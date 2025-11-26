飛牛牧場低海拔緩坡地形的牧場，海拔標高180m~270m，營業面積有50公頃，若將牧草種植、乳牛養殖加進來，整個飛牛經營總面積高達120公頃，好大啊！

很棒的親子的樂園，遛小孩最佳的親山景點。

更是❮森林療癒系❯的遊樂區，全年齡都適合。

特有感：沉浸在高大樹木群、綠色草原的自然森林，充分享受森呼吸 和來自荷蘭和英倫海峽的乳牛群、巴貝多羊群共享山中寧靜之美 。

。 歷經超過半世紀的飛牛，現在是一個品牌，名稱「飛牛2.0」。

最新特色：耗資新台幣億元打造的「舞牛森渡假旅館」，最新的、會森呼吸優質的休憩環境和住宿設施，入住時可盡享森林療癒系的牧場風景，和日與夜﻿帶來身心靈舒暢的優美假期。

🏡 地址 苗栗縣通霄鎮南和里166號

☎️ 電話037-782999

官網https://www.flyingcow.com.tw/

臉書https://www.facebook.com/flyingcowofficial

電子信箱service@flyingcow.com.tw

住宿環境（客房內）

🔺圖：高質感乾濕分離衛浴間、雙洗手台化妝台，潔淨漂亮！

🔺🔻圖：從1310客房，窗台看出去的清晨與黃昏的風景。

🔺圖：倚著窗，二個人背靠牆面對面的徹夜談心，浪漫一夜！

🔺🔻接待大廳自助咖啡機，無限量供應拉丁美洲研磨咖啡， 阿拉比卡品種。有多種咖啡可選擇，不論是要黑咖啡的美式、加了牛奶的拿鐵和卡布奇諾、摩卡，這些基本款的都可隨時來上一杯。

🔺🔻一樓的接待大廳，也是吃早餐的餐廳，僅限入住舞牛森的房客享用，享用時間7:30開始，自助式吃到飽。

🔻澎湃早餐，超過20種以上菜色，沙拉吧、炒時蔬、肉魚豆蛋奶、披薩、麵包吐司、粥、米飯、湯等等，盤盤健康美味，所有奶製品看來都是都是飛牛農場自產乳源，官網揭露目前的乳牛45隻🤤

🔻特色點心⟪白色布丁⟫，像白煮蛋的圓形蛋，形狀是圓形的布丁，吃的時候可以用牙籤或叉子戳破氣球，就可以吃了。圓滾滾的布丁相當討喜，細緻綿密微甜像是奶酪的口感，搭配咖啡一起吃，美味極了！園區牛奶屋、伴手禮品專賣店有賣喔！🫠

若要帶回伴手禮，強力推薦飛牛牧場限定的白色布丁😘

🔺圖：多種新鮮水果，非常新鮮。

住過舞牛森渡假飯店，真實體會了官網所述：「飛牛是森林裡的牧場」，沉浸於森林草原中「舞牛森」是飛牛牧場的2.0，牛群不僅飛起來，而且還能舞動，創造更多的可能性。未來牧場的環境會越來越好，生物樣態愈來愈多元，期許成為美麗的森林牧場。

假日來，要有心理準備，遊人如織，若沒有住宿，外圍的停車位可是一位難求。

風景篇影像篇💕

舞牛森渡假飯店的位置，相當得好，前方是牧牛草原，散步5~8分鐘，可到乳牛媽媽的家，左前側方式漫步林端空橋，三分鐘步程即可進入，之後就接上生態園區。😘





🔺🔻黃昏之美











