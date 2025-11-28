頂呱呱《鬼娃恰吉》第二波聯名登場！磁吸燈箱盲袋、聖誕雷射海報開賣 滿額還能抽整套。圖片來源：頂呱呱提供

頂呱呱又把粉絲逼到失控尖叫了。萬聖節首波與《鬼娃恰吉 CHUCKY》的「WANNA PLAY 系列」在社群燒到炸鍋，從發條玩具盲袋、恰吉包裝到「雙醬鱈魚黑堡」全都賣到補不及，粉絲敲碗聲量直接蓋過炸雞香。現在，官方終於宣布 第二波恰吉聯名周邊全面開賣，從限量盲袋到聖誕海報，一路把粉絲收藏慾望推到年底。

恰吉黑魂熱度續燒！人氣黑堡站上第二波主舞台

第一波推出後瞬間爆紅的「雙醬鱈魚黑堡」，因為大量開箱照在社群瘋傳，被粉絲封為「恰吉黑魂指定款」。那層厚實酥脆的黑色麵包夾著雙醬鱈魚排，視覺上就像恰吉的暗黑氣場濃縮成一口吃下的邪惡誘惑。為延續熱度，第二波檔期依然以這款黑堡為主打，並推出恰吉獨享餐與周邊餐，讓粉絲在搶周邊的同時，也能享受「最應景的恰吉套餐」。11/21 起，黑堡強勢回歸日常；12/5 起，還能選購附雷射海報的「恰吉周邊餐」。

雙醬鱈魚黑堡。圖片來源：頂呱呱提供

餐點+包裝情境照。圖片來源：頂呱呱提供

首波熱賣太猛！第二波鬼娃恰吉三大周邊出爐

延續第一波聯名在社群間掀起的爆量詢問，頂呱呱同步推出三款備受粉絲期待的鬼娃恰吉限定周邊，從 11/21(五)起率先登場話題度超高的「鬼娃恰吉磁吸燈箱盲袋」，共推出四款造型，每款結合鬼娃恰吉的經典動作及神情，霧面燈光效果彷彿在暗夜中突現的邪氣光影，具備高度收藏價值，預期將在門市掀起熱烈搶購潮。

磁吸盲袋燈箱(共四款)。圖片來源：頂呱呱提供

磁吸盲袋燈箱+漢堡。圖片來源：頂呱呱提供

緊接著在 12/5(五)推出的「鬼娃恰吉雷射海報組」，分為 A、B 兩組，每組內含兩張，以雷射反射呈現鬼娃恰吉經典神情，細緻光澤從不同角度映出暗黑氣場，極具展示與收藏魅力，讓粉絲能完整收集喜愛款式。

雷射海報+餐點。圖片來源：頂呱呱提供

雷射海報(共兩款)。圖片來源：頂呱呱提供

同期再加碼推出滿額贈的「鬼娃恰吉聖誕貼紙」，凡單筆消費滿 399 元即可免費獲得一組，餐點與周邊皆可累計、亦可累贈。聖誕貼紙內含 5 張雷射貼紙與 1 張螢光貼紙，以鬼娃恰吉的經典造型、動作與黑綠聖誕元素打造，並加入頂呱呱人氣商品地瓜薯條、口袋披薩元素，雷射光澤在不同角度呈現閃耀反射，螢光款於夜間更顯吸睛，無論貼在手機殼、筆電或行李箱，都能替年末增添最獨特潮流的節慶氛圍。

聖誕貼紙。圖片來源：頂呱呱提供

第二波周邊大集合。圖片來源：頂呱呱提供

年底最大驚喜！KWA KWA CLUB 聖誕刮刮樂狂撒恰吉周邊

到了第二波最高潮時刻，就是 12/5 開始的 KWA KWA CLUB 聖誕滿額刮刮樂。只要單筆消費滿 399 元並累計會員，就能獲得一張刮刮卡試手氣，獎項從周邊到餐點全部包辦！

其中最受矚目的，就是價值 1483 元、只有 1 位幸運兒能帶走的 恰吉聖誕全周邊組。從磁吸燈箱盲袋四款全套，到雷射海報 A+B 組，再加上聖誕貼紙一組，完全就是收藏控夢裡才會出現的組合。

第二波周邊大集合。圖片來源：頂呱呱提供

二獎與三獎也同樣吸引人，分別能帶走雷射海報與貼紙；更貼心的是，就算不是抽周邊，餐點優惠如德式香腸贈送、地瓜薯條買一送一也都很實用。普獎則是人人有的套餐20元折扣券，粉絲們快把握。