台中谷關湯屋推薦【惠來谷關溫泉會館】-中台灣最古老的溫泉，台灣十大名湯之一。峇里島風格飯店，雙人聆泉湯屋，谷關泡湯體驗。

我還蠻喜歡泡溫泉的，生為台中人想泡湯，

最近最方便的地方，便是谷關啦!

從市區開車過去，也不過1小時車程。

這個中台灣最古老的溫泉，有著濃濃的日式風味，

我們這天到谷關，悠閒的在谷關溫泉老街吃了午餐，

接著去惠來谷關溫泉會館泡個湯。

只是簡單的半日遊，卻能帶來身心放鬆的滿滿充電感。

惠來谷關溫泉會館 地理位置與停車場

惠來谷關溫泉會館位於台中和平區東關路一段溫泉巷10號，位置很好找。

因為這裡算是一個獨立的區塊，所有谷關的溫泉飯店都集中在周邊。

飯店有專屬的停車場，位於本館上方。

不過我們當天是平日，飯店前方道路兩側白線有空位，我們車就直接停在外面，

大家如果看到白線有空位，也可就近停車。

惠來谷關溫泉會館 飯店大廳

惠來谷關溫泉會館在2004 年建立，並在 2010 年進行過翻新。

算算已20年的時間，但整體維持得還不錯。

一進大廳就感受到渡假氛圍，建築設計採峇里島式原始自然風格，

全區配置熱帶南洋植栽景觀，濃厚的休閒風。

會館總共設有49間套房，房間內均配置4到10坪的專屬泡湯池，

它們只有提供室內獨立湯屋，所以是沒有大眾池、露天溫泉這些設施的喔!

如果你是想泡大眾池的話，就要選擇谷關其它有大眾池的飯店。

惠來谷關溫泉會館是主打間間都有獨立湯池，讓住客在房內即可享受頂級的泡湯。

惠來谷關溫泉會館 雙人聆泉湯屋

我們這天是純泡湯不住宿，分配到的房型為雙人聆泉湯屋。

惠來谷關多達12種房型，

各房型皆有配置湯區、房內電視以及冷熱雙池(溫馨親子房僅一大溫泉池)。

不過要注意，如果像我們只是泡湯，並不是每種房型都有喔!

湯屋營業為24小時，無預約制，全部採現場排房。

我們當天是中午吃飯時先打電話確認，現場說有房間，吃飽逛完老街後，就直接過去了。

雙人聆泉湯屋大小約10坪，進門先看到一張六尺雙人床。

臥室本身不算特別大，不過基本的設備都有。

冰箱附有小瓶飲料與礦泉水，泡湯務必記得多補充水份。

簡單的長木桌，小冰箱與小保險櫃。

馬桶及洗水台設置在臥室內，而洗澡則是要到湯池區。

看看這裡，重頭戲就是在泡湯池啊!

擁有冷熱兩種湯池，而且我很喜歡它們溫泉水出口的設計。

是不是莫名的可愛討喜。

湯池的右手邊是淋浴區，洗完澡剛好可以去泡湯。

谷關溫泉起源於日本明治時代，舊稱「明治溫泉」。

來到這裡泡湯，真的有種回到日本時期的錯覺。

惠來谷關溫泉會館 明治溫泉老街

最後分享一下除了泡湯，別忘了去老街走走。

說真的谷關不大，所以吃的、逛的都集中在一條街上。

但好像台灣的溫泉老街都是這樣吧?

我反而挺喜歡這種小巧集中的感覺，

而且谷關延續了日式時期的風味，溫泉老街有著日本味。

無論是吊橋，還是石階步道裡的日式燈籠、許願鐘等等。

都是谷關必訪的打卡景點。

連郵局都很有特色，以原住民圖騰下去設計。

從台中市區開車來到這，不用翻山越嶺，也不會花太多時間，

真心覺得谷關是很棒的散心之地。

惠來谷關溫泉會館 相關資訊

天氣冷了，去谷關走走，

順便安排在惠來谷關溫泉會館，充滿雅緻的禪風客房，好好泡個湯吧!

惠來谷關溫泉會館

地址:臺中市和平區東關路一段溫泉巷10號

電話:04-25951998

官網:https://villa-spa.com.tw/indoor-hot-spring/