東京 | Jagabee x SUGAR BUTTER TREE 聯名商品SUGAJAGA 11/19起東京甜點樂園搶先販售！

日本 特色 伴手禮 之一的「SUGAR BUTTER TREE」（砂糖奶油樹），於今年迎接品牌15週年！而作為紀念活動的一環，「SUGAR BUTTER TREE」與薯條餅乾品牌「Jagabee」合作推出聯名商品「SUGAJAGA」，並自11月19日起在「東京甜點樂園」獨家搶先販售！

「東京甜點樂園」（東京おかしランド）位在東京車站一番街的地下一樓，除了可以買到四間日本知名零食製造商的商品及現做輕食之外，還會有其他人氣零食的快閃櫃活動。

而這次買到「SUGAJAGA」的地方，就是今年11月19日~2026年1月19日於東京甜點樂園的快閃櫃「Jagabee x SUGAR BUTTER TREE」，而目前也只有在這裡才能買到這項聯名商品！

從櫃位陳列到收銀台外圍的裝飾，都能看到滿滿的「SUGAJAGA」。

我抵達的時候剛好不用排隊所以速速買到一盒，過沒多久之後開始出現人手拿兩三盒的排隊人潮。

外盒背面除了有成分表還有簡單的商品介紹。

外盒開口處在側面，而且打開之後還可以再蓋回去固定。有時候真的是很佩服日本人對包裝細節上的用心。

一盒裡面有六小包，每包都是塑膠袋獨立包裝。

不管是外盒或是塑膠袋包裝都能看到熟悉的「SUGAR BUTTER TREE」元素。

「SUGAJAGA」使用「Jagabee」保有馬鈴薯香氣及酥脆口感的薯條餅乾，再加上「SUGAR BUTTER TREE」的奶油香及砂糖。此外還使用獨特的「砂糖奶油星塵製法」，讓每根薯條餅乾上都有砂糖粒！

打開包裝後首先可以聞到濃厚的奶油香氣，但份量的部分我個人是覺得不算多。

實際品嚐後覺得就是帶有熟悉鹹味且口感酥脆的奶油口味薯條餅乾，再加上存在感很重的砂糖，鹹甜交織的味道再多吃幾口之後還蠻順口的（笑）。