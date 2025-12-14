2025-12-14 23:03 夫子。旅食趣
2025高山茶都．嘉義 中埔穀倉創園區 一杯茶 走進一座山 循著茶香體驗嘉義豐厚的茶文化
2025「高山茶都．嘉義」活動，已於2025年12月13日在嘉義中埔穀倉創園區盛大開幕，精采持續到12月21日。2025「高山茶都．嘉義」以「一杯茶，走進一座山」為主軸，隨著海拔高度的推進，循著茶香用多元展館呈現嘉義豐厚茶文化，一同感受高山的氣息與人文的溫度。
2025年12月13日上午10:30，嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、陳冠廷、王育敏、中埔鄉長李碧雲、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等人帶領貴賓進行 2025「高山茶都．嘉義」 開幕儀式。
幕儀式亮點之一，美麗的主持人張齡予，以活力十足的主持開場，帶來充滿朝氣的介紹與互動，帶領民眾認識五大展區的特色亮點，現場氣氛熱烈。
戶外舞台表演，韓國金海市「一熹茶會」，透過禪舞展示韓國茶禮，展現韓國茶文化的特色。
2025「高山茶都．嘉義」活動規劃「人之間、山之境、茶之道、旅之所、茶之味」五大展區，穀倉星巴克前的「茶引山行」入口意象區，用山間小徑，以綠意與光影，引領民眾走進園區感受嘉義山林的氣息。
「人之間」茶人故事 × 社區共創，以嘉義人的茶日常為主軸，由太和、瑞里、瑞峰、石棹與隙頂等五大社區的茶人，共同參與布置二個展館，手工建造茶屋、懸掛特色畫布，透過生活風景、質感茶席與社區故事，呈現茶如何在嘉義人的日常中流動，讓民眾感受到最貼近生活的茶文化樣貌。 (照片：「人之間」太和、瑞里、瑞峰展館)
民眾透過茶席布置與現場品茗，透過茶師的講說能了解茶產地、製茶背景與相關文化脈絡，並深化人與土地之間的連結。
茶區的國小透過茶藝學習泡茶，小茶師動作精準，為茶道種下新生代的種子。
「人之間」石棹、隙頂展館
「山之境」茶山地景 × 生態沉浸，感受山的呼吸，走進雲霧與茶園的風景，以阿里山地景為靈感，融合高山生態、雲霧與茶園意象。
「山之境」沉浸式展館，由漂流木構築神木意象，搭配光影、霧氣、茶香與音樂，讓遊客彷彿一腳踏入阿里山的林間小徑。
今年活動特別規劃，以環保稻殼材質打造高山茶都「年度紀念品茗杯」，兼具實用性與環保理念，民眾可至服務台以10元購入，帶著茶杯前往「山之境」、「茶之道」展區參與茶席體驗。
「山之境」展區置雅緻茶席，讓旅人於光影與香氣之間，以一杯茶貼近山林，體會土地的節奏與生命的流動。
「茶之道」茶藝體驗 × 美學設計，以阿里山南、北茶道為靈感，打造具設計感的茶藝展演空間。
「茶之道」由四個悉心鑽研茶藝的單位共同策劃，以細膩的布置與專業的茶席，為民眾呈現精緻茶藝與沉浸式茶道氛圍；使人沉靜於品茗之境。
「旅之所 」 茶旅集散 × 文創展售，依品牌概分二個展銷館，聚集嘉義各地茶農與青年品牌，展售嘉義縣的代表好茶，以茶為媒介，連結產業與市場，呈現嘉義高山茶的豐土特色與品牌精神。
大阿里山區是茶與咖啡的故鄉，「咖嚐嘉義 精品咖啡」與「高山茶都 阿里山高山茶」二個展館，呈現茶二代、三代接手家中產業後的努力，除獲得獎項受到肯定外，創新思維設立茶莊、咖啡莊園，也讓山區旅遊路線更豐富。(照片：高山茶都 阿里山高山茶)
「咖嚐嘉義 精品咖啡」嘉義咖啡產業發展多年，精品咖啡孕育職人的好功夫，也在國際咖啡評鑑屢次獲得好成績。
「茶之味」假日茶食快閃位於戶外舞台後方醫護站一側，攤商有 N23.5 Lounge、旭日茶坊、宅意 (照片) 與椰羅蛋捲，快閃活動日期：12/13、12/14、12/20、12/21。
宅意為上意茶葉品牌旗下第一家茶館，不同於其他傳統茶館，宅意重新定義喝茶新風向，以時尚溫馨的裝修風格，打造舒適輕鬆氣氛，讓來到宅意的每一位都能在這裡感受到自在放鬆，透過空間、茶品、香氛療癒自己。
活動期間除了主題展區外，園區中還設計了許多自然系的拍照亮點，例如山間小徑、靜謐茶屋場景 (照片：竹香茶屋) 還有可以在花隧道中喝咖啡吃點心的中埔御藏，除了能感受到嘉義山林的清新氛圍。
「中埔御藏」花隧道，在愛麗絲夢遊情境中，聽音樂、喝高山茶、喝咖啡、吃點心，最特別的是一份餐點200元，附蛋糕、高山茶或咖啡以及整組杯子、盤子都是你的。
熱鬧的「田野市集」一個融合農村特色、茶香文化與咖啡氛圍的市集，共分三大區：雲霧茶鄉 咖啡漫步市場、青農嚴選與茶都美食，讓購物像是一場文化體驗，讓人感受到土地、人情與飲食的連結。
2025高山茶都．嘉義
活動期間：12/13(六) - 12/21(日)
活動時間：10:00 - 18:00
地點：中埔穀倉農創園區 (嘉義縣中埔鄉頂山門金蘭村36號)
官網：http://www.chiayitea2025.com.tw/
公共交通：
1. 搭台鐵：嘉義火車站下車後，於「嘉義火車站」站搭乘「7301、7322」至「頂六」下車，步行至嘉義縣中埔穀倉農創園區。或於「彰化銀行(嘉義)」站搭乘「7215」或「7216」至「頂六」下車，步行至嘉義縣中埔穀倉農創園區。
2. 搭高鐵：嘉義高鐵站，出站後轉乘「臺灣好行 阿里山 A線」至「頂六國小」站下車，步行至嘉義縣中埔穀倉農創園區。
