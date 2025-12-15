草莓季限定蛋糕盤點全台｜夢幻裸感蛋糕、生乳捲、巴斯克一次報到 圖片來源：女子漾編輯拍攝、星巴克官方

每到冬天，甜點控最期待的草莓季正式開跑。從每日限量生乳捲、浮誇系裸感蛋糕，到成熟系巴斯克與高顏值巧克力蛋糕，各大甜點品牌紛紛端出草莓限定款，用酸甜果香替年末派對與節日餐桌加分。這一波草莓季，有哪些必吃名單不能錯過，一次幫你整理。

亞尼克｜草莓季全線展開，生乳捲控必收

圖片來源：女子漾編輯拍攝

亞尼克「新鮮草莓季」將於 12 月 15 日正式登場，門市與官網同步開賣，多達 9 款草莓系列甜點全面回歸。今年話題新品之一是首度推出的浮誇系「戀莓物語生乳捲」，以泡芙蛋糕捲入北海道奶霜、私房卡士達與整顆新鮮草莓，外層再鋪滿草莓裝飾，並點綴花朵造型與金箔，視覺與口感同時拉滿。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

同樣吸睛的還有「草莓巧克力裸感蛋糕」，以裸感外觀呈現寶石般的草莓層次，搭配 73% 黑巧克力的濃郁苦甜，平衡果香的清爽酸度；另推出一人份「草莓迷你裸感蛋糕」，尺寸剛剛好，適合想獨享草莓季的甜點控。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

經典必搶款「鮮採草莓生乳捲」也在今年限時回歸，每日限量 300 條，搭配同步登場的「生乳奶蓋波士頓－新鮮草莓」與大人系「威士忌巧克力生乳捲」，讓草莓季選擇更加完整。

起士公爵｜初戀系草莓巴斯克，甜而不膩

圖片來源：官方

起士公爵冬季新品「初戀草莓熟成巴斯克」正式上市，嚴選大湖草莓果乾先以天然檸檬汁浸泡 24 小時，再加入乳酪蛋糕體中烘烤，出爐後靜置熟成 12 小時，讓草莓果香與乳酪充分融合。外層高溫烤出深琥珀焦香，內層綿密濕潤，入口能咬到草莓果粒，是草莓控會愛上的成熟系風味。

圖片來源：官方

同步推薦的人氣品項「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」，以雙層生乳酪結構堆疊出滑順口感，上層鋪滿新鮮草莓，顏值與口感兼具；另有節慶感十足的「超萌聖誕烙印原味乳酪蛋糕」，從分享尺寸到個人獨享杯都能選擇，儀式感滿分。

BAC｜草莓 × 巧克力，高顏值派對首選

圖片來源：官方

每年只在草莓季登場的 BAC「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」今年再度回歸，是不少甜點迷心中的冬季定番。蛋糕頂層鋪滿大顆新鮮草莓，下層以 70% 與 100% 雙重可可調和的生巧克力餡呈現苦甜平衡，中段夾入覆盆莓與草莓果餡，為整體風味注入清爽酸度，底層則是濕潤蓬鬆的巧克力湯種戚風蛋糕。層層堆疊卻不膩口，無論是派對聚會或節日慶祝都相當吸睛。此款蛋糕販售至 2 月下旬，實際結束時間依草莓產量而定，建議提前預訂以免向隅。

星巴克｜草莓三溫糖戚風蛋糕

耶誕必吃的「草莓奶油蛋糕」，每年皆深受顧客喜愛，今年星巴克推出4吋「草莓三溫糖戚風蛋糕」，鬆軟綿密的戚風蛋糕體，融合香甜草莓醬與三溫糖的微焦糖香氣，頂部點綴開心果碎粒增添層次口感，酸甜之間散發細膩果香，完美呈現節慶專屬的甜蜜滋味。草莓的紅潤色澤與柔和奶香完美融合，是下午茶時光或節慶歡聚的甜蜜亮點，為耶誕增添一份浪漫與幸福。

圖片來源：官方

HENRI CHARPENTIER｜奢華甜點「神戶二郎草莓費南雪」

擁有 56 年歷史的日本法式甜點名店 HENRI CHARPENTIER，今年年底終於首度來台，於 12/5～12/25 限時快閃登場，甜點迷絕對不能錯過這場年末朝聖級事件。品牌最具代表性的「費南雪」自 1975 年問世，以濃郁杏仁奶油香氣與入口即化的柔軟口感擄獲無數甜點控的心，至今在日本一年銷量高達 3,200 萬顆，更連續 8 年刷新金氏世界紀錄，堪稱國民級經典。

圖片來源：官方

這次來台真正讓人心動的亮點，則是話題限定的「神戶二郎草莓費南雪」。選用被譽為「幻之草莓」的二郎草莓，甜點師在草莓最巔峰的成熟時刻立即熬成果泥，完整鎖住濃郁果香。杏仁、奶油與草莓在一顆小巧費南雪中層層交織，香氣與甜度精準平衡，一口咬下就能感受到頂級食材堆疊出的奢華滋味，也難怪成為這次快閃最受矚目的夢幻逸品。