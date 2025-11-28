2025-11-28 16:45 蒔緣‧鹿角腓腓
旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
ITF台北國際旅展在11月7日登場，雙11緊接登場，普發現金1萬元預計最快11月12日入帳，三檔疊加直接把年末旅遊與餐飲優惠推到最高點。今年不只飯店餐券、聯合住宿券全面開打，連線上旅行社、日韓機票、海外訂房平台都祭出限量折扣碼與快閃券。以下把時間、價格與門檻一次整理，搭配實用下單攻略，讓妳「先領券、再結帳、還能疊回饋」，買到最划算。
1 台北萬豪「1+1好食成雙」快閃（11/3–11/17）
活動亮點：下殺54折起，最高現省逾1,500元。館內 Garden Kitchen 平日午間原價每人1,280元+10%，雙人同行第二人加購價111元+10%。怎麼買最省：兩人同行等於「1,280+111」再加服務費，均攤後單人價直降。適合想先暖身卡位的人氣餐廳。
2 易遊網「折扣放大節」線上旅展（10/31–11/13）
活動亮點：全站3折起，豪撒300萬折扣碼。單筆滿6,000最高再現折1,000。日韓機票999元、五星飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票/飯店/團旅5折券等限量爆品。與插畫IP「醜白兔」合作，還能免費下載LINE聯名貼圖與抽聯名商品。
怎麼買最省：先領折扣碼→鎖定限量爆品時段→滿6,000疊現折1,000，組合訂更划算。
3 寒舍集團／艾麗線上旅展＋現場櫃
期間：寒舍線上即日起–11/10；艾麗線上即日起–11/14；寒舍旅展快閃櫃 11/1–11/6（台北喜來登1樓）
現場獨賣：台北喜來登「十二廚」、寒舍艾美「探索廚房」每組2.5萬元餐券組，最低約73折起，加贈單人25折券4張。現場買2張礁溪寒沐住宿券，再送住宿折抵25%券1張。
熱門票券與價格：
1）寒舍聯合住宿券 5,200/張（旅展或快閃櫃買10送1）
2）礁溪寒沐「一泊一食乘風居」平日/小旺日雙人 7,800/張
3）台北寒舍艾美「探索廚房」平日雙人 4,000/張
4）寒舍25餐券組：十二廚每組19張 25,000；探索廚房每組14張 25,000
5）寒居 BeGood 戰斧牛排券 1,999/套
6）礁溪寒沐 MU TABLE 平日單人午餐 760/張；自助餐＋會館使用 1,080–1,780/張
7）映之湯湯屋雙人平日 2,500/張（現場買10送1）
8）台北艾麗「景隅豪華客房」雙人一泊二食 7,500/張；LA FARFALLA 與 The Terrace 餐飲票券多款
怎麼買最省：餐券組均價越低越划算，買10送1等同再打9折；「25折券」適合攻熱門檔期加碼用。
4 凱撒飯店線上旅展（10/17起）
聯合住宿券 2,699/張（買10送1）；台北凱撒精緻四人房 5,999/張；板橋凱撒薈萃客房 4,999/張；台北凱達一泊二食 3,688/張。
餐飲票券：聯合自助餐券 850/張（買10送1、買20送2、買50送10）；999元雙人套餐券可於多館酒吧使用；990元主廚美饌券可換招牌菜，或加價升等至希爾頓青雅。六人套餐券、888元饗食券也有買送組合。
怎麼買最省：「聯合」票券通用性高、庫存耐放；大量買送很適合年末聚餐或團體分食。
5 國泰飯店觀光事業線上旅展（10/13–11/23）
王牌票券：和逸飯店全台五館聯合住宿券 3,500/張（買10送1）；台北慕軒經典客房 6,660/張。
餐飲主力：台北萬怡 MJ Kitchen 假日下午茶單人券買10送1；平日自助午餐單人券 999起（限時買10送1）；慕軒餐飲通用券 1,480/張；GUSTOSO 海陸龍蝦＆肋眼雙人套餐 4,380/張；Cozzi Market 單人平日午晚餐 955/張、假日1,155/張；Blu Bar 海洋雙人下午茶買1送1；巧虎夢想樂園一大一小純入園券 500/張買5送1；各館也有便當/套餐與沙拉吧票券組。
怎麼買最省：「買10送1」直接拉低單價，親子族可把「巧虎樂園」一起帶走排寒假。
6 阿里山英迪格酒店官網專案（即日起–11/30）
專案：無憂住含早晚（雙人）16,500+15.5%起，含早餐＋ton’u Kitchen 半自助晚餐；限時加贈阿里山森林遊樂區門票2張、森林鐵路支線車票4張，並提供遊樂區定時接駁。
怎麼買最省：等於「一泊二食＋門票＋交通接駁」一次買齊，高山行程零碎成本全包最方便。
7 六福旅遊集團線上旅展（10/27 12:00–11/16）
整體折扣：住宿券34折起、餐券54折起、樂園門票46折起。
必搶清單：
1）六福村雙人套票 1,300（約46折），萬聖墓碑鎮全新造鎮＋夜間大秀與百人活屍遊行
2）關西六福莊「FUN鬆玩 6,188」約34折，雙人入住含活動體驗＋早餐2客＋六福村無限進出手環2條，指定日再升等18坪客房、第三人不加價（專案內容以公告為準）
3）台北六福萬怡「Stay Leofoo, Earn More」透過萬豪旅享家訂房，加價65++送6,565點，含Mini Bar、停車與健身中心
4）敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券 9+1套 11,700（單張1,170），現正澎派海港季
5）粵亮「神仙乾坤燒鵝四吃」4,099，桌邊煙燻儀式感滿點，4–6人份
6）美食周遊券8張/套 4,000，可彈性兌換三廳指定品或升級整套料理
8 樂天旅遊 11.11 Sale（10/31–11/12）
活動亮點：指定住宿9折；11/11當天限量1,111張快閃券，含5折、6折、65折、7折，以及9折、95折通用券，單筆折抵上限50,000日幣（約9,960元），適用期至2026/10/31。
滑雪加碼：11/11指定住宿再9折，上限10,000日幣（約2,012元），區域含長野、新潟、北海道、群馬。
怎麼買最省：把高單價的「北海道/長野連住」或「溫泉旅宿」放進購物車，搭最猛的5折、6折券，省錢幅度最有感。||
9 Trip.com（11/10–11/14）
Trip.com雙11旅展首發華麗優惠連擊， 11月 10 日中午12點，持Visa卡不限卡別優先購買單程直飛台北往沖繩999元機票。晚間 9 點30分，Trip.com鑽石會員及白金會員，分別可開搶包含機票、住宿、票券等價值10,000元、5,000元優惠代碼大禮包。晚間 10 點，持Visa卡可領千元飯店優惠碼，Visa無限卡再享加碼優惠預訂商務艙滿額折抵$5,000，先結帳先贏，數量有限，領完為止。11月 11 日祭出日本熱門景點機票與住宿超狂銅板價！中午11點搶先開賣，交通位置、景色極佳，適合放鬆與深度旅遊的札幌東急REI飯店、京都八條都飯店、環球景觀酒店函館住宿，每晚只要11元起超值價格，平日每晚最高省4000元，假日更激省6600元；中午 12 點推出，單程直飛台北往東京、大阪、沖繩機票，只要 11 元，不到50元驚喜尖叫價；另外亦有街口支付專屬優惠代碼，機票、飯店最高折抵 1,000 元。晚間 9 點30分，使用街口支付購買單程直飛台北往福岡、北海道、名古屋機票，可享限量 999 元優惠價！
Trip.com年末超寵粉，提前送出聖誕、跨年狂歡豪華五重禮！ 11月11日至11月13日中午12點30分，首禮送出限量日本、韓國、泰國機票、住宿500元優惠代碼。其次為晚間10點二重禮，先釋出街口支付用戶獨享折抵2222 元和 333 元的機票、飯店優惠代碼，以及機票、住宿分別折抵的 1111 元和 333 元限量優惠代碼，數量有限，使用完為止。第三重禮瞄準親子與多人自由行旅遊需求，Trip.com升級家庭旅遊優惠，雙11旅展期間於活動頁點擊「立即參加」，預訂一張含2位乘客以上的指定地點（台灣出發至東京、大阪、沖繩、首爾、釜山、上海、香港、曼谷）機票與飯店，付款成功後可一次獲得1,600 Trip Coins（等值新台幣約500元）。
❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
#台中新地標
#臺中綠美圖❤
由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築事務所
及臺灣劉培森建築師事務所攜手設計
臺中市立美術館、圖書館共構文化場館
試營運時平日去的~人潮還可以
擺拍什麼的都還算順暢
由八座立方量體組成
量體間各自獨立卻又彼此連接
以流動&通透做為設計核心
將自然光與公園綠意被柔和的引進室內
使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼
轉換為極具活力的動態色彩
完美融和公園與室內的交流
空透的建築設計
視線可穿透建築物各空間
也是種蠻特別的視覺饗宴~!!
中美館為當代美術館
高27公尺單一玻璃展廳
各常設展廳及特別展廳
擬深根在地並培植年輕藝術家
是當代藝術及在地藝術交流的重要基地!!
圖書館的設計採分齡分棟
兒童、青少年及樂齡使用
有獨立空間卻又彼此串連
館藏結合藝術文化與在地特色
超過五十萬冊的圖書與電子書
是間充滿人文特色的閱讀知識殿堂~!!
圖書館內座位區超多且寬敞
傳統大書桌、沙發區、時尚鋼琴烤漆椅等
燈光充足，且多處提供充電
應該會吸引不少學生、上班族
來此讀書或趕報告吧~
戶外也有不少裝置藝術
鵝黃色的甜甜圈椅超可愛
坐起來感覺頗奇妙
但不難坐就是~!!
#臺中綠美圖#臺中市立美術館#臺中市立圖書館#臺中新地標
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」
大家知道「台灣監獄美食」嗎？指的不是在監獄裡可以吃的美食，而是受刑人學習技能後製作的烘焙點心、醬料等，可以透過「矯正機關自營產品展售商城」購買，熱門商品包含臺中監獄的狀元糕、彰化監獄的蛋黃酥、臺北監獄的辣味豆干等等，在社群平台台上也有大量的討論度，今天女子漾為大家盤點那些神秘又好吃的「監獄美食」，一起來看！
2025 台灣監獄美食推薦總整理：品項、價格、哪裡買⋯一次看！
台灣監獄美食推薦 1. 台北女子看守所「重乳酪蛋糕」
台北女子看守所的「重乳酪蛋糕」十分有名！完全走實力派路線，無添加防腐劑、零加水，用的是澳洲進口乳酪，一層一層全靠手工打造，入口就是濃、香、純三連擊，減糖配方不甜膩，底部還有酥脆餅乾，好吃到不知不覺吃光光。無論送禮或自己吃，都很適合，當作辦公室下午茶也是超適合，平價又美味！
台灣監獄美食推薦 2. 桃園女子看守所「黃金泡菜」
這款桃園女子看守所的「黃金泡菜」也是綁上名！主打嚴選天然食材，搭上特別研發的「南瓜 × 味噌」金色醬汁，色澤明亮、讓人食指大動，入口是清爽系路線，微酸微甜不會膩，連不敢吃重口味的人都可以接受～全程無防腐劑、無人工色素，乾淨配方吃起來超安心，不管是拌麵、配飯還是單吃，都是那種會不小心一口接一口的！
台灣監獄美食推薦 3. 桃園女子看守所「南棗核桃軟糖」
桃園女子監獄的「南棗核桃軟糖」甜而不膩、爽口不黏牙，既滿足味覺，也討喜視覺與口感享受，選用天然食材，不添加人工香料或防腐劑，每一口都能吃出健康與純粹的美味，是下午茶或零食時刻的理想小點！
台灣監獄美食推薦 4. 花蓮看守所「土鳳梨酥」
花蓮看守所的「土鳳梨酥」不只外觀好看又好吃～採用台南關廟的台鳳 2 號、3 號及台農 17 號土鳳梨熬煮而成，酸甜適中、果肉纖維豐富；原味鳳梨餡則選用金鑽鳳梨搭配冬瓜，比例完美，甜而不膩、鳳梨香氣滿滿。外皮選用天然食材與頂級安佳無鹽奶油，不添加防腐劑，外酥內軟，每一口都讓人停不下來！
台灣監獄美食推薦 5. 台中監獄「狀元糕」
台中監獄得的狀元糕在網路上討論度非常高！選用綠豆簧手工研磨、壓模成型，口感鬆軟綿密、風味獨特，老少咸宜，冰涼後更是清爽可口。曾獲臺灣國寶級書法家周良敦讚譽，特別題字「天下最好吃的綠豆糕在臺中監獄」，更增添文化價值。包裝以紅金為主色、黑底襯托，喜氣洋洋，自用送禮都超合適！
台灣監獄美食推薦 6. 台東監獄「鮮奶吐司」
台東監獄的「鮮奶吐司」網友們紛紛讚譽有加，甚至被搶購至時常缺貨！這款鮮奶吐司選用新鮮鮮奶製作，口感紮實又香甜，百吃不膩！不只美味，價格也超親民，是每天早餐、下午茶甚至宵夜的最佳選擇，簡單一片就能療癒味蕾，平價又安心，CP 值滿分。
台灣監獄美食推薦 7. 宜蘭監獄「蛋黃酥」
宜蘭監獄「蛋黃酥」使用帶土鹹鴨蛋，搭配嚴選食材純手工製作，每一顆都是滿滿心意！紅土鹹蛋黃濃郁厚實，酥皮選用進口無水奶油，烘烤出完美黃金比例的層次口感。無論自用或中秋送禮，都能讓人一口就感受到滿滿幸福與誠意！
台灣監獄美食推薦 8. 台南監獄「貝果」
台南監獄的「貝果」也很值得嘗試看看！堅持使用實在原料，每一顆貝果都經過揉壓、攪拌、烘烤，注入滿滿靈魂。遵循正統發酵手法，呈現自然麵香與彈牙嚼勁，多種口味任君挑選，讓每一口都能感受到手作的誠意與香氣，完美開啟一天的美味時光！
台灣監獄美食推薦 9. 嘉義監獄「3Q 餅」
嘉義監獄的 3Q 餅名稱就有感謝之意！酥脆特製餅皮包裹軟 Q 麻糬，內餡層層驚喜：新鮮豬肉鬆、鹹蛋黃、紅豆泥交織出鹹香甜的多層次滋味，每一口都能吃到烘烤後的香酥脆，再搭上紐西蘭進口無鹽奶油與低筋麵粉的紮實口感，完全不加人工香料、防腐劑。無論送禮還是自用，都是滿滿心意的最佳首選！
台灣監獄美食推薦 10. 屏東監獄「醬油」
屏東監獄的「醬油」選用非基因改造黃豆，經過 365 天慢慢發酵熟成，每一滴都凝聚了數十年釀造經驗。傳統手工精釀，香氣濃郁、層次豐富，是料理界的極品神器，無論拌飯、沾醬還是烹煮，都能瞬間提升風味，讓人一試成主顧！
以上產品都可以在矯正機關自營產品展售商城官網買到，不過要特別注意不是任何時候都有的，有興趣的讀者可以有空就到官網看看，選擇自己喜歡的商品，支持台灣矯正署的產品！最後亦可延伸閱讀：盤點台灣人騎機車載過最誇張的 10 大物品：床架、充氣游泳池⋯簡直沒有極限！
❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心
經典老字號美味#新葡苑❤
用實力~征服了挑嘴某娃的胃!!
新葡苑❤
上海、廣東兩大菜系
上海本幫菜及港式海鮮飲茶
除了提供道地中華料理外
亦融合台灣在地飲食文化
不斷追求突破與創新
從菜色擺盤、品酒選擇到店內裝潢
均以時尚創新手法重現
分店已拓展至日本、中國
特別的是各分店菜系不同
大葉高島屋這家是#上海菜❤
其他分店幾乎都廣東菜
下次來吃吃看廣東菜
才知道差異在哪囉~!!
不愛青菜的某娃
看到端上桌的#上海菜飯❤
滿臉疑惑的問她要吃什麼
我就說妳先吃吃看~招牌耶
心不甘情不願的吃了一小口
又接著一小口、一小口⋯無限個一小口
((恩~大概覺得不難吃吧?!))
其他菜色就依個人喜好
一人挑一道菜
喜歡蝦子的某娃選了#鹹蛋蝦仁❤
蝦仁飽滿彈牙，鹹蛋裹附的相當入味
我挑了安全且適合全家的#老皮嫩豆腐❤
果然是熟悉的美味~
蘇先生愛的#燒味雙拼❤
拚了油雞跟烤鴨
還有叉燒跟牛腱可選
也是美味的頗有水準
至於腸粉因已點蝦仁
這輪就選#蔥花炸兩腸粉❤
油條炸得相當酥脆呢
以上菜色三個人吃剛剛好~
想不到隔幾天某娃突然說
下次再去吃週末吃的
一時空白的問~週末吃什麼
((對瑣事魚腦記憶的娘...><"))
小妞略帶不耐的說
：就那個⋯奇怪的菜飯
。
。
。：喔~好。 ((菜飯感覺無辜??))
#台北美食#上海菜推薦#新葡苑
日幣跌破 0.20！日幣要去哪家銀行換最划算？換匯必看省錢攻略
日圓又跌了，而且這次跌得特別猛。11 月 20 日下午，台銀日圓現金牌告匯率一度來到 0.2017，創下近四個月新低，等於 1 元台幣可以換到將近 5 日圓。更驚喜的是，多家網路銀行同步出現 0.19 字頭的優惠匯率，引爆一波「換日幣大作戰」。
面對這波日幣跳水，到底該不該換？哪家銀行現在最划算？以下整理最新匯率、換匯方式差異，以及旅日達人林氏璧的「不踩雷 7 原則」，讓你用最省的方式換到最甜的日幣。
日幣跌到 0.2017！為什麼這波又大跌？
日幣近日再度走弱，主因來自日本央行與政府高層的會談後，沒有針對匯率干預釋出明確訊號，市場解讀為「日本短期不會出手救匯」，日圓兌美元因此急貶，甚至跌破 157 日圓大關，創下 10 個月新低。加上輝達（NVIDIA）財報亮眼，推升台幣轉強，使 台幣兌日圓同步出現更甜價，台銀牌告價瞬間滑到今年 7 月後最低點，對台灣旅客來說，這波日圓走勢簡直是久違的「甜甜價」。
哪家銀行最划算？3 家網銀驚見 0.19 字頭
若你正在思考「要不要換現在？」那一定要先看銀行匯率。
最漂亮的匯率幾乎都在數位通路（APP＋網銀）出現：
玉山銀行：0.1994（網銀／APP）
國泰世華：0.1995（數位通路優惠）
台新銀行 Richart：0.1999
通常 0.19 字頭都只會短暫出現，屬於「看到就要快」的等級，且這三家銀行換匯手續最簡單，只要有外幣帳戶就能即刻換入。如果你還沒開外幣戶，建議立刻辦好，等到門口匯率亮燈才著急，就會錯過最好的時間。
換日幣有哪些方式？匯率、手續費差很大
不同換匯方式，差起來不是小錢。下面整理三種常見換法：
方式 1｜臨櫃換匯：最傳統也最貴
優點：面額多、現金拿在手上最安心
缺點：匯率最差、部分銀行會收 100～200 元手續費
適合：只換少量、臨時需要現金的人。
方式 2｜網銀／APP 線上換匯：匯率最漂亮
優點：匯率最佳、能設定到價通知、看到 0.19 字頭幾乎都在這裡
缺點：日後領現金還需 ATM 或臨櫃
適合：想省錢、準備分批換的人。
方式 3｜外幣 ATM 領取：24 小時最方便
優點：時間彈性大、匯率通常比臨櫃好
缺點：面額選擇少
適合：臨時要出國、需要少量現金的旅客。
現在適合換嗎？不同族群這樣做最划算
你偶爾才去日本一次：
換一小筆現金（2～5 萬日圓）即可，其餘花費刷卡最省。
你一年飛兩次以上：
建議：分批換、分散支付0.20、0.19 都換一些，不會壓力太大。