桃園藝文特區必吃火鍋🦞極禾優質鍋物開箱：麻奶鍋濃郁到犯規，野生大蝦、爆膏紅蟳海陸雙享太過癮！明治冰淇淋霜淇淋無限吃，週末紓壓首選，親子友善餐廳推薦 (內附菜單價位)

這週末是不是又不知道要去哪裡晃了？

說真的，自從桃園藝文特區那個超美的圖書館跟電影院開了之後，這邊的人潮簡直比跨年還誇張。

但對於我們這種每天被老闆和客戶夾擊的社畜來說，週末不就是要在這附近散散步、假裝自己很有氣質，然後找一間厲害的餐廳怒吃一波嗎？

要是你剛好逛完市集，肚子餓得咕嚕叫，那這間藏在藝文特區的「極禾優質鍋物」絕對是你的救贖。

開箱：麻奶鍋濃郁到犯規，野" src="https://pic.pimg.tw/merucc111510/1763717616-829261288-g_l.jpg"> 桃園藝文特區必吃火鍋🦞極禾優質鍋物開箱：麻奶鍋濃郁到犯規，野

​

​

​

​而且我必須先說，他們家的湯底真的會讓人選擇障礙發作，請做好心理準備😆。

走進店裡的那一刻，壓力都飛走了

一進門你就會看到那個超可愛的龍蝦抱枕躺在那邊迎接你，忍不住想抱一下療癒受傷的心靈🦞。

​

​

​

​店裡的空間很寬敞，木質調的裝潢讓人覺得很放鬆，不會有那種跟隔壁桌背靠背的擁擠感。

雖然我們是為了吃肉來的，但這種氛圍真的很重要，吃飯就是要舒服嘛！

坐下來第一件事，當然是先衝飲料吧啊，這還用說嗎？

​

​

​

​

這裡的自助區真的很有誠意，光是飲料機就有四台，咖啡、果汁、奶茶想喝什麼都有。

但最讓我失控的是那個霜淇淋機跟明治冰淇淋！

​

​

​你知道嗎？自己擠霜淇淋的那種快感，就像是完成了什麼偉大的藝術品一樣，雖然我常常擠得歪七扭八就是了🍦。

明治冰淇淋也是隨你挖，這對甜點控來說根本是天堂，還沒開鍋我就已經在想等下要吃幾球了。

湯底選擇障礙？這幾個組合閉眼點都不雷

來這裡最讓我驚豔的其實是他們的湯底，完全不是那種隨便粉泡一泡的味道。

如果你跟我一樣貪心，什麼都想喝一口，那絕對要點鴛鴦鍋。

想像一下，一邊是濃郁奶香，一邊是清甜大骨，這不就是人生最完美的平衡嗎？

​

​大推他們的「麻香辣牛奶湯底」，這真的是神發明！

一般我們吃麻辣鍋最怕辣到胃痛，但加了牛奶之後，那個口感變得超級溫潤。

​就像是一個脾氣火爆的主管突然變得溫柔體貼一樣，辣得有層次但又很順口，拿來涮牛肉簡直絕配🥛🌶️。

​

​如果你今天是走養生路線，或者覺得最近加班太累身體虛，那「藥膳補身湯底」絕對是首選。

這鍋端上來的時候我嚇一跳，裡面居然還多附了一些肉片來提味！

這感覺就像是你買了一包餅乾，結果發現裡面多送了一塊，那種小確幸真的會讓人嘴角上揚。

藥膳的味道很清香，不會有那種可怕的中藥苦味，喝下去全身都暖起來了。

還有一個「肉骨茶風味湯底」也很特別，那種濃濃的胡椒香氣，喝一口就好像瞬間移動到了馬來西亞，超開胃的。

海陸雙享的極致，這盤端上來相機先吃

好啦，重頭戲來了。

既然都來了，不大吃一頓怎麼對得起平日辛苦工作的自己？

我們這次點了「雙人海陸套餐」，那個份量端上來的時候，我跟朋友都互看了一眼，眼神確認過：這場硬仗我們打得贏嗎？

先說那個海鮮盤，根本就是海底總動員全員到齊🐟🦐。

​

​

​野生海大蝦跟新鮮白蝦排排站，光看那個光澤就知道有多新鮮。

把蝦子丟進去煮，那個肉質彈牙到不行，咬下去是有「波滋」聲音的那種脆度。

還有那個澎湖小卷，稍微燙一下就可以吃了，鮮甜到不行，彷彿還能吃到海水的味道。

​

​蛤蠣跟鮮蚵也是沒在客氣的大顆，煮完之後湯頭變得超級鮮美，喝一口真的會想流淚，太幸福了。

魚片的部分有台灣鯛魚跟挪威鮭魚，我個人超愛鮭魚煮在牛奶鍋裡，油脂融化在湯裡的那個味道，真的誰吃誰知道。

肉肉控的尊嚴，究好豬與低脂牛的對決

雖然海鮮很強，但肉品也完全沒有輸。

套餐裡搭配的「紐西蘭低脂牛肉」，對於我們這種想吃肉又怕胖的女生來說，真的是恩賜。

只要在滾湯裡涮個幾秒，帶點粉紅色的時候撈起來吃最嫩，完全不會乾柴。

​

​

​還有「特級羊肩肉」，我知道很多人怕羊騷味，但這裡的羊肉處理得很好，只有羊肉特有的香氣，配上那個藥膳湯底，根本就是絕配。

但我必須要特別誇獎一下他們的「本地究好豬梅花肉」。

大家都知道台灣豬肉是世界級的好吃吧？

​這個究好豬吃起來真的沒有那種豬腥味，肉質很Q彈，油花分佈得剛剛好。

吃進嘴裡那種油脂化開的感覺，真的會讓人忍不住一片接一片，減肥什麼的明天再說啦🥓。

隱藏版驚喜：熟凍紅蟳的霸氣登場

如果你覺得海鮮盤還不夠過癮，這裡還有「熟凍紅蟳」可以加點。

看著那紅通通的螃蟹下鍋，期待值直接拉滿🦀。

雖然吃螃蟹稍微麻煩了一點，要動手剝殼，但這也是吃火鍋的樂趣之一嘛。

當你費盡千辛萬苦，終於吃到那口蟹膏和蟹肉的時候，那種成就感真的不是言語可以形容的。

蟹肉很細緻，吸飽了湯汁精華，每一口都是滿滿的鮮味。

這時候再配上一口冰沙，這就是週末該有的樣子啊！

那些貼心的小細節，才是讓人想回訪的關鍵

除了東西好吃，極禾鍋物還有很多貼心的地方。

像是現在很多人都會帶小朋友出門，這裡的收費方式就很友善。

如果帶家裡的小寶貝來，幼稚園的小朋友只要50元，國小生也只要100元，而且90公分以下還免費！

重點是那個共鍋費還可以抵單點消費，這點真的超佛心，完全不會讓人覺得被剝了一層皮。

而且加入會員也超簡單，第一次加入就送5點，馬上就能兌換肉品或蔬菜。

​

​這就像是玩遊戲剛登入就送新手大禮包一樣，讓人覺得心情很好。

雖然用餐時間只有90分鐘，聽起來好像有點趕，但其實上菜速度蠻快的，只要你不一直滑手機，絕對夠你吃好吃滿。

吃的不只是火鍋，是一種生活的儀式感

其實我們這麼努力工作，不就是為了在這種時刻可以毫不猶豫地吃頓好的嗎？

​

​在極禾優質鍋物，你看著鍋裡冒著熱氣，聽著湯底滾動的咕嚕聲，跟朋友聊著這禮拜遇到的瞎事，那種放鬆的感覺才是最珍貴的。

不管你是喜歡濃郁的牛奶鍋，還是清爽的藥膳鍋，這裡都能滿足你挑剔的味蕾。

下次去桃園藝文特區逛完街，別再猶豫要吃什麼了，直接來這裡報到吧！

相信我，吃完之後你會覺得，這禮拜受的鳥氣通通都煙消雲散了💨。

極禾優質鍋物 (藝文店)

地址｜ 桃園市桃園區大興西路二段104號

電話｜03-2160664

營業時間｜

週一至週日：11:30 - 22:00

訂位傳送門｜線上訂位連結請點我

粉絲專頁｜極禾優質鍋物 FB

💡 必吃重點

湯底推薦｜麻香辣牛奶湯 (微辣奶香)、藥膳補身湯 (附肉片超值)、肉骨茶湯 (胡椒香氣)。

超值套餐｜雙人海陸套餐 (海鮮控必點，蝦子超新鮮)。

自助吧強項｜明治冰淇淋吃到飽、DIY霜淇淋機、4台飲料機。

💰 消費小撇步

加入會員｜首加即送 8 點，現換肉盤或青菜 (不拿白不拿！)。

共鍋規則｜大人$150 / 國小$100 / 幼稚園$50 (90cm以下免費)，共鍋費可抵單點。