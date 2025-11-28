肯德基聖誕巨大桶回來了！3大新品＋KitKat中東限定一次吃滿

今年冬天的儀式感從「一桶炸雞」開始升級。肯德基宣布「聖誕巨大桶」正式回歸，以 K-XMAS 為主題、搭配韓系禮物盒視覺，一拉開就像拆聖誕禮物，驚喜感濃到不行。今年更一次集合 3 個冬季新品——「雪花乳酪脆雞」、「草莓奶油比司吉」、與 KITKAT® 聯名的「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，甜鹹齊發，完全就是為聚會打造的終極派對桶。而巧克力控更不能錯過首次登台的「KitKat 脆脆系列」、日本進口「KitKat 美祿麥芽可可威化」與馬來西亞爆紅的「美祿麥芽脆餅可可球分享包」，今年冬天真的從炸雞吃到甜點全都被包圍。

肯德基「聖誕巨大桶」回歸：雪花乳酪脆雞＋草莓奶油比司吉＋奇巧可可蛋撻一次打包

肯德基冬季限定「草莓奶油比司吉」、「奇巧可可流心三重奏蛋撻」。圖片來源:肯德基提供

肯德基今年冬季把視覺直接做成「韓系禮物盒」，打開巨大桶的瞬間就像拆聖誕驚喜。內容物更是滿到快溢出：包括冬季限定新品「雪花乳酪脆雞」、KITKAT® 聯名「奇巧可可流心三重奏蛋撻」、聲量超高的「草莓奶油比司吉」，再搭配咔啦脆雞、原味蛋撻、黃金超蝦塊與鱈魚圈圈，鹹甜一次搞定。

肯德基「聖誕巨大桶」再次回歸。圖片來源:肯德基提供

「雪花乳酪脆雞」以濃郁乳酪風味堆出冬天專屬的雪白感，酥脆外皮與厚實雞肉的反差口感超有記憶點；而草莓奶油比司吉則延伸人氣甜點討論度，把奶油香、酸甜草莓做成一口就幸福的點心。壓軸的 KITKAT® 聯名蛋撻更是巧克力控不能錯過的天菜，「流心＋濃可可＋三重奏」的設定直接把甜度與香氣拉滿。肯德基今年就是要讓你在家也能感受到滿滿節慶氛圍，無論家庭聚餐、交換禮物趴、或辦公室下午茶都能一桶解決。

不能只有炸雞！中東奢華風「KitKat 脆脆系列」限量登台 三款風味一次吃到

今年巧克力界最華麗的新品，就是來自杜拜的人氣「KitKat 脆脆系列」。這組以「中東奢華」為靈感打造的巧克力，以絲滑牛奶巧克力包裹飽滿脆粒，推出「焦糖」、「榛果」、「餅乾」三款風味，口感多層次到讓人一秒愛上，加大包裝更適合朋友聚會一起拆。

來自杜拜的熱銷風味！KitKat脆脆系列首度限量登台，同步上市多款KitKat新品，滿足巧克力控的多元選擇。圖片來源：官方

此外，KitKat 也同步推出兩款全新零食，完全戳中甜點控的心：KitKat 巧酥脆脆牛奶巧克力威化：外層裹滿酥脆顆粒，一咬直接爆層次。KitKat 香甜咖啡風味酥脆威化：把咖啡香融入可可，帶出不甜膩的大人味。冬天吃巧克力本來就浪漫，加上這次限量風味，邊追劇邊聊天完全停不下來。

馬來西亞、美國、日本爆紅美祿系列一次到齊！喝的美祿變成吃的更罪惡

今年年末派對必備零食榜單，美祿直接包辦前幾名。最強討論度一定是「美祿麥芽脆餅可可球分享包」！來自馬來西亞、被封為「國民伴手禮」的口味，以濃微苦甜的巧克力包住厚實、形狀不規則的麥芽餅乾，咬下去立體又超紮實，越吃越涮嘴。

推八款跨國零食甜品，包含來自杜拜、日本、馬來西亞等世界各地的熱銷單品，為節慶聚會增添更多分享的甜蜜樂趣！圖片來源：官方

另一款則是日本進口的「KitKat 美祿麥芽可可威化」，融合 MILO 的經典麥芽與可可香，還添加鐵質與 B 群維生素，無論當日常點心或派對分享都超方便。再加上大人小孩都愛的「黑嘉麗迷你小熊軟糖」，今年辦趴直接零食桌鋪滿就對了。