創意台韓料理「韓丰117」四平商圈隱藏美食!台北慶生餐廳推薦

2025-12-15 11:53

韓丰117

位於松江南京站附近，隱身四平商圈中的台韓創意料理韓丰117，白色韓系用餐空間配上半開放窗台區域，讓韓丰117才開幕沒多久就變成姊妹們口耳相傳的拍照打卡跟聚餐好去處。韓丰117有多種台韓創意料理，老闆娘揉合自身餐飲經驗，加入許多台灣元素，經過多次改良及研發，端出一道道韓系風格台式風味的大份量餐點給人客，韓丰117近期菜單還有2-5人多人套餐選擇，保證一整桌澎派又滿足，人均500-600就可以吃得超飽!此外豪氣老闆娘還很喜歡以酒會友，韓丰117除了韓式燒酒，居然還喝得到日系啤酒、比利時精釀啤酒等多種選擇，最近還有慶生方案，事先預訂就有浮誇壽桃、燈籠，招待酒款保證熱鬧有趣，台北慶生餐廳平價花費推薦給軟絲們!韓丰117一樣收錄在軟西的松江南京美食台北韓式料理推薦中。另外軟絲專屬優惠，只要出示文章，還可以享每日精選酒款69折優惠

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117



▻原文:台北慶生餐廳推薦創意台韓料理》韓丰117

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


台北慶生餐廳推薦 韓丰117用餐環境

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


位於四平商圈尾端的韓丰117，位置不算太多，不過軟西造訪的平日晚上也是座無虛席，人潮滿滿，用餐時間建議訂位。鵝黃色牆面已經換上聖誕氣氛的裝飾，想看更多用餐環境空間介紹可參考軟西上次的韓丰117文章。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


除了各種韓國燒酒、啤酒外，韓丰117讓人意想不到的是還有比利時精釀啤酒選擇，來試試看台韓創意料理搭配不同種類啤酒，迸出新滋味，文末有韓丰117菜單可參考。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


台北慶生餐廳推薦 韓丰117美食介紹

4人套餐 (NT1949)

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


韓丰117推出的2-5人套餐，選擇相當多，小菜可以續一次，韓丰117沒有受限於傳統韓式料理，老闆娘用自身餐飲經驗，融合韓風精神又有台式澎派風格，變化出各種台韓創意料理，雖然有些人覺得不道地不夠韓，但軟西覺得反而多了幾分台式人情味!連慶生模式都很台灣，只要當月壽星用餐，就會用浮誇壽桃、3杯酒款跟華麗大紅色燈籠慶祝(需事先預訂並告知有壽星)，熱鬧氣氛真的很適合把i人姊妹拉來韓丰117吃飯，保證讓他害羞得不得了(?XD。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


A半半炸雞6塊（沙嗲、雪花）

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


韓丰117的炸雞皮超級脆口，一咬下去卡滋酥脆，內裡肉嫩飽滿雞汁流竄，軟西特別喜歡雪花口味的，香濃起司配上蜂蜜芥末醬，甜中帶微辣辛香，讓酥脆雞皮添了股柔滑，難怪來韓丰117必點菜色之一就是這個什麼醬都好吃的炸雞。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


沙嗲口味搭配的自製死神辣椒沙嗲醬放在一旁，可以依照喜好沾取，原本軟西很怕會有濃厚花生味道，結果反而是辣度香氣在口中交疊，搭配帶骨炸雞邊啃肉邊吮指回味。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


A春川起司年糕辣炒雞 (+NT120)

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


韓國經典菜色之一春川辣炒雞，韓丰117稍微改良成台式風味，醬汁偏甘甜，可以依照喜好調整辣度，年糕也很貼心切成適口大小，一口一塊再搭配脆甜高麗菜，裹滿醇香牽絲起司簡直讓人口水直流!

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


雞肉肥美嫩口，整體不辣口超涮嘴。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


B牛腩起司豆腐燒 (+NT40)

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


燉了2個小時的牛腩搭配滑嫩豆腐，牛腩滿滿膠質和筋膜相當彈Q，經過長時間燉煮極為軟嫩，加上厚厚一層起司，替牛腩鋪上一層罪惡的鹹香，光是拉起那個起司就聞到滿溢香氣。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


這道軟西覺得單吃比較重口味一點，可以搭配旁邊有起司味的帕馬森麵包，麵包柔軟滲入醬汁後保留肉汁甜美，奶香豐厚層次滿分。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


B泡菜豆腐鍋(+NT20) (牛肉/辛拉麵+30)

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


韓丰117的火鍋湯底都是用大骨熬製而成，喝起來相當爽口無負擔，完全沒有過重人工香精化學味，軟西非常推薦一定要換成辛拉麵，Q彈麵體吸滿泡菜湯汁酸爽有勁，甜口入味。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


火鍋裡面也是滿滿牛肉、豆腐、年糕、德腸、韓國魚板、粉絲、雞蛋、菇類、青菜等，料多味美的一鍋，吃完超級撐很有飽足感。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


C燒烤豬五花佐生菜(週年慶活動肉加量100%)

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


適逢週年慶活動，韓丰117把豬肉加量100%，看著這疊成像小山一樣的豬肉肉控相當滿足，豬五花本身油脂豐富，厚薄度很有嚼勁，外層微帶焦感更添風味，單吃或是沾著靈魂醬料--檸檬辣醬都很搭，辣酸香都有，提味清香。

豬五花增量100%的活動到2025/12/21截止，但別太難過，加入韓丰117官方line可獲得優惠券，優惠期限到2026/2/22喔！

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


包著生菜加入洋蔥、生蒜、小辣椒、泡菜等，一口吃下撲鼻的辛香味和豬肉鹹香，融合辣度甜爽脆的爆汁泡菜，解膩又變換多種風味，最佛心的是配料都可以免費續，整盤掃盤真的不是問題。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


香草雪糕/巧克力雪糕

這個雪糕一上桌軟西就驚呼好可愛喔!小小一個外層的巧克力超薄脆，裡面是濃滑冰淇淋，飯後來一個收尾超療癒。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


冰糖銀耳

韓丰117除了有韓國小甜點外，四人套餐還可以選自製的冰糖銀耳，特地把銀耳切得相當細碎，喝起來顆粒感清甜順口，老少咸宜的一道甜點。

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


洛神花飲

Orion生啤酒

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

韓丰117除了有經典韓國燒酒、啤酒外，最驚喜的是還可以喝到日本Orion生啤酒，更厲害的是還有多款比利時精釀啤酒選擇，沒想到在台韓創意料理餐廳中，還有這麼多種可以搭餐的酒款，軟絲們到店用餐出示此篇文章，韓丰117優惠--每日精選酒款69折優惠!酒鬼們必須預約起來吧!

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


比利時啤酒

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


這款奇美綠啤酒，酒體香潤，酒香明顯，尾韻麥香帶有燻香些許辛香味，初次飲入喉會比較濃烈的感覺，跟方才清爽型的Orion比起來更有層次韻味，適合喜歡重口味啤酒的朋友。當然除了奇美綠啤酒外，韓丰117還有其他比利時啤酒選擇，不知道怎麼選的話可以詢問老闆娘喔!

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

台北慶生餐廳推薦 韓丰117
台北慶生餐廳推薦 韓丰117


台北慶生餐廳推薦 韓丰117菜單

台北慶生餐廳推薦 韓丰117 菜單
台北慶生餐廳推薦 韓丰117 菜單


「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

台北慶生餐廳推薦 韓丰117 菜單
台北慶生餐廳推薦 韓丰117 菜單


韓丰117

位於松江南京站，隱身四平商圈的韓丰117，超級適合朋友們吃飯聚會，可以熱鬧喝酒慶生，壽星有壽桃、3款酒館慶生，台北慶生餐廳2025首選非韓丰117莫屬!韓丰117多人套餐，餐點選擇多多菜色豐富，還有多款比利時精釀啤酒可選擇。軟西讀者獨家韓丰117優惠，只要軟絲們到店用餐並出示此篇文章，還可以享每日精選酒款69折優惠，台北慶生餐廳推薦給軟絲們啦。韓丰117一樣收錄在軟西的松江南京美食台北韓式料理推薦中。

軟西，遊記
軟西，遊記


▻原文:台北慶生餐廳推薦創意台韓料理》韓丰117

※本文為邀稿合作文※ 

韓丰117
✓韓丰117地址：台北市中山區四平街117號1樓(地圖點我)
✓韓丰117交通：捷運新蘆線(O線、橘線)或松山新店線(G線、綠線)松江南京站
✓韓丰117電話：02-25006377或0939223669
✓韓丰117營業時間：12:00-14:30、17:00-21:30，周一公休
✓韓丰117臉書粉絲團韓丰117 FB
✓韓丰117 instagram韓丰117 IG
✓備註：可訂位、可包場、台北慶生餐廳優惠招待壽桃、3款酒shot(依現場酒款提供)
✓軟西讀者獨家優惠：軟絲們到店用餐並出示此篇文章，享每日精選酒款69折優惠。(依現場情況供應，軟西及韓丰117保有最終解釋權，優惠期間即日起至2026/2月底，農曆春節期間不適用)

軟西，遊記

軟西，遊記

軟西，喜歡美食喜歡旅行喜歡飛機喜歡台灣，雖然說是遊記，但是食記偏多。立志吃遍行天宮站美食，常跑咖啡廳但不喝咖啡，沒毛孩卻特愛寵物友善餐廳，歡迎大家常常來玩!

#美食探店 #韓式料理 #韓式炸雞 #韓國美食

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

2025-11-23 19:54

#台中新地標

#臺中綠美圖❤

由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築事務所

及臺灣劉培森建築師事務所攜手設計

臺中市立美術館、圖書館共構文化場館

試營運時平日去的~人潮還可以

擺拍什麼的都還算順暢

由八座立方量體組成

量體間各自獨立卻又彼此連接

以流動&通透做為設計核心

將自然光與公園綠意被柔和的引進室內

使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼

轉換為極具活力的動態色彩

完美融和公園與室內的交流

空透的建築設計

視線可穿透建築物各空間

也是種蠻特別的視覺饗宴~!!

中美館為當代美術館

高27公尺單一玻璃展廳

各常設展廳及特別展廳

擬深根在地並培植年輕藝術家

是當代藝術及在地藝術交流的重要基地!!

圖書館的設計採分齡分棟

兒童、青少年及樂齡使用

有獨立空間卻又彼此串連

館藏結合藝術文化與在地特色

超過五十萬冊的圖書與電子書

是間充滿人文特色的閱讀知識殿堂~!!

圖書館內座位區超多且寬敞

傳統大書桌、沙發區、時尚鋼琴烤漆椅等

燈光充足，且多處提供充電

應該會吸引不少學生、上班族

來此讀書或趕報告吧~

戶外也有不少裝置藝術

鵝黃色的甜甜圈椅超可愛

坐起來感覺頗奇妙

但不難坐就是~!!

#臺中綠美圖#臺中市立美術館#臺中市立圖書館#臺中新地標

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時尚 #藝術家 #打卡景點 #展覽帶逛

星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看

星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看

2025-12-08 17:08
星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝和官方
星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝和官方

年底最期待的「星巴克買一送一」來了。星巴克公告 12 月 8 日至 12 月 10 日連續 3 天推出「星享成雙 好友分享日」活動，只要於 11:00–20:00，星禮程會員在門市購買 兩杯大杯（含）以上、冰熱口味一致的指定飲品，就能直接享受買一送一優惠。如果你正打算揪同事開喝、或是想暖暖身體，這次的優惠非常值得把握。以下也整理出本期最受討論的必點飲品，特別是今年的季節限定耶誕風味，一次看清楚怎麼喝最划算。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

小資的救星！！這次連續3天開喝超划算別錯過。依照星巴克官網公告，12/8（一）到12/10（三）推出「星享成雙 好友分享日」買一送一優惠活動，活動期間的11:00-20:00星禮程會員至星巴克門市購買二杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，即可享有買一送一優惠。

季節限定飲品：耶誕味一次收齊

今年星巴克推出三款話題度極高的聖誕限定，不只有薄荷巧克力香，也有濃郁太妃甜味與台味星冰樂，趁買一送一喝最划算。

季節限定：薄荷風味摩卡

圖片來源：官方
圖片來源：官方

耶誕節必喝招牌。濃醇摩卡與薄荷糖漿結合，加入鮮奶後鋪上奶油和拐杖糖碎粒，喝起來濃甜中帶清爽，是最具節慶儀式感的風味。

中杯150／大杯165

季節限定：太妃核果風味那堤

圖片來源：官方
圖片來源：官方

香甜的太妃核果糖漿搭配奶泡與太妃蜜糖碎片，是螞蟻人每年必等的耶誕風味。口感濃郁卻不膩，是冬天很療癒的一杯。

中杯150／大杯165

季節限定：芝麻杏仁豆腐星冰樂

圖片來源：官方
圖片來源：官方

用芝麻醬與杏仁豆腐打造的台味星冰樂，一入口就是熟悉的古早味。杏仁豆腐的綿密與芝麻的香氣融合，限定登場時總會引起搶喝風潮。

中杯140／大杯160

經典人氣必點：怎麼喝都不會錯

馥列白

圖片來源：官方
圖片來源：官方

想讓咖啡味更明顯？那就點馥列白。使用 ristretto 短濃縮讓咖啡香氣更集中、甜感更突出，是懂喝的人常點的款式。

中杯140／大杯155

醇濃抹茶那堤

圖片來源：官方
圖片來源：官方

採用日本純抹茶製作，濃郁卻不苦，可調整甜度、甚至無糖也很好喝。抹茶控永遠回購的一杯。

中杯140／大杯155

福吉茶那堤

圖片來源：官方
圖片來源：官方

焙茶搭配蒸奶的暖香組合，味道溫順、茶韻明顯，是許多人冬天固定會點的口味。

中杯140／大杯155

星冰樂系列：甜控必喝的冰涼選項

巧克力可可碎片星冰樂

圖片來源：官方
圖片來源：官方

經典不敗。摩卡醬、鮮乳、可可碎片打造濃郁巧克力味，加上奶油與摩卡醬，層次超豐富。

中杯130／大杯150

摩卡可可碎片星冰樂

圖片來源：官方
圖片來源：官方

比巧克力可可碎片更大人風味。加入咖啡後味道更耐喝，甜度也更平衡，星冰樂愛好者必收。

中杯155／大杯175

特調風味系：想喝特別的選這區

鹹焦糖風味氮氣歐蕾

圖片來源：官方
圖片來源：官方

氮氣讓口感超綿密，搭配鹹焦糖的濃厚香氣，是許多人喝過後列入愛單的特別款。

中杯170／大杯190

焦糖瑪奇朵

圖片來源：官方
圖片來源：官方

星巴克長青熱銷款。香草糖漿、蒸奶與濃縮咖啡堆疊，再淋上焦糖醬，甜香與微苦完美平衡。

中杯145／大杯160

#咖啡 #芝麻 #香氣 #療癒 #星冰樂 #鹹焦糖 #星巴克

冬日草莓控必喝｜2026 草莓限定手搖飲系列盤點一次看（持續更新）

冬日草莓控必喝｜2026 草莓限定手搖飲系列盤點一次看（持續更新）

2025-12-13 16:09

草莓季正式登場，各大人氣手搖品牌齊推限定草莓飲，不論是酸甜果感、奶蓋誘人還是創意特調，都讓草莓控忍不住一杯接一杯。以下整理最值得追的草莓限定飲，照著喝就不會錯過這波甜蜜滋味。

文章目錄

大茗｜草莓優格飲 & 翡翠莓香

大茗草莓季新品於 12/10 全台同步登場，主打兩款風格截然不同卻同樣討喜的限定飲品。「草莓優格飲」以滑順優格為基底，融合酸甜草莓果醬，入口清爽不膩，是草莓控的耐喝首選；「翡翠莓香」則在經典翡翠拿鐵上覆上全新草莓奶蓋，頂層奶蓋輕盈香甜，草莓酸香與茶奶韻味層層交疊，整體風味圓潤順口，讓人一喝就愛上。

「草莓優格飲」圖片來源：官方
「草莓優格飲」圖片來源：官方

「翡翠莓香」圖片來源：官方
「翡翠莓香」圖片來源：官方

五桐號｜茶香x雪莓

五桐號宣告冬季人氣經典 「雪絨草莓奶酪」限量回歸，並同步推出新品 「草莓抹茶奶霜」，以酸甜莓香與濃郁奶香開啟一年一度的草莓狂潮！

圖片來源：官方
圖片來源：官方

為迎接粉紅風暴到來，這次更特別攜手大勢女團i-dle成員葉舒華代言香氛品牌【KLOWER  PANDOR】推出期間限定聯名活動，為今年冬日注入輕柔、夢幻且暖心的療癒氣息。本次合作以「茶香x雪莓」為主題，將「1360茶韻之時」淡香水帶入門市，優雅香氛與飲品風味層層交織，營造出如置身冬日午後般的愜意氛圍。自12/19起，於門市現場單筆消費滿 150元，即可獲得限量的「1360茶韻之時」隨身小香乙份。數量有限，贈完為止。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

老賴茶棧｜烤糖奶蓋

「老賴茶棧」迎接冬季草莓旺季，自 10 日起推出四款草莓限定飲品。今年最大亮點，莫過於將在 Threads 社群掀起討論熱潮的「烤糖奶蓋」首度結合新鮮草莓，打造濃郁又有層次的雙重口感冬季新品；再搭配限定粉色草莓杯身登場，從風味到視覺都話題十足，勢必成為手搖控爭相打卡的草莓季焦點。

烤糖奶蓋首次搭配新鮮草莓　圖片來源：官方
烤糖奶蓋首次搭配新鮮草莓　圖片來源：官方

老賴茶棧推出四款限定草莓飲品　圖片來源：官方
老賴茶棧推出四款限定草莓飲品　圖片來源：官方

#手搖 #人氣 #大茗 #五桐號 #草莓季

❤日系美味❤【ポムの樹創作蛋包飯】~口味飯量均☆客製化★

❤日系美味❤【ポムの樹創作蛋包飯】~口味飯量均☆客製化★

2025-12-04 09:55

#日式料理吃起來

#ポムの樹日本創作蛋包飯❤

來自日本的蛋包飯傳奇品牌

已於南港Lalaport五樓插旗

主打#創作系蛋包飯❤

蘋果樹蛋包飯光主餐就有約40種口味

從經典番茄炒飯、濃郁奶油炒飯

香氣十足的絞肉炒飯等

醬汁則有數十種~組合超過200種

連飯量都有4種尺寸可選擇

從小鳥胃的SS~大胃王的L

但小鳥胃也有1.3碗飯+2顆蛋

大衛王L尺寸~則有5.5碗+6顆蛋

根本蛋包飯界#客製化霸主

除了蛋包飯外~

也有焗烤跟義大利麵

可單點、可搭配套餐

單點也會提供味噌湯

小巧可愛的迷你馬克杯

完全無料但湯頭鮮甜適中

真的喝了會想再喝

迷你杯湯就跟水一樣

店員會一直來加滿囉!!

#鮮蝦野菇菠菜奶油❤

飯量尺寸選了小鳥胃SS

即便是奶油醬也不膩口

可能菠菜、蝦仁都多汁或爽口

和炒飯根本完美融合

蛋皮包覆~不是爆蛋汁那種

整體味道還不賴~!!

#蘋果樹蛋包飯#ポムの樹蛋包飯#日式料理#Lalaport南港

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#菠菜 #香氣 #馬克杯 #美食探店

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

2025-11-27 16:17
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部

大家知道「台灣監獄美食」嗎？指的不是在監獄裡可以吃的美食，而是受刑人學習技能後製作的烘焙點心、醬料等，可以透過「矯正機關自營產品展售商城」購買，熱門商品包含臺中監獄的狀元糕、彰化監獄的蛋黃酥、臺北監獄的辣味豆干等等，在社群平台台上也有大量的討論度，今天女子漾為大家盤點那些神秘又好吃的「監獄美食」，一起來看！

2025 台灣監獄美食推薦總整理：品項、價格、哪裡買⋯一次看！

台灣監獄美食推薦 1. 台北女子看守所「重乳酪蛋糕」

台北女子看守所的「重乳酪蛋糕」十分有名！完全走實力派路線，無添加防腐劑、零加水，用的是澳洲進口乳酪，一層一層全靠手工打造，入口就是濃、香、純三連擊，減糖配方不甜膩，底部還有酥脆餅乾，好吃到不知不覺吃光光。無論送禮或自己吃，都很適合，當作辦公室下午茶也是超適合，平價又美味！

台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所
台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所

台灣監獄美食推薦 2. 桃園女子看守所「黃金泡菜」

這款桃園女子看守所的「黃金泡菜」也是綁上名！主打嚴選天然食材，搭上特別研發的「南瓜 × 味噌」金色醬汁，色澤明亮、讓人食指大動，入口是清爽系路線，微酸微甜不會膩，連不敢吃重口味的人都可以接受～全程無防腐劑、無人工色素，乾淨配方吃起來超安心，不管是拌麵、配飯還是單吃，都是那種會不小心一口接一口的！

桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 3. 桃園女子看守所「南棗核桃軟糖」

桃園女子監獄的「南棗核桃軟糖」甜而不膩、爽口不黏牙，既滿足味覺，也討喜視覺與口感享受，選用天然食材，不添加人工香料或防腐劑，每一口都能吃出健康與純粹的美味，是下午茶或零食時刻的理想小點！

桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 4. 花蓮看守所「土鳳梨酥」

花蓮看守所的「土鳳梨酥」不只外觀好看又好吃～採用台南關廟的台鳳 2 號、3 號及台農 17 號土鳳梨熬煮而成，酸甜適中、果肉纖維豐富；原味鳳梨餡則選用金鑽鳳梨搭配冬瓜，比例完美，甜而不膩、鳳梨香氣滿滿。外皮選用天然食材與頂級安佳無鹽奶油，不添加防腐劑，外酥內軟，每一口都讓人停不下來！

花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 5. 台中監獄「狀元糕」

台中監獄得的狀元糕在網路上討論度非常高！選用綠豆簧手工研磨、壓模成型，口感鬆軟綿密、風味獨特，老少咸宜，冰涼後更是清爽可口。曾獲臺灣國寶級書法家周良敦讚譽，特別題字「天下最好吃的綠豆糕在臺中監獄」，更增添文化價值。包裝以紅金為主色、黑底襯托，喜氣洋洋，自用送禮都超合適！

台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 6. 台東監獄「鮮奶吐司」

台東監獄的「鮮奶吐司」網友們紛紛讚譽有加，甚至被搶購至時常缺貨！這款鮮奶吐司選用新鮮鮮奶製作，口感紮實又香甜，百吃不膩！不只美味，價格也超親民，是每天早餐、下午茶甚至宵夜的最佳選擇，簡單一片就能療癒味蕾，平價又安心，CP 值滿分。

台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 7. 宜蘭監獄「蛋黃酥」

宜蘭監獄「蛋黃酥」使用帶土鹹鴨蛋，搭配嚴選食材純手工製作，每一顆都是滿滿心意！紅土鹹蛋黃濃郁厚實，酥皮選用進口無水奶油，烘烤出完美黃金比例的層次口感。無論自用或中秋送禮，都能讓人一口就感受到滿滿幸福與誠意！

宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網
宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網

台灣監獄美食推薦 8. 台南監獄「貝果」

台南監獄的「貝果」也很值得嘗試看看！堅持使用實在原料，每一顆貝果都經過揉壓、攪拌、烘烤，注入滿滿靈魂。遵循正統發酵手法，呈現自然麵香與彈牙嚼勁，多種口味任君挑選，讓每一口都能感受到手作的誠意與香氣，完美開啟一天的美味時光！

台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 9. 嘉義監獄「3Q 餅」

嘉義監獄的 3Q 餅名稱就有感謝之意！酥脆特製餅皮包裹軟 Q 麻糬，內餡層層驚喜：新鮮豬肉鬆、鹹蛋黃、紅豆泥交織出鹹香甜的多層次滋味，每一口都能吃到烘烤後的香酥脆，再搭上紐西蘭進口無鹽奶油與低筋麵粉的紮實口感，完全不加人工香料、防腐劑。無論送禮還是自用，都是滿滿心意的最佳首選！

嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 10. 屏東監獄「醬油」

屏東監獄的「醬油」選用非基因改造黃豆，經過 365 天慢慢發酵熟成，每一滴都凝聚了數十年釀造經驗。傳統手工精釀，香氣濃郁、層次豐富，是料理界的極品神器，無論拌飯、沾醬還是烹煮，都能瞬間提升風味，讓人一試成主顧！

屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

以上產品都可以在矯正機關自營產品展售商城官網買到，不過要特別注意不是任何時候都有的，有興趣的讀者可以有空就到官網看看，選擇自己喜歡的商品，支持台灣矯正署的產品！最後亦可延伸閱讀：盤點台灣人騎機車載過最誇張的 10 大物品：床架、充氣游泳池⋯簡直沒有極限！

【本文為JUSKY街星授權提供】

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#烘焙 #蛋黃酥 #美食推薦

一月新番還沒播先爆！《Fate/strange Fake》主題Café降臨台灣　特典＋日版周邊必收

一月新番還沒播先爆！《Fate/strange Fake》主題Café降臨台灣　特典＋日版周邊必收

#特典 #台北 #高雄 #周邊 #消費

女子漾／編輯王廷羽 2025.12.15 17
創意台韓料理「韓丰117」四平商圈隱藏美食!台北慶生餐廳推薦

創意台韓料理「韓丰117」四平商圈隱藏美食!台北慶生餐廳推薦

#美食探店 #韓式料理 #韓式炸雞 #韓國美食 #韓國

軟西，遊記 2025.12.15 20
【台南美食】聚 日式鍋物 | 慶生餐記錄，當日壽星開鍋套餐優惠5折當月送肉肉山，自助吧蔬菜放題

【台南美食】聚 日式鍋物 | 慶生餐記錄，當日壽星開鍋套餐優惠5折當月送肉肉山，自助吧蔬菜放題

#王品 #美食探店 #火鍋 #生日 #好康優惠

線線💫 |美食x生活x旅遊| 2025.12.15 28
年末吃到飽戰火全開！Buffet 最新聯名＋新菜單一次盤點　甜點控、海鮮派都要筆記

年末吃到飽戰火全開！Buffet 最新聯名＋新菜單一次盤點　甜點控、海鮮派都要筆記

#和牛 #起司 #饗食天堂 #漢來

女子漾 ／編輯周意軒 2025.12.15 134
2025年末最強快閃店攻略！放克牙寶、哈利波特、史努比港飲　通通免費拍到爽

2025年末最強快閃店攻略！放克牙寶、哈利波特、史努比港飲　通通免費拍到爽

#新光三越台北 #2026年 #史努比 #美樂蒂 #牙寶

女子漾／編輯王廷羽 2025.12.15 544
用聽的去旅行？大學生「背播客」奪黑客松特優！把在地故事變成你的專屬 Podcast

用聽的去旅行？大學生「背播客」奪黑客松特優！把在地故事變成你的專屬 Podcast

#旅行 #觀光景點 #打卡景點 #AI #隱藏版

泡芙微微 2025.12.15 17
露營也要有儀式感！朋趣豪華露營冬季限定　星空BBQ、管家早餐箱一次滿足

露營也要有儀式感！朋趣豪華露營冬季限定　星空BBQ、管家早餐箱一次滿足

#懶人露營 #2026年 #時尚 #儀式感

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.12.15 29
新年伴手禮看過來！望月Patisserie La Lune推開心果曲奇、舞龍舞獅禮盒搶市

新年伴手禮看過來！望月Patisserie La Lune推開心果曲奇、舞龍舞獅禮盒搶市

#過年 #年節禮盒 #芝麻 #香氣 #禮盒

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.12.15 27
台中谷關湯屋推薦【惠來谷關溫泉會館】-中台灣最古老的溫泉，台灣十大名湯之一。峇里島風格飯店，雙人聆泉湯屋，谷關泡湯體驗。

台中谷關湯屋推薦【惠來谷關溫泉會館】-中台灣最古老的溫泉，台灣十大名湯之一。峇里島風格飯店，雙人聆泉湯屋，谷關泡湯體驗。

#打卡景點 #住宿推薦 #谷關 #台中 溫泉 飯店 #溫泉季

鍾小殷的幸福玩樂趣 2025.12.15 25
韓國爆紅伴手禮來了！「甜點界愛馬仕」MilkyShop焦糖奶油夾心餅限量2500盒開搶

韓國爆紅伴手禮來了！「甜點界愛馬仕」MilkyShop焦糖奶油夾心餅限量2500盒開搶

#韓國 #伴手禮 #姜滿堂 #人氣 #單身即地獄4

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.12.15 72
18+