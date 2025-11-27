想拍爆IG？8大歐洲聖誕市集帶妳一次收藏節慶魅力

編輯/鄭欣宜撰文

每年只要十一、十二月一到，歐洲整個大陸就會自動切換成浪漫濾鏡模式。空氣裡突然多了肉桂、烤杏仁和熱可可的味道，街頭樹木開始發亮、廣場變身舞台，連路人走路都有種「我正在拍聖誕電影」的步伐。妳可能還在辦公室被Excel追著跑，但歐洲已經提前進入節慶宇宙。如果2026年妳正在苦惱要去哪裡感受最正宗、最夢幻、最值得排隊換歐元的聖誕市集，那這篇文章會讓妳立刻想訂機票。因為歐洲聖誕市集不只是一趟旅行，它根本是讓大人變回小孩的期間限定魔法空間。

每個城市都有自己的風味和魅力，選擇困難症發作也是正常的。但幸好，旅遊小編幫妳把全歐洲最值得飛一趟的八大聖誕市集通通整理好了。妳只需要準備行李、信用卡，以及開心花錢的心情，就可以在歐洲把聖誕氣氛吸到飽。

1.德國紐倫堡市集

像德國紐倫堡這類經典市集，就像聖誕市集界的皇族。這裡的市集歷史比大多數人的家族故事都久，傳統小屋、手工木製玩具和食物香味一路鋪滿整條街。走著走著，妳可能會以為自己穿越到16世紀，而且還剛好在熱鬧市集的最佳拍片角度。更別說開幕儀式還會有「金色天使聖嬰」登場，整個儀式華麗又充滿祝福，非常適合拍限時動態。

2.法國史特拉斯堡

如果妳偏愛浪漫的氣氛，那法國史特拉斯堡可能會直接讓妳戀愛。這座城市自稱「聖誕之都」一點都不浮誇，因為整座城市真的像一本會呼吸的聖誕故事書。木筋屋點亮燈飾、廣場上立著一棵巨大又有氣勢的聖誕樹，散步其中妳會懷疑自己是不是會遇到戴著紅色圍巾的法國帥哥從轉角撞到妳，然後展開一段歐洲版浪漫奇遇。

3.奧地利維也納

說到氣質，奧地利維也納完全是「優雅系聖誕市集」的代表。這裡的市集像把宮殿打包搬到街上，燈飾怎麼拍都美得像桌布背景。市政廳前那片燈海美到令人差點忘記寒冷，而維也納的熱飲通常會用限量設計杯裝，讓妳喝完還想把杯子帶回家收藏。更不用提到處可聽見的現場音樂，逛到一半隨便轉個彎都像走進音樂劇。

奧地利維也納的聖誕市集像把宮殿打包搬到街上，燈飾怎麼拍都美得像桌布背景。圖/123RF圖庫

4.捷克布拉格

如果妳喜歡城市本身長得就很童話，那捷克布拉格可以直接封為聖誕市集界的「夢幻霸主」。舊城廣場在聖誕節期間會亮得像星空掉在地上，天文鐘旁邊的市集攤位賣著甜甜的煙囪卷，香味直接抓住妳的靈魂。布拉格的聖誕市集有種讓人不小心把錢包打開的魔力，因為每一攤都像在跟妳說「買我啦，逛市集不買東西是不禮貌的」。

5.匈牙利布達佩斯

如果妳喜歡浪漫的氛圍，但又有點務實，那匈牙利布達佩斯會是一個讓妳驚呼「物價太友善了吧」的寶藏地點。布達佩斯冬天的夜景本來就很美，加上聖誕燈飾之後直接升級成電影場景。弗洛斯馬提廣場的市集不僅攤位質感好，價格也比較平實。讓妳甜點一份接一份，吃到心情極好還不會心痛荷包。

6.芬蘭赫爾辛基

如果妳想去北歐吸吸冷空氣、順便看看質感一流的手工藝，那芬蘭赫爾辛基是很好的選擇。這裡的聖誕市集走一種溫馨路線。妳會看到許多羊毛製品、木作小物，也許市集廣場還有旋轉木馬，而且別忘了，聖誕老人的故鄉就是芬蘭，妳永遠不知道下一秒會不會真的在街角遇到他。

芬蘭赫爾辛基的聖誕市集走一種溫馨的路線，充滿北歐冷冽又繽紛的風格。圖/123RF圖庫

7.比利時布魯日市

如果小鎮控正在看這篇文章，那比利時布魯日一定會讓妳心動。布魯日本來就是一座「中世紀實景保存城市」，冬天時整座城會立刻升級成童話世界。運氣好還會遇到飄雪，一旦下雪妳就會分不清自己是遊客還是故事書中的角色。雖然市集不算巨大，但氛圍濃到像香水噴滿一整瓶，深吸一口氣就會上癮。

8.英國倫敦海德公園聖誕嘉年華

最後，如果妳喜歡刺激、聲光、音樂、食物、遊樂設施，簡單來說喜歡所有熱鬧元素，那英國倫敦的海德公園聖誕嘉年華，會讓妳像小孩衝進遊樂園一樣瘋狂，妳會在溜冰場、摩天輪、現場表演和美食攤之間奔跑，整條動線都是快樂的代名詞。

暫時拋開工作，去逛歐洲道地的聖誕市集，這不只是一趟旅行，而是讓大人變回小孩的期間限定魔法空間。圖/123RF圖庫

結語

講到這裡，妳大概會發現，冬天歐洲幾乎每一座城市都美到讓人想要駐足，講誇張一點，如果預算足夠，妳會思考要不要乾脆整個冬天都留在歐洲。聖誕市集的浪漫不在於妳逛了多少攤、買了多少東西，而是在燈光下、音樂裡，重新找回那個會被小小閃光吸引、會對雪花微笑，會為一顆聖誕樹開心的自己。2026冬天，不妨把自己丟到歐洲，讓聖誕節的魔法發生在自己身上。

