2025-12-09 14:33 女子漾 ／編輯周意軒
2026全台跨年！張惠妹、華莎各縣市跨年卡司、煙火秀、活動、轉播資訊一次看！（持續更新）
隨著2025年進入尾聲，全台各地的2026跨年活動也全面揭曉。從台北101的經典煙火、新北1314跨河煙火、桃園雙主場演唱會，到台東海岸邊的天后級卡司、義大長達999秒的超規格煙火秀，今年跨年可說是「選擇太多反而更難選」。不管你是為了張惠妹、蔡健雅、五月天、告五人，還是想看韓星華莎、Baby DONT Cry，或只想帶家人找一場親子友善活動、靜靜看煙火照亮夜空，這篇懶人包一次整理全台卡司、煙火時間、活動亮點與轉播平台，讓你三秒決定要去哪裡迎接嶄新的2026。
文章目錄
- 2026跨年演唱會｜台北：台北最HIGH新年城
- 2026跨年演唱會｜桃園：2026桃園ON AIR跨年晚會
- 2026跨年演唱會｜新竹：大新竹跨年晚會「ON LOOP 不斷電」
- 新竹｜六福村「跨年YA！派對」
- 台中跨年｜2026台中最強跨年夜
- 台中跨年｜2026「包你發」麗寶跨年演唱會
- 彰化跨年｜2026田中跨年晚會
- 南投跨年｜日月潭跨年晚會
- 南投跨年｜清境農場跨年晚會
- 雲林跨年｜2025-2026雲林跨年晚會「電光跨年✧點亮未來」
- 雲林跨年｜2026「舞力High」摩天輪跨年煙火秀（劍湖山世界）
- 嘉義跨年｜2026全嘉藝起來跨年晚會
- 台南跨年｜台南好Young跨年晚會
- 台南跨年｜南科贊美酒店跨年煙火晚會
- 高雄跨年｜2026「雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會
- 高雄跨年｜2026「紫耀義大 義享奔騰」義大世界煙火秀
- 屏東跨年｜2026「High歌之夜─歌舞昇屏」跨年晚會
- 屏東跨年｜嗨玩阿里港跨年晚會（里港）
- 花蓮跨年｜花蓮太平洋觀光節跨年演唱會
- 台東跨年｜2026台東跨年晚會《東！帶我走》
- 金門跨年｜2026金采門耀．喜納滿城
- 馬祖跨年｜2025-2026馬祖跨年晚會
北部：台北、新北、桃園、新竹
2026跨年演唱會｜台北：台北最HIGH新年城
台北跨年依舊是全台指標活動之一，2026「台北最HIGH新年城」以「航向未來」為主題，除了市府前主舞台，信義商圈也會有多處街區舞台與燈飾，讓沒進主會場的人，一樣可以邊逛街邊感受跨年氣氛。主舞台首波卡司包括Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN & 王ADEN、U:NUS 等限定合體，搭配蔡健雅、韋禮安、美秀集團、李千娜等實力派，從黃昏一路唱到2026。今年台北101煙火與光雕也同步升級，自12/27起連續六晚推出主題光雕秀，跨年夜倒數前後再結合主題煙火，信義區將變成整片「跨年夜景秀場」。
活動資訊（台北最HIGH新年城）
時間：2025/12/31 19:00～2026/1/1 01:00
地點：台北市政府前市民廣場
主持人：Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
表演卡司：蔡健雅、韋禮安、美秀集團、高爾宣OSN、王ADEN、Bii畢書盡、U:NUS、GENBLUE幻藍小熊、李千娜等
電視轉播：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD
線上／行動：台北市政府YouTube、台北旅遊網FB、中視新聞YouTube／FB、中時新聞網YouTube、LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信Hami Video、四季線上4gTV、LiTV、ofiii歐飛、歡樂看FainTV 等
2026跨年演唱會｜新北：閃耀新北1314跨河煙火
「閃耀新北1314跨河煙火」已經變成淡水、八里跨年的代名詞。今年首次以淡江大橋為主角，同步串起淡水漁人碼頭與八里左岸雙主場，從下午四點半就開始暖場。晚間20:26施放長達13分14秒、總發數再創紀錄的煙火，主題為「萬花之河・冬之樂章」，由法國團隊操刀設計，淡江大橋、河面與兩岸景色一起入鏡，浪漫程度直接拉滿。
卡司部分也是「神仙打架」級別：淡水星光舞台請來MAMAMOO成員華莎 HWASA 擔任壓軸，搭配OZONE、蘇慧倫、蕭煌奇、黃偉晉等；八里星月舞台則由《進擊的巨人》片尾曲原唱樋口愛壓軸演出，配上動力火車、U:NUS、陳華、梁文音與韓團 baby DONT Cry 等，等於一晚聽完兩場演唱會。
活動資訊（閃耀新北1314跨河煙火）
時間：2025/12/31 16:30～21:00
煙火施放：20:26 起，長度13分14秒
地點：淡水漁人碼頭、海關碼頭／八里左岸（跨河雙主場）
淡水星光舞台卡司：HWASA華莎、OZONE、張語噥、蘇慧倫、隨心所欲樂團 feat.小男孩樂團、蕭煌奇、李炳輝、黃偉晉、YOYO家族等
八里星月舞台卡司：樋口愛、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、babyMINT、以莉・高露、baby DONT Cry、梁舒涵 & Dylan、PALLAS、賴晏駒、OPEN!家族等
2026跨年演唱會｜桃園：2026桃園ON AIR跨年晚會
桃園今年用「ON AIR」當主題，直接把跨年晚會變成雙主場直播基地。主舞台在樂天桃園棒球場，周邊亞矽創基地規劃轉播大螢幕、美食市集與互動區，沒進場的人也可以在外面邊吃邊看。
首波卡司找來徐若瑄睽違多年再登跨年舞台、全台唯一跨年演出就獻給桃園；再加上温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊、HUR+、icyball冰球樂團，整體氣氛從抒情一路唱到搖滾。
活動資訊（2026桃園ON AIR）
時間：2025/12/31 19:00 起
地點：樂天桃園棒球場（主場）、亞矽創基地（戶外Live觀賞區、市集）
主持人：唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝
表演卡司：徐若瑄、温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊、HUR+、icyball 冰球樂團 等
2026跨年演唱會｜新竹：大新竹跨年晚會「ON LOOP 不斷電」
新竹市與新竹縣連線舉辦「大新竹跨年晚會」，主題設定為「ON LOOP 不斷電」，從白天市集、互動舞台一路嗨到午夜倒數，並規劃約300秒跨年煙火。
卡司網羅韋禮安、蘇慧倫、呂士軒、TRASH、白安、黃子軒與山平快等歌手樂團，加上在地樂團與創作歌手，節奏感強又很「新竹」。
活動資訊（大新竹跨年晚會）
時間：2025/12/31 18:00～2026/1/1 00:30
地點：新竹市大湳雅公園
主持人：張立東、Dennis、籃籃、鏝鏝
表演卡司：蘇慧倫、韋禮安、呂士軒、TRASH、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、張涵雅、幽靈水晶等
新竹｜六福村「跨年YA！派對」
想把跨年變成一整天的遊樂園行程，可以選六福村。今年以「跨年YA！派對」為主題，晚會卡司包括曾沛慈、樂妃女子跨界國樂團、HOt SHOCk華人國際樂團與DJ Alex，從黑色耶誕遊行、非洲舞蹈到暗黑雪花秀，搭配園區延長開放，跨完年還能繼續玩。
活動資訊（六福村跨年YA！派對）
時間：2025/12/31 18:00 起
地點：六福村主題遊樂園
中部：台中、彰化、南投、雲林、嘉義
台中跨年｜2026台中最強跨年夜
台中跨年這幾年幾乎是「含金量最高」的代名詞，2026「台中最強跨年夜」一樣在水湳中央公園登場。首波公布金曲歌王蕭敬騰壓軸，第二波卡司再追加告五人、麋先生、TRASH、動力火車，從開場到倒數後都由超強樂團輪番接力。
活動資訊（2026台中最強跨年夜）
時間：2025/12/31 18:00～2026/1/1 01:00
地點：台中水湳中央公園
表演卡司：蕭敬騰、告五人、麋先生、TRASH、動力火車 等
台中跨年｜2026「包你發」麗寶跨年演唱會
想一邊玩樂園、一邊跨年的，可以選麗寶樂園的「包你發」跨年演唱會。舞台設在全台最大摩天輪「天空之夢」旁，煙火綻放時與摩天輪燈光同框，是近年很受歡迎的跨年打卡點。
卡司包括宇宙人、美秀集團、Marz23、王識賢、魏如萱、HUR+、SEVENTOEIGHT、許含光等，整個氛圍像是一場大型戶外音樂祭。
活動資訊（2026「包你發」麗寶跨年演唱會）
時間：2025/12/31
地點：麗寶樂園渡假區 第二停車場
彰化跨年｜2026田中跨年晚會
彰化今年以「田中跨年×購物節」為主軸，場地選在田中高鐵站前廣場，從12/26開始連續3天舉辦斑馬熊讚購物節，最後跨年夜再接上晚會演出。卡司包含陳勢安、邱鋒澤、黃西田、戴梅君、潤少等，風格橫跨台語歌、流行歌與綜藝秀路線。
活動資訊（田中跨年晚會）
時間：2025/12/26～28、12/31 18:30～2026/1/1 00:30
地點：彰化高鐵站廣場
南投跨年｜日月潭跨年晚會
日月潭跨年主打「湖景倒數」，水社與伊達邵兩地會同步舉辦晚會與施放煙火，約300秒雙煙火在水面綻放，反射在湖面上非常夢幻。如果想遠離高樓人潮、改在湖畔迎接新年，這場很適合排進行程。
活動資訊（日月潭跨年晚會）
時間：2025/12/31
地點：南投日月潭水社碼頭、伊達邵碼頭
南投跨年｜清境農場跨年晚會
想邊跨年邊追曙光，可以往山上跑。清境農場跨年晚會在全台海拔最高的跨年場景舉行，晚上在星空與音樂中倒數，隔天一早再衝合歡山看2026第一道曙光，是不少人每年固定安排的行程。
活動資訊（清境農場跨年晚會）
時間：2025/12/31
地點：清境農場遊客休閒中心停車場
雲林跨年｜2025-2026雲林跨年晚會「電光跨年✧點亮未來」
雲林睽違12年回歸大型跨年晚會，主題「電光跨年✧點亮未來」，直接喊出回歸企圖心。首波卡司就端出羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛等，還預告會有「神祕韓流」壓軸。倒數時會在田徑場上空施放半環場弧形煙火，視覺效果相當有氣勢。
活動資訊（電光跨年✧點亮未來）
時間：2025/12/31 18:00～2026/1/1 00:30
地點：雲林縣立田徑場
雲林跨年｜2026「舞力High」摩天輪跨年煙火秀（劍湖山世界）
劍湖山世界以「舞力High」為主題，最大亮點是全台唯一以摩天輪本體為主角的煙火秀，結合雙輪煙火、雷射與環山煙火，預計施放超過10分鐘。當晚遊樂設施延長營運，還有K-POP排舞大賽複賽與決賽，可以從下午玩到跨年。
活動資訊（舞力High摩天輪跨年煙火秀）
時間：2025/12/31 18:30 起
地點：劍湖山世界
嘉義跨年｜2026全嘉藝起來跨年晚會
嘉義今年把舞台移到「市府北棟大樓預定地」，配合未來城市展演規劃，整體硬體規模全面升級。卡司一次拉來頌樂Solar、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、Crispy脆樂團、守夜人等，組合相當豪華，對嘉義人來說是少見的「跨國級卡司」。
活動資訊（全嘉藝起來跨年晚會）
時間：2025/12/31 19:00～2026/1/1 00:30
地點：嘉義市政府北棟大樓預定地
南部：台南、高雄、屏東
台南跨年｜台南好Young跨年晚會
「台南好Young」從11月底一路辦到跨年夜，每週都有不同親子活動、草地音樂會與演唱會。跨年晚會則鎖定在永華市政中心西側廣場，卡司預計會分批公布，目前已知有安吉 Angie、F.F.O.等將登場，是兼顧親子與年輕客群的系列活動。
活動資訊（台南好Young跨年晚會）
時間：2025/12/31 19:00～2026/1/1 00:30
地點：台南市政府永華市政中心西側廣場
台南跨年｜南科贊美酒店跨年煙火晚會
如果想用飯店行程搭配煙火，也可以選南科贊美酒店。跨年夜會在頂樓施放402秒高空煙火，搭配周邊市景，飯店同步推出跨年住房與餐飲方案，適合不想人擠人、又想看煙火的人。
活動資訊（贊美酒店跨年煙火晚會）
時間：2025/12/31 19:00～2026/1/1 00:30
地點：南科贊美酒店
高雄跨年｜2026「雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會
高雄夢時代跨年晚會今年主打「雄嗨趴」，主持找來陳漢典搭配阿本、林葦妮（木木），陣容很有綜藝感。卡司包括Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、滅火器、芒果醬、鳳小岳 & 壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬等，風格橫跨搖滾、流行、獨立樂團與嘻哈，非常適合喜歡樂團現場的觀眾。
活動資訊（2026雄嗨趴高雄跨年晚會）
時間：2025/12/31 19:00 起
地點：夢時代購物中心／時代大道
高雄跨年｜2026「紫耀義大 義享奔騰」義大世界煙火秀
義大世界主打超長秒數煙火，今年「紫耀義大 義享奔騰」跨年煙火秀將施放長達999秒的大型藝術煙火，並首度導入「藍色流星雨」與「流墨幻彩」煙火效果，再加上「煙火樹」特效，被視為南台灣規模最大、視覺衝擊最強的跨年煙火秀之一。
活動資訊（義大世界跨年煙火秀）
時間：2026/1/1 00:00 起施放
地點：義大世界
屏東跨年｜2026「High歌之夜─歌舞昇屏」跨年晚會
屏東跨年主場設在屏東體育館前草地，今年主題「High歌之夜─歌舞昇屏」，卡司包括丁噹、婁峻碩、梁文音、鳳小岳 & 壓克力柿子、草屯囝仔、舞炯恩、陳忻玥、吳思賢（小樂）、FEniX等，從情歌、嘻哈到原民音樂一應俱全。現場還有市集與互動活動，氣氛會非常熱鬧。
活動資訊（High歌之夜─歌舞昇屏）
時間：2025/12/31 19:00～2026/1/1 00:30
地點：屏東體育館前廣場
屏東跨年｜嗨玩阿里港跨年晚會（里港）
嗨玩阿里港跨年晚會在里港過江河堤公園舉辦，卡司把台語、搖滾與綜藝一次網羅，包含滅火器、郭書瑤、許富凱、楊繡惠、莊振凱、林良歡、沈建豪、馮偉傑等，還有台鋼雄鷹Wing Stars與樂翔家帶來應援舞台。
活動資訊（嗨玩阿里港）
時間：2025/12/31 20:00 起
地點：屏東里港過江河堤公園
東部：宜蘭、花蓮、台東
（宜蘭場目前官方資訊仍在規劃中，可隨時留意縣府公告。）
花蓮跨年｜花蓮太平洋觀光節跨年演唱會
花蓮太平洋觀光節一直是東部重量級活動，跨年場預計在東大門廣場舉行，現已公布李聖傑與男團VERA等卡司，並將施放全台最大16吋高空煙火，搭配金色光瀑與多彩煙火，倒數時一次點亮太平洋岸線夜空。
活動資訊（花蓮太平洋觀光節跨年演唱會）
時間：2025/12/31 20:00～2026/1/1 00:30
地點：花蓮市東大門廣場
台東跨年｜2026台東跨年晚會《東！帶我走》
今年台東跨年堪稱「全台最強卡司」之一，主辦單位直接請出張惠妹領軍，並號召A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、葛仲珊、李英宏、持修、戴愛玲、葛西瓦、SAYA、桑布伊等，頂級歌王歌后齊聚海岸邊開唱。把海景、音樂、在地文化節奏一起打包，對很多人來說台東跨年已經不只是晚會，而是一次會記很久的音樂旅行。
活動資訊（2026台東跨年晚會《東！帶我走》）
時間：2025/12/31 18:00～2026/1/1 01:00
地點：台東市國際地標
離島：金門、馬祖
金門跨年｜2026金采門耀．喜納滿城
金門跨年以「金采門耀．喜納滿城」為主題，在金城鎮莒光共融公園登場，主打離島最具代表性的跨年舞台。卡司包括Matzka、柯有倫、詹雅雯、閻奕格、李浩瑋、江志豐、AKB48 Team TP與未來少女ELL&S等，現場還有親子節目與在地表演。
活動資訊（金采門耀．喜納滿城）
時間：2025/12/31 18:30～2026/1/1 00:30
地點：金城鎮莒光共融公園
馬祖跨年｜2025-2026馬祖跨年晚會
馬祖跨年晚會將在南竿白馬王公園舉辦，卡司包含林隆璇、林逸欣樂團、王大文、卜星慧樂團等，搭配美食市集、行動雕像與似顏繪攤位，從傍晚就可以先來吃東西、逛攤位，再一起倒數迎接新年。
活動資訊（2025-2026馬祖跨年晚會）
時間：2025/12/31 20:00 起
地點：馬祖南竿 白馬王公園