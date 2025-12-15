創意台韓料理「韓丰117」四平商圈隱藏美食!台北慶生餐廳推薦

韓丰117

位於松江南京站附近，隱身四平商圈中的台韓創意料理韓丰117，白色韓系用餐空間配上半開放窗台區域，讓韓丰117才開幕沒多久就變成姊妹們口耳相傳的拍照打卡跟聚餐好去處。韓丰117有多種台韓創意料理，老闆娘揉合自身餐飲經驗，加入許多台灣元素，經過多次改良及研發，端出一道道韓系風格台式風味的大份量餐點給人客，韓丰117近期菜單還有2-5人多人套餐選擇，保證一整桌澎派又滿足，人均500-600就可以吃得超飽!此外豪氣老闆娘還很喜歡以酒會友，韓丰117除了韓式燒酒，居然還喝得到日系啤酒、比利時精釀啤酒等多種選擇，最近還有慶生方案，事先預訂就有浮誇壽桃、燈籠，招待酒款保證熱鬧有趣，台北慶生餐廳平價花費推薦給軟絲們!韓丰117一樣收錄在軟西的松江南京美食、台北韓式料理推薦中。另外軟絲專屬優惠，只要出示文章，還可以享每日精選酒款69折優惠。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

台北慶生餐廳推薦 韓丰117





台北慶生餐廳推薦 韓丰117

台北慶生餐廳推薦 韓丰117用餐環境

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

位於四平商圈尾端的韓丰117，位置不算太多，不過軟西造訪的平日晚上也是座無虛席，人潮滿滿，用餐時間建議訂位。鵝黃色牆面已經換上聖誕氣氛的裝飾，想看更多用餐環境空間介紹可參考軟西上次的韓丰117文章。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

除了各種韓國燒酒、啤酒外，韓丰117讓人意想不到的是還有比利時精釀啤酒選擇，來試試看台韓創意料理搭配不同種類啤酒，迸出新滋味，文末有韓丰117菜單可參考。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

台北慶生餐廳推薦 韓丰117美食介紹

4人套餐 (NT1949)

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

韓丰117推出的2-5人套餐，選擇相當多，小菜可以續一次，韓丰117沒有受限於傳統韓式料理，老闆娘用自身餐飲經驗，融合韓風精神又有台式澎派風格，變化出各種台韓創意料理，雖然有些人覺得不道地不夠韓，但軟西覺得反而多了幾分台式人情味!連慶生模式都很台灣，只要當月壽星用餐，就會用浮誇壽桃、3杯酒款跟華麗大紅色燈籠慶祝(需事先預訂並告知有壽星)，熱鬧氣氛真的很適合把i人姊妹拉來韓丰117吃飯，保證讓他害羞得不得了(?XD。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

A半半炸雞6塊（沙嗲、雪花）

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

韓丰117的炸雞皮超級脆口，一咬下去卡滋酥脆，內裡肉嫩飽滿雞汁流竄，軟西特別喜歡雪花口味的，香濃起司配上蜂蜜芥末醬，甜中帶微辣辛香，讓酥脆雞皮添了股柔滑，難怪來韓丰117必點菜色之一就是這個什麼醬都好吃的炸雞。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

沙嗲口味搭配的自製死神辣椒沙嗲醬放在一旁，可以依照喜好沾取，原本軟西很怕會有濃厚花生味道，結果反而是辣度香氣在口中交疊，搭配帶骨炸雞邊啃肉邊吮指回味。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

A春川起司年糕辣炒雞 (+NT120)

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

韓國經典菜色之一春川辣炒雞，韓丰117稍微改良成台式風味，醬汁偏甘甜，可以依照喜好調整辣度，年糕也很貼心切成適口大小，一口一塊再搭配脆甜高麗菜，裹滿醇香牽絲起司簡直讓人口水直流!

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

雞肉肥美嫩口，整體不辣口超涮嘴。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

B牛腩起司豆腐燒 (+NT40)

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

燉了2個小時的牛腩搭配滑嫩豆腐，牛腩滿滿膠質和筋膜相當彈Q，經過長時間燉煮極為軟嫩，加上厚厚一層起司，替牛腩鋪上一層罪惡的鹹香，光是拉起那個起司就聞到滿溢香氣。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

這道軟西覺得單吃比較重口味一點，可以搭配旁邊有起司味的帕馬森麵包，麵包柔軟滲入醬汁後保留肉汁甜美，奶香豐厚層次滿分。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

B泡菜豆腐鍋(+NT20) (牛肉/辛拉麵+30)

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

韓丰117的火鍋湯底都是用大骨熬製而成，喝起來相當爽口無負擔，完全沒有過重人工香精化學味，軟西非常推薦一定要換成辛拉麵，Q彈麵體吸滿泡菜湯汁酸爽有勁，甜口入味。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

火鍋裡面也是滿滿牛肉、豆腐、年糕、德腸、韓國魚板、粉絲、雞蛋、菇類、青菜等，料多味美的一鍋，吃完超級撐很有飽足感。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

C燒烤豬五花佐生菜(週年慶活動肉加量100%)

台北慶生餐廳推薦 韓丰117





適逢週年慶活動，韓丰117把豬肉加量100%，看著這疊成像小山一樣的豬肉肉控相當滿足，豬五花本身油脂豐富，厚薄度很有嚼勁，外層微帶焦感更添風味，單吃或是沾著靈魂醬料--檸檬辣醬都很搭，辣酸香都有，提味清香。

豬五花增量100%的活動到2025/12/21截止，但別太難過，加入韓丰117官方line可獲得優惠券，優惠期限到2026/2/22喔！

台北慶生餐廳推薦 韓丰117





包著生菜加入洋蔥、生蒜、小辣椒、泡菜等，一口吃下撲鼻的辛香味和豬肉鹹香，融合辣度甜爽脆的爆汁泡菜，解膩又變換多種風味，最佛心的是配料都可以免費續，整盤掃盤真的不是問題。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

香草雪糕/巧克力雪糕

這個雪糕一上桌軟西就驚呼好可愛喔!小小一個外層的巧克力超薄脆，裡面是濃滑冰淇淋，飯後來一個收尾超療癒。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

冰糖銀耳

韓丰117除了有韓國小甜點外，四人套餐還可以選自製的冰糖銀耳，特地把銀耳切得相當細碎，喝起來顆粒感清甜順口，老少咸宜的一道甜點。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

洛神花飲

Orion生啤酒

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

在韓丰117除了有經典韓國燒酒、啤酒外，最驚喜的是還可以喝到日本Orion生啤酒，更厲害的是還有多款比利時精釀啤酒選擇，沒想到在台韓創意料理餐廳中，還有這麼多種可以搭餐的酒款，軟絲們到店用餐出示此篇文章，韓丰117優惠--每日精選酒款69折優惠!酒鬼們必須預約起來吧!

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

比利時啤酒

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

這款奇美綠啤酒，酒體香潤，酒香明顯，尾韻麥香帶有燻香些許辛香味，初次飲入喉會比較濃烈的感覺，跟方才清爽型的Orion比起來更有層次韻味，適合喜歡重口味啤酒的朋友。當然除了奇美綠啤酒外，韓丰117還有其他比利時啤酒選擇，不知道怎麼選的話可以詢問老闆娘喔!

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

台北慶生餐廳推薦 韓丰117

台北慶生餐廳推薦 韓丰117菜單

台北慶生餐廳推薦 韓丰117 菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

台北慶生餐廳推薦 韓丰117 菜單

韓丰117

位於松江南京站，隱身四平商圈的韓丰117，超級適合朋友們吃飯聚會，可以熱鬧喝酒慶生，壽星有壽桃、3款酒館慶生，台北慶生餐廳2025首選非韓丰117莫屬!韓丰117多人套餐，餐點選擇多多菜色豐富，還有多款比利時精釀啤酒可選擇。軟西讀者獨家韓丰117優惠，只要軟絲們到店用餐並出示此篇文章，還可以享每日精選酒款69折優惠，台北慶生餐廳推薦給軟絲們啦。韓丰117一樣收錄在軟西的松江南京美食、台北韓式料理推薦中。

軟西，遊記

▻原文:台北慶生餐廳推薦創意台韓料理》韓丰117◅

※本文為邀稿合作文※

韓丰117

✓韓丰117交通：捷運新蘆線(O線、橘線)或松山新店線(G線、綠線)松江南京站

✓韓丰117電話：02-25006377或0939223669

✓韓丰117營業時間：12:00-14:30、17:00-21:30，周一公休

✓韓丰117 instagram：韓丰117 IG

✓備註：可訂位、可包場、台北慶生餐廳優惠招待壽桃、3款酒shot(依現場酒款提供)

✓軟西讀者獨家優惠：軟絲們到店用餐並出示此篇文章，享每日精選酒款69折優惠。(依現場情況供應，軟西及韓丰117保有最終解釋權，優惠期間即日起至2026/2月底，農曆春節期間不適用)