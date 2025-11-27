離職員工請超商紙盒飲料被嫌小氣？！網友傻眼：幸好離職

記者/李明真報導

離職前請客，本來應該是個「好聚好散」、「同事再見要記得想我」的溫馨橋段，沒想到竟演變成職場史詩級尷尬場面。一名準備最後一天離職的網友，本著「做人留一線、飲料送一瓶」的善念，特別在離職日早上買了全家便利商店和龍角手搖杯聯名新品「龍涎厚乳」，想和同事們一起分享他私心超愛的炒焙香奶茶。怎料，一瓶溫暖的飲料竟點燃八卦群組的引線，引發一場荒唐的「職場飲料風暴」。

離職網友特別在離職日早上買了全家超商和龍角聯名新品，想和同事們分享，沒想到引發一場荒唐的離職風暴。圖/讀者提供

根據網友描述，他因為非常喜歡龍角手搖杯的奶茶，得知推出超商聯名新品後，一整個開心到不行，心想既然最後一天了，不如買給大家嚐鮮，留下美好回憶。結果飲料才剛發出去，群組裡立刻跳出一位堪稱本屆「白目代表」的同事，在公司群組公然留言吐槽：「怎麼請那種便宜紙盒飲料？兩件還會打折欸，跟乞丐一樣。」

一句話，瞬間把場面冷到比冷凍庫還低溫。

雖然這則發言很快被收回，但離職網友看到後還是心涼了一半，心想自己的一番善意竟被曲解成小氣示範，直呼：「還好離職了！不要逼自己要忍到過年後才走。」

心意被曲解 網友們打抱不平

事件被貼到脆以後，立刻掀起熱烈討論，留言一片嘩然。大部分網友都為此打抱不平，認為原PO還好離職了！網友們說：「更加證明離開是對的，恭喜離開有毒職場」、「下次買麥香紅茶沒冰的就好了，別浪費錢」、「有人請飲料就不錯了還在那邊嫌，不知感恩。」也有網友指出，這款飲料明明就超好喝：「奶味很香，也不會死甜。」更有網友分享應對方法：「截圖丟群組，然後自己這邊用刪除不要收回，然後再退出群組。」

其實離職前請客本來就不是義務，更不是財力比拚，何況這次是新品聯名、口味特別，「龍涎厚乳」是龍角特製的炒焙香紅茶與牛奶調製而成，炒焙會讓茶飲喝起來充滿香氣，加上醇厚的牛奶，茶葉韻味深沉芬芳。選購這款茶飲根本是離職網友的貼心小巧思。能被這種同事嫌棄，代表該名網友真的跟這間公司無緣了，離職似乎是正確的決定。

這起「紙盒飲料風波」也讓許多上班族網友深刻體會，能逃離有毒的職場是件好事。至於那杯龍角手搖杯聯名奶茶，許多網友意外被燒到，表示也想去全家超商找來喝看看。看完這場職場羅生門，或許下次離職要請客前，請先觀察同事的EQ高不高，再決定要送飲料、餅乾，或者乾脆送祝福就好。畢竟飲料會過期，但白目永遠不會。