2025-12-09
BANPRESTO X 一番賞 EXPO 2025 登陸高雄！七大亮點一次看 《ONE PIECE×NBA》全台首亮相
高雄這週即將被動漫迷攻陷！年度最受矚目的模型展【BANPRESTO X 一番賞 EXPO 2025】12 月 11 日登場，四天限定在駁二蓬萊 B6 倉庫推出最強新品陣容。從全台首度亮相的《ONE PIECE × NBA》跨界模型、三大人氣 IP 最新公仔，到三款搶先販售的一番賞，再加上全新一波「小不點玩偶」萌力大軍、五大限定好康。一起看看【BANPRESTO X 一番賞 EXPO 2025】七大亮點、活動資訊！
亮點一：魯夫化身NBA球星！《ONE PIECE ×NBA》重磅跨界 六款限定品抽選販售開跑
本次 EXPO 討論度最高的，就是《ONE PIECE × NBA》夢幻聯名模型正式在台曝光。BANPRESTO 以湖人、勇士、公牛、塞爾提克等六支人氣球隊為靈感，打造魯夫的球星化造型，從肌肉線條到球衣光澤都維持 MASTER STARS PIECE 系列一貫高規格，彷彿下一秒就要扣籃的動能感爆棚。
此外，《周刊少年 JUMP》橘色 LOGO 模型更同步亮相，是象徵少年熱血的收藏級逸品。本次採「事前抽選販售」，12 月 10 日公布中選名單，粉絲務必把日程牢記，錯過等一年。
亮點二：BANPRESTO主打3年Z班銀八老師、咒術迴戰及獵人 細緻度百分百必收
BANPRESTO本次高雄展區集結多款人氣動漫鉅作，以高規格模型震撼亮相。《3 年 Z 班銀八老師》以坂田銀八的經典散漫姿態重返講桌；《鏈鋸人 蕾潔篇》的蕾潔以 GLITTER & GLAMOURS 系列重現神秘魅力；《火影忍者》鳴人則以漫畫封面造型回歸，連武器刻字都精緻到不可思議。
最吸睛的莫過於《咒術迴戰》宿儺 MAXIMATIC PLUS 大尺寸模型，以透明橘紅火焰特效強化壓迫氣場，而《HUNTER×HUNTER》庫拉皮卡則以 Grandista 巨型比例帥氣降臨，彷彿能聽到他與旅團之間的宿命呼喚。
亮點三：BANPRESTO搶先販售《我的英雄學院》、《OVERLORD》兩款人氣角色模型
本次EXPO帶來兩款20公分以上的大型BANPRESTO搶先販售商品，為高雄展區增添極致的收藏震撼度！第一款是《我的英雄學院》Grandista 系列綠谷出久，服裝細節與能量特效完全重現戰鬥時刻；第二款則是《OVERLORD》雅兒貝德的巨大 32 公分 EVOLVE 系列模型，展翼造型極具氣勢，收藏價值滿分。
亮點四：一番賞EXPO高雄搶先開賣鬼滅之刃、航海王及寶可夢三款重量級收藏
今年 EXPO 最讓人荷包顫抖的，就是三款一番賞搶先在高雄開賣。《鬼滅之刃 ~姊之仇~》將胡蝶忍與童磨的宿命一戰濃縮在賞品中，情感張力十足；《航海王 未來島－蛋頭》則把五檔巨人化魯夫壓制黃猿的經典瞬間做出立體震撼，LAST ONE 賞更以大熊 VS 薩圖恩作壓軸；《寶可夢 Let's Go for a Walk!》則帶來超療癒的皮卡丘、御三家與伊布們，特別是頭頂托盤的皮卡丘 LAST ONE 賞，實用又可愛，必被秒搶。
亮點五：高雄站搶先展示！咒術迴戰、七龍珠、勝利女神NIKKE、我的英雄學院四款一番賞
此次EXPO 特別展示四大超人氣一番賞，現場魅力直接爆棚。《劇場版 咒術迴戰 0》以乙骨憂太與祈本里香為主軸，從乙骨的冷冽眼神到里香怨靈形態的壓迫感，全套獎品細節滿點，粉絲必收。《七龍珠 40th～其之二～》以漫畫分鏡加上經典角色能量姿態打造 40 週年限定造型，老粉看了絕對熱血。
首次亮相的《勝利女神：NIKKE CHAPTER 6》完整還原妮姬們在末日環境的作戰姿態，服裝、武裝都精緻到位。最後，《我的英雄學院 -邁向更遠的前方-》以 FINAL SEASON 為主題，綠谷、爆豪、死柄木等人全以戰鬥魄力造型登場，帥度爆表，現場吸睛度完全不輸主舞台。
亮點六：把心愛的角色化作小不點！《aespa》、《排球少年!!》席捲展場，萌力釋放！
aespa 以 MASCOT PLUSH 形式亮相，Karina 的短髮、Giselle 的毛帽、Winter 的柔卷與 Ningning 的冷艷魅力全都完美轉化成迷你尺寸，可愛度爆表。
《排球少年!!》小不點玩偶動物斗篷 vol.2 也同場登場，影山、研磨、及川、赤葦穿上專屬動物斗篷，完全就是讓人錢包投降的組合。
亮點七：現場祭出五大優惠 滿額贈、LINE好友、小不點玩偶專屬娃包限量送
高雄 EXPO 現場福利滿點、根本粉絲的天堂。只要到小不點玩偶拍照區拍照並上傳社群，標註指定 Hashtag，即可免費兌換「小不點玩偶專屬娃包」，購買兩隻以上小不點玩偶也能再拿一個，數量有限要搶要快。
購買 BANPRESTO 商品滿 NT$800 可得品牌手機吊繩、滿 NT$1,600 再升級壓克力卡套。加入 BANPRESTO Taiwan 或一番賞台灣 LINE 官方帳號，也能獲得便條紙或貼紙包。
現場抽一番賞更有加碼：單筆 5 抽即送壓克力吊飾；若曬出「雙重中獎」紀錄並留言 @ 兩位好友，還能再換神秘小禮物。五大優惠一次灌爆，絕對讓粉絲滿載而歸。
活動資訊｜BANPRESTO X 一番賞 EXPO 2025 高雄站日期：2025/12/11(四)–12/14(日)
時間：10:40–19:00，最後入場 18:30
地點：高雄駁二藝術特區 蓬萊區 B6 倉庫
票價：免費入場
