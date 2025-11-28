【愛上新鮮】愛上新鮮與阿基師聯名 Karen 川味酸菜魚開箱｜酸、麻、辣、鮮一次到位！在家開一場熱辣四川宴

說真的，最近天氣開始變涼，我整個人就特別想吃「又酸又辣又開胃」的料理。

這次吃到的「川味酸菜魚」其實是《愛上新鮮》和阿基師聯名監製推出的合作款🔥

一看到「阿基師監製」這幾個字我就先加進購物車（笑）～因為師傅對味道的拿捏真的很有一套！

這道酸菜魚不只是酸香開胃，整體的層次感超明顯，魚肉滑嫩、湯底酸中帶辣又不嗆喉，一口下去真的會忍不住想配飯🍚 完全有那種餐廳現煮的水準！

結果在滑「愛上新鮮」網站的時候，看到這道”川味酸菜魚”那張湯底滾燙、香辣飄香的照片我直接被收服🤤

立刻下單想說：「在家也要來一場四川級的開胃饗宴🔥」

🍲 第一口就中！酸、麻、辣、鮮層層堆疊的靈魂湯底

打開包裝的那一刻，香氣就先衝出來。

那個酸菜味不是那種死鹹的，而是酸香回甘、越聞越餓的那種。

「愛上新鮮」的川味酸菜魚使用的是古法醃製酸菜，酸得剛剛好，不會嗆鼻，反而有一點像老滷汁那種深厚香氣。

湯底是酸，加上其中花椒、泡椒、朝天椒層層堆疊，滋味上的層次非常精彩，一開始是酸香刺激味蕾，接著微麻的花椒香氣從舌尖竄上來，最後是朝天椒那股辣得爽快的尾韻，整碗湯喝下去，整個人瞬間暖起來🔥

但是千萬不要誤會，進口的辣是舒服的，不會讓你覺得有刺痛感，反而是一種讓身體暖起來的滋味！

🐠 無刺巴沙魚片｜嫩得像豆腐一樣的口感

我必須說，魚肉的口感真的讓我印象深刻。

用的是無澎發巴沙魚片，完全無骨無刺、肉質滑嫩，重點是沒有腥味。

夾一片放進嘴裡，那個嫩度幾乎可以用「一抿就化開」來形容，吸飽湯汁後又帶著一點酸辣的香氣，超涮嘴。

我還特別注意到裡面搭配的配料：杏鮑菇、黑木耳，不只增添口感層次，也讓整道菜更有豐富度。

一鍋裡有魚、有菜、有菇，真的就是那種下飯神器。

我邊吃邊想：「幸好我選擇配白飯，不然真的不過癮！」🍚🤣

👩🏻‍🍳 免廚藝！簡單加熱就能上桌

最加分的地方是它完全不需要準備食材！

你可以選擇直接將真空包「隔水加熱」或「倒入鍋中加熱」都可以，十分鐘內就能端上香氣四溢的川味酸菜魚～

不管選哪一個加熱方式都是完全解凍之後調理，就可以很快地出餐！

對我這種下班只想放空、但又嘴饞想吃好料的人來說，真的太方便了。

不用備料、不用煮湯，連火候都不用擔心，隨時都能開鍋、隨時都能暖胃。

❤️ 為什麼我愛「愛上新鮮」

老實說，我會對「愛上新鮮」的冷凍料理特別有信心，是因為他們一直都很注重食材原味與健康安心。

品牌理念就是「讓每一餐都像現煮的一樣新鮮」

從肉品、海鮮到家常菜，全部都講求「真材實料、不添加多餘調味」

像這次的川味酸菜魚，湯底香卻不油、魚肉鮮卻不腥，吃完不會覺得口乾舌燥或負擔重，反而覺得很滿足。

更棒的是，它能完美取代外送火鍋或麻辣燙那種重口味又高油的餐點，在家就能輕鬆吃出四川風味。

🥢 小Tips：加點豆腐 or 粉絲更銷魂！

我個人小建議～

加熱時可以順手丟幾塊豆腐或粉絲進去，超級吸湯❤️

如果家裡有一些蔬菜，或者是丸餃類，直接丟下去一起煮就可以吃的非常飽，但如果沒有加的話，份量會比一般的三媽臭臭鍋多一點，我自己覺得啦！

至少裡面的魚片跟酸菜是很多的🐟

如果加了凍豆腐或者是豆皮這種吸湯的食材，酸香麻辣湯底滲進去後，整鍋瞬間升級成酸菜魚火鍋版，朋友來家裡聚餐直接贏一波。

🧡 這鍋酸菜魚，真的「一試成主顧」

酸香開胃、魚嫩入味、湯底香麻平衡，不管是想暖胃、解饞、或是想在家請客都超適合！

對於愛吃辣、又懶得出門排隊的我來說，「愛上新鮮川味酸菜魚」真的值得常駐冰箱，隨時開鍋都幸福✨

【 i3Fresh 愛上新鮮 】招牌麻辣鴨血｜這邊訂購 ⭢ https://i3m.tw/qqqR0

#川味酸菜魚推薦 #愛上新鮮酸菜魚 #冷凍料理推薦 #在家吃川菜 #無刺巴沙魚 #酸菜魚湯底 #四川料理宅配 #開胃酸辣魚 #酸菜魚怎麼煮