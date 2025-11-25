台中整骨推薦｜欣超脊椎保健｜線上預約制｜讓緊繃的身體重新找回平衡感！

育兒後最明顯的改變不是黑眼圈，而是身體的各種警訊。長期彎腰抱小孩、半夜哄睡、姿勢不良，再加上睡眠不足，讓原本的小小痠痛迅速惡化成腰緊、背卡、甚至落枕，這次我帶隊友來到位於台中重慶國小對面巷弄的 「欣超脊椎保健」。這是一家預約制的工作室，由專業師傅親自調理，全程力道柔和但非常到位，緊繃的地方會一層層鬆開，身體的流動感也跟著回來。過程中師傅還會分享姿勢調整、生活衛教，讓痠痛不再一直循環，做完整個人像按下 Reset 鍵，輕鬆到不行。如果育兒讓你全身緊繃，這裡絕對值得來一趟！

自從孩子出生後，才真的明白「照顧小孩，用的是全身的力氣」。每天彎腰抱小孩、哄睡、換尿布，再加上半夜不定時醒來，累積下來的不是疲勞，而是從肩頸一路到下背的痠、緊、卡。原本只覺得偶爾酸，沒想到漸漸發展成腰緊、背僵，甚至落枕，身體整個拉警報。

欣超脊椎保健 店家資訊

地址： 407臺中市西屯區合江街28號



(合江街位在重慶國小正對面巷弄，直走後工作室會位在右手邊）

電話號碼： 0911 485 884 （預約制，需打電話預約）

營業時間：09:00–21:00（週一公休）

官方ＩＧ請點我...

店家位置

雖然工作室位在巷弄內，但也非常好找，重慶國小門口正對面就是合江街

（圖片來源：Google地圖）

走進合江街後，步行不用5分鐘即可到達

工作室會位在右手邊，門牌會掛著『 欣超企業有限公司』的招牌，這家就是工作室了，機車可以停進來，汽車需要去鄰近找停車位

店內環境

進屋後需要先換上室內拖鞋，空間很大、明亮，工作室只有一張整復床，師傅一個時段會認真的幫一位調整，所以都需要事先預約，也建議要調理的人穿著寬鬆的衣服，才好伸展調理喔！

60分鐘全身調理

由於先生長期有耳鳴、手腕不舒服、常常落枕、舊傷...等問題，在開始調理之前，都需要先告知師傅，師傅也會花一點時間解釋（約莫15分鐘），造成酸痛、不舒服的原因

接下來就會直接躺在整復床上，師傅在開始之前會先仔細看背部緊繃程度、身體歪斜程度...等等，才會開始初步的先做深層的肌肉放鬆

全身調理會先從背部、手臂、手腕...等上半身開始放鬆調整，整個過程無論是放鬆、整復，師傅在操作前都會先告知『目前施作的部位』跟『如何施作』，讓你在整復過程中有心理準備，不會因為聽到骨頭喀喀聲而感到緊張

相較於比較有感的傳統整復，師傅反而用巧力讓身體放鬆、活動度更順，過程中是不會痛的喔！

一個部位調整好後，也會讓你感受一下身體的靈活度，如果還有點不舒服或是疑惑，都可以提出讓師傅幫你加強調整

如果你常常覺得腰痠、走路施力不平均，大多都是跟骨盆很有關係，調整完後，兩隻腳走路施力點才會平均，減少不舒服

整個過程中，會一直聽到師傅很有耐心的分享一般生活中容易造成緊繃的習慣，慢慢來做仔細調整，除了適合年輕人來調整外，也很適合老人家，雖說是60分鐘全身調理，因每個人身體緊繃程度不同，師傅不會硬喬，一定會慢慢幫肌肉放鬆後，才會開始整復，所以時間我會建議多預留一點喔！

要注意的是，整復後難免有一點身體疲勞感，是正常的調適期

[ 繼續閱讀 ]

[台中太平] 洛伊SPA會館｜台中太平按摩放鬆推薦｜經絡按摩120分鐘｜臥虎藏龍的放鬆好去處｜指壓、油壓、足壓、拔罐｜線上預約制｜內附價目表

[台中龍井] 行蘊-健康能量會館｜負離子岩盤浴｜垂直律動｜客製化打造由內而外2-4hr的健康方案｜台中代謝力重建專家｜內附價目表

[台中西屯區] ThePure安璞SPA｜溫和深層無痛粉刺清潔｜超導水立方90分鐘速修護理｜拯救沙漠肌｜超導表皮重建術

[台中西屯區] Face Care好肌膚｜台中真無痛清粉刺推薦｜120分鐘客製化做臉｜台中臉部按摩保養｜婚前護膚｜男生做臉｜含價目表