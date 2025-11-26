【大板根森林溫泉酒店】新北三峽寵物親子房入住開箱｜森林、溫泉、恐龍、遊戲室一次滿足的深度放鬆之旅

親子房入住開箱｜森林、溫泉" src="https://imageproxy.pixnet.cc/imgproxy?url=https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/362/f_29181362_1.JPG&ver=20250714&width=1200&height=900"> 【大板根森林溫泉酒店】新北三峽寵物親子房入住開箱｜森林、溫泉

位於新北三峽的 大板根森林溫泉渡假村，一直是我心中「想到就會想去泡湯一下」的好地方

這次難得安排一家三口入住渡假酒店，把過去短暫的泡湯行程，升級成真正的充電旅程

剛抵達時，就被戶外與室內結合的停車空間感到放心又貼心——真的完全不必煩惱車位問題

酒店大廳寬敞又氣派，提供行李寄放服務，讓我們能輕鬆開始探索旅程

走進園區，綠意與藝術交織的氛圍立刻迎面而來，途散落的藝術造景讓人忍不住停下腳步、想拍照、想互動

等待入住的午後，我們順著指引來到薰風會館，這裡的 茶葉歷史文物館 正展出「採茶姑娘」作品聯展

從古老發動機、茶器到各式茶文化展示，沉浸式的故事感讓人忍不住細細看完每一件展品

旁邊的薰風禮品館更是紜紜的夢幻天地，她一眼就愛上會說話的獅子娃娃，看著她反覆跟獅子講話的模樣真是可愛極了

如果臨時少帶什麼，園區內還有宛如小型超商的 板根便利店，補給零食飲料都不是問題

最近因為恐龍世界嘉年華活動，園區內到處可見各種大小恐龍

對紜紜來說真的是「又愛又怕」的極限挑戰，每看到一隻就像在心裡跟勇氣賽跑

下雨天也不用擔心掃興，娛樂中心集結了投幣式遊戲、SWITCH、桌球、撞球等等，全家在裡面都能找到喜歡的樂子

而 兒童遊戲室 則讓孩子能在室內盡情奔跑放電，不怕風吹日曬

走到戶外的 親子樂園，溜滑梯、蹺蹺板、搖搖馬樣樣俱全，甚至還有投幣式恐龍，活靈活現到孩子看了都忍不住退後一步

最讓我震驚的，是錦鯉魚池裡那些「巨無霸」級的錦鯉，幾乎是我看過最大隻的

每一條都是 XXL 尺寸，整個池子都顯得熱鬧非凡，紜紜也看得目不轉睛～

健身中心則是大人的世外桃源，一邊運動、一邊欣賞窗外滿滿的綠意，光呼吸都覺得身體清爽起來

這次入住的是 611 寵物親子套房，同時滿足「有小孩」與「有毛孩」的家庭，真的非常貼心

房門一開，左手邊就是一個獨立的寵物房——犬貓可以在這裡安靜地休息

不會受到房內的玩耍聲或活動節奏干擾，旅館還貼心附上寵物小零食，完全抓住毛孩的心

右手邊則是親子房，牆上佈滿色彩繽紛的童趣動物彩繪，像是走進可愛小小動物王國

空間之寬敞讓紜紜一進門就開始奔跑，大床舒適柔軟，如果擔心小小孩安全，也能加床邊的防護圍欄。

床上的毛茸茸熊娃娃，抱起來又軟又暖，紜紜直接把它當成當晚的床伴

樂設施相當豐富，有閱讀區、、球、飛鏢、積木，甚至還有小朋友最愛的 室內溜滑梯

紜紜嗨到完全停不下來，後來乾脆宣布：「今晚我要自己睡這裡！」

她一邊在單人床鋪的小天地裡翻滾，一邊跟娃娃玩摔角，完全展現旅行中的好心情

最讓大人驚呼的，是房間裡居然有 SEGA 模擬器。裡面全是童年經典，有種回到過去打電動的時空感，超級療癒

連迎賓點心和保養用的面膜都有準備好，對大人來說真的是太加分

浴室乾濕分離，設有免治馬桶與浴缸，玩了一天後泡個熱水澡，真的只有「幸福」兩個字能形容

傍晚時段，娛樂中心還會發放住客限定的 造型氣球，孩子們拿到後都是笑得合不攏嘴

大廳的 童趣棉花糖 也吸引了紜紜的眼睛，她第一次看到就滿是好奇，研究了好一陣子才吃

晚餐我們選在太子西餐廳享用 板根百匯 BUFFET，整體菜色相當豐富，從一踏進餐廳就能聞到熱食飄出的香氣

熱騰騰的主菜區種類多到讓人有選擇障礙，炸物酥脆不油膩，現切區的肉質鮮嫩多汁，每一口都讓人滿意

冷盤、沙拉、水果與甜點區同樣展現飯店的用心，補餐速度快、整體維持得很乾淨

吃飽後再到板根咖啡廳找張舒服的座位，聽著駐唱歌手的柔和歌聲，覺得這天實在太完美

孩子最期待的，就是角落那台恐龍扭蛋機，兩枚 50 元，就能轉出精緻的小恐龍，紜紜喜歡到隔天還想再轉一次

回到房間後，大人小孩都太滿足了，洗漱完，一躺上床立刻沉入夢鄉，旅行中的疲憊瞬間被森林的安靜吞沒

隔天的早餐依然是 BUFFET 模式，中西式料理選擇都相當豐富

從清粥小菜、現煎蛋料理、熱騰騰的麵食，到各式麵包、水果與甜點，每一區都能感受到飯店的用心

吃飽後，我們參加了 板根扇心趣活動，現場會提供扇子與各種彩繪材料，孩子可以盡情發揮想像力，自由創作上色

每一把扇子都是獨一無二的作品，完成後帶回家當紀念，不只實用，更成了屬於我們一家人的共同回憶

如果來大板根沒有走一下森林，那真的太可惜了！這裡是台灣少見的低海拔亞熱帶雨林

奇特的板根、幹生花植物、大型藤類、蕨類等等，都讓人覺得像走進自然課本

我們跟著專業導覽員一起探索，邊走邊聽故事，比自己隨意逛更有趣也更有收穫

大板根的溫泉取自地底 1530 公尺深處的純淨泉脈，經岩層層層過濾，形成細緻柔滑的頂級碳酸氫鈉「美人湯」

水質溫潤、觸感柔軟，浸泡其中時能明顯感受到肌膚被溫暖包覆、被溫泉滋養的舒服感

來到大板根如果不泡湯真的太可惜，對我而言，這份靜謐而療癒的暖意，就是整趟旅程最完美的句點

當我們帶著滿滿的照片與回憶離開大板根時，心裡只有一個想法！

這裡不只是度假村，更像是一趟把大人與孩子都重新「喚醒」的森林旅行

從遊戲、手作、導覽到溫泉，每一刻都讓人放慢腳步、重新感受生活裡那些被忽略的小幸福

下次想找個地方好好喘口氣、讓孩子盡情快樂奔跑、讓自己被大自然重新充電，大板根無疑是值得再次回訪的地方

大板根森林溫泉酒店

電話：02 2674-9228

地址：237新北市三峽區插角里插角79號

官網：https://www.thegreatroots.com/

粉絲團：https://www.facebook.com/thegreatrootsresort/

ＩＧ：https://www.instagram.com/thegreatrootsresort/

