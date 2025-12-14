日本海地獄｜在藍的像夢一樣的地方，學會對大自然保持謙卑

九州別府在日本人心中，一直是「想到溫泉就會想到的地方」，其中一種是「只能看、不能泡」的溫泉，那就是很有名的「地獄溫泉」，在所有七個地獄溫泉裡，海地獄被公認是最美的一個。

海地獄之名，來自於那片宛如深海般的鈷藍色泉水。遠看清澈寧靜，近看卻能感受到迎面而來的熱氣，泉水溫度高達攝氏 98 度，是名副其實的「不可觸碰之美」。這樣的藍色，是泉水中大量硫酸鐵與光線交會後，自然生成的色澤，是地質與時間共同完成的作品。

海地獄門票｜從日常，慢慢走進地底的世界

海地獄的入口處，是一座傳統茅葺屋建築，購票窗口這設在這裡，不張揚，也不喧鬧。那一刻突然有種感覺：這裡不是「進場」，比較像是被允許進去看看。接下來看到的，不是人為設計的景點，而是大地長時間運動留下的痕跡。

門票與其說是通行證，不如說是一份短暫的許可，讓我們可以走進這片場域，靜靜觀看、感受，然後再帶著敬意離開。

蓮之池｜在地熱旁，安靜生長的生命

進入園區後，動線先帶人來到「蓮之池」。池面平靜，氣氛和即將看到的海地獄完全不同，像是一個溫柔的緩衝。這裡的植物不是被呵護的展示品，而是順著地熱與水氣自然生活。站在池邊，可以感受到一種很安靜、卻很堅定的生命力，就算在火山地帶，生命還是會找到屬於自己的位置。

庭園的設計也不刻意強調四季變化，而是讓時間自己流動。霧氣慢慢飄過，時而遮住視線，時而隨風散開，整個畫面變得有層次，也讓人不自覺放慢腳步，連心裡的聲音都安靜下來，無懈可擊的天然景緻，也吸引了不少天皇前來欣賞駐足。

導覽中心｜懂了之後，風景會變得不一樣

一樓的伴手禮商店延續著海地獄的主題氛圍，販售不少結合地熱溫泉特色的限定商品。走進二樓的導覽中心後，才是真正理解海地獄的開始。透過展覽與說明，可以知道這片藍色是怎麼形成的、別府地獄群背後的地質結構，以及人們如何在不破壞自然的前提下，利用溫泉能源。

當理解了這些，再回頭看海地獄，感覺會完全不同。它不再只是「漂亮」或「好拍」，而是一個橫跨千年的地球運作現場。那片藍色不是奇觀，而是地球至今仍在活動的證據。

海地獄本尊｜藍色出現的那一刻

轉過彎，視線突然打開—海地獄就在眼前。

海地獄之所以叫「海」，不是因為地理，而是因為它太藍、太深、太有海的氣質，儘管溫度逼近 100 度，卻依然美得不可思議。

這片藍不是海洋的藍，也不是一般泉水的清澈，而是一種濃烈到彷彿會發光的藍。翻騰的蒸氣令池面呈現朦朧浮光，像是一幅不斷自我變形的畫作，原來海地獄並非僅是觀光點，是大地給的禮物，更是對自然力量的敬畏。

白龍稻荷神社與千本鳥居｜在自然面前，先安靜下來

沿著園路前行，鮮紅色的鳥居慢慢出現在霧氣與綠意之間。白龍稻荷神社靜靜地坐落在園區一角，千本鳥居形成一條通往信仰的通道。

這裡供奉的白龍稻荷大神，不是象徵征服自然，而是守護與感謝。走過鳥居時，大家幾乎都自然放慢腳步、降低聲音，因為這裡不需要被解說，你會自己知道該怎麼走。

赤池與足湯｜用最溫柔的方式靠近自然

離開主池後，動線來到赤池與足湯區。赤池的顏色和海地獄形成強烈對比，再一次讓人感受到地質條件如何改變水的樣子。

一旁的足湯使用 100% 源泉掛流，不過度加工，只取剛剛好的溫度。空間寬敞，有屋頂也有扶手，不管年紀或行動狀況，都能安心使用。把腳泡進溫熱泉水裡的那一刻，熱度慢慢往上延伸，整個人自然放鬆下來。這不是消費自然，而是很短暫地，和自然共享一點能量。

溫室裡的生命｜在極端環境中盛開

園區裡還有一座溫室，利用地熱與水氣培育熱帶植物。一走進去，立刻感受到悶熱與濕度，和外面完全不同。巨大的王蓮葉片攤開在水面上，像一個個天然的綠色托盤。看到解說才知道，成熟時甚至能承重孩童，真的讓人佩服自然的設計。

在這樣高溫高濕的環境裡，植物反而長得旺盛。紅的、黃的、橙的花朵在霧氣中綻放，彷彿在火山能量旁吸收養分。原來海地獄不只有神秘的藍色，還有這麼熱烈的生命力。

不只是「拍照打卡」｜更像是一堂沒有老師的自然課

出口的地方販售不少地熱溫泉特色的限定商品，像是利用地獄溫泉蒸汽製作的溫泉蒸布丁，口感滑順、帶著淡淡香氣，還有不少人專程為它而來的地獄蒸饅頭，熱呼呼地入口，特別有一種「在地才吃得到」的感覺。

走出園區前，忍不住再次回頭看了那片藍一次，那一刻我明白，海地獄之所以迷人，不只是因為藍色，而是因為它讓人看見自然最真實的模樣。它不只是拍照打卡景點，反而更像是一堂沒有老師的自然課。

只要帶走記憶就好，讓霧氣持續繚繞，讓藍色永續存在。

