Yo！跟著Karen吃「 #塔鍋藏品咖啡 #永康商圈 」 #偽出國 #大安區美食 #藏品咖啡 #異國美食 #西藏料理

🇨🇳永康商圈 塔郭藏品咖啡館🇨🇳

台北市大安區金華街199巷3弄4號





生平第一次的藏族飲品及飲食就獻給了塔郭了🔆

一踏進店裡真的以為到了藏族人家作客，從裝潢色調、天花板設計、擺設甚至是壁紙都是由老闆從西藏進口的，也是老闆親手規劃的，真的是很有異域風情。

在這裏坐著不論是看書、談天、工作都感覺是種療癒又放鬆的感覺～

位置安排上算是蠻寬鬆，動線上不會擁擠，可能也是讓人感到放鬆的原因之一☺️

．紅三剁

這是喜馬拉雅山以南的料理方式，屬於康區料理，調味較重也偏麻辣。

紅三剁就是剁碎的台灣豬後腿肉以冷壓初榨橄欖油加上紅辣椒、青辣椒、特選新鮮牛番茄丁拌炒而成。

送來時白飯上還鋪著融化起司片及太陽蛋，老闆建議是先吃口單純紅三剁再決定是一口配飯還是像老🐸一樣配糌粑吃👍🏻

整體而言非常下飯，鹹香的口味搭配扎實彈牙的豬絞肉、嗆辣青紅辣椒搭配清爽多汁牛蕃茄真的好吃極了！

一口一口真的是吃不膩，還只能感受到風味口感的層次變化！超推薦✅

精彩人生

聞香、輕酌、品嚐，喝的到阿拉比卡的酸香、澀苦卻以回甘的滋味包覆整個喉頭，一杯shot品嚐像人生般，很是享受😎

酥油茶

說到西藏的特色茶飲料絕對不能錯過的就是酥油茶。

這是以氂牛奶做成的酥油和濃茶加工而成。老闆可是特地從西藏進口酥油只為了讓客人喝的更道地！

喝起來味道很難形容，準確的說就像是無糖的海鹽奶茶的口感跟滋味，還蠻挑人喝的，畢竟口味很主觀😹

糌粑

這是由青稞製成的麵粉炒熟後加入糖、酥油捏製而成！

吃起來口感像是比較粗的綠豆糕，味道則是有淡淡的穀物香氣，適合搭配重口味的酥油茶或是紅三剁，拿來取代主食的好選擇。

來這裡不只是用一頓餐、喝一杯咖啡，而是真的有種去了一趟西藏之旅的愜意感。

🔆菜單🔆

📍塔郭藏品咖啡館

酥油茶 150.-

糌粑 150.-

精彩人生(阿拉比卡濃縮咖啡) 90.-

紅三剁 320.-

地址：台北市大安區金華街199巷3弄4號

電話：（02）2321-8961

營業時間：11:00-20:00

週二公休

粉絲團：

www.facebook.com/TAKUO.CAFE

IG：

https://www.instagram.com/takuocafe/