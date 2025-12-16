2025-12-16 07:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
2026世界盃足球賽熱血「玩」美！「America the Beautiful Game」賽事平台 看全美11座主辦城市大公開
【旅奇傳媒/編輯部報導】全球矚目的「FIFA 世界盃足球賽」暌違三十多年後，將於2026將再度回到美國，在迎接這場全球最大運動盛事之際，美國國家旅遊局（Brand USA）正式推出全新旅遊策劃平台「America the Beautiful Game」這個風格感十足的互動式指南已於 AmericaTheBeautiful.com/Football 正式上線，為每位足球迷精心整合必訪亮點，串連 11 座主辦城市的AI智能旅行路線，帶你在開賽前中後都能以最時尚的姿態探索美國。
適逢「America 250」美國建國 250 週年，美國國家旅遊局以主題策展方式，遴選全美250個必玩體驗，聚焦世界盃，精選50項主辦城市及週邊地區的活動，帶領球迷從球場走進城市的文化脈動。
美國國家旅遊局總裁 Fred Dixon 表示：「2026世界盃帶來運動賽事亮點，更是結合運動旅遊的絕佳機會，誠摯邀請全球球迷提前到訪，探索美國獨樹一格的目的地，請造訪AmericaTheBeautiful.com為旅程提供豐富靈感。」
就讓我們一起來看看，到底是哪些城市主辦今年世界杯足球賽，還有球迷們最關心的各國球隊的訓練基地，也將於賽程前陸續公布！
亞特蘭大（Atlanta）／熱力與節奏之都
期待八場賽事之外，建議參加亞特蘭大 Mercedes-Benz Stadium 導覽，走進球員休息室與隱藏空間，感受這座 LEED 認證球場的現代魅力。造訪亞特蘭大聯隊官方合作酒吧 Brewhouse Café，嚐嚐球迷最愛的檸檬胡椒雞翅，或到可口可樂博物館品飲來自世界各地的百款特色飲品。
由 Soccer in the Streets 推動的「交通路線足球聯盟」將足球場設於地鐵沿線，旅人可加入快閃比賽，融入當地生活。別錯過北美最大的喬治亞水族館，在1,100萬加侖水域中與豐富海洋生物近距離震撼相遇，感受亞特蘭大獨有的精采紛呈。
波士頓（Boston）／體驗活力的運動日常
在波士頓運動不只是賽場上的競技，更像是規律的生活日常。走進位於 TD 花園球場（TD Garden）內的波士頓運動博物館，感受棕熊隊與塞爾提克隊的榮耀時刻，旅客還能坐上仿製的新英格蘭體育網（NESN）主播台，體驗「成為體育主播」的臨場時刻。想與當地球迷一同吶喊，不妨造訪多切斯特的女妖酒吧（The Banshee）兩層樓、十四台電視讓每場賽事轉播都熱力四射，偶爾還有名人調酒夜，為賽事之夜更增添多一份驚喜。
離開喧鬧人群，不妨漫步於波士頓公園（Boston Common）在美國最古老的公共綠地上追尋足球運動的誕生足跡。最後，以一場波士頓女子足球隊（Boston Legacy）的比賽為旅程畫下熱血句點，感受這座城市生生不息的競技能量與自信魅力。
達拉斯．沃斯堡（Dallas．Fort Worth）／熱血與榮耀的德州節奏
作為本屆賽事場次最多的主辦城市，達拉斯（Dallas）共迎來九場比賽，其中包含準決賽，熱力全開。登上當地人暱稱的「水晶球」的地標－團聚塔（Reunion Tower）俯瞰城市天際線，位於 17 樓的 Crown Block 牛排館以米其林推薦與絕美景觀聞名。
走進充滿爵士與塗鴉氛圍的 Deep Ellum 街區，在 Pecan Lodge 品味德州烤肉與南方炸雞，每一口都滿載南方熱情。漫步達拉斯藝術區（Dallas Arts District），欣賞達拉斯美術館與新創壁畫交織的藝文風景。體育迷可前往壯觀的 AT&T 體育館或造訪全美足球名人堂（National Soccer Hall of Fame）透過 VR 體驗與珍稀獎盃收藏，感受足球的榮耀時刻。
休士頓（Huston）／城市節奏與南方風味交融
作為本屆舉辦七場賽事的主辦城市，這座德州之心以藝術、美食與娛樂詮釋足球的多元魅力。沿著特別為賽事打造的 Main Street Promenade 漫步，七個街區的步行大道展現城市新貌；別錯過由在地藝術家創作的 Art of Soccer 展覽，巨型玻璃纖維足球化身為繽紛藝術品。
夜晚造訪榮獲《休士頓紀事報》2025 年度最佳酒吧 Social Beer Garden，英語與西語並播的轉播與脫口秀讓氛圍沸騰。想嚐地道風味不妨試試 Kolache Factory 的捷克式辣腸餡餅，或嘗試休士頓經典越式卡津小龍蝦（Viet-Cajun Crawfish）濃郁香料與煙燻辣味交織，為旅程寫下最道地的德州篇章。
堪薩斯城（Kansas City）／女力與炭香的城市靈魂
主辦六場賽事（含八強戰）的中西部名城，加上全新開幕的燒烤博物館（Museum of Barbecue）是世界上首座以燒烤文化為主題的博物館，透過互動展區體驗獨特魅力。
前往全球首座專為女子職業球隊打造的 CPKC 體育場，觀賞 KC Current 女足賽事，在場內品嚐 Joe’s KC Bar-B-Que 美味烤肉 與 Boulevard Brewing Co. 精釀佳餚。賽前可到由球員經營的 Pitchside Coffee 來杯咖啡，或前往女子運動專屬酒吧 The Dub 感受滿滿女力。搭乘免費堪薩斯市電車 KC Streetcar 在河畔市場體驗這座城市最迷人的香氣與活力。
洛杉磯（Los Angeles）／星光閃耀的賽事舞台
以光影與傳奇聞名的洛杉磯，將以八場賽事（含開幕戰）點燃全城熱潮。走進歷史地標－洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum），穿越運動員通道與觀景台，感受這座曾舉辦兩屆奧運與無數巨星演唱會的經典風華。毗鄰的 BMO 體育場 是 LAFC 與 Angel City FC 的主場，全年激情不歇；而 SoFi 體育場 以開放式走廊與雙面 4K 巨幕展現現代建築之美。
離開球場，城市的足球熱在街角延續 La Chuperia 與 La Cita Bar 洋溢拉丁熱情，Britannia Pub 與 Ye Olde King’s Head 瀰漫英倫風情，品嚐 Absolution Brewing Company 手工啤酒，在這座城市每場比賽都像一幕電影續章。
邁阿密（Miami）／藝術與體育心領神會
這座城市將以七場焦點賽事（含八強與季軍戰）點燃盛夏激情。走進藝術聚落 Wynwood Walls，欣賞描繪足球傳奇梅西的繽紛壁畫，感受城市對足球的熱愛。佩雷斯藝術博物館（PAMM） 將於賽事期間推出特展 Get in the Game 集結百位藝術家以創作致敬運動精神。
觀賽之餘，造訪話題酒吧 Grails，在70面螢幕前觀賽，啜飲以陶瓷球鞋杯盛裝的特調雞尾酒，時尚又具收藏價值。未來坐落於前高爾夫球場的 Miami Freedom Park 將以58英畝綠地、飯店與餐飲購物空間，成為2026年登場的邁阿密新地標。
紐約（New York）／不夜之城文化與競技的華麗交鋒
紐約與紐澤西將以八場賽事（含冠軍終戰）掀起今夏最耀眼的足球盛典。洛克斐勒中心（Rockefeller Center） 將化身為球迷村，經典溜冰場變身綠茵球場，結合轉播、音樂與文化活動；登上 Top of the Rock 觀景台，城市天際線即是最佳背景。
跨越哈德遜河，自由州立公園的39天嘉年華以音樂與互動點燃熱潮。走訪大都會人壽體育場探索決賽舞台，再造訪被譽為「足球搖籃」的 Kearny 與 Harrison。夜色降臨從百老匯旁的 Football Factory 到布魯克林的 Banter 再到1932年開業的 The Soccer Tavern，凝聚全城的歡呼聲，共同為這場跨文化盛典譜下動人音符。
費城（Philadelphia）／足球場與餐桌的雙重饗宴
「兄弟之愛之城」費城即將迎來六場熱血賽事（含16強戰）從球場到街頭都瀰漫著運動的激情。走進林肯金融球場（Lincoln Financial Field），可親身踏上球員通道與賽場，體驗競技的臨場震撼。
城市的味覺魅力同樣耀眼，米其林首次評鑑即頒星給 Her Place Supper Club、義法完美融合的 Friday Saturday Sunday 與法韓交織新美味的 Provenance 展現費城當代美食高度。想感受在地風味必嚐誕生於1930年代的 Pat’s King of Steaks 牛肉起司堡，或米其林推薦的 Angelo’s Pizzeria。夜晚造訪費城首間酷兒女性運動酒吧 Marsha’s，為女子運動員喝采！
舊金山灣區（San Francisco Bay Area）／展現創意、科技與足球共舞
作為本屆舉辦六場賽事（含32強戰）的主辦城市，這裡以創意重新定義城市魅力。沿著 Big Art Loop 踏上34英里的自行車藝術長廊，欣賞多達百件臨時雕塑，首段 Portside 已率先登場。鄰近球場的 Great Big Game Show 則讓2至14人的團體化身遊戲節目選手，在真實錄影棚體驗趣味挑戰。
科技迷可前往 Google Visitor Experience 參加藝術課程、健康講座或女子足球聯賽派對，感受矽谷的脈動。若想在市中心放鬆Hi Tops 為卡斯楚區首間同志運動酒吧，而 Rikki’s 專為女子運動設計。最後以 San Francisco Martini Trail 的23間經典酒吧為旅程收尾，在馬丁尼香氣中品味屬於舊金山的節奏。
西雅圖（Seattle）／自然、文化與足球的完美三重奏
擁有六場賽事（含兩場淘汰賽）西雅圖以藝術、咖啡與社群魅力迎接全球目光。距離太空針塔僅數步之遙的 Chihuly Garden and Glass 展出傳奇玻璃藝術家 Dale Chihuly 的百呎雕塑與手工玻璃作品。
新開幕的 Pitch the Baby 是城市首間女子運動酒吧，結合足球、脫口秀與飲品文化，展現多元包容的城市風格。而前球員創立的 Santo Coffee Co.則以哥倫比亞風味咖啡凝聚熱情。
全新規劃的 Unity Loop 4.25英里步道，串聯 Lumen Field 與 Seattle Center，沿途經過海濱公園、唐人街國際區與多座城市綠地。別忘了造訪派克市場與登上太空針塔，以全景視野與太平洋微風，感受西雅圖獨有的自由靈魂。
「America the Beautiful Game 」不只是旅遊平台，更像是一位懂你品味、懂你期待的私人策展家，無論你是專為足球而來，或是先旅行而後看球，邀請你現在就開始規劃屬於自己的世界盃玩美旅程！
【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】
