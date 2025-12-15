露營也要有儀式感！朋趣豪華露營冬季限定　星空BBQ、管家早餐箱一次滿足

星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝和官方

年底最期待的「星巴克買一送一」來了。星巴克公告 12 月 8 日至 12 月 10 日連續 3 天推出「星享成雙 好友分享日」活動，只要於 11:00–20:00，星禮程會員在門市購買 兩杯大杯（含）以上、冰熱口味一致的指定飲品，就能直接享受買一送一優惠。如果你正打算揪同事開喝、或是想暖暖身體，這次的優惠非常值得把握。以下也整理出本期最受討論的必點飲品，特別是今年的季節限定耶誕風味，一次看清楚怎麼喝最划算。

小資的救星！！這次連續3天開喝超划算別錯過。依照星巴克官網公告，12/8（一）到12/10（三）推出「星享成雙 好友分享日」買一送一優惠活動，活動期間的11:00-20:00星禮程會員至星巴克門市購買二杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，即可享有買一送一優惠。

季節限定飲品：耶誕味一次收齊

今年星巴克推出三款話題度極高的聖誕限定，不只有薄荷巧克力香，也有濃郁太妃甜味與台味星冰樂，趁買一送一喝最划算。

季節限定：薄荷風味摩卡

耶誕節必喝招牌。濃醇摩卡與薄荷糖漿結合，加入鮮奶後鋪上奶油和拐杖糖碎粒，喝起來濃甜中帶清爽，是最具節慶儀式感的風味。

中杯150／大杯165

季節限定：太妃核果風味那堤

香甜的太妃核果糖漿搭配奶泡與太妃蜜糖碎片，是螞蟻人每年必等的耶誕風味。口感濃郁卻不膩，是冬天很療癒的一杯。

中杯150／大杯165

季節限定：芝麻杏仁豆腐星冰樂

用芝麻醬與杏仁豆腐打造的台味星冰樂，一入口就是熟悉的古早味。杏仁豆腐的綿密與芝麻的香氣融合，限定登場時總會引起搶喝風潮。

中杯140／大杯160

經典人氣必點：怎麼喝都不會錯

馥列白

想讓咖啡味更明顯？那就點馥列白。使用 ristretto 短濃縮讓咖啡香氣更集中、甜感更突出，是懂喝的人常點的款式。

中杯140／大杯155

醇濃抹茶那堤

採用日本純抹茶製作，濃郁卻不苦，可調整甜度、甚至無糖也很好喝。抹茶控永遠回購的一杯。

中杯140／大杯155

福吉茶那堤

焙茶搭配蒸奶的暖香組合，味道溫順、茶韻明顯，是許多人冬天固定會點的口味。

中杯140／大杯155

星冰樂系列：甜控必喝的冰涼選項

巧克力可可碎片星冰樂

經典不敗。摩卡醬、鮮乳、可可碎片打造濃郁巧克力味，加上奶油與摩卡醬，層次超豐富。

中杯130／大杯150

摩卡可可碎片星冰樂

比巧克力可可碎片更大人風味。加入咖啡後味道更耐喝，甜度也更平衡，星冰樂愛好者必收。

中杯155／大杯175

特調風味系：想喝特別的選這區

鹹焦糖風味氮氣歐蕾

氮氣讓口感超綿密，搭配鹹焦糖的濃厚香氣，是許多人喝過後列入愛單的特別款。

中杯170／大杯190

焦糖瑪奇朵

星巴克長青熱銷款。香草糖漿、蒸奶與濃縮咖啡堆疊，再淋上焦糖醬，甜香與微苦完美平衡。

中杯145／大杯160