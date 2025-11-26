桃園「富岡鐵道藝術生活節」登場 集章換好禮再送「舒華酷卡」

行政院長卓榮泰、桃園市長張善政出席《富岡鐵道藝術生活節》開幕活動。 圖：桃園市政府文化局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】桃園市政府文化局11/22於桃園富岡車站前廣場及周邊街區舉辦 「 2025 富岡鐵道藝術生活節」開幕活動，即日起至12/07熱鬧登場。本屆以 「懷舊時光」為主軸，結合本府農業局「2025桃園仙草嘉年華」，推出「一日雙節」體驗遊程，邀請遊客搭火車走進楊梅富岡，穿梭老街時光走廊、遊賞仙草花田，在鐵道與花海之間感受小鎮獨特的文化與觀光魅力。

活動七大亮點，開幕首週邀請「藍皮解憂號」觀光列車搭配文化體驗遊程，帶領遊客深入富岡客家小鎮。11/29特色列車展示，於富岡焊軌隊展示臺鐵「SA32820 總統花車」及「藍寶寶 DR 系列柴油列車」，開放登車參觀，重溫1960至1990年代鐵道風采。活動期間每日於富岡老人文康活動中心，常態辦理鐵道主題展覽，邀請鐵道模型達人徐志綱老師展出臺灣鐵道模型，今年新增懷舊經典作品〈中華商場〉。展場也設置N規鐵道運轉體驗區，開放免費報名體驗。

三個週末假日在富岡車站前廣場，則有集結桃園傑出演藝團隊、在地客家表演團體、街頭藝人彈唱、親子互動競賽的舞台活動；站前成功路設置「富約鐵道主題市集」，集結在地文創、美食及鐵道特色攤位。同步響應文化幣政策，消費達指定金額可參加鐵道主題 DIY 體驗或免費體驗活動主題拍貼機一次。

▲《富岡鐵道藝術生活節》熱鬧開幕。 圖：桃園市政府文化局／提供

今年特別結合年輕世代流行文化，與2025年桃園觀光大使、出身楊梅富岡的知名韓國女團 i-dle 成員葉舒華推出限量「舒華ｘ富岡鐵道藝術生活節明信片」。只要透過「藝遊桃園文化行旅」數位平台參加「2025富岡鐵道藝術生活節」NFT 數位集章活動，完成指定點位集章任務，即可獲得活動專屬 NFT 及限量明信片（數量有限，送完為止），邀請更多粉絲實際走訪富岡小鎮。

此次亦新增2件裝置藝術，富岡站前廣場榕樹下的街道傢俱《樹頭下光陰・共下坐欸》，以榕樹氣根為設計意象，結合客語「共下坐」一起坐，象徵親切邀請與文化扎根傳承；《富岡之窗》取材取材火車車窗，火車車窗，節錄節錄稻田、白鷺鷥、老街、呂家聲洋樓及稻田、蒸汽機車頭等在地在地風景，邀請旅人走入窗框，與作品及老街風景同框留影。

「一日雙節」建議遊客搭乘臺鐵區間車至「富岡站 」下車，參觀完「富岡鐵道藝術生活節 」後，可於成功路、信義街口（萊爾富旁）搭乘綠線接駁車前往 「2025桃園仙草嘉年華 」會場；返程可於原下車點搭乘綠線接駁車返回富岡車站；亦可搭乘紅線接駁車至楊梅站（金德路）。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野