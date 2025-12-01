濃香醇牛奶鍋，秋冬季節必吃！苗栗通霄【飛牛牧場＿飛牛餐廳】（順賞日出日落之美）

團體旅遊來到飛牛牧場，晚餐的「飛牛餐廳」桌席，澎湃豐盛美味，久違的同學們相聚一堂，吃的是美食，更多的是情感的聯繫，你來我往的一句句，笑開懷的一夜。





濃香醇牛奶鍋，秋冬季節必吃！💕

桌席的每一道菜都好吃，美食當前確實好難拒絕，總之就是吃吧！

遠離塵囂的飛牛牧場，寧靜的低海拔山中，飼養的乳牛是最大的也是最漂亮風景。

住在飛牛的第一天，晚餐前的黃昏夕照，天空呈現藍調之美，第二天在規劃完善的牧場踏上綠油油的草原，超新鮮空氣迎面而來，眼前所見的風景，盡是綠油油的山景、大樹林立的森林，抬起頭望著天空雲海，白雲或快或慢的流向遠方，藍天漸漸顯現，美麗極了！

觀賞雲海的最佳季節 通常是秋冬兩季，也 就是現在，飛牛牧場雖然是低海拔的山區，海拔標高180m~270m，卻也能清楚地觀賞，日出之時能好好的享受觀賞雲海之美。 😁

就是現在，飛牛牧場雖然是低海拔的山區，海拔標高180m~270m，卻也能清楚地觀賞，日出之時能好好的享受觀賞雲海之美。 😁



🔺圖：日出之時

🔺圖：日出之時

🔺圖：日出之時

🔺🔻黃昏，藍調之美：天空出現了紅色、橙色暖色調，日落前後的飛牛牧場天空，出現了攝影愛好者口中的Magic Hour。





結語

二天一夜飛牛牧場之旅，在吃的方面，我超越的過去的不敢，從來不敢嘗試的牛奶鍋，在飛牛獻出了我的第一次，超乎想像的好吃，尤其是那牛奶湯頭，美味好喝。

置身山林森林系的牧場風景中，處處是美景的飛牛牧場，輕鬆的觀賞到日出日落之美，在飛牛時時刻刻呈現的皆是美麗的風景，特別推薦園區必要拜訪的「漫步林端空橋」和「生態園區」，園區美景可全覽。

旅遊回來，特別的開心，好喜歡飛牛喔！最棒的是在舞牛森渡假飯店住上一夜，忘記所有城市人的煩憂，盡情的放空享受了山中牧場、森林療癒系的美景，我還會再來呦。

🔺圖：漫步林端空橋

🔺圖：飛牛牧場生態池

🔺圖：飛牛牧場生態池

🔺圖：舞牛森度假飯店

延伸閱讀

苗栗住宿推薦💕

飛牛牧場【舞牛森渡假旅館】/ 森林療癒系的牧場風景，日與夜﻿帶來身心靈舒暢的優美假期







































