「2025日本觀光．物產博覽會」11/28-30開展 提前掌握明年旅遊新趨勢

【旅奇傳媒/記者-游琮玄】「日本觀光・物產博覽會 2025」今日（11/28）正式在台北車站1樓大廳、台中驛鐵道文化園區同步開展，兩邊現場匯集來自日本各地的自治體、觀光協會與企業共34個攤位，帶來旅遊資訊、地方物產與特色周邊，吸引不少民眾前來了解明年日本旅遊的新亮點。各地攤位都準備了最新觀光資訊以及互動活動，展場內氣氛相當熱鬧。

▲開幕剪綵儀式，由左起日本棒球解說員 荒木大輔、日本旅行常務執行役員 秋山秀之、日本觀光・物產博執行委員會代理委員長 吉田圭吾、國營臺灣鐵路股份有限公司副總經理 黃振照、交通部觀光署副署長 黃勢芳、台灣觀光協會會長 簡余晏 一同剪綵。 記者-游琮玄／攝

日本觀光・物產博執行委員會代理委員長吉田圭吾在致詞與受訪時表示，這個活動最大的特點，在於不僅提供旅遊資訊，同時也融入日本各地的物產魅力，包括美食、清酒以及富有地方色彩的文化體驗等，希望讓台灣民眾更全面感受日本的多樣魅力。他也特別提到，日本旅行公司與台中車站都於今年迎來創立120週年，能夠在這個具有紀念意義的年度共同參與活動，別具象徵意義。更進一步表示，希望本次活動不只是吸引更多台灣旅客前往日本，也能帶動日本民眾到台灣觀光，促進雙向交流更加活絡。

▲國營臺灣鐵路股份有限公司副總經理 黃振照受邀致詞，並表示台鐵目前已經與日本33家鐵道做姊妹鐵道交流，期望未來能繼續與日本各界作互動合作。 記者-游琮玄／攝

▲交通部觀光署副署長 黃勢芳致詞表示，在這個月台灣已經解除對日本所有進口限制，讓台灣人可以購入更多元的日本商品，並提到台灣出境人數中每三人就有一個人是去日本旅行，可見台灣人對於日本的喜愛之高。 記者-游琮玄／攝

▲開幕儀式由龍騰活動帶來精彩的和太鼓表演。 記者-游琮玄／攝

今年的台北場除了資訊量依舊充足，也能看到不少攤位推出抽獎、小遊戲、旅行建議諮詢等內容，方便旅客在規劃2026年行程時一次蒐集靈感。此外，舞台區從開幕後便陸續展開文化表演與地方推廣節目，吸引許多路過旅客停下腳步參與。

❖廣島縣／世羅町

▲廣島縣世羅町今年首度參展，帶來當地七大花田一年四季各種賞花情報，且距離廣島、岡山市區車程並不遠，在花園附近就有萬楓酒店，歡迎自駕旅客前來遊玩並停留一晚。 記者-游琮玄／攝

❖ 山口縣／萩、島根縣／津和野

▲萩市商工觀光部觀光課企劃振興系主任 宮本和洋介紹，這裡是個充滿歷史與文化的小鎮，保留了江戶時代的模樣，推薦大家可以來穿和服體驗老街散步；津和野町商工觀光課 內古元則推薦大家一定要來津和野體驗一次每年四月舉行的流鏑馬神事，這裡是日本唯一保留160年前原封不動的儀式地點。 記者-游琮玄／攝

❖北近畿廣域觀光聯盟

▲北近畿廣域觀光聯盟事務局長 山本修介紹，北近畿是丹後、丹波、若狹路、但馬等地區，因為冬天容易積雪推薦大家在春夏秋季前來旅遊，並一定要來嚐嚐當地日本海側名產的螃蟹和河豚。 記者-游琮玄／攝

❖東北・北海道

▲札幌商工會議所國際觀光課係長 西川宮大 推薦大家來札幌一定要體驗一個明年01/24 - 01/31舉辦的最新旅遊行程「Hokkaido Snow Park Sapporo Geisha Tour ~ Birth of Sapporo」，行程包含在札幌歷史最悠久的豐平館內，由藝妓帶領體驗包含茶道、舞蹈、和服等內容，會是非常難得經驗。 記者-游琮玄／攝

▲道南漁火鐵道經營企劃部企劃營業客氣話營業副主任 廣森真悠介紹，這條路線連接木古內站～五稜郭站，鐵道一日券只要1,100日圓非常便宜，可以欣賞沿線美景，如特拉皮斯特修道院、津輕海峽沿岸風景等。 記者-游琮玄／攝

▲弘南鐵道公司董事專務 船越信哉 推薦一定要體驗稻田鐵道的納涼塌塌米啤酒專車，每年七月期間限定運行。 記者-游琮玄／攝

❖ 新潟縣／五泉市

▲（中）五泉市觀光協會事務局長石山武、（右）庶務係長坂井香世子介紹，其實五泉是座花卉城市，從春天櫻花、水芭蕉到鬱金香，展現有別於新潟雪國印象的風景。 記者-游琮玄／攝

▲現場只要挑戰劍玉遊戲，就可以獲得限量的當地針織杯墊。 記者-游琮玄／攝

❖ JR四國

▲JR四國由負責伊予灘物語列車的車掌小姐六角千寬來台親自推廣，攤位上回答問卷活動便可獲贈觀光列車好禮。 記者-游琮玄／攝

