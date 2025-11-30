恆春的雨、南方的餃子與冬日雨夜的獨處

真是失算了，本以為脫離陣陣冷意的北部，就能迎來南方涼爽的清風，出了高鐵站猶如晚娘的灰濛濛天色，不禁在心裡暗罵了一聲。

舊名「瑯嶠」的恆春，今年倒是陸續來了幾回。

先與廠商碰頭，從屏東里港開始一路南下，結束於一百公里外的最末站。沿途畫過既熟悉也陌生的鄉間，也路過些昔日曾光顧的商家。

越往南驅車而行，天公伯陰鬱的顏面灑下雨花點點，彷彿不願給予祝福。原本預先選擇下塌一處設計風格旅宿，能好好享受南國的冬夜旅人，這場雨卻來得猝不及防，霎時讓人略感遺憾與懊惱。

也罷，隨遇而安方為上策。

晚餐信步來到出外人推崇的《南方餃子館》，之前路過用餐的美味，值得再來一趟。



點了一盤外皮有嚼勁，飽滿湯汁的水餃，再加一碗紅、白蘿蔔燉煮的紅燒豬肉湯，入口軟嫩甜味四溢，網路評價果真名不虛傳，慰勞中午隨意果腹的胃，也打破才說要節食的念頭。

在南方的雨夜裡吃著源自北方的餃子，倒也別有一番滋味。

南方餃子，那味道還挺有說服力的。

雖然週週南部差旅行程，但能利用工作之餘，行遊玩吃喝之實，是我喜愛這份工作的原因；我不只善加利用而且歡喜連連，品嚐小吃美食、鑽進街尾巷弄，讓我尋寶嬉遊的心滿足不已。