【台南美食】聚 日式鍋物 | 慶生餐記錄，當日壽星開鍋套餐優惠5折當月送肉肉山，自助吧蔬菜放題

自行拍攝

【 聚 日式鍋物 台南永康中華店 】 🏃地址：710臺南市永康區中華路101號

店面/自行拍攝

王品旗下集團 「聚 日式鍋物」，其實從長榮路的聚不見後就沒吃過了，而今年品牌回歸台南，將點設在永康，離我活動的生活圈挺近，剛好降溫就趁著年底來吃。

店內環境/自行拍攝

店面很大也很乾淨，一樓主要是接待區及化妝室。

店內環境/自行拍攝

二樓則是主戰場 座位區、自助吧。

店內環境/自行拍攝

平日用餐的感覺比較不那麼壅擠且舒適，會有專人帶位和解說，更每桌都有專配接待員，桌上也有需求燈點餐、加湯等。

菜單/自行拍攝

菜單/自行拍攝

點餐可以套餐為主，包含主餐（如肉類、海鮮）、湯底、副食、蔬菜等。

菜單/自行拍攝

有單人套餐、雙人套餐可以選擇，牛豬雞或是海鮮。

菜單/自行拍攝

甚或是想選擇單品。

菜單/自行拍攝

湯頭(部分要加價$49-99），滿多特色的湯底可以做選擇。

菜單/自行拍攝

如果多人用餐，怕吃不完浪費，也可以有人直接以低消享用蔬菜、甜點、副食吃到飽，不點主餐。

日光蕃茄湯 NT29 牛豬雙拼 NT458

番茄湯底香氣很濃郁，有一種義大利麵會出現的香味，但不會讓人覺得膩，反而很溫順，菜品裹上番茄湯的味道，層次自然。

豬肉片油花分布均勻、涮一下就入口即化，完全沒有腥味；牛肉片厚薄適中、肉香濃郁。

野菜放題自助吧 NT328

蔬菜品項滿多，像是奶油白菜、高麗菜、青江菜、木耳、玉米、芋頭、洋蔥、金針菇、南瓜、杏包菇等等，都是我吃火鍋會加的熱門菜品。

自行拍攝

也有少許類型的火鍋料，我個人最喜歡海鮮漿、肉漿，還有一個有聚字樣的魚餅，真的是大推。

店內環境/自行拍攝

自助吧除了蔬菜之外，還有沾醬區，牆上有很多推薦組合，但最讓我喜歡的是，即使是鬧蔥荒後，這裡仍是有滿滿快速補上的蔥花，完全沒有在吝嗇，值得推推。

店內環境/自行拍攝

飲料吧的部分擁有各式各樣的款式，從冰沙醋飲到咖啡機，滿足各種TA的需求，你想的到的，聚都有。

店內環境/自行拍攝

甜點吧是最另我期待的一塊，除了霜淇淋機之外，旁邊更是有日式蕨餅、蜜紅豆、黑糖珍珠、棉花糖、巧克力醬等等，都是外面比較少見的。

自行拍攝

其中最讓我驚豔的是爆爆珠，看起來是普通白玉，但輕咬後即破，流出來的是有點酸甜感的果汁，讓我不禁續了不少次。

瘋美食APP頁面

王品集團其實在生日活動中下了不少功夫，也提供了很多優惠，以聚來說，當日壽星下載瘋app，套餐可以享5折優惠，但不過自助吧和1成服務費就不在活動中，點餐的時候店員就會說明了。

自行拍攝

而若是當月壽星的話，可以至google評論區留言送富士肉肉山，主要是吃到後面喜歡再評不勉強，但我是真的挺喜歡的。

店面/自行拍攝

整體來說，以平日的話是值得慶生或是聚會的餐廳，但看其他網友說假日人太多動線會不順，就可能要再討論，畢竟用餐時間120分鐘，一樣的花費大家都想要更好的體驗，目前到年底還有離峰時段的活動可以供大家參考~

#食#台南美食#下午茶#台南甜點#台南下午茶#跟著阿線吃南部#線寶食記ㄔㄔㄔ#來臺南就是要鑽巷子#阿線大口吃台南#台南景點#台南#台南小吃#臺南美食#臺南#臺南景點#台南必吃#tainan#台南探店#tainanfoo#台南午餐#台南晚餐#壽星優惠#吃到飽火鍋#餐廳優惠情報#餐廳優惠#火鍋#火鍋推薦#優惠#懶人包#生日優惠 #生日快樂 #生日折扣 #慶生餐廳#壽星限定 #慶生月 #壽星活動 #壽星#美食優惠 #小資理財 #省錢達人 #省錢攻略