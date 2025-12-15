用聽的去旅行？大學生「背播客」奪黑客松特優！把在地故事變成你的專屬 Podcast

旅行的時候，你也是「手機先決」嗎？忙著滑 Google Maps 找路、忙著 IG 爬文找熱門打卡點，卻忘了抬頭好好看看眼前的風景？

在剛落幕的「2025 觀光盃 Open Data 黑客松」決賽現場，當這群大學生站上舞台，原本充滿科技代碼與數據分析的肅殺氣氛，瞬間變得柔軟了起來。來自大專院校組的特優團隊「D-liver」，不只抱走了 10 萬元大獎，更用他們的作品「Podventure 背播客」，為我們描繪了一種全新的旅行浪漫——「用聽的，去旅行」。

像朋友般的對話：「只要給我主題，我就說給你聽」

「我們的作品是 Podventure 背播客。」

舞台上的主講人身穿率性的灰夾克，帶著自信的笑容，沒有艱澀難懂的技術術語，他一開口就像在跟台下的評審和觀眾「話家常」。他手握麥克風，眼神發亮地向大家拋出了一個極具吸引力的提案：

「只要你今天輸入地點、只要你今天給我主題，這個系統就可以去整理政府的開放資料，或者上網找資料，去生成 Podcast！」

這句話一出，現場彷彿能看見一個畫面：當你隨興地在 App 裡輸入「台南」、「老宅咖啡」，下一秒，AI 就不再是冷冰冰的條列式搜尋結果，而是化身為一位懂你的在地嚮導，用溫暖的聲音，將那些巷弄裡的故事娓娓道來。

背播客Podventure 即時生成客製化旅遊內容，提供個人化體驗

團隊將時下最流行的「生成式 AI」與政府龐大的「開放資料（Open Data）」完美結合。這不只是一個旅遊搜尋引擎，更像是一個隨身攜帶的聲音故事館。無論是推薦景點還是挖掘隱藏版美食，它都能自動生成一集專屬你的 Podcast 節目。

看見數據背後的溫度：不想讓好店被遺忘

在充滿熱情的 Demo 過程中，這群年輕人也展現了細膩的觀察力。他們發現，很多充滿特色的在地小店，因為不懂行銷、缺乏曝光，常常在龐大的網路資訊海中被淹沒。

「除了政府的資料，我們也打算讓店家上傳自己的資料！」主講人語氣堅定地說道。

這是一個充滿共好概念的設計。透過店家主動上傳、系統審核的機制，不只讓這些用心經營的小店能進入「背播客」的推薦名單，獲得公平的曝光機會；對政府而言，更能即時掌握最鮮活的在地產業分佈。科技始於人性，在這個作品中，我們看見了大學生想用技術解決真實問題的暖心初衷。

Podventure 聚焦旅宿、旅行、遊樂業等，解決資訊整合、永續發展、無障礙旅遊等問題

不同於一般科技競賽強調的效率或獲利，D-liver 團隊在結尾時，為大家編織了一個「背包客」的夢想。主講人放慢了語速，彷彿已經置身在他所描述的旅程中：

「未來我們期望的世界就是，當你今天你想要到處走、你想要當個背包客……只要下載『背播客』，聽它慢慢說。」

在那個瞬間，我們似乎都變成了那個背著背包、戴著耳機的旅人，走在陌生的城市街道，耳邊傳來的是關於這座城市的故事。不再被繁瑣的行程規劃綁架，而是將感官交給聲音，享受真正的漫遊。

這群大學生讓我們看見了「科技 x 旅遊」的無限可能。期待未來有一天，我們真的能下載這款 App，在旅途中，聽它慢慢說。