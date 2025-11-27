2025-11-27 09:53 卡娃思 / 開心趴趴走
遊湖觀賞環繞運河成排落羽松最美的季節，慵懶悠閒的午後美好時光！【花蓮壽豐＿星巴克、7-11理想門市】
成排落羽松環繞運河，宛如置身歐洲，身處仙境！遊湖中微風徐徐吹來，所經之處，眼前更似油畫般，一張張美景湧入，漂亮的沒話說！
落羽松開始進入變色的深秋季節💕
星巴克、7-11超商理想門市，歐洲運河串連的漂亮風景，遊艇上25分鐘，既夢幻也浪漫！
🔻⟪星巴克理想門市⟫童話屋咖啡廳
美國加州Carmel社區的童話屋群，吸引許多藝術家長住，同時也是美國西岸的熱門觀光景點。設計童話屋外觀造型的Hugh White Comstock，是參考童話故事「糖果屋」中住家的造型，建築特色包括：陡峭的山牆、帶灰泥和石膏的半木結構、高而窄的煙囪。(官網公開資訊)
詳細介紹
夢幻屋裡喝杯咖啡下午茶，城市裡有的這裡也都有，這裡的風景可是城市沒有的，椅著窗這個搶手位置，飽覽運河風景。
戶外座位區，早晨時光享受秋陽的溫柔，冬日午後會是大自然另一種暖陽的溫暖，重點是眼所見之處可是完全沒有硬邦邦的建築物，視野寬闊大無畏的自然風，眼裡只有山景、水景和森林交錯之美，多看幾眼都是奢侈的享受。
今年最強最新的景點，花蓮遊必遊的強烈建議💕
- 理想水岸生活園區，仿摩洛哥門市的小七在這裡等你來，花蓮必遊景點再添一處一景！
- 生活離不開超商的便利，每攤鎖掉惡吃喝玩樂這裡都有，而內用的用餐座位區，我認為是花蓮的獨特，居住在都市可以說是幾乎沒有的設置，還可以充電呢？🫠
- 世界肖像專區，就在一個商品陳列架。
- 小7理想門市內，寬敞經美學設計風格加、分類齊全琳琅滿目的商品，好看好買，坐下來在用餐區享用即食知名連鎖美食，微波一下隨即享用，說不完的好啊⋯，太方便了。
花蓮最新絕美打卡熱點，秒進聖塔菲超浮誇小7💕
- 山海之間，花東縱谷台丙9.5km，超浮誇小7，仿墨西哥風行區域建築，土磚色與藍色相交錯的特色極鮮色彩，耀眼奪目，為台丙線觀光旅遊注入了新生命，連同隔鄰的童話屋「星巴克理想門市」，從2025年8月開幕以來，花蓮遊必訪新的打卡景點。😳
- 整體建築造型仿照美國加州、墨西哥一帶的Adobe式建築，泥土色厚牆、扁平屋頂和突出外壁的木樑以及小而簡單的門窗，是其外觀特性。Adobe原意是指土磚，利用土磚搭建建築的歷史，最早可追溯至西元前8300年的中東地區，包括古埃及、希臘和羅馬時代宏偉的石廟。
- 特別的建築普韋布洛復興風格/Pueblo-Revival，是新墨西哥洲最爲風行的區域建築（Santa_Fe)
- 詳細介紹 https://woman.udn.com/woman/story/123162/9125769
星巴克花蓮理想門市、7-11理想門市(理想水岸生活園區資訊）💕
a2水岸官網 https://www.plcpark.com.tw/
- 🏠 花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號、花東縱谷台丙9.5km（遊客中心）
- ☎️ 電話：(03)865-6688分機2937
- ⏰ 週一~週日 08:00-20:00
- 交通資訊：（官網）
- 【汽機車】台11丙線約9公里處，距離花蓮火車站約19公里，距離壽豐火車站約4公里
- 【火車】搭火車至壽豐火車站，出站後步行約40分鐘
- 【客運】
- 花蓮客運1121、1122、1139、1139C線：花蓮火車站→壽豐，下車後步行約40分鐘
- 太魯閣客運303線：花蓮轉運站→豐之谷自然生態公園，下車後步行約5分鐘
