這款保鮮盒真的神！Space GO 太空盒超輕巧又耐熱，外食族必收

今天要跟大家分享我最近的新歡『 LiFE RiCH Space GO太空盒 』，它採用異材質結合與一體成型的獨家技術設計，讓太空盒可以一秒摺疊、輕鬆節省空間，不僅好清潔、耐高溫，連微波爐、電鍋、烘碗機、洗碗機都能安心使用，太空盒底部採用高強度食品級塑鋼，裝湯湯水水也穩固不軟腳，中層為食品級鉑金矽膠，透明設計能清楚看到內容物，系列中有圓形的太空碗與方形的太空盒，並提供 S、M、L 三種尺寸，無論是外帶、便當或湯品都能滿足需求，這一個月用下來，真的成為我每天主動帶出門的保鮮盒，外食族必收，實用又有質感！

LiFE RiCH Space GO太空盒 尺寸

Ｓ號 500ml／W13.2 × D13.2 × H6.4 cm▹▹兒童、小鳥胃輕鬆滿足

Ｍ號 800ml／W17.8 × D13.2 × H6.8 cm▹▹上班族帶便當最合適！

Ｌ號 1200ml／W20 × D15 × H7.6 cm▹▹外帶餐點、裝藥膳超方便

LiFE RiCH Space GO太空碗 尺寸

Ｓ號 400ml／Φ13.4 × H6.4 cm▹▹露營用餐具、肉圓、滷肉飯、肉桂捲

Ｍ號 800ml／Φ16.9 × H6.8 cm▹▹日常便當、豆花、一人份酸辣湯

Ｌ號 1000ml／Φ17.9 × H7.6 cm▹▹牛肉麵、剉冰、四人份鹹水雞

秒速折疊｜減少空間不佔包

折疊後，體積瞬間變小，可以大大節省空間

隨身手提袋都放得下，在家也很好收納，完全不佔空間！

包覆式氣密防漏設計｜防漏、保鮮

只要蓋子蓋好、關閉排氣孔，就可以達到氣密防漏效果，無論裝剛煮好的熱粥、豆花、湯湯水水的食物、吃不完的紅豆湯，蓋好蓋子後，搖晃也不會漏湯汁

甚至掛在機車前，騎車回家，一路顛頗也是完全不漏湯

一起看看實際防漏效果！

也因為排出盒內空氣後關閉氣孔，可以減少食物跟空氣接觸，達到保鮮，很適合裝一日份切好的水果

排氣孔打開，裝剛炸好的炸物，外帶回家也不會濕濕軟軟的

一體成型獨家技術工藝｜清潔超方便

獨家一體成型的工藝，讓雙材質無縫接合

仔細一看，上蓋無任何矽膠條

海綿＋中性清潔劑就可以輕鬆清潔不卡垢

復熱上桌超方便

太空盒採三明治夾心結構，白色部分屬於『食品級高強度塑鋼』，耐熱-20~120度，透明部分屬於『食品級鉑金矽膠』，耐熱-30~200度，使用電鍋、微波爐、烘碗機，通通都可以！

電鍋底不需墊高，再放入太空盒，排氣孔必須打開，內鍋加入一杯水，即可加熱，建議分段加熱

微波爐加熱，建議使用火力 600W - 700W中高火，有水分的食物加熱3-5 分鐘，最長不超過 10 分鐘，攪拌後再加熱，讓熱度更均勻，乾性食物（如炸物、蛋塔）加熱建議 1-2 分鐘內，分段加熱，避免局部高溫影響容器使用壽命。

清潔完畢後，可以直接倒扣放進烘乾機裡烘乾

一起看看影片吧！

太空盒 L 號專屬配件｜太空環、太空提帶

太空環有防燙提耳，加熱後提耳不燙手，湯熱也能穩穩拿

加上太空提袋，一提即走，還可以掛在機車前面

提帶緊扣盒身，變成束帶，整組收納更俐落，食品級鉑金矽膠，耐熱-30~200度，微波爐、電鍋、烘乾機都可以使用喔！

2025年 7 月 22 日開始，在台北市的學校、政府機關、百貨量販、夜市攤位，使用免洗餐具將全面收費，每樣至少加 1 元，趕緊幫自己準備環超好用的摺疊保鮮盒吧！

一起看看影片吧！

