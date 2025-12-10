【新店美食】騙倒肉食控！這支「G腿」居然是素的？開箱七張站隱藏版咖哩！常和蔬食 Just Vegan 爆吃實測

你知不知道那種感覺？下班後的靈魂像是被抽乾的電池，只剩下 5% 的電力在閃爍。那種時候，身體會發出一種渴望，不是想吃什麼大魚大肉，而是一種能讓心變暖和的東西。

那天在新店北新路的巷子裡迷路——好啦，其實是假裝迷路，想逃避一下外面的車水馬龍——我就這樣撞見了「常和蔬食」。

門面乾乾淨淨的，白牆配上木頭框，那個 LOGO 像是一顆橘紅色的太陽剛從藍色山丘升起，莫名有點可愛。

推開門的那一瞬間，沒有預期中那種傳統素食店會有的「特殊味道」（你們懂我在說什麼，就是那種很濃的香椿味或奇怪的素料味），取而代之的，是一種像是走進朋友家客廳的鬆弛感🌿

當咖哩不只是醬汁，它是療癒的液態擁抱

坐在那個面對牆壁的單人座位區，我必須說，這設計簡直是為了我們這種「社交能量耗盡者」量身打造的。每個座位還有插座！

這根本是暗示我可以一邊幫手機充電，一邊幫自己的胃充電嘛🔋

看著菜單上的「招牌香料咖哩飯」，我心裡其實有點忐忑。

你知道的，素食咖哩有時候很像在賭博，運氣不好就會吃到那種水水的、像是螢光筆畫出來的黃色液體。

但當店員把盤子端上來時，那股香氣直接打臉我的擔憂——是那種厚實、帶著深度的香料味。

我點的是傳說中的「轟烤G腿咖哩」。聽名字很霸氣對吧？🍗

這時候就要用一個比喻了！如果說一般的素肉像是演技拙劣的臨演，一眼就被看穿；那這隻「G腿」就是奧斯卡影帝級的表演。

它其實是用杏鮑菇做的，外皮裹著一層像是豆包或特製麵糊炸得金黃酥脆。

咬下去的第一口，甚至聽得到「卡滋」一聲。

那一刻我腦袋當機了兩秒。

那個口感，外層酥脆得像餅乾，裡面卻還是杏鮑菇特有的那種多汁和Ｑ彈，咬勁十足。

這就像是你以為你要去聽一場無聊的演講，結果講者突然開始講脫口秀一樣驚喜。

杏鮑菇的鮮甜被緊緊鎖在裡面，沾著濃郁的咖哩醬一起入口，那個層次感真的太豐富。

甜點永遠是裝在另一個胃裡

吃完鹹的，身體裡的某個開關就會自動切換，大喊著「我要甜點！」

我看著隔壁桌點的「巧克力香蕉鬆餅」，那個香氣實在太犯規，於是腦波很弱地也跟著點了一份。

這裡的鬆餅是純素的。

我以前對無蛋奶鬆餅有點偏見，總覺得會少了點什麼蓬鬆感。但常和蔬食又再次打破了我的刻板印象。那個鬆餅咬下去，外殼微酥，內裡紮實卻不乾硬，帶著淡淡的麵粉香。🍌🍫

巧克力醬毫不手軟地淋在切片香蕉上，像是替這場餐桌上的聚會穿上了晚禮服。

香蕉的熟度選得很好，不會生澀也不會過爛，配上微苦甜的巧克力，每一口都是幸福。這就像是週末早晨賴床的那種舒服感，甜甜的、軟軟的，讓人不想結束。

我配了一杯「豆漿紅茶」。

這組合聽起來很台式，但這裡做得很有質感。

豆漿的豆香很濃，和紅茶融合在一起，居然有一種絲滑的拿鐵口感，但喝起來身體完全沒有負擔。這種清爽感，剛好平衡了剛剛咖哩的濃郁。🥤

在喧囂城市裡找到的綠色防空洞

坐在那裡，看著那面萊姆綠的牆壁，我突然覺得，吃素這件事，其實不需要被貼上什麼「嚴肅」或「修行」的標籤。

常和蔬食給我的感覺，就像是把複雜的生活簡化了。

這裡沒有過多的加工品，沒有讓人看不懂的化學名詞，就是很單純的蔬菜、香料，和用心的烹調。

就像寫程式一樣，最優雅的代碼往往是最簡潔的；最好的料理，往往也是最能凸顯食材原味的。

在這個大家都忙著追求「更多」、「更快」的時代，能夠坐下來好好吃一頓「沒有傷害」的飯，其實是一件很龐克、很酷的事情。🤟

我也必須誠實地說，這家店不算大，如果你是一大群人要來開趴踢可能不太適合。

但如果你是想一個人靜靜，或是和一兩個知己好好聊聊心事，這裡的氛圍剛剛好。

它不是那種會讓你感到拘束的高級餐廳，也不是那種吵雜的小吃攤，它就在這兩者之間，找到了一個完美的平衡點。

走出店門的時候，外面的北新路依舊車水馬龍，捷運七張站的人潮依舊熙熙攘攘。

但我摸著微凸的肚子（那是幸福的形狀），覺得剛剛那一個小時的充電，已經足夠讓我面對接下來的挑戰了。

如果你剛好經過新店，或者你也像我一樣，偶爾想要逃離一下肉食世界的油膩，給這個「G腿」一個機會。

它可能會騙了你的眼睛，但絕對不會辜負你的胃。😉





🚇 怎麼去｜ 捷運七張站 1 號出口，走路不用 5 分鐘（除非你跟我一樣腿短可能要走 6 分鐘）。

⏰ 覓食時間｜ 11:00-20:00（記得週二公休，不要白跑一趟氣噗噗喔）。

☎️ 訂位專線｜ (02)8667-5598

💡 溫馨小提醒｜ 雖然他們有提供插座，是個友善空間，但如果客滿的時候，我們還是要有同理心，不要佔用位子太久，讓更多人能吃到這個美味的咖哩喔！