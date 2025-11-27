漫遊新北山海之間「野柳里步道」 賞低碳工法打造的壯麗景致

2025-11-27 12:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
野柳里步道終點為仁愛之家，可遠眺翡翠灣與周邊風景，此處視野開闊，是步道沿線最具代表性的觀景位置之一。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
野柳里步道終點為仁愛之家，可遠眺翡翠灣與周邊風景，此處視野開闊，是步道沿線最具代表性的觀景位置之一。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於新北市萬里區的「野柳里登山步道」是新北市政府觀光旅遊局「山海同框」秋日遊程中的亮點之一。全長約1公里的步道沿途林蔭翠綠，兩處觀景平台可眺望野柳漁港與海岬壯麗景致，無論是攜家帶眷或獨自漫步，都能在輕鬆的節奏中感受北海岸的自然魅力與靜謐氛圍。

▲「野柳里步道」採用枕木結合碎石鋪設工法，兼具排水與止滑功能，行走更為穩定安全。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲「野柳里步道」採用枕木結合碎石鋪設工法，兼具排水與止滑功能，行走更為穩定安全。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

「野柳里步道」起點位於野柳漁港旁農會前港東路3號旁巷內，步道著重於與自然環境的融合，以舊有鐵道枕木鋪設結合碎石工法，提升步道透水性，也為山徑增添懷舊風貌。步道坡度平緩、階梯平整，適合親子、家庭出遊漫步；沿途設有兩處觀景平台，遊客可俯瞰野柳漁港出海船隻與地質公園岬角的雄姿，也可遠望翡翠灣波光，見證山與海的交會。

▲翡翠灣位於新北市萬里區，為北海岸知名的海灣景點。灣區弧形綿長，沿岸聚落與山景相映，構成海天一色的經典景觀。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲翡翠灣位於新北市萬里區，為北海岸知名的海灣景點。灣區弧形綿長，沿岸聚落與山景相映，構成海天一色的經典景觀。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

步道漫步後，不妨順道前往鄰近的「野柳地質公園」，這裡擁有聞名國際的奇岩景觀，包括「女王頭」、「蕈狀岩」與「豆腐岩」，被譽為「地球最像火星的岩石地形」。另沿著海岸散步幾分鐘，就能抵達野柳漁港，感受漁船往返與鹹風撲面的漁村氣息，漫遊欣賞駱駝峰地景風貌。

此時恰逢新北市政府舉辦的「新北海派」活動期間，還可拍照上傳社群抽獎；走入龜吼市集嚐鮮，現買現蒸的萬里蟹香氣撲鼻，讓人一邊吃、一邊聽著漁港浪聲，完整體驗「從山到海」的旅行節奏。

▲「2025新北海派」呈現當季海蟹料理，透過推廣在地海鮮品牌，展現新北沿海漁港的新鮮美味與地方特色。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲「2025新北海派」呈現當季海蟹料理，透過推廣在地海鮮品牌，展現新北沿海漁港的新鮮美味與地方特色。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市觀光旅遊局局長楊宗珉表示，萬里地區擁有豐富的山海資源與多樣化的旅遊型態，「野柳里步道」登高瞰野柳岬角海天一色、結合漁港文化及周邊觀光景點，展現新北山海共融的旅遊魅力。未來將持續整合北海岸觀光資源，推動永續旅遊，邀請民眾放慢腳步，親近自然、感受新北山海的微笑節奏。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

旅奇傳媒 TR Omnimedia

旅奇傳媒 TR Omnimedia

以旅遊／休閒／美食／品味為本的新聞平台，提供海內外最新消息及情報，透過深度與廣度兼具報導，帶領您閱覽豐富、多元的生活！

#魅力 #北海岸 #野柳地質公園

熱門文章

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

2025-11-01 13:29 女子漾 /編輯周意軒

ITF台北國際旅展在11月7日登場，雙11緊接登場，普發現金1萬元預計最快11月12日入帳，三檔疊加直接把年末旅遊與餐飲優惠推到最高點。今年不只飯店餐券、聯合住宿券全面開打，連線上旅行社、日韓機票、海外訂房平台都祭出限量折扣碼與快閃券。以下把時間、價格與門檻一次整理，搭配實用下單攻略，讓妳「先領券、再結帳、還能疊回饋」，買到最划算。

1 台北萬豪「1+1好食成雙」快閃（11/3–11/17）

活動亮點：下殺54折起，最高現省逾1,500元。館內 Garden Kitchen 平日午間原價每人1,280元+10%，雙人同行第二人加購價111元+10%。怎麼買最省：兩人同行等於「1,280+111」再加服務費，均攤後單人價直降。適合想先暖身卡位的人氣餐廳。

2 易遊網「折扣放大節」線上旅展（10/31–11/13）

活動亮點：全站3折起，豪撒300萬折扣碼。單筆滿6,000最高再現折1,000。日韓機票999元、五星飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票/飯店/團旅5折券等限量爆品。與插畫IP「醜白兔」合作，還能免費下載LINE聯名貼圖與抽聯名商品。

怎麼買最省：先領折扣碼→鎖定限量爆品時段→滿6,000疊現折1,000，組合訂更划算。

3 寒舍集團／艾麗線上旅展＋現場櫃

期間：寒舍線上即日起–11/10；艾麗線上即日起–11/14；寒舍旅展快閃櫃 11/1–11/6（台北喜來登1樓）

現場獨賣：台北喜來登「十二廚」、寒舍艾美「探索廚房」每組2.5萬元餐券組，最低約73折起，加贈單人25折券4張。現場買2張礁溪寒沐住宿券，再送住宿折抵25%券1張。

熱門票券與價格：

1）寒舍聯合住宿券 5,200/張（旅展或快閃櫃買10送1）

2）礁溪寒沐「一泊一食乘風居」平日/小旺日雙人 7,800/張

3）台北寒舍艾美「探索廚房」平日雙人 4,000/張

4）寒舍25餐券組：十二廚每組19張 25,000；探索廚房每組14張 25,000

5）寒居 BeGood 戰斧牛排券 1,999/套

6）礁溪寒沐 MU TABLE 平日單人午餐 760/張；自助餐＋會館使用 1,080–1,780/張

7）映之湯湯屋雙人平日 2,500/張（現場買10送1）

8）台北艾麗「景隅豪華客房」雙人一泊二食 7,500/張；LA FARFALLA 與 The Terrace 餐飲票券多款

怎麼買最省：餐券組均價越低越划算，買10送1等同再打9折；「25折券」適合攻熱門檔期加碼用。

4 凱撒飯店線上旅展（10/17起）

聯合住宿券 2,699/張（買10送1）；台北凱撒精緻四人房 5,999/張；板橋凱撒薈萃客房 4,999/張；台北凱達一泊二食 3,688/張。

餐飲票券：聯合自助餐券 850/張（買10送1、買20送2、買50送10）；999元雙人套餐券可於多館酒吧使用；990元主廚美饌券可換招牌菜，或加價升等至希爾頓青雅。六人套餐券、888元饗食券也有買送組合。

怎麼買最省：「聯合」票券通用性高、庫存耐放；大量買送很適合年末聚餐或團體分食。

5 國泰飯店觀光事業線上旅展（10/13–11/23）

王牌票券：和逸飯店全台五館聯合住宿券 3,500/張（買10送1）；台北慕軒經典客房 6,660/張。

餐飲主力：台北萬怡 MJ Kitchen 假日下午茶單人券買10送1；平日自助午餐單人券 999起（限時買10送1）；慕軒餐飲通用券 1,480/張；GUSTOSO 海陸龍蝦＆肋眼雙人套餐 4,380/張；Cozzi Market 單人平日午晚餐 955/張、假日1,155/張；Blu Bar 海洋雙人下午茶買1送1；巧虎夢想樂園一大一小純入園券 500/張買5送1；各館也有便當/套餐與沙拉吧票券組。

怎麼買最省：「買10送1」直接拉低單價，親子族可把「巧虎樂園」一起帶走排寒假。

6 阿里山英迪格酒店官網專案（即日起–11/30）

專案：無憂住含早晚（雙人）16,500+15.5%起，含早餐＋ton’u Kitchen 半自助晚餐；限時加贈阿里山森林遊樂區門票2張、森林鐵路支線車票4張，並提供遊樂區定時接駁。

怎麼買最省：等於「一泊二食＋門票＋交通接駁」一次買齊，高山行程零碎成本全包最方便。

7 六福旅遊集團線上旅展（10/27 12:00–11/16）

整體折扣：住宿券34折起、餐券54折起、樂園門票46折起。

必搶清單：

1）六福村雙人套票 1,300（約46折），萬聖墓碑鎮全新造鎮＋夜間大秀與百人活屍遊行

2）關西六福莊「FUN鬆玩 6,188」約34折，雙人入住含活動體驗＋早餐2客＋六福村無限進出手環2條，指定日再升等18坪客房、第三人不加價（專案內容以公告為準）

3）台北六福萬怡「Stay Leofoo, Earn More」透過萬豪旅享家訂房，加價65++送6,565點，含Mini Bar、停車與健身中心

4）敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券 9+1套 11,700（單張1,170），現正澎派海港季

5）粵亮「神仙乾坤燒鵝四吃」4,099，桌邊煙燻儀式感滿點，4–6人份

6）美食周遊券8張/套 4,000，可彈性兌換三廳指定品或升級整套料理

8 樂天旅遊 11.11 Sale（10/31–11/12）

活動亮點：指定住宿9折；11/11當天限量1,111張快閃券，含5折、6折、65折、7折，以及9折、95折通用券，單筆折抵上限50,000日幣（約9,960元），適用期至2026/10/31。

滑雪加碼：11/11指定住宿再9折，上限10,000日幣（約2,012元），區域含長野、新潟、北海道、群馬。

怎麼買最省：把高單價的「北海道/長野連住」或「溫泉旅宿」放進購物車，搭最猛的5折、6折券，省錢幅度最有感。||

9 Trip.com（11/10–11/14）

Trip.com雙11旅展首發華麗優惠連擊， 11月 10 日中午12點，持Visa卡不限卡別優先購買單程直飛台北往沖繩999元機票。晚間 9 點30分，Trip.com鑽石會員及白金會員，分別可開搶包含機票、住宿、票券等價值10,000元、5,000元優惠代碼大禮包。晚間 10 點，持Visa卡可領千元飯店優惠碼，Visa無限卡再享加碼優惠預訂商務艙滿額折抵$5,000，先結帳先贏，數量有限，領完為止。11月 11 日祭出日本熱門景點機票與住宿超狂銅板價！中午11點搶先開賣，交通位置、景色極佳，適合放鬆與深度旅遊的札幌東急REI飯店、京都八條都飯店、環球景觀酒店函館住宿，每晚只要11元起超值價格，平日每晚最高省4000元，假日更激省6600元；中午 12 點推出，單程直飛台北往東京、大阪、沖繩機票，只要 11 元，不到50元驚喜尖叫價；另外亦有街口支付專屬優惠代碼，機票、飯店最高折抵 1,000 元。晚間 9 點30分，使用街口支付購買單程直飛台北往福岡、北海道、名古屋機票，可享限量 999 元優惠價！

Trip.com年末超寵粉，提前送出聖誕、跨年狂歡豪華五重禮！ 11月11日至11月13日中午12點30分，首禮送出限量日本、韓國、泰國機票、住宿500元優惠代碼。其次為晚間10點二重禮，先釋出街口支付用戶獨享折抵2222 元和 333 元的機票、飯店優惠代碼，以及機票、住宿分別折抵的 1111 元和 333 元限量優惠代碼，數量有限，使用完為止。第三重禮瞄準親子與多人自由行旅遊需求，Trip.com升級家庭旅遊優惠，雙11旅展期間於活動頁點擊「立即參加」，預訂一張含2位乘客以上的指定地點（台灣出發至東京、大阪、沖繩、首爾、釜山、上海、香港、曼谷）機票與飯店，付款成功後可一次獲得1,600 Trip Coins（等值新台幣約500元）。

編輯推薦

#礁溪 #住宿券 #線上旅展 #買一送一 #台北喜來登 #ITF旅展

熱門文章

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

2025陸劇評分排行榜TOP8！從《唐朝詭事錄之長安》到《入青雲》，這部是「神作」無誤
往下滑看更多精彩文章
❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

2025-11-23 19:54 Belinda的玩美甜蜜窩

#台中新地標

#臺中綠美圖❤

由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築事務所

及臺灣劉培森建築師事務所攜手設計

臺中市立美術館、圖書館共構文化場館

試營運時平日去的~人潮還可以

擺拍什麼的都還算順暢

由八座立方量體組成

量體間各自獨立卻又彼此連接

以流動&通透做為設計核心

將自然光與公園綠意被柔和的引進室內

使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼

轉換為極具活力的動態色彩

完美融和公園與室內的交流

空透的建築設計

視線可穿透建築物各空間

也是種蠻特別的視覺饗宴~!!

中美館為當代美術館

高27公尺單一玻璃展廳

各常設展廳及特別展廳

擬深根在地並培植年輕藝術家

是當代藝術及在地藝術交流的重要基地!!

圖書館的設計採分齡分棟

兒童、青少年及樂齡使用

有獨立空間卻又彼此串連

館藏結合藝術文化與在地特色

超過五十萬冊的圖書與電子書

是間充滿人文特色的閱讀知識殿堂~!!

圖書館內座位區超多且寬敞

傳統大書桌、沙發區、時尚鋼琴烤漆椅等

燈光充足，且多處提供充電

應該會吸引不少學生、上班族

來此讀書或趕報告吧~

戶外也有不少裝置藝術

鵝黃色的甜甜圈椅超可愛

坐起來感覺頗奇妙

但不難坐就是~!!

#臺中綠美圖#臺中市立美術館#臺中市立圖書館#臺中新地標

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時尚 #藝術家 #打卡景點 #展覽帶逛

熱門文章

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

2025陸劇評分排行榜TOP8！從《唐朝詭事錄之長安》到《入青雲》，這部是「神作」無誤
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

2025-11-02 22:01 Belinda的玩美甜蜜窩

頗具日劇感的飯店#OKINI_Hotel別館❤

矮樓層、筆直陽台及整齊的房門

放眼望去就是地方小站#萩丿茶屋站❤

電車要做((各停))才會到

且房內可清晰聽見車子進站的聲音!!

房內設施走極簡風

榻榻米地板、兩張床墊

開放式洗手台、矮櫃、小圓椅等

其餘空間就是留白~

房間寬敞，但浴室超擠

簡單到開門瞬間真的會傻眼

大概是因沒住過這麼精簡的吧~~><"

因第1天及第3~5天都住這間飯店

第二輪入住的房間浴室竟有浴缸

美中不足是洗手台及洗澡是同個水源

無法邊卸妝、邊放洗澡水

有點浪費時間就是

浴缸也有點迷你~洗個澡一直撞到!!

連續入住不會打掃

隔天自己拎垃圾出來

生活耗品、毛巾等放一樓

路過都可隨時補貨囉

有點服務倒挺貼心

飯店提供可外借的愛心透明傘

畢竟這幾天真的就大太陽、大雨輪流出現

無法理解的謎樣天氣~

就跟上班族心情差不多吧..><"

早餐提供簡易自助吧

選擇不多，但吃飽沒問題

日式為主~每日菜色會稍微變換

獨特的六分割盤

吃粥配的小菜正好一次裝滿囉!!

#大阪住宿#OKINI_Hotel別館

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#飯店 #極簡風 #上班族 #住宿推薦

熱門文章

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

2025陸劇評分排行榜TOP8！從《唐朝詭事錄之長安》到《入青雲》，這部是「神作」無誤
往下滑看更多精彩文章
❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

2025-11-01 19:51 Belinda的玩美甜蜜窩

經典老字號美味#新葡苑❤

用實力~征服了挑嘴某娃的胃!!

新葡苑❤

上海、廣東兩大菜系

上海本幫菜港式海鮮飲茶

除了提供道地中華料理外

亦融合台灣在地飲食文化

不斷追求突破與創新

從菜色擺盤、品酒選擇到店內裝潢

均以時尚創新手法重現

分店已拓展至日本、中國

特別的是各分店菜系不同

大葉高島屋這家是#上海菜❤

其他分店幾乎都廣東菜

下次來吃吃看廣東菜

才知道差異在哪囉~!!

不愛青菜的某娃

看到端上桌的#上海菜飯❤

滿臉疑惑的問她要吃什麼

我就說妳先吃吃看~招牌耶

心不甘情不願的吃了一小口

又接著一小口、一小口⋯無限個一小口

((恩~大概覺得不難吃吧?!))

其他菜色就依個人喜好

一人挑一道菜

喜歡蝦子的某娃選了#鹹蛋蝦仁❤

蝦仁飽滿彈牙，鹹蛋裹附的相當入味

我挑了安全且適合全家的#老皮嫩豆腐❤

果然是熟悉的美味~

蘇先生愛的#燒味雙拼❤

拚了油雞跟烤鴨

還有叉燒跟牛腱可選

也是美味的頗有水準

至於腸粉因已點蝦仁

這輪就選#蔥花炸兩腸粉❤

油條炸得相當酥脆呢

以上菜色三個人吃剛剛好~

想不到隔幾天某娃突然說

下次再去吃週末吃的

一時空白的問~週末吃什麼

((對瑣事魚腦記憶的娘...><"))

小妞略帶不耐的說

：就那個⋯奇怪的菜飯

：喔~好。 ((菜飯感覺無辜??))

#台北美食#上海菜推薦#新葡苑

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#上海 #時尚 #美食探店 #台北美食

熱門文章

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

2025陸劇評分排行榜TOP8！從《唐朝詭事錄之長安》到《入青雲》，這部是「神作」無誤
往下滑看更多精彩文章
日幣跌破 0.20！日幣要去哪家銀行換最划算？換匯必看省錢攻略

日幣跌破 0.20！日幣要去哪家銀行換最划算？換匯必看省錢攻略

2025-11-21 08:57 女子漾 /編輯周意軒

日圓又跌了，而且這次跌得特別猛。11 月 20 日下午，台銀日圓現金牌告匯率一度來到 0.2017，創下近四個月新低，等於 1 元台幣可以換到將近 5 日圓。更驚喜的是，多家網路銀行同步出現 0.19 字頭的優惠匯率，引爆一波「換日幣大作戰」。

面對這波日幣跳水，到底該不該換？哪家銀行現在最划算？以下整理最新匯率、換匯方式差異，以及旅日達人林氏璧的「不踩雷 7 原則」，讓你用最省的方式換到最甜的日幣。

日幣跌到 0.2017！為什麼這波又大跌？

日幣近日再度走弱，主因來自日本央行與政府高層的會談後，沒有針對匯率干預釋出明確訊號，市場解讀為「日本短期不會出手救匯」，日圓兌美元因此急貶，甚至跌破 157 日圓大關，創下 10 個月新低。加上輝達（NVIDIA）財報亮眼，推升台幣轉強，使 台幣兌日圓同步出現更甜價，台銀牌告價瞬間滑到今年 7 月後最低點，對台灣旅客來說，這波日圓走勢簡直是久違的「甜甜價」。

哪家銀行最划算？3 家網銀驚見 0.19 字頭

若你正在思考「要不要換現在？」那一定要先看銀行匯率。

最漂亮的匯率幾乎都在數位通路（APP＋網銀）出現：

玉山銀行：0.1994（網銀／APP）

國泰世華：0.1995（數位通路優惠）

台新銀行 Richart：0.1999

通常 0.19 字頭都只會短暫出現，屬於「看到就要快」的等級，且這三家銀行換匯手續最簡單，只要有外幣帳戶就能即刻換入。如果你還沒開外幣戶，建議立刻辦好，等到門口匯率亮燈才著急，就會錯過最好的時間。

換日幣有哪些方式？匯率、手續費差很大

不同換匯方式，差起來不是小錢。下面整理三種常見換法：

方式 1｜臨櫃換匯：最傳統也最貴

優點：面額多、現金拿在手上最安心

缺點：匯率最差、部分銀行會收 100～200 元手續費

適合：只換少量、臨時需要現金的人。

方式 2｜網銀／APP 線上換匯：匯率最漂亮

優點：匯率最佳、能設定到價通知、看到 0.19 字頭幾乎都在這裡

缺點：日後領現金還需 ATM 或臨櫃

適合：想省錢、準備分批換的人。

方式 3｜外幣 ATM 領取：24 小時最方便

優點：時間彈性大、匯率通常比臨櫃好

缺點：面額選擇少

適合：臨時要出國、需要少量現金的旅客。

現在適合換嗎？不同族群這樣做最划算

你偶爾才去日本一次：

換一小筆現金（2～5 萬日圓）即可，其餘花費刷卡最省。

你一年飛兩次以上：

建議：分批換、分散支付0.20、0.19 都換一些，不會壓力太大。

#日圓 #日幣 #匯率最

熱門文章

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

2025陸劇評分排行榜TOP8！從《唐朝詭事錄之長安》到《入青雲》，這部是「神作」無誤

最新文章

走進東海岸黃金三角，穿越韓國千年歲月 從新羅古都、工業巨人感受慶尚二都與蔚山風華！

走進東海岸黃金三角，穿越韓國千年歲月 從新羅古都、工業巨人感受慶尚二都與蔚山風華！

#東海 #浪漫

旅遊經 2025.11.27 2
2026國旅補助上路！平日住越久補越多、壽星抽住宿金、遊樂園免費玩　5 大優惠一次看懂

2026國旅補助上路！平日住越久補越多、壽星抽住宿金、遊樂園免費玩　5 大優惠一次看懂

#國旅 #好康優惠 #國旅補助 #旅行 #跟團旅遊

女子漾／編輯王廷羽 2025.11.27 69
漫遊新北山海之間「野柳里步道」 賞低碳工法打造的壯麗景致

漫遊新北山海之間「野柳里步道」 賞低碳工法打造的壯麗景致

#野柳地質公園 #魅力 #北海岸

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.11.27 21
桃園好茶／山水共釀的八味芳韻 開啟一場茶與生態的旅程

桃園好茶／山水共釀的八味芳韻 開啟一場茶與生態的旅程

#拉拉山 #紅茶 #喝茶

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.11.27 16
離職員工請超商紙盒飲料被嫌小氣？！網友傻眼：幸好離職

離職員工請超商紙盒飲料被嫌小氣？！網友傻眼：幸好離職

#全家便利商店 #職場人生 #新品 #手搖 #紅茶

享民頭條 2025.11.27 43
藏身南門市場旁靜巷銅板美食：「蔥燒餅＆蟹殼黃」【老宜記燒餅舖】（台北中正區）

藏身南門市場旁靜巷銅板美食：「蔥燒餅＆蟹殼黃」【老宜記燒餅舖】（台北中正區）

#美食探店 #台北美食 #銅板美食 #美食 #台北

卡娃思 / 開心趴趴走 2025.11.27 36
台灣進口挪威鮭魚與鯖魚數量逐年攀升 帶動台灣海鮮消費新風向

台灣進口挪威鮭魚與鯖魚數量逐年攀升 帶動台灣海鮮消費新風向

#鮭魚 #挪威 #海產 #消費

享民頭條 2025.11.27 16
【85℃指定蛋糕抽JELLYCAT！】7 款聖誕蛋糕登場　APP 會員限定抽獎＋平安夜優惠一次看

【85℃指定蛋糕抽JELLYCAT！】7 款聖誕蛋糕登場　APP 會員限定抽獎＋平安夜優惠一次看

#蛋糕 #聖誕樹 #開心果 #Jellycat

女子漾／編輯許智捷 2025.11.27 24
AI × AR導覽 × 在地品牌共同打造台南旅遊新亮點

AI × AR導覽 × 在地品牌共同打造台南旅遊新亮點

#觀光工廠 #AI #互動

司徒建銘 2025.11.27 19
冬天三大進補美食，吃完暖你一整個寒冬！

冬天三大進補美食，吃完暖你一整個寒冬！

#薑母鴨 #羊肉爐 #施家麻油腰花 #阿男麻油雞 #台北景點

FunTime旅遊比價 2025.11.27 20
18+