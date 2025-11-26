出國自由行新手超適合！香港必訪景點大集合，各大區域集中又方便～

星光大道。圖／adobe stock

香港對旅遊新手相對有善，因為這裡的景點大多集中，而且交通也很便利，因此徒步就能遊覽在地風光。香港雖然面積不大，但好玩好逛的香港景點還真是不計其數，從中環、油麻地或是尖沙咀（ㄗㄨㄟˇ）都是來香港的必訪景點。這次就讓FunTime小編帶你認識香港各地景點，從本島一路玩到外島去！認識完香港的各大景點後，小編在香港旅遊全攻略統整了香港美食、住宿、體驗行程，想一次知道的話就去看看吧～

中環必去景點推薦

半山手扶梯

半山手扶梯。圖／klook

香港中環半山手扶梯是連接中環商業區與半山住宅區的重要建設，也是這座城市最具代表性的必訪景點之一。全長超過800公尺，為世界上最長的戶外有蓋電梯，若是從頭搭到尾也需花費約20分鐘。半山手扶梯沿途穿越香港特色街景，遊客可以一邊搭乘扶梯，一邊欣賞沿途的壁畫塗鴉與歷史建築，感受獨特的港式風情。此外，這裡更是經典港片的熱門取景地，《重慶森林》電影中王菲與梁朝偉曖昧故事的萌芽、《新警察故事》裡的追逐搏鬥場面，都讓半山手扶梯在鏡頭下更顯風味。

運行時間、方向：06:00-10:00往下(中環方向)、10:00-00:00往上(半山方向)

交通方式：港鐵中環站D2出口，步行約5分鐘。

大館

大館。圖／FunTime小編群

大館位於中環舊城區，是由百年歷史的警署、法院和監獄組成的歷史古蹟。如今，經過政府的推廣與活化，這裡已經轉型為中環的代表性文藝中心。獨具特色的維多利亞式建築風格，也使其成為熱門的打卡景點。你可以從中環站搭乘香港最長的半山扶手電梯前往，沿途還能俯瞰中環的城市風光。這裡大部分參觀區域都是免費的，園區內還有許多餐廳和咖啡館，逛累了也可以找間店休息，享受悠閒的下午。

開放時間：08:00-23:00

交通方式：港鐵中環站D1出口步行約10分鐘。

蘭桂坊

蘭桂坊。圖／klook

說到香港的夜生活，就絕對不能錯過蘭桂坊。這裡就像是台北的信義區，是香港夜生活最豐富的地方，聚集了各式夜店、酒吧和舞場，成為夜貓族、外國人通宵狂歡的熱點。這裡也是《重慶森林》、《晚九朝五》等經典電影的取材場景。不妨在這裡點杯酒，遊走在熱鬧的街區上，體驗香港夜晚的魅力。

開放時間：12:00-22:00（實際以各店家公告為準）

交通方式：港鐵中環站D2出口步行約10分鐘。

太平山

山頂纜車。圖／FunTime小編群

太平山是香港島最高的山丘，這裡能夠一覽香港全貌，還能搭乘山頂纜車登頂，帶給你前所未有的登山樂趣。山頂纜車已有長達百年的歷史，搭乘纜車，沿途可以看見廣闊的維多利亞港，港邊交錯的船隻及四處林立的大廈，數不盡的繁華風貌都將在這短短的6分鐘一覽無遺。登上山頂，還能拜訪凌霄閣、山頂廣場等諸多景點。無論白天、黃昏還是夜晚，太平山絕對是欣賞香港風景的熱門首選。另外推薦旁邊的盧吉道觀景平台，免費就能欣賞到維多利亞港的絕美夜景！

纜車開放時間：07:30-22:00

交通方式：港鐵中環站J2出口，步行約10-15分鐘即可抵達花園道纜車總站。

粉色塗鴉牆

粉紅塗鴉牆。圖／IG, ychi0929

說到近年中環興起的打卡景點，不得不提到這片粉紅塗鴉牆！位於卑利街與荷李活街道的交叉口，附近聚集了充滿質感的文創小店與藝術壁畫，讓這片復古可愛的粉紅鐵皮像是中環街區的亮點，上面寫著「I LOVE HK」醒目大字，成為觀光客到此一遊的最佳證明～

小編小提醒：導航上定位fineprint brunch咖啡廳就能找到呦！

交通方式：港鐵中環站C出口，步行約10分鐘。

旺角必去景點推薦

女人街／波鞋街／西洋菜南街

旺角。圖／FunTime小編群

旺角是九龍半島的核心地帶之一，也是香港極具特色的傳統街區。這裡匯聚了多條著名街道，如女人街（通菜街）、波鞋街（花園街）和西洋菜南街。波鞋街以售賣各種運動鞋和運動用品聞名，吸引了眾多知名運動品牌在此設立旗艦店。女人街和西洋菜南街則以售賣各式日常用品為主，包括服裝、皮件、美妝等。走入這些充滿特色的街道，便能感受到地道的香港風情。

開放時間：10:00-22:00（實際以各店家公告為準）

交通方式：港鐵旺角站或太子站即可抵達。

金魚街

金魚街。圖／klook

行走在旺角金魚街有種在水族館的錯覺，琳瑯滿目、五顏六色的金魚不在水族箱內，而是一袋袋掛在架子上呈列販售，形成香港特有的街道文化，讓人看了目不轉睛！這條街道其實名為通菜街北段，因販賣各種觀賞魚而被俗稱為「金魚街」。不只當地人會來挑選魚類，近年來也成為旅客來香港一定要來朝聖的景點。

小編小提醒：若店家有標示「禁止攝影」要遵守規定喲！

交通方式：港鐵旺角站B2出口，步行3分鐘。

朗豪坊

朗豪坊。圖／adobe stock

朗豪坊是旺角知名的大規模商場，無論是購物、用餐或是小孩放風都非常適合，店家類別應有盡有，商場從B3到13樓，空間寬敞流暢，不論晴天雨天都能安心血拼。不怕你逛，只怕時間不夠你逛！商場內有「通天梯」，為連接8樓至12樓，長度約42公尺，是港島內第三長的室內手扶梯。乘坐時，可以從高空俯瞰中庭的挑高設計與商場內部結構，不少人特地來體驗這段「空中漫遊」般的旅程！

開放時間：11:00-22:00

交通方式：港鐵旺角站C3出口可通往商場地下層、E1出口由砵蘭街的入口進入商場





油麻地必去景點推薦

M+博物館

M博物館。圖／IG, armmeumeu

M+是一座具設計感的博物館，號稱西九龍的寶藏景點，也是香港新藝術地標。博物館有著豐富的展覽作品，據說花上3小時都逛不完！雖然部分展覽需購票才能參觀，但博物館地下一樓和天台花園是開放名眾免費參觀的。博物館外也有一片綠油油的草地，對於地狹人稠的香港來說格外清淨。若你是攝影迷，比起其他踩點式的打卡景點，這裡可以拍出更多具變化性的美麗照片喔！在寧靜的博物館享受眼前的海港美景，肯定要規劃在行程上啊！

開放時間：10:00-18:00（週五、週六營業至22:00，週一公休）

交通方式：港鐵九龍站C1或D1出口步行約10-15分鐘。

廟街夜市

廟街夜市。圖／adobe stock

位於九龍油麻地的廟街，每當夜晚便相當熱鬧。這條熱鬧的街道上，你可以盡情享受異國與在地的香港特色美食，從香氣四溢的煲仔飯到甜品小吃應有盡有，因此吸引了大量遊客。除了廟街夜市本身，週邊區域也相當活絡。你常聽到的在地美食如澳洲牛奶公司、佳佳甜品也都在這附近。不妨抓一天晚上，拜訪廟街，來一趟美食之旅吧！

開放時間：14:00-23:00

交通方式：港鐵佐敦站A出口步行約5分鐘。

