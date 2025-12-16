2026世界盃足球賽熱血「玩」美！「America the Beautiful Game」賽事平台 看全美11座主辦城市大公開

2025-12-16 07:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
全新平台America the Beautiful Game探索美國運動賽事。　圖：美國國家旅遊局／提供
全新平台America the Beautiful Game探索美國運動賽事。　圖：美國國家旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全球矚目的「FIFA 世界盃足球賽」暌違三十多年後，將於2026將再度回到美國，在迎接這場全球最大運動盛事之際，美國國家旅遊局（Brand USA）正式推出全新旅遊策劃平台「America the Beautiful Game」這個風格感十足的互動式指南已於 AmericaTheBeautiful.com/Football 正式上線，為每位足球迷精心整合必訪亮點，串連 11 座主辦城市的AI智能旅行路線，帶你在開賽前中後都能以最時尚的姿態探索美國。

適逢「America 250」美國建國 250 週年，美國國家旅遊局以主題策展方式，遴選全美250個必玩體驗，聚焦世界盃，精選50項主辦城市及週邊地區的活動，帶領球迷從球場走進城市的文化脈動。

美國國家旅遊局總裁 Fred Dixon 表示：「2026世界盃帶來運動賽事亮點，更是結合運動旅遊的絕佳機會，誠摯邀請全球球迷提前到訪，探索美國獨樹一格的目的地，請造訪AmericaTheBeautiful.com為旅程提供豐富靈感。」

就讓我們一起來看看，到底是哪些城市主辦今年世界杯足球賽，還有球迷們最關心的各國球隊的訓練基地，也將於賽程前陸續公布！

亞特蘭大（Atlanta）／熱力與節奏之都

期待八場賽事之外，建議參加亞特蘭大 Mercedes-Benz Stadium 導覽，走進球員休息室與隱藏空間，感受這座 LEED 認證球場的現代魅力。造訪亞特蘭大聯隊官方合作酒吧 Brewhouse Café，嚐嚐球迷最愛的檸檬胡椒雞翅，或到可口可樂博物館品飲來自世界各地的百款特色飲品。

由 Soccer in the Streets 推動的「交通路線足球聯盟」將足球場設於地鐵沿線，旅人可加入快閃比賽，融入當地生活。別錯過北美最大的喬治亞水族館，在1,100萬加侖水域中與豐富海洋生物近距離震撼相遇，感受亞特蘭大獨有的精采紛呈。

▲波士頓公園搭乘天鵝船漫遊小鎮。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲波士頓公園搭乘天鵝船漫遊小鎮。　圖：美國國家旅遊局／提供

波士頓（Boston）／體驗活力的運動日常

在波士頓運動不只是賽場上的競技，更像是規律的生活日常。走進位於 TD 花園球場（TD Garden）內的波士頓運動博物館，感受棕熊隊與塞爾提克隊的榮耀時刻，旅客還能坐上仿製的新英格蘭體育網（NESN）主播台，體驗「成為體育主播」的臨場時刻。想與當地球迷一同吶喊，不妨造訪多切斯特的女妖酒吧（The Banshee）兩層樓、十四台電視讓每場賽事轉播都熱力四射，偶爾還有名人調酒夜，為賽事之夜更增添多一份驚喜。

離開喧鬧人群，不妨漫步於波士頓公園（Boston Common）在美國最古老的公共綠地上追尋足球運動的誕生足跡。最後，以一場波士頓女子足球隊（Boston Legacy）的比賽為旅程畫下熱血句點，感受這座城市生生不息的競技能量與自信魅力。

達拉斯．沃斯堡（Dallas．Fort Worth）／熱血與榮耀的德州節奏

作為本屆賽事場次最多的主辦城市，達拉斯（Dallas）共迎來九場比賽，其中包含準決賽，熱力全開。登上當地人暱稱的「水晶球」的地標－團聚塔（Reunion Tower）俯瞰城市天際線，位於 17 樓的 Crown Block 牛排館以米其林推薦與絕美景觀聞名。

走進充滿爵士與塗鴉氛圍的 Deep Ellum 街區，在 Pecan Lodge 品味德州烤肉與南方炸雞，每一口都滿載南方熱情。漫步達拉斯藝術區（Dallas Arts District），欣賞達拉斯美術館與新創壁畫交織的藝文風景。體育迷可前往壯觀的 AT&T 體育館或造訪全美足球名人堂（National Soccer Hall of Fame）透過 VR 體驗與珍稀獎盃收藏，感受足球的榮耀時刻。

▲休士頓太空中心滿足探索宇宙的無限想像。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲休士頓太空中心滿足探索宇宙的無限想像。　圖：美國國家旅遊局／提供

休士頓（Huston）／城市節奏與南方風味交融

作為本屆舉辦七場賽事的主辦城市，這座德州之心以藝術、美食與娛樂詮釋足球的多元魅力。沿著特別為賽事打造的 Main Street Promenade 漫步，七個街區的步行大道展現城市新貌；別錯過由在地藝術家創作的 Art of Soccer 展覽，巨型玻璃纖維足球化身為繽紛藝術品。

夜晚造訪榮獲《休士頓紀事報》2025 年度最佳酒吧 Social Beer Garden，英語與西語並播的轉播與脫口秀讓氛圍沸騰。想嚐地道風味不妨試試 Kolache Factory 的捷克式辣腸餡餅，或嘗試休士頓經典越式卡津小龍蝦（Viet-Cajun Crawfish）濃郁香料與煙燻辣味交織，為旅程寫下最道地的德州篇章。

堪薩斯城（Kansas City）／女力與炭香的城市靈魂

主辦六場賽事（含八強戰）的中西部名城，加上全新開幕的燒烤博物館（Museum of Barbecue）是世界上首座以燒烤文化為主題的博物館，透過互動展區體驗獨特魅力。

前往全球首座專為女子職業球隊打造的 CPKC 體育場，觀賞 KC Current 女足賽事，在場內品嚐 Joe’s KC Bar-B-Que 美味烤肉 與 Boulevard Brewing Co. 精釀佳餚。賽前可到由球員經營的 Pitchside Coffee 來杯咖啡，或前往女子運動專屬酒吧 The Dub 感受滿滿女力。搭乘免費堪薩斯市電車 KC Streetcar 在河畔市場體驗這座城市最迷人的香氣與活力。

洛杉磯（Los Angeles）／星光閃耀的賽事舞台

以光影與傳奇聞名的洛杉磯，將以八場賽事（含開幕戰）點燃全城熱潮。走進歷史地標－洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum），穿越運動員通道與觀景台，感受這座曾舉辦兩屆奧運與無數巨星演唱會的經典風華。毗鄰的 BMO 體育場 是 LAFC 與 Angel City FC 的主場，全年激情不歇；而 SoFi 體育場 以開放式走廊與雙面 4K 巨幕展現現代建築之美。

離開球場，城市的足球熱在街角延續 La Chuperia 與 La Cita Bar 洋溢拉丁熱情，Britannia Pub 與 Ye Olde King’s Head 瀰漫英倫風情，品嚐 Absolution Brewing Company 手工啤酒，在這座城市每場比賽都像一幕電影續章。

▲佛羅里達州邁阿密海灘陽光碧海風情。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲佛羅里達州邁阿密海灘陽光碧海風情。　圖：美國國家旅遊局／提供

邁阿密（Miami）／藝術與體育心領神會

這座城市將以七場焦點賽事（含八強與季軍戰）點燃盛夏激情。走進藝術聚落 Wynwood Walls，欣賞描繪足球傳奇梅西的繽紛壁畫，感受城市對足球的熱愛。佩雷斯藝術博物館（PAMM） 將於賽事期間推出特展 Get in the Game 集結百位藝術家以創作致敬運動精神。

觀賽之餘，造訪話題酒吧 Grails，在70面螢幕前觀賽，啜飲以陶瓷球鞋杯盛裝的特調雞尾酒，時尚又具收藏價值。未來坐落於前高爾夫球場的 Miami Freedom Park 將以58英畝綠地、飯店與餐飲購物空間，成為2026年登場的邁阿密新地標。

紐約（New York）／不夜之城文化與競技的華麗交鋒

紐約與紐澤西將以八場賽事（含冠軍終戰）掀起今夏最耀眼的足球盛典。洛克斐勒中心（Rockefeller Center） 將化身為球迷村，經典溜冰場變身綠茵球場，結合轉播、音樂與文化活動；登上 Top of the Rock 觀景台，城市天際線即是最佳背景。

跨越哈德遜河，自由州立公園的39天嘉年華以音樂與互動點燃熱潮。走訪大都會人壽體育場探索決賽舞台，再造訪被譽為「足球搖籃」的 Kearny 與 Harrison。夜色降臨從百老匯旁的 Football Factory 到布魯克林的 Banter 再到1932年開業的 The Soccer Tavern，凝聚全城的歡呼聲，共同為這場跨文化盛典譜下動人音符。

費城（Philadelphia）／足球場與餐桌的雙重饗宴

「兄弟之愛之城」費城即將迎來六場熱血賽事（含16強戰）從球場到街頭都瀰漫著運動的激情。走進林肯金融球場（Lincoln Financial Field），可親身踏上球員通道與賽場，體驗競技的臨場震撼。

城市的味覺魅力同樣耀眼，米其林首次評鑑即頒星給 Her Place Supper Club、義法完美融合的 Friday Saturday Sunday 與法韓交織新美味的 Provenance 展現費城當代美食高度。想感受在地風味必嚐誕生於1930年代的 Pat’s King of Steaks 牛肉起司堡，或米其林推薦的 Angelo’s Pizzeria。夜晚造訪費城首間酷兒女性運動酒吧 Marsha’s，為女子運動員喝采！

▲舊金山灣奧克蘭海灣大橋城市燈火閃耀如星。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲舊金山灣奧克蘭海灣大橋城市燈火閃耀如星。　圖：美國國家旅遊局／提供

舊金山灣區（San Francisco Bay Area）／展現創意、科技與足球共舞

作為本屆舉辦六場賽事（含32強戰）的主辦城市，這裡以創意重新定義城市魅力。沿著 Big Art Loop 踏上34英里的自行車藝術長廊，欣賞多達百件臨時雕塑，首段 Portside 已率先登場。鄰近球場的 Great Big Game Show 則讓2至14人的團體化身遊戲節目選手，在真實錄影棚體驗趣味挑戰。

科技迷可前往 Google Visitor Experience 參加藝術課程、健康講座或女子足球聯賽派對，感受矽谷的脈動。若想在市中心放鬆Hi Tops 為卡斯楚區首間同志運動酒吧，而 Rikki’s 專為女子運動設計。最後以 San Francisco Martini Trail 的23間經典酒吧為旅程收尾，在馬丁尼香氣中品味屬於舊金山的節奏。

▲西雅圖天際線太空針塔與雷尼爾山交織剪影。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲西雅圖天際線太空針塔與雷尼爾山交織剪影。　圖：美國國家旅遊局／提供

西雅圖（Seattle）／自然、文化與足球的完美三重奏

擁有六場賽事（含兩場淘汰賽）西雅圖以藝術、咖啡與社群魅力迎接全球目光。距離太空針塔僅數步之遙的 Chihuly Garden and Glass 展出傳奇玻璃藝術家 Dale Chihuly 的百呎雕塑與手工玻璃作品。

新開幕的 Pitch the Baby 是城市首間女子運動酒吧，結合足球、脫口秀與飲品文化，展現多元包容的城市風格。而前球員創立的 Santo Coffee Co.則以哥倫比亞風味咖啡凝聚熱情。

全新規劃的 Unity Loop 4.25英里步道，串聯 Lumen Field 與 Seattle Center，沿途經過海濱公園、唐人街國際區與多座城市綠地。別忘了造訪派克市場與登上太空針塔，以全景視野與太平洋微風，感受西雅圖獨有的自由靈魂。

America the Beautiful Game 」不只是旅遊平台，更像是一位懂你品味、懂你期待的私人策展家，無論你是專為足球而來，或是先旅行而後看球，邀請你現在就開始規劃屬於自己的世界盃玩美旅程！

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」

編輯推薦

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

旅奇傳媒 TR Omnimedia

旅奇傳媒 TR Omnimedia

以旅遊／休閒／美食／品味為本的新聞平台，提供海內外最新消息及情報，透過深度與廣度兼具報導，帶領您閱覽豐富、多元的生活！

#足球 #魅力 #博物館

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開
往下滑看更多精彩文章
❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

2025-11-23 19:54 Belinda的玩美甜蜜窩

#台中新地標

#臺中綠美圖❤

由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築事務所

及臺灣劉培森建築師事務所攜手設計

臺中市立美術館、圖書館共構文化場館

試營運時平日去的~人潮還可以

擺拍什麼的都還算順暢

由八座立方量體組成

量體間各自獨立卻又彼此連接

以流動&通透做為設計核心

將自然光與公園綠意被柔和的引進室內

使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼

轉換為極具活力的動態色彩

完美融和公園與室內的交流

空透的建築設計

視線可穿透建築物各空間

也是種蠻特別的視覺饗宴~!!

中美館為當代美術館

高27公尺單一玻璃展廳

各常設展廳及特別展廳

擬深根在地並培植年輕藝術家

是當代藝術及在地藝術交流的重要基地!!

圖書館的設計採分齡分棟

兒童、青少年及樂齡使用

有獨立空間卻又彼此串連

館藏結合藝術文化與在地特色

超過五十萬冊的圖書與電子書

是間充滿人文特色的閱讀知識殿堂~!!

圖書館內座位區超多且寬敞

傳統大書桌、沙發區、時尚鋼琴烤漆椅等

燈光充足，且多處提供充電

應該會吸引不少學生、上班族

來此讀書或趕報告吧~

戶外也有不少裝置藝術

鵝黃色的甜甜圈椅超可愛

坐起來感覺頗奇妙

但不難坐就是~!!

#臺中綠美圖#臺中市立美術館#臺中市立圖書館#臺中新地標

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時尚 #藝術家 #打卡景點 #展覽帶逛

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
往下滑看更多精彩文章
冬日草莓控必喝｜2026 草莓限定手搖飲系列盤點一次看（持續更新）

冬日草莓控必喝｜2026 草莓限定手搖飲系列盤點一次看（持續更新）

2025-12-13 16:09 女子漾 ／編輯周意軒

草莓季正式登場，各大人氣手搖品牌齊推限定草莓飲，不論是酸甜果感、奶蓋誘人還是創意特調，都讓草莓控忍不住一杯接一杯。以下整理最值得追的草莓限定飲，照著喝就不會錯過這波甜蜜滋味。

文章目錄

大茗｜草莓優格飲 & 翡翠莓香

大茗草莓季新品於 12/10 全台同步登場，主打兩款風格截然不同卻同樣討喜的限定飲品。「草莓優格飲」以滑順優格為基底，融合酸甜草莓果醬，入口清爽不膩，是草莓控的耐喝首選；「翡翠莓香」則在經典翡翠拿鐵上覆上全新草莓奶蓋，頂層奶蓋輕盈香甜，草莓酸香與茶奶韻味層層交疊，整體風味圓潤順口，讓人一喝就愛上。

「草莓優格飲」圖片來源：官方
「草莓優格飲」圖片來源：官方

「翡翠莓香」圖片來源：官方
「翡翠莓香」圖片來源：官方

五桐號｜茶香x雪莓

五桐號宣告冬季人氣經典 「雪絨草莓奶酪」限量回歸，並同步推出新品 「草莓抹茶奶霜」，以酸甜莓香與濃郁奶香開啟一年一度的草莓狂潮！

圖片來源：官方
圖片來源：官方

為迎接粉紅風暴到來，這次更特別攜手大勢女團i-dle成員葉舒華代言香氛品牌【KLOWER  PANDOR】推出期間限定聯名活動，為今年冬日注入輕柔、夢幻且暖心的療癒氣息。本次合作以「茶香x雪莓」為主題，將「1360茶韻之時」淡香水帶入門市，優雅香氛與飲品風味層層交織，營造出如置身冬日午後般的愜意氛圍。自12/19起，於門市現場單筆消費滿 150元，即可獲得限量的「1360茶韻之時」隨身小香乙份。數量有限，贈完為止。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

老賴茶棧｜烤糖奶蓋

「老賴茶棧」迎接冬季草莓旺季，自 10 日起推出四款草莓限定飲品。今年最大亮點，莫過於將在 Threads 社群掀起討論熱潮的「烤糖奶蓋」首度結合新鮮草莓，打造濃郁又有層次的雙重口感冬季新品；再搭配限定粉色草莓杯身登場，從風味到視覺都話題十足，勢必成為手搖控爭相打卡的草莓季焦點。

烤糖奶蓋首次搭配新鮮草莓　圖片來源：官方
烤糖奶蓋首次搭配新鮮草莓　圖片來源：官方

老賴茶棧推出四款限定草莓飲品　圖片來源：官方
老賴茶棧推出四款限定草莓飲品　圖片來源：官方

編輯推薦

#手搖 #人氣 #大茗 #五桐號 #草莓季

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
往下滑看更多精彩文章
星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看

星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看

2025-12-08 17:08 女子漾／編輯周意軒
星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝和官方
星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝和官方

年底最期待的「星巴克買一送一」來了。星巴克公告 12 月 8 日至 12 月 10 日連續 3 天推出「星享成雙 好友分享日」活動，只要於 11:00–20:00，星禮程會員在門市購買 兩杯大杯（含）以上、冰熱口味一致的指定飲品，就能直接享受買一送一優惠。如果你正打算揪同事開喝、或是想暖暖身體，這次的優惠非常值得把握。以下也整理出本期最受討論的必點飲品，特別是今年的季節限定耶誕風味，一次看清楚怎麼喝最划算。

編輯推薦

圖片來源：官方
圖片來源：官方

小資的救星！！這次連續3天開喝超划算別錯過。依照星巴克官網公告，12/8（一）到12/10（三）推出「星享成雙 好友分享日」買一送一優惠活動，活動期間的11:00-20:00星禮程會員至星巴克門市購買二杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，即可享有買一送一優惠。

季節限定飲品：耶誕味一次收齊

今年星巴克推出三款話題度極高的聖誕限定，不只有薄荷巧克力香，也有濃郁太妃甜味與台味星冰樂，趁買一送一喝最划算。

季節限定：薄荷風味摩卡

圖片來源：官方
圖片來源：官方

耶誕節必喝招牌。濃醇摩卡與薄荷糖漿結合，加入鮮奶後鋪上奶油和拐杖糖碎粒，喝起來濃甜中帶清爽，是最具節慶儀式感的風味。

中杯150／大杯165

季節限定：太妃核果風味那堤

圖片來源：官方
圖片來源：官方

香甜的太妃核果糖漿搭配奶泡與太妃蜜糖碎片，是螞蟻人每年必等的耶誕風味。口感濃郁卻不膩，是冬天很療癒的一杯。

中杯150／大杯165

季節限定：芝麻杏仁豆腐星冰樂

圖片來源：官方
圖片來源：官方

用芝麻醬與杏仁豆腐打造的台味星冰樂，一入口就是熟悉的古早味。杏仁豆腐的綿密與芝麻的香氣融合，限定登場時總會引起搶喝風潮。

中杯140／大杯160

經典人氣必點：怎麼喝都不會錯

馥列白

圖片來源：官方
圖片來源：官方

想讓咖啡味更明顯？那就點馥列白。使用 ristretto 短濃縮讓咖啡香氣更集中、甜感更突出，是懂喝的人常點的款式。

中杯140／大杯155

醇濃抹茶那堤

圖片來源：官方
圖片來源：官方

採用日本純抹茶製作，濃郁卻不苦，可調整甜度、甚至無糖也很好喝。抹茶控永遠回購的一杯。

中杯140／大杯155

福吉茶那堤

圖片來源：官方
圖片來源：官方

焙茶搭配蒸奶的暖香組合，味道溫順、茶韻明顯，是許多人冬天固定會點的口味。

中杯140／大杯155

星冰樂系列：甜控必喝的冰涼選項

巧克力可可碎片星冰樂

圖片來源：官方
圖片來源：官方

經典不敗。摩卡醬、鮮乳、可可碎片打造濃郁巧克力味，加上奶油與摩卡醬，層次超豐富。

中杯130／大杯150

摩卡可可碎片星冰樂

圖片來源：官方
圖片來源：官方

比巧克力可可碎片更大人風味。加入咖啡後味道更耐喝，甜度也更平衡，星冰樂愛好者必收。

中杯155／大杯175

特調風味系：想喝特別的選這區

鹹焦糖風味氮氣歐蕾

圖片來源：官方
圖片來源：官方

氮氣讓口感超綿密，搭配鹹焦糖的濃厚香氣，是許多人喝過後列入愛單的特別款。

中杯170／大杯190

焦糖瑪奇朵

圖片來源：官方
圖片來源：官方

星巴克長青熱銷款。香草糖漿、蒸奶與濃縮咖啡堆疊，再淋上焦糖醬，甜香與微苦完美平衡。

中杯145／大杯160

#咖啡 #芝麻 #香氣 #療癒 #星冰樂 #鹹焦糖 #星巴克

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
往下滑看更多精彩文章
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

2025-11-27 16:17 女子漾／編輯王廷羽
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部

大家知道「台灣監獄美食」嗎？指的不是在監獄裡可以吃的美食，而是受刑人學習技能後製作的烘焙點心、醬料等，可以透過「矯正機關自營產品展售商城」購買，熱門商品包含臺中監獄的狀元糕、彰化監獄的蛋黃酥、臺北監獄的辣味豆干等等，在社群平台台上也有大量的討論度，今天女子漾為大家盤點那些神秘又好吃的「監獄美食」，一起來看！

編輯推薦

2025 台灣監獄美食推薦總整理：品項、價格、哪裡買⋯一次看！

台灣監獄美食推薦 1. 台北女子看守所「重乳酪蛋糕」

台北女子看守所的「重乳酪蛋糕」十分有名！完全走實力派路線，無添加防腐劑、零加水，用的是澳洲進口乳酪，一層一層全靠手工打造，入口就是濃、香、純三連擊，減糖配方不甜膩，底部還有酥脆餅乾，好吃到不知不覺吃光光。無論送禮或自己吃，都很適合，當作辦公室下午茶也是超適合，平價又美味！

台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所
台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所

台灣監獄美食推薦 2. 桃園女子看守所「黃金泡菜」

這款桃園女子看守所的「黃金泡菜」也是綁上名！主打嚴選天然食材，搭上特別研發的「南瓜 × 味噌」金色醬汁，色澤明亮、讓人食指大動，入口是清爽系路線，微酸微甜不會膩，連不敢吃重口味的人都可以接受～全程無防腐劑、無人工色素，乾淨配方吃起來超安心，不管是拌麵、配飯還是單吃，都是那種會不小心一口接一口的！

桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 3. 桃園女子看守所「南棗核桃軟糖」

桃園女子監獄的「南棗核桃軟糖」甜而不膩、爽口不黏牙，既滿足味覺，也討喜視覺與口感享受，選用天然食材，不添加人工香料或防腐劑，每一口都能吃出健康與純粹的美味，是下午茶或零食時刻的理想小點！

桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 4. 花蓮看守所「土鳳梨酥」

花蓮看守所的「土鳳梨酥」不只外觀好看又好吃～採用台南關廟的台鳳 2 號、3 號及台農 17 號土鳳梨熬煮而成，酸甜適中、果肉纖維豐富；原味鳳梨餡則選用金鑽鳳梨搭配冬瓜，比例完美，甜而不膩、鳳梨香氣滿滿。外皮選用天然食材與頂級安佳無鹽奶油，不添加防腐劑，外酥內軟，每一口都讓人停不下來！

花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 5. 台中監獄「狀元糕」

台中監獄得的狀元糕在網路上討論度非常高！選用綠豆簧手工研磨、壓模成型，口感鬆軟綿密、風味獨特，老少咸宜，冰涼後更是清爽可口。曾獲臺灣國寶級書法家周良敦讚譽，特別題字「天下最好吃的綠豆糕在臺中監獄」，更增添文化價值。包裝以紅金為主色、黑底襯托，喜氣洋洋，自用送禮都超合適！

台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 6. 台東監獄「鮮奶吐司」

台東監獄的「鮮奶吐司」網友們紛紛讚譽有加，甚至被搶購至時常缺貨！這款鮮奶吐司選用新鮮鮮奶製作，口感紮實又香甜，百吃不膩！不只美味，價格也超親民，是每天早餐、下午茶甚至宵夜的最佳選擇，簡單一片就能療癒味蕾，平價又安心，CP 值滿分。

台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 7. 宜蘭監獄「蛋黃酥」

宜蘭監獄「蛋黃酥」使用帶土鹹鴨蛋，搭配嚴選食材純手工製作，每一顆都是滿滿心意！紅土鹹蛋黃濃郁厚實，酥皮選用進口無水奶油，烘烤出完美黃金比例的層次口感。無論自用或中秋送禮，都能讓人一口就感受到滿滿幸福與誠意！

宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網
宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網

台灣監獄美食推薦 8. 台南監獄「貝果」

台南監獄的「貝果」也很值得嘗試看看！堅持使用實在原料，每一顆貝果都經過揉壓、攪拌、烘烤，注入滿滿靈魂。遵循正統發酵手法，呈現自然麵香與彈牙嚼勁，多種口味任君挑選，讓每一口都能感受到手作的誠意與香氣，完美開啟一天的美味時光！

台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 9. 嘉義監獄「3Q 餅」

嘉義監獄的 3Q 餅名稱就有感謝之意！酥脆特製餅皮包裹軟 Q 麻糬，內餡層層驚喜：新鮮豬肉鬆、鹹蛋黃、紅豆泥交織出鹹香甜的多層次滋味，每一口都能吃到烘烤後的香酥脆，再搭上紐西蘭進口無鹽奶油與低筋麵粉的紮實口感，完全不加人工香料、防腐劑。無論送禮還是自用，都是滿滿心意的最佳首選！

嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 10. 屏東監獄「醬油」

屏東監獄的「醬油」選用非基因改造黃豆，經過 365 天慢慢發酵熟成，每一滴都凝聚了數十年釀造經驗。傳統手工精釀，香氣濃郁、層次豐富，是料理界的極品神器，無論拌飯、沾醬還是烹煮，都能瞬間提升風味，讓人一試成主顧！

屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

以上產品都可以在矯正機關自營產品展售商城官網買到，不過要特別注意不是任何時候都有的，有興趣的讀者可以有空就到官網看看，選擇自己喜歡的商品，支持台灣矯正署的產品！最後亦可延伸閱讀：盤點台灣人騎機車載過最誇張的 10 大物品：床架、充氣游泳池⋯簡直沒有極限！

【本文為JUSKY街星授權提供】

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#烘焙 #蛋黃酥 #美食推薦

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
往下滑看更多精彩文章
【懶人包】2025 機場必買清單：免稅優勢、限定商品到最後補貨...旅客最常購物的10大原因

【懶人包】2025 機場必買清單：免稅優勢、限定商品到最後補貨...旅客最常購物的10大原因

2025-11-28 15:02 DailyView網路溫度計
網友提供
網友提供

別再滑手機了！候機時間也能逛到失心瘋

你是否也有過這種衝動？登機前那段空檔突然很想「大逛一圈」機場，彷彿不逛就會錯過什麼。可能是旅人模式啟動，心情鬆了，想好好犒賞自己；也可能早已鎖定目標，準備趁免稅價入手心頭好，享受只有機場才有的購物快感。

其實在桃園機場，候機時間完全能變成一場迷你「購物微旅行」！補齊愛用品、挑機場限定販售商品、帶走代表城市的小禮物；有些人喜歡在登機前買點東西，為旅程留下獨特記憶；也有人用「最後一逛」替旅程收個漂亮尾。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出「機場旅客十大購物原因」，並加碼推薦桃園機場的話題好物，替旅程增加一個會想起來就微笑的瞬間！

No.1 免稅吸引力

翻攝官網／昇恆昌

翻攝官網／昇恆昌走進機場免稅店，最迷人的從來不是華麗的裝潢，而是那種「市區絕對找不到」的價格魔力。除了果粉熱愛的iPhone能用免稅價格帶走外，美妝控也常在這裡挖到寶，省去百貨周年慶排隊的疲憊，就能買到最新的熱門保養，例如蘭蔻超極限肌因精華露150ml，連玩具迷喜歡的POP MART、Noodoll這裡也有。

對習慣逛百貨、精打細算的人來說，免稅店就像城市裡的「靜音版天堂」：沒有喧囂、沒有推擠，只剩下讓人心情變好的好價格。有人分享「出國出境前先買好，回國再領取好簡單」。另外，還有部落客提到，「昇恆昌免稅購物網24小時都能在線上挑選商品」、「要特別注意一下，註冊、刷信用卡結帳以及到時候領取的人都要同一個」。

小提醒：如果你也想趁免稅價入手心頭好，其實流程蠻簡單！以桃園國際機場為例，只要在航班起飛前45天到24小時內，上昇恆昌免稅購物網下單即可。出國當天完成海關證照查驗後，記得在起飛前1至2小時到離登機門最近的商品服務中心提貨。不想帶著飛？也能選擇寄放，等回國再一次領取。

No.2 幫朋友代購

網友提供

翻攝官網／昇恆昌只要踏進機場，大家心裡的小劇場大概都一樣：「要不要順便幫朋友帶點什麼？」代購彷彿成了出國前的指定任務，其中最容易讓人失手的就是免稅限定款，像是Roots推出的T恤，胸前那個超醒目的「TAIWAN」字樣，不只穿起來有型，更像是把家鄉自豪地穿在胸口，走到哪裡都很拉風。

如果你是在桃園第二航廈，更不能錯過C10候機室旁的文萃市集。這裡聚集一堆台灣在地品牌，主打永續、文化、創新，逛起來比買伴手禮還有趣。STANCAVE TW的「DV TAIWAN」棒球衣和帽TEE更是人氣王，簡單、俐落又超有台灣精神，很多人一看到就默默拿著合適尺寸拿去結帳。自留很驕傲，送禮更體面。

No.3 犒賞自己

網友提供

網友提供忙了一整年，偶爾也該替自己按下「犒賞鍵」。尤其出國旅行時，走進機場免稅店那一刻，心情真的會突然變很放鬆，像是正式向日常說聲「辛苦了」！

不論是想買台Nintendo Switch 2在旅途中打發時間、入手一個百搭的COACH Brooklyn Hobo、看一看昇恆昌珠寶的鑽石項鍊，還是默默把Grand Seiko名錶納入人生清單，挑一件自己真心喜歡的小物，就像替未來的自己準備一份小確幸，網友表示「 最近想入手ysl唇釉或脣膏犒賞自己， 打算在桃園機場昇恆昌免稅店入手」。

小提醒：出國血拼要記得最新規定！財政部關務署提醒，若入境時攜帶的自用品完稅價格超過3萬5,000元，就要主動走紅線申報，買得開心之餘，也別忘了讓通關更順利。

No.4 出國儀式感

網友提供

翻攝官網／昇恆昌旅行真正開始的瞬間，不是在按下訂票鍵的那天，其實是在護照蓋章、準備過海關的那一刻。逛免稅店挑一件只在這裡買得到的小物，特色零食、限量酒款、或旅行限定飾品，就像替旅程加上一段專屬的開場儀式。

像TOM FORD私人調香系列的神祕東方禮盒，就是不少旅人出國前最愛買的旅行香氣。沉香、烏木與檀木的層次混合，彷彿踏出國門的那秒就能成為更迷人的自己。而Swarovski的Symbolic項鍊Travel Retail限定款，也常被當成「旅行穿搭開運小物」，讓整趟旅程從造型開始就亮了起來。

No.5 收藏機場限定版商品

翻攝官網／昇恆昌

翻攝官網／昇恆昌對不少旅人來說，會在機場特別逛一圈，其實就是為了那些「只在這裡才買得到」的限定版。機場的魅力，不只是免稅，而是那種錯過就真的沒有、回市區也找不到的稀有感。

像昇恆昌與金門酒廠合作推出的「金酒窖藏恆久紀念酒」，就是典型的機場限定版。用9年陳釀調和、經坑道熟成，風味從草本、烏梅到微甘尾韻層層堆疊；黑金瓶身勾勒出的台灣輪廓，也讓人一看就知道這是專為旅人打造的設計。不是因為多貴，而是因為「只有在機場才遇得到」，自然成了很多人旅行前會想帶走的紀念。

噶瑪蘭台灣之韻系列「海洋」單一麥芽威士忌也是如此，限量、免稅獨賣、帶著島國風味，正是會讓旅客在登機前猶豫一秒、最後還是乖乖打包的類型。

No.6 送家人朋友禮物

昇恆昌提供

網友提供機場購物的最大樂趣，就是替家人朋友挑一份「從旅途中帶回來的心意」。免稅店的商品不但包裝精緻、種類齊全，還能買到不少市區買不到的限定款，讓送禮變得輕鬆又有面子。

如果想送實用的，逛免稅店買個歐舒丹Lucky 8護手霜套組、Victoria Secret睡袍、Tory Burch飾品、Dr. Wu與提提研的保養品組合或阿原的艾草皂都很棒！也許正是因為這些貼心的小禮物，讓人感受到旅行的延續，不只是買東西，而是帶一點溫度回家，網友表示「想到免稅店的小香組合」、「免稅店買的芒果凍有被喜歡」。

No.7 職場交際伴手禮

網友提供

網友提供臨時有商務行程、來不及準備伴手禮時，機場其實是職場交際的救援站。無論是送同事、合作夥伴或海外客戶，都能在這裡找到兼具品味與代表性的禮物。像國立故宮博物院推出的「翠玉小白菜刺刺金螢版」小物，或結合茄芷袋、台灣夜市與小吃元素的刺繡零錢包，既實用又富含在地文化，很適合作為展現誠意的小禮。

桃園機場第二航廈C10候機室旁的博物館商店更是亮點之一。這裡集合文化部所屬多家館所的文創商品及出版品，彷彿機場中的小型藝術展，讓旅客也能輕鬆選到格調出眾的商務伴手禮。

值得一提的是，茄芷袋甚至曾被香港旅遊網站評為最有「接地氣」的台灣時尚單品！耐用、輕便、防水，難怪深受文青與海外旅客喜愛。網友分享，「耐用、輕便又防水的特性，無論當購物袋或日常使用都極具特色。」

No.8 肚子餓、嘴饞

昇恆昌提供

網友提供候機時最怕的不是無聊，而是肚子突然開始咕咕叫。這時去機場商店「覓食」一下，很多人甚至會直接買一包塞進隨身包，打算在飛機上邊吃邊耍廢，瞬間讓旅程從味蕾開始變美好。

像被米其林必比登點名、昇恆昌與博仁堂聯手推出的「府城五香脆蝦餅」，就是那種一打開就秒被搶光的等級——香、脆、涮嘴，完全停不下來。如果想吃更有氣質的點心，「無二」系列的堅果餅（粉、紅、3號）走的是低調精緻路線，一片滿嘴香，超適合在候機室慢慢享受。甜點控則不能錯過涵碧樓監製的「紅玉厚餡蛋捲」，茶香、奶香一次到位，帶回家當伴手禮也不會失手。

No.9 補買旅行用品

昇恆昌提供

網友提供出門旅行最怕的就是金魚腦突然發作，不是忘了帶保養品，就是忘了帶充電線；更慘的是怕認床睡不好、腸胃在出國第一天就鬧脾氣。別緊張，過海關後其實還有「最後補救站」：機場的旅行用品天堂。像是免稅限定的GABA雙層錠、益生菌粉包等小小一包的健康補給品，超適合塞在隨身包裡。時差太重？吃太好？腸胃卡關？這些小幫手能讓你的旅程重新開機。

至於最常被忘記、又超困擾的吹風機問題，如果你怕飯店那種「吹半小時還是濕的」弱弱風，可以在機場直接入手KINYO全球電壓無刷吹風機。電壓自動切換、無國界可用，馬達安靜又有力，重點是90度可摺疊、收納方便，塞進行李都不佔位。

No.10 花光旅遊金

網友提供

網友提供旅程來到尾聲時，口袋裡常會剩下一些零星的外幣或旅遊金，不多，卻也捨不得帶回家放到遺忘。這時機場就成了旅人最後的「消化站」，把剩下的旅遊金湊一湊，換個小紀念品或小點心，不但不浪費，還能添上一個溫暖的收尾。

不少網友分享自己的「花光外幣妙招」，像機場超熱門的台灣伴手禮，舊振南的小金磚鳳梨酥、武子靖的黑金鳳梨酥，或是海邊走走的機場限定款蛋捲，都是每次回國都會被朋友敲碗想吃的好物！喜歡喝茶的人，收到阿里山烏龍茶等高山茶更是滿心歡喜。其他人也提到，「去機場書店買明信片留念也不錯」、「當作特別的收藏、換給要去旅行的朋友，還可以在機場購物買點小東西」、「在當地機場免稅店全部梭掉補差額」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月11日至2025年11月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
出國送禮首選！十大熱門台味必買推薦　桃園機場一次全收齊
2025全台人氣新飯店TOP 10！度假氛圍、航空景觀、360度無邊際泳池太夢幻
桃園機場9大免費好去處！兒童遊戲區、隱藏版貴賓室　出國必收懶人包
懶人包／韓國行動電源禁令再升級！日、泰、歐入境新規上路
不吃睡不著！網友激推十大超商宵夜　必買話題新品總整理

編輯推薦

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#機場 #伴手禮 #保養品

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

最新文章

2026世界盃足球賽熱血「玩」美！「America the Beautiful Game」賽事平台 看全美11座主辦城市大公開

2026世界盃足球賽熱血「玩」美！「America the Beautiful Game」賽事平台 看全美11座主辦城市大公開

#足球 #魅力 #博物館

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.16 10
「新竹FUN聖誕」熱鬧升溫！街頭藝人ｘ聖誕市集ｘ商圈旅宿大串聯

「新竹FUN聖誕」熱鬧升溫！街頭藝人ｘ聖誕市集ｘ商圈旅宿大串聯

#藝人 #聖誕市集 #親子

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.15 46
草莓季限定蛋糕盤點全台｜夢幻裸感蛋糕、生乳捲、巴斯克一次報到

草莓季限定蛋糕盤點全台｜夢幻裸感蛋糕、生乳捲、巴斯克一次報到

#乳酪蛋糕 #草莓季 #生乳捲 #新品 #戚風蛋糕 #星巴克 #費南雪 #亞尼克

女子漾 ／編輯周意軒 2025.12.15 126
新北市夢幻聖誕花束盛開 中港大排、鴨母港溝點亮絢爛燈海

新北市夢幻聖誕花束盛開 中港大排、鴨母港溝點亮絢爛燈海

#耶誕氛圍 #浪漫 #聖誕樹

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.15 26
粉絲到台南集合啦！「2026台南好young」首波日韓流雙彩蛋報到-影視歌三棲女神鄭恩地、韓國超人氣女團UNIS、ASKA飛鳥涼女兒宮﨑薰

粉絲到台南集合啦！「2026台南好young」首波日韓流雙彩蛋報到-影視歌三棲女神鄭恩地、韓國超人氣女團UNIS、ASKA飛鳥涼女兒宮﨑薰

#黃偉哲 #人氣 #粉絲

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.15 21
跨年狂歡 推薦3間飯店派對趴！

跨年狂歡 推薦3間飯店派對趴！

#台北 #氛圍 #英迪格

旅遊經 2025.12.15 31
台中南屯｜Wayan佤漾南洋料理．巷弄好味道一吃就愛上的滋味！

台中南屯｜Wayan佤漾南洋料理．巷弄好味道一吃就愛上的滋味！

#美食探店 #台中美食 #吐司 #咖哩

海帶呀海帶吃遍台灣美食 2025.12.15 39
2025新竹茶花節 美麗的花卉盛會浪漫開跑！

2025新竹茶花節 美麗的花卉盛會浪漫開跑！

#茶花 #賞花 #親子

旅遊經 2025.12.15 41
可愛麋鹿＋聖誕樹！板橋名店應景甜點限定上市

可愛麋鹿＋聖誕樹！板橋名店應景甜點限定上市

#美食探店 #聖誕節 #美食 #板橋 #新北耶誕城

Suru 2025.12.15 56
亞洲聖誕城市推薦 首爾的浪漫、札幌的溫馨、新加坡的熱情，您最愛那一種？

亞洲聖誕城市推薦 首爾的浪漫、札幌的溫馨、新加坡的熱情，您最愛那一種？

#新加坡 #浪漫 #氛圍

旅遊經 2025.12.15 37
18+