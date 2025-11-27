走進東海岸黃金三角，穿越韓國千年歲月 從新羅古都、工業巨人感受慶尚二都與蔚山風華！



走進東海岸黃金三角，穿越韓國千年歲月，圖為月精橋(攝影：洪書瑱)





【旅遊經 洪書瑱報導】

韓國東南部慶尚道的慶州（Gyeongju）、浦項（Pohang），以及蔚山構築了一條黃金三角旅遊的黄金線，這片區域真可說是濃縮了韓半島數千年來的文化演變，從新羅王朝的輝煌起點，踏上「慶州」走進韓國的根源，到史前文明的海洋印記；再到二十世紀工業革命的鋼鐵脈動、感受鋼鐵般的意志，產業城市的「浦項」，踏進「蔚山」，則能發現自然與產業共存的未來。這三座城市迷人的風采，也吸引了知名行腳節目主持人廖科溢，來趟秋冬遊，我們不妨隨著他的腳步，用視角與他一起穿越時空，領略古老、現代與自然，來感受這三座城市的旅遊魅力！



※.慶州：楓紅古都醉遊新羅時光──







慶州校村(攝影：洪書瑱)





「慶州」為新羅王朝長達千年的首都，而隨著時光的更迭，現今被譽為「沒有屋頂的博物館」。慶州除了知名的佛國寺外，慶州的「大陵苑」及周圍地區中，那些巨大的綠色土丘，它們可是新羅王朝的國王和貴族們的陵墓，被譽為「韓國的金字塔」；「瞻星臺」作為東洋現存最古老的天文觀測台，展現了新羅人精妙的科學智慧，周邊還有東宮月池，共同構成了慶州最經典的歷史核心區。另，在古樸的「慶州校村」，遊客得以一窺「富過十二代」的崔氏家族古宅，與重新建構的「月精橋」，可以欣賞燈火通明的浪漫夜景，感受古都的優雅。







慶州的「大陵苑」(攝影：洪書瑱)





慶州花海(攝影：洪書瑱)





崔氏家族古宅外觀(攝影：洪書瑱)





慶州校村周邊有許多特色餐廳(攝影：洪書瑱)





慶州瞻星臺(攝影：洪書瑱)





此外，慶州也擁抱現代潮流，與歷史遺跡毗鄰的「皇理團路」，保留了傳統韓屋建築，並巧妙地融入了文創咖啡廳與特色小店，讓古都煥發出年輕的活力，而列入世界文化遺產的「良洞民俗村」，則完整保留了朝鮮王朝時期的宗族文化與生活習俗，依山傍水的格局展現了韓國傳統的「風水」觀念。除了風水，也有海水而形成的美麗海岸，「甘浦港」是東海岸重要的漁港之一，不僅坐擁濃厚的漁村風情，體驗海港人的生活日常，也是品嚐新鮮海產的重要寶地；而「陽南柱狀節理觀景臺」中的「柱狀節理群」，因呈現出扇形、傾斜、水平等而罕見，是大自然展現的鬼斧神工之作！







皇理團路 (攝影：洪書瑱)





皇理團路(攝影：洪書瑱)





良村洞(攝影：洪書瑱)





良村洞 (攝影：洪書瑱)





慶州 甘浦港(攝影：洪書瑱)





松台末燈塔(攝影：洪書瑱)





松台末燈塔附近有仿感恩寺址三層石塔而成的燈塔(攝影：洪書瑱)





慶州陽南柱狀節理觀景臺(攝影：洪書瑱)





慶州陽南柱狀節理(攝影：洪書瑱)





※.浦項：鋼鐵、光芒與東海岸的戲劇性──







SPACE WALK(攝影：洪書瑱)





「浦項」是一座承載著歷史凝重的城市，現今轉化成「鋼鐵般」的剛毅，因全球鋼鐵巨頭POSCO而聞名，被稱為「鋼鐵之都」，除此之外，工業實力和充滿溫柔、故事性的海岸，也成就了它一種鋼與柔的風景線。浦項目前最夯的旅遊景點之一，說起「浦項」，當然離不開延烏郎與細烏女的神話傳說，是浦項最具代表性的本土傳說和文化符號，想知道兩者的密切，不妨走訪「延烏郎與細烏女主題公園」。另，具現代藝術地標及未來感的「SPACE WALK」，這座由POSCO鋼材打造、造型如雲霄飛車軌道的步行藝術裝置，鼓勵遊客一步步攀登，從高處能俯瞰整個城市和迎日灣的風景。夜晚，則推薦至隔灣相望的浦項迎日臺海水浴場，是欣賞城市夜景和POSCO浦項製鋼廠工業燈火的絕佳地點，這裡剛毅的鋼鐵工廠夜景與海灣的浪漫燈光形成獨特的對比。







浦項延烏郎與細烏女主題公園(攝影：洪書瑱)





浦項延烏郎與細烏女主題公園(攝影：洪書瑱)





浦項迎日臺海水浴場(攝影：洪書瑱)





浦項的海岸充滿故事，在韓國最東端的虎尾岬，兩隻巨大的「相生之手」（一在陸地，一在海中）遙遙相望，是迎接新年日出、象徵共存共榮的標誌性地標。而浦項海岸線的風情還有「九龍浦」，這裡完整保留日治時期，如日式木屋的近代文化歷史街區，這不僅見證了歷史，更是人氣韓劇《山茶花開時》的經典取景地，讓遊客穿梭於舊時光中，而「崑崙山展望台」則因《海岸村恰恰恰》而爆紅，提供了一覽無餘的壯闊海岸景觀。







虎尾岬「相生之手」(攝影：洪書瑱)





虎尾岬「相生之手」(攝影：洪書瑱)





九龍浦近代文化歷史街區(攝影：洪書瑱)





九龍浦海鮮街(攝影：洪書瑱)





九龍浦漁港(攝影：洪書瑱)





浦項崑崙山展望台，因《海岸村恰恰恰》而爆紅(攝影：洪書瑱)





浦項崑崙山展望台，往下望，許多樹木都因秋冬冷而換了新裝 (攝影：洪書瑱)





※.蔚山：鯨魚傳說與生態新篇章──







大王岩(攝影：洪書瑱)



蔚山隱藏著令人驚嘆的史前文明和生態奇蹟，而且還有一座強大的工業實力當靠山，蔚山曾是韓國的捕鯨中心，有可能具千年歷史，從最獨特的歷史寶藏是蔚州大谷里盤龜臺岩刻畫，這些刻畫在岩壁上的鯨魚、鹿和人物形象，或多或少能猜出，也證明了蔚山地區在史前時期就擁有高度發達的捕鯨文化，被譽為「世界最古老的捕鯨圖」，而今華麗轉身，將昔日的捕鯨基地，長生浦打造成鯨魚文化園區，這裡的鯨魚博物館和鯨魚文化村，通過標本、文獻和復古村落，向遊客訴說著蔚山與鯨魚的深厚淵源，展示了城市對歷史文化的尊重與傳承。







蔚州大谷里盤龜臺岩刻畫 (攝影：洪書瑱)





蔚州大谷里盤龜臺岩刻畫(攝影：洪書瑱)





蔚州大谷里盤龜臺岩刻畫(攝影：洪書瑱)





長生浦鯨魚博物館(攝影：洪書瑱)





長生浦鯨魚文化村(攝影：洪書瑱)





蔚山鯨魚文化園區 (攝影：洪書瑱)





在自然與現代結合方面，蔚山成果斐然，如：曾被污染的太和江，如今搖身一變成為太和江國家庭園，其綿延十里的十里竹林在夜晚點亮時，被譽為浪漫的「銀河路」。而在海岸線上，大王岩公園的松林和巨岩，以及名仙島夜晚變幻莫測的多媒體燈光藝術，則展現了蔚山在環保與觀光方面的雙重成就。







太和江國家庭園(攝影：洪書瑱)





太和江國家庭園(攝影：洪書瑱)





太和江國家庭園 (攝影：洪書瑱)





太和江國家庭園 (攝影：洪書瑱)





大王岩，可以品嚐海女現撈的海鮮美味(攝影：洪書瑱)





大王岩(攝影：洪書瑱)





名仙島(攝影：洪書瑱)



一場完美的旅程，必須以美食收尾。這三座城市，組合而成的「黃金三角」，提供了豐盛的韓式美味，如慶州古都韓牛、鴨肉料理；浦項的紅蟹海味；蔚山的章魚海鮮鍋等，都是用美味來描繪慶州、浦項、蔚山等這三座城市獨特風情！







慶州古都不妨品嚐韓牛、鴨肉料理(攝影：洪書瑱)





九龍浦炒碼麵(海鮮麵)，非常霸氣，碗中有整整一隻紅蟹(攝影：洪書瑱)





蔚山除了彥陽烤肉，也推薦章魚鍋(攝影：洪書瑱)





廖科溢也走了這趟慶州、浦項、蔚山跨越時空的深度韓國文化之旅，邀您不僅用文字、圖像，也能用影像，先來感受這黃金三角旅遊的黄金線(攝影：洪書瑱)



而主持人廖科溢也將這趟慶州、浦項、蔚山的跨越時空、震撼心靈的深度韓國文化之旅，不僅用影像，也用文字用感性的口吻娓娓道來，他說：「初逢慶州，古城猶若被時光封存的琥珀，在陰鬱的細雨中呢喃著，來往過客略顯輕快的步伐，泛起陣陣漣漪，聲聲喚起新羅王朝千年的曾經；轉抵浦項，海的氣息拂面而至，矗立海面的迎日台，仍愜意地敘述朝與暮的日常；夜裡的鋼鐵之城，於彼岸閃著銀光，譜寫出工業與自然間和諧的樂章；行至「蔚山」，耳聞太和江畔的十里竹林，隨風低語，登上大王岩，遠目海天一線的寬闊，眼角不禁兩行清淚，是不虛此行的嘖嘖讚歎。」

若您對這三座城市所形塑的黃金三角旅程有濃厚的興趣，想從平面化到更立體的視覺感受，11月30日(日) 18時，將在「華藝中文台」首播《台灣人的旅程，韓國人的故事–東海岸篇 (慶州、浦項、蔚山)》。另，12月5日(五)18:00以及12月8日(一)11:00重播，或自11/30(日) 19:00起，還可至YT頻道「亞洲朋友」(https://www.youtube.com/@asiafriend-cathy)觀看！