳥涼女兒宮﨑薰
【旅奇傳媒/編輯部報導】台南市正式啟動韓粉召集令！市長黃偉哲12/12正式宣布，「2026台南好 young」耶誕跨年系列活動首場演唱會－搖滾耶誕演唱會，披先鋒演出的韓國藝人及團體，一是跨足唱歌、演戲，同時也是主持擔當的鄭恩地，跨足電視劇「請回答1997」以其獨特魅力，勾起大眾對青春時期的美好記憶獲得大眾喜愛；另一組則是經由 SBS 選秀節目《Universe Ticket》成立的韓國期間限定八人女子音樂團體 UNIS，全員青春無敵，將為粉絲帶來精采熱血的演出！除此之外，還有來自日本曾許願來台開唱 ASKA 飛鳥涼的女兒宮﨑薰，也將加入台南搖滾耶誕演唱會的陣容。
宮﨑薰是 ASKA 飛鳥涼的女兒，2023年曾在「ASKA featuring DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023」以一曲〈To Love You More〉驚豔全場，2025年3月又作為特別嘉賓登上「ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA!? in TAIPEI」，以澄澈的歌聲與優雅的身影，在觀眾心中留下了深刻記憶。
另外還有來自韓國的超人氣女團 UNIS，「大家好，我們是 UNIS，很榮幸能夠來參加台南耶誕跨年活動…」UNIS 透過影片訴說興奮心情，並且期待粉絲們，能告訴她們台南有哪些好吃、好玩的景點，當然最期待的就是要粉絲們別忘了，一起來12/20台南市政府永華市政中心西側廣場參加「搖滾耶誕演唱會」，一起到現場欣賞她們精心安排的演出，就怕韓粉們錯過。
黃偉哲市長指出，台南市近年利用有限的預算資源，盡情與市民一起造夢，做無限的想像，打造「台南限定」的耶誕跨年慶典，創各縣市跨年活動邀請知名韓星表演潮流，開創出城市品牌與口碑。 黃偉哲進一步表示，從2019年超夯韓國男團 ASTRO 和大勢女團 (G)I-DLE；2020年韓團少女時代孝淵；2022年韓流女神宣美和新生代男團 EPEX、日本超人氣女團 fruit zipper，2023年韓國超人氣女神金世正、MAMAMOO 成員輝人、VERIVERY、日本超紅的卡莉怪妞；2024韓國影帝、韓流巨星男神李俊昊、超人氣男團 EVNNE 帶來精彩表演，近2年更是勇奪跨年當日 YouTube 發燒影片第1，高人氣卡司實力印證官方跨年活動首選台南。
這次，除了南韓新人限定女團 UNIS 挾著高人氣首度來台南參與跨年外，黃偉哲宣布的另一位知名韓星，則是笑起來有月牙眼的爽朗女孩鄭恩地，她始終以收放自如的感性美聲展現超齡詮釋歌曲，加上招牌飆高音，深深擄獲廣大歌迷的心，翻唱中文歌的自信，瞬間讓人耳朵都融化了。
從偶像女團 Apink 主唱出道的她，原本想一心專注於音樂事業，沒想到演出《請回答1997》，因為作品而成為演技與歌唱兼備、備受喜愛的多棲藝人；在《請回答1997》躍升為國民現象劇後，她也陸續在《她的日與夜》等劇擔任女主角，2019年她更開始挑戰主持電台節目，近年更十分用心經營 Youtube 頻道，不僅會分享日常生活中的大小事，也常翻唱其他藝人的歌曲，讓粉絲朋友們得以大飽耳福。這次受邀來台南耶誕搖滾演唱會演出，也請 Panda 不要錯過可以近距離跟偶像互動的機會。
黃偉哲進一步表示，歷年台南跨年活動卡司，集結時下台、韓、日、荷、英等國超夯藝人及團體，精采表演迄今仍讓許許多多粉絲，近期市長臉書敲碗沒斷過，很感謝民間資源的共襄盛舉，才能讓市府在有限資源得以把整整12月，一個月的耶誕跨年系列活動，多元又豐富的呈現給大家。
黃偉哲強調，「台南好 young」耶誕跨年系列活動已開創出自己的城市品牌！除了今天公布的韓星、韓團外，還有日前公布的日本新銳女子樂團 Faulieu.，以及日本透明系女聲川西奈月，如果你以為這樣的卡司，就已經完美句點了？！當然不是，請大家別錯過，12/15還有更多卡司及韓星將完整解鎖，敬請期待。邀請韓粉們準備好應援的行曩及行程，台南等你喔！
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower