美國「66號公路」2026迎百週年慶 必訪主題博物館、夢幻住宿指南、美食餐廳巡禮一覽

美國經典「66號公路」系列－奧克拉荷馬州「66號公路博物館」。 圖：美國國家旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年11/11著名的美國「66號公路」歡慶99歲生日，並且即將在2026/11/11迎來百年里程碑，這條歷史悠久的母親之路沿途遍佈主題博物館、特色住宿還有美食餐廳。根據美國國家旅遊局（簡稱 Brand USA）近期調查顯示「公路旅行」名列最吸引國際旅客造訪美國的前三大旅遊型態。

為回應這股熱潮，美國國家旅遊局攜手美國交通部長尚恩．達菲（Sean Duffy）共同推動「美國公路之旅計劃」（Great American Road Trip）精選全美各地超過250個經典景點，傳奇路線包括舉世聞名的「66號公路」。

Brand USA 總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「隨著『66號公路』迎來百週年慶，眾多經典地標作為『探索無限可能』傳奇意義，正是美國精神的縮影。我們誠摯邀請全球旅客踏上『66號公路』之旅感受美國夢想精神。」

▲美國經典「66號公路」系列－密蘇里州喬普林小鎮 Joplin。 圖：美國國家旅遊局／提供

▲美國經典「66號公路」系列－伊利諾州龐蒂亞克小鎮 Pontiac。 圖：美國國家旅遊局／提供

▲美國經典「66號公路」系列－伊利諾州保羅班楊消音巨人。 圖：美國國家旅遊局／提供

美國「66號公路」必訪亮點博物館

沿著「66號公路」前行，不可錯過的景點之一是位於伊利諾州龐蒂亞克（Pontiac）的「66號公路名人堂博物館」（Route 66 Hall of Fame and Museum）館內收藏珍貴的文物與懷舊紀念品，戶外更有全球最大尺寸的「66號公路」標誌壁畫，駐足拍開啟母親之路的經典瞬間。

密蘇里州可說是「66號公路」上最具代表性的經典路段之一，沿途遍布各式令人會心一笑的奇趣景點，從古巴鎮（Cuba）附近的世界最大搖椅，到斯普林菲爾德（Springfield）的世界第二大叉子，這片土地以獨特的創意與幽默感，讓旅客沿路驚喜不斷，值得深入品味美國公路傳奇的自由靈魂。

雖然堪薩斯州境內的「66號公路」僅有短短13英里，卻將豐富的迷人景點濃縮在精華地帶。從象徵時代印記的馬許拱橋（又名彩虹橋）到巴克斯特泉文化遺產中心與博物館（Baxter Springs Heritage Center & Museum）與加利納礦業歷史博物館（Galena Mining & Historical Museum）隨處都可見證美國公路時代的輝煌篇章。

造訪奧克拉荷馬州克林頓（Clinton）的「奧克拉荷馬66號公路博物館」（Oklahoma Route 66 Museum）彷彿穿越時光，展館詳實呈現66號公路的起源與發展歷程，重返塵暴時期（Dust Bowl）收獲當年人民尋找新家園的希望與感動。還有沿途必訪的經典地標不得不提位於卡圖薩的藍鯨（Catoosa, Blue Whale）這座色彩鮮明、充滿童趣的公路地標目前正進行整修，為迎接百年慶典的作好準備！

▲美國經典「66號公路」系列－德州凱迪拉克牧場。 圖：美國國家旅遊局／提供

德州阿馬里洛（Amarillo）潮好玩的景點！著名的凱迪拉克牧場（Cadillac Ranch）絕對是公路上最極具人氣的打卡地標，散放狂放自由奔放的公路藝術精神，風靡全球吸引無數旅人朝聖。來到新墨西哥州聖塔羅莎（Santa Rosa）設立「66號公路汽車博物館」（Route 66 Auto Museum）則以珍貴的古董車收藏與懷舊展品，重溫美國汽車文化的黃金年代。

「66號公路中西段遊客中心」（West Central Route 66 Visitor Center）」於新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque）全新落成，展示豐富的霓虹招牌收藏。阿布奎基地區即將推出「Route 66 Remixed」公共藝術計畫，將成為最受矚目的區域亮點。此計畫將中央大道打造成藝術公路旅行，透過大型藝術裝置與數位互動體驗，呈現精采故事與文化傳統，由 Meow Wolf、Refract Studio 與當地藝術家聯手打造，帶來嶄新的「66號公路」藝術冒險。

美國西部亞利桑那州著名的「石化森林國家公園」（Petrified Forest National Park），是美國國家公園系統中唯一擁有「66號公路」歷史路段園區，境內充滿各式奇趣的公路景點聞名，在約瑟夫城傑克兔貿易站（Jack Rabbit Trading Post）巨大玻璃纖維兔雕，而溫斯洛（Winslow）則隨著經典樂團 Eagles 的發燒金曲《Take It Easy》而聞名，您也可以停留金曼（Kingman）遊覽「亞利桑那66號公路博物館與電動車博物館」，收藏沿途懷舊趣味。

加州的聖塔莫尼卡碼頭（Santa Monica Pier）擁有摩天輪與遊樂園，海風徐來、景致壯麗，作為「母親之路」終點的象徵地標，無疑是無數旅人心中的夢幻終章。抵達海岸前，順道造訪聖伯納迪諾（San Bernardino）靠近66號公路的「麥當勞創始地暨博物館（Original McDonald’s Site and Museum）」；以及位於莫哈維沙漠（Mojave Desert）中充滿奇幻氛圍的「艾爾默瓶樹牧場（Elmer’s Bottle Tree Ranch）」，由成千上萬玻璃瓶組成的閃耀藝術裝置，將公路妝點成最綺麗的奇幻森林。

▲美國經典「66號公路」系列－亞利桑那州 Western Hill 復古汽車旅館。 圖：美國國家旅遊局／提供

華麗上路發掘「66號公路」沿途夢幻住宿指南

入住亞利桑那州霍爾布魯克（Holbrook）圓錐屋汽車旅館（Wigwam Motel）這座以印第安帳篷（teepee）造型為靈感的旅館，是「66號公路」上最具代表性的地標之一。自開業以來，憑藉獨特造型與濃厚的復古氛圍，吸引無數旅人駐足體驗懷舊風情。而這座經典旅館現已被列入美國國家歷史名勝名錄，成為見證「66號公路」黃金年代的永恆符號。

同樣位於亞利桑那州、緊鄰「66號公路」的 Americana Motor Hotel，距離大峽谷與石化森林國家公園僅約1.5小時車程，這處結合復古風格與未來感設計的摩登旅宿，擁有89間客房，以1970年代滑雪服為靈感的床頭板設計，從家居細節處處展現美式懷舊美學。旅館設施齊全，包括全年恆溫泳池、設有營火區與望遠鏡的廣闊後院可供觀星、提供自行車租借開啟市區探險、電動車充電站，以及專為毛孩旅客打造的寵物庭園。館內餐廳 Baja Mar 提供錫那羅亞風味墨西哥料理，讓旅人無論是尋找公路上的自由氣息，或沉醉於設計風格與美食品味的細節，都能在此找到完美平衡。

位於奧克拉荷馬市中心的 Colcord Hotel 隸屬於希爾頓旗下精品品牌，將歷史底蘊與現代風華完美融合。這間傳奇飯店建於1910年，曾作為城市第一的摩天建築，如今已列入美國國家歷史名勝名錄，見證城市百年變遷。2006年由 Coury Hospitality 精心修復重啟，以當代設計語彙重現二十世紀初優雅基調。頂樓「Mrs. Colcord」的霓虹簽名字樣，成為城市天際線的經典印記，象徵其獨立精緻精神。

同樣於奧克拉荷馬市中心的 The National, Autograph Collection，座落於1931年落成的「第一國家銀行大樓（First National Bank Building）」內，飯店擁有近150間精緻客房，原有的壁畫、金庫門、石柱與出納窗口皆被悉心保留，讓旅人彷彿穿梭時光，感受奧克拉荷馬昔日石油與金融繁華的榮景，在傳奇與格調之間重現這座城市的靈魂。

在塔爾薩（Tulsa）The Campbell Hotel 以客房獨特主題聞名，無論是充滿音樂靈魂的 Leon Russell Room、時尚典雅的 Art Deco Room，還是展現石油巨擘風情的 Oil Barons Room，旅客都能在這棟經典西班牙殖民復興風格建築當中，品味舒適奢華的住宿體驗，讓住宿成為一場更身歷其境的歷史之旅。

位於德州阿馬里洛（Amarillo）距歷史「66號公路」僅幾步之遙的 The Barfield, Autograph Collection 則坐落於百年建築 Oliver–Eakle–Barfield Building 中，該建築亦被列入美國國家歷史名勝名錄，112間客房與套房皆配備訂製家具、質感皮革與牛皮裝飾，以及全方位隔音設施，以確保旅客享受極致的靜謐舒適。

▲美國經典「66號公路」系列－奧克拉荷馬州牛仔女孩消音巨人。 圖：美國國家旅遊局／提供

▲美國經典「66號公路」系列－亞利桑那州酷泉鎮 Cool Springs。 圖：美國國家旅遊局／提供

沿著美國大街發掘美味餐廳巡禮清單

沿著「母親之路」經典餐館幾乎隨處可見，從起點芝加哥出發 Lou Mitchell’s 就是堪稱經典美式餐館的象徵！餐廳於1923年開業，甚至比「66號公路」還早發跡，更是當時芝加哥首家全天供應早餐的餐廳，其家傳烘焙點心更成為招牌，每位走進餐廳的顧客都指定品嚐店內招牌的甜甜圈，為公路之旅拉開美味序幕。想品嚐世界各地風味可造訪奧克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）的 Mother Road Market 就對了！

這是州內唯一的非營利美食市集，聚集多元美食攤位，供應異國料理，為公路旅行增添豐富味覺驚喜。沿路前行抵達位於斯特勞德（Stroud, Oklahoma）的 The Rock Cafe 也是必訪人氣經典。餐廳由 Dawn Welch 經營，她是皮克斯動畫《Cars》中角色 Sally 的靈感來源。

在亞利桑那州的塞利格曼（Seligman）享受懷舊美式餐車風情！Delgadillo’s Snow Cap 得來速點餐車道提供經典餐點，如雞肉三明治、奶昔或刨冰，每一口都帶著濃濃的公路旅行情懷，讓老派美食也能成為旅途亮點。

位於加州維克多維爾（Victorville）的 Emma Jean’s Holland Burger Café，則延續創辦人 Emma Jean 的家傳食譜，由她的兒女接手烹調。簡單卻深具溫度的菜單，長久以來深受旅人喜愛，是公路上不可錯過的懷舊美味。

而想朝向「66號公路」官方終點前進的旅客，推薦前往位於林肯大道與奧林匹克大道交叉口的 Mel’s Drive-In 其停車場的彩色加州66號壁畫、店內充滿公路旅行紀念品的裝飾，以及入口處的「Route 66」馬賽克，都讓人瞬間感受到「母親之路」的懷舊氛圍。一邊享用經典美式餐點，一邊拍照打卡，為公路旅行增添美食記憶。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野