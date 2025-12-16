2026世界盃足球賽熱血「玩」美！「America the Beautiful Game」賽事平台 看全美11座主辦城市大公開

全新平台America the Beautiful Game探索美國運動賽事。 圖：美國國家旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全球矚目的「FIFA 世界盃足球賽」暌違三十多年後，將於2026將再度回到美國，在迎接這場全球最大運動盛事之際，美國國家旅遊局（Brand USA）正式推出全新旅遊策劃平台「America the Beautiful Game」這個風格感十足的互動式指南已於 AmericaTheBeautiful.com/Football 正式上線，為每位足球迷精心整合必訪亮點，串連 11 座主辦城市的AI智能旅行路線，帶你在開賽前中後都能以最時尚的姿態探索美國。

適逢「America 250」美國建國 250 週年，美國國家旅遊局以主題策展方式，遴選全美250個必玩體驗，聚焦世界盃，精選50項主辦城市及週邊地區的活動，帶領球迷從球場走進城市的文化脈動。

美國國家旅遊局總裁 Fred Dixon 表示：「2026世界盃帶來運動賽事亮點，更是結合運動旅遊的絕佳機會，誠摯邀請全球球迷提前到訪，探索美國獨樹一格的目的地，請造訪AmericaTheBeautiful.com為旅程提供豐富靈感。」

就讓我們一起來看看，到底是哪些城市主辦今年世界杯足球賽，還有球迷們最關心的各國球隊的訓練基地，也將於賽程前陸續公布！

亞特蘭大（Atlanta）／熱力與節奏之都

期待八場賽事之外，建議參加亞特蘭大 Mercedes-Benz Stadium 導覽，走進球員休息室與隱藏空間，感受這座 LEED 認證球場的現代魅力。造訪亞特蘭大聯隊官方合作酒吧 Brewhouse Café，嚐嚐球迷最愛的檸檬胡椒雞翅，或到可口可樂博物館品飲來自世界各地的百款特色飲品。

由 Soccer in the Streets 推動的「交通路線足球聯盟」將足球場設於地鐵沿線，旅人可加入快閃比賽，融入當地生活。別錯過北美最大的喬治亞水族館，在1,100萬加侖水域中與豐富海洋生物近距離震撼相遇，感受亞特蘭大獨有的精采紛呈。

▲波士頓公園搭乘天鵝船漫遊小鎮。 圖：美國國家旅遊局／提供

波士頓（Boston）／體驗活力的運動日常

在波士頓運動不只是賽場上的競技，更像是規律的生活日常。走進位於 TD 花園球場（TD Garden）內的波士頓運動博物館，感受棕熊隊與塞爾提克隊的榮耀時刻，旅客還能坐上仿製的新英格蘭體育網（NESN）主播台，體驗「成為體育主播」的臨場時刻。想與當地球迷一同吶喊，不妨造訪多切斯特的女妖酒吧（The Banshee）兩層樓、十四台電視讓每場賽事轉播都熱力四射，偶爾還有名人調酒夜，為賽事之夜更增添多一份驚喜。

離開喧鬧人群，不妨漫步於波士頓公園（Boston Common）在美國最古老的公共綠地上追尋足球運動的誕生足跡。最後，以一場波士頓女子足球隊（Boston Legacy）的比賽為旅程畫下熱血句點，感受這座城市生生不息的競技能量與自信魅力。

達拉斯．沃斯堡（Dallas．Fort Worth）／熱血與榮耀的德州節奏

作為本屆賽事場次最多的主辦城市，達拉斯（Dallas）共迎來九場比賽，其中包含準決賽，熱力全開。登上當地人暱稱的「水晶球」的地標－團聚塔（Reunion Tower）俯瞰城市天際線，位於 17 樓的 Crown Block 牛排館以米其林推薦與絕美景觀聞名。

走進充滿爵士與塗鴉氛圍的 Deep Ellum 街區，在 Pecan Lodge 品味德州烤肉與南方炸雞，每一口都滿載南方熱情。漫步達拉斯藝術區（Dallas Arts District），欣賞達拉斯美術館與新創壁畫交織的藝文風景。體育迷可前往壯觀的 AT&T 體育館或造訪全美足球名人堂（National Soccer Hall of Fame）透過 VR 體驗與珍稀獎盃收藏，感受足球的榮耀時刻。

▲休士頓太空中心滿足探索宇宙的無限想像。 圖：美國國家旅遊局／提供

休士頓（Huston）／城市節奏與南方風味交融

作為本屆舉辦七場賽事的主辦城市，這座德州之心以藝術、美食與娛樂詮釋足球的多元魅力。沿著特別為賽事打造的 Main Street Promenade 漫步，七個街區的步行大道展現城市新貌；別錯過由在地藝術家創作的 Art of Soccer 展覽，巨型玻璃纖維足球化身為繽紛藝術品。

夜晚造訪榮獲《休士頓紀事報》2025 年度最佳酒吧 Social Beer Garden，英語與西語並播的轉播與脫口秀讓氛圍沸騰。想嚐地道風味不妨試試 Kolache Factory 的捷克式辣腸餡餅，或嘗試休士頓經典越式卡津小龍蝦（Viet-Cajun Crawfish）濃郁香料與煙燻辣味交織，為旅程寫下最道地的德州篇章。

堪薩斯城（Kansas City）／女力與炭香的城市靈魂

主辦六場賽事（含八強戰）的中西部名城，加上全新開幕的燒烤博物館（Museum of Barbecue）是世界上首座以燒烤文化為主題的博物館，透過互動展區體驗獨特魅力。

前往全球首座專為女子職業球隊打造的 CPKC 體育場，觀賞 KC Current 女足賽事，在場內品嚐 Joe’s KC Bar-B-Que 美味烤肉 與 Boulevard Brewing Co. 精釀佳餚。賽前可到由球員經營的 Pitchside Coffee 來杯咖啡，或前往女子運動專屬酒吧 The Dub 感受滿滿女力。搭乘免費堪薩斯市電車 KC Streetcar 在河畔市場體驗這座城市最迷人的香氣與活力。

洛杉磯（Los Angeles）／星光閃耀的賽事舞台

以光影與傳奇聞名的洛杉磯，將以八場賽事（含開幕戰）點燃全城熱潮。走進歷史地標－洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum），穿越運動員通道與觀景台，感受這座曾舉辦兩屆奧運與無數巨星演唱會的經典風華。毗鄰的 BMO 體育場 是 LAFC 與 Angel City FC 的主場，全年激情不歇；而 SoFi 體育場 以開放式走廊與雙面 4K 巨幕展現現代建築之美。

離開球場，城市的足球熱在街角延續 La Chuperia 與 La Cita Bar 洋溢拉丁熱情，Britannia Pub 與 Ye Olde King’s Head 瀰漫英倫風情，品嚐 Absolution Brewing Company 手工啤酒，在這座城市每場比賽都像一幕電影續章。

▲佛羅里達州邁阿密海灘陽光碧海風情。 圖：美國國家旅遊局／提供

邁阿密（Miami）／藝術與體育心領神會

這座城市將以七場焦點賽事（含八強與季軍戰）點燃盛夏激情。走進藝術聚落 Wynwood Walls，欣賞描繪足球傳奇梅西的繽紛壁畫，感受城市對足球的熱愛。佩雷斯藝術博物館（PAMM） 將於賽事期間推出特展 Get in the Game 集結百位藝術家以創作致敬運動精神。

觀賽之餘，造訪話題酒吧 Grails，在70面螢幕前觀賽，啜飲以陶瓷球鞋杯盛裝的特調雞尾酒，時尚又具收藏價值。未來坐落於前高爾夫球場的 Miami Freedom Park 將以58英畝綠地、飯店與餐飲購物空間，成為2026年登場的邁阿密新地標。

紐約（New York）／不夜之城文化與競技的華麗交鋒

紐約與紐澤西將以八場賽事（含冠軍終戰）掀起今夏最耀眼的足球盛典。洛克斐勒中心（Rockefeller Center） 將化身為球迷村，經典溜冰場變身綠茵球場，結合轉播、音樂與文化活動；登上 Top of the Rock 觀景台，城市天際線即是最佳背景。

跨越哈德遜河，自由州立公園的39天嘉年華以音樂與互動點燃熱潮。走訪大都會人壽體育場探索決賽舞台，再造訪被譽為「足球搖籃」的 Kearny 與 Harrison。夜色降臨從百老匯旁的 Football Factory 到布魯克林的 Banter 再到1932年開業的 The Soccer Tavern，凝聚全城的歡呼聲，共同為這場跨文化盛典譜下動人音符。

費城（Philadelphia）／足球場與餐桌的雙重饗宴

「兄弟之愛之城」費城即將迎來六場熱血賽事（含16強戰）從球場到街頭都瀰漫著運動的激情。走進林肯金融球場（Lincoln Financial Field），可親身踏上球員通道與賽場，體驗競技的臨場震撼。

城市的味覺魅力同樣耀眼，米其林首次評鑑即頒星給 Her Place Supper Club、義法完美融合的 Friday Saturday Sunday 與法韓交織新美味的 Provenance 展現費城當代美食高度。想感受在地風味必嚐誕生於1930年代的 Pat’s King of Steaks 牛肉起司堡，或米其林推薦的 Angelo’s Pizzeria。夜晚造訪費城首間酷兒女性運動酒吧 Marsha’s，為女子運動員喝采！

▲舊金山灣奧克蘭海灣大橋城市燈火閃耀如星。 圖：美國國家旅遊局／提供

舊金山灣區（San Francisco Bay Area）／展現創意、科技與足球共舞

作為本屆舉辦六場賽事（含32強戰）的主辦城市，這裡以創意重新定義城市魅力。沿著 Big Art Loop 踏上34英里的自行車藝術長廊，欣賞多達百件臨時雕塑，首段 Portside 已率先登場。鄰近球場的 Great Big Game Show 則讓2至14人的團體化身遊戲節目選手，在真實錄影棚體驗趣味挑戰。

科技迷可前往 Google Visitor Experience 參加藝術課程、健康講座或女子足球聯賽派對，感受矽谷的脈動。若想在市中心放鬆Hi Tops 為卡斯楚區首間同志運動酒吧，而 Rikki’s 專為女子運動設計。最後以 San Francisco Martini Trail 的23間經典酒吧為旅程收尾，在馬丁尼香氣中品味屬於舊金山的節奏。

▲西雅圖天際線太空針塔與雷尼爾山交織剪影。 圖：美國國家旅遊局／提供

西雅圖（Seattle）／自然、文化與足球的完美三重奏

擁有六場賽事（含兩場淘汰賽）西雅圖以藝術、咖啡與社群魅力迎接全球目光。距離太空針塔僅數步之遙的 Chihuly Garden and Glass 展出傳奇玻璃藝術家 Dale Chihuly 的百呎雕塑與手工玻璃作品。

新開幕的 Pitch the Baby 是城市首間女子運動酒吧，結合足球、脫口秀與飲品文化，展現多元包容的城市風格。而前球員創立的 Santo Coffee Co.則以哥倫比亞風味咖啡凝聚熱情。

全新規劃的 Unity Loop 4.25英里步道，串聯 Lumen Field 與 Seattle Center，沿途經過海濱公園、唐人街國際區與多座城市綠地。別忘了造訪派克市場與登上太空針塔，以全景視野與太平洋微風，感受西雅圖獨有的自由靈魂。

「America the Beautiful Game 」不只是旅遊平台，更像是一位懂你品味、懂你期待的私人策展家，無論你是專為足球而來，或是先旅行而後看球，邀請你現在就開始規劃屬於自己的世界盃玩美旅程！

