美麗中華精選 擁抱一場溫暖的旅行 體驗「貓冬」滋味
【旅奇傳媒/編輯部報導】「貓冬」一詞源自中國大陸東北方言，指在寒冷冬季裡窩在室內避寒、減少外出活動。這種生活方式不僅是對寒冷的自然回應，也逐漸成為一種療癒身心的冬季儀式，隨著氣溫驟降，越來越多旅人開始尋找既溫暖又舒適的「貓冬」目的地，現在就跟著美麗中華腳步，尋找一處氣候宜人的理想度假地，擁抱陽光。
海南三亞｜東北人的第二故鄉
想要悠閒避冬，不可不到三亞！被譽為「東方夏威夷」的三亞，擁有全年平均氣溫25°C以上，冬天依然陽光普照、海風輕拂，吸引大量東北旅客前來。這裡擁有細緻沙灘、湛藍海水、豐富水上活動，無論是浮潛、帆船還是海灘漫步，都能感受度假式的悠閒。三亞的度假村與溫泉飯店林立，既適合家庭旅遊，也適合情侶放鬆身心。
福建廈門｜人文氣息海濱城市
廈門是一座充滿人文氣息的海濱城市，冬季氣候溫和，平均氣溫約15°C至20°C，適合散步、品茗與深度探索。鼓浪嶼的音樂文化、南普陀寺的禪意氛圍、曾厝垵的濱海漁村，加上豐富的閩南美食如沙茶麵、海鮮粥，讓人既能放鬆身心，也能滿足味蕾。廈門的城市節奏緩慢，街道乾淨、綠意盎然，是適合長輩、文青、親子族群「貓冬」的理想選擇。
雲南西雙版納｜投入熱帶雨林懷抱
西雙版納地處中國大陸最南端的雲南省，屬熱帶季風氣候，冬季依然溫暖如春，平均氣溫約18°C至25°C。這裡擁有茂密的熱帶雨林、生態豐富的野象谷，以及濃郁的傣族文化與建築風情。旅人可在竹樓民宿中放空，也能參加潑水節、品嘗香茅雞、菠蘿飯等特色料理，在結合自然療癒與文化探索的西雙版納，讓冬季不再是封閉，而是充滿生命力的綠色假期。
雲南騰沖｜火山溫泉之鄉
騰沖位於雲南西部，擁有獨特的火山地貌與豐富的地熱資源，被譽為「天然火山地質博物館」。冬季平均氣溫約10°C至18°C，雖有涼意，但溫泉遍布，是泡湯靜養的絕佳選擇。騰沖的熱海景區、火山群、和順古鎮等地，融合自然與人文，適合慢活旅人深度停留，重新找回生活的節奏與溫度。
川南西昌｜感受太陽城的熱力
西昌位於四川南部的河谷地帶，年均溫差極小，平均氣溫約12°C至20°C，冬季氣候穩定，陽光充足，空氣清新，被譽為「小春城」、「太陽城」。這裡擁有邛海濕地、瀘山古寺、彝族文化等豐富景點，是適合長期停留、慢活養生的「貓冬」天堂。不管是湖畔散步、泡茶聊天，或是深入探索彝族風情，都能在這裡度過一段溫暖而充實的冬季時光。
四川攀枝花｜慢節奏的冬季美景
攀枝花位於四川與雲南交界處，冬季氣候溫暖乾燥，平均氣溫約15°C至22°C。這裡山水相依，風景秀麗，城市節奏緩慢，是遠離喧囂、靜心生活的理想之地。攀枝花擁有獨特的陽光資源與康養設施，適合銀髮族、療癒旅人愜意冬遊，不追求奢華，而是用自然、寧靜與陽光，成就最純粹的冬季時光。
暖冬不只是避寒 更是生活的選擇
「貓冬」不只是躲避寒冷，更是一種身心放鬆的生活態度。中國大陸南方多地以其溫暖氣候與豐富景致，成為冬季旅遊的新寵，無論是海濱度假、溫泉療癒，還是慢活養生，都能在這些城市找到理想的「貓冬」方式。想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」FB、IG、YT，開拓精彩獨到的旅遊視野。
