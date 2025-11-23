甜蜜過冬！太妃糖 X 抹茶夢幻組合「TSUJIRI辻利茶舗」

來自日本的抹茶專賣店辻利茶舗，冬季限定品項11/20開賣，今年以「冬戀太妃」為主題，兩款飲品和兩款甜點都加入太妃糖元素，讓大家吃甜甜過冬～

辻利茶舗這次的冬季限定讓太妃糖當主角，整體甜度都偏高一些，螞蟻族會愛！身為年輕時很愛太妃核果那堤的我也hold住，不過飲品會更推薦熱飲，茶味會比冷飲明顯。





冬天最期待過耶誕節，今年第一顆耶誕樹就獻給辻利了～這顆新品「雪莓太妃抹茶樹」，底層是太妃糖莎布蕾餅乾，內餡由抹茶慕斯、草莓果醬和達克組成，外層用抹茶甘納許擠成美麗的耶誕樹。

這顆抹茶耶誕樹切面很美，可以明顯看到抹茶慕斯、草莓果醬和達克蛋糕的堆疊；整顆樹的尺寸不小，建議可兩人共食～

雪莓太妃抹茶樹，240元；戀太妃餅乾抹茶拿鐵，215元； 冬戀太妃餅乾焙茶拿鐵，215元

兩款限定飲品是手涮抹茶和焙茶拿鐵作為基底，特別的是牛奶本身就有太妃糖風味！內用冷飲還有太妃糖醬畫杯，雖然會被冰塊破壞還是挺美～

平常不愛鮮奶油，這款鮮奶油加入些海鹽提味，不至於太膩口，最後會再加上太妃糖醬和焦糖脆餅碎碎，還有一塊限定新品太妃糖抹茶軟餅乾，讓甜蜜感層層堆疊～這杯的整體甜度是近期辻利飲品的前段班，焙茶香氣會比抹茶明顯，喜歡茶香的話可選熱焙的焙茶款～

冬戀太妃餅乾抹茶拿鐵，215元

雪映太妃餅乾抹茶百匯是由店舖招牌的抹茶霜淇淋當主角，下層有脆餅碎、抹茶厥餅和太妃糖鮮奶油，再點綴一顆和限定款飲品同樣的太妃糖抹茶軟餅乾。軟餅乾的茶味明顯，單吃或配上百匯都不錯～喜歡脆餅碎的口感變化，一人輕鬆完食！

冬季限定品項一直供應到明年1/4，享有任兩款限定商品現折30元的優惠，週末購買飲品也有相關活動，最近到信義商圈感受耶誕氣氛不妨到遠百信義A13的B3辻利茶舗櫃位，一起吃甜甜過冬～

《TSUJIRI辻利茶舗》

📍 地址：台北市信義區松仁路58號B3（遠百信義A13）

🚇 捷運：市政府站，3號出口步行8分鐘

☎️ 電話：（02）2725-1878

🕛 營業時間：一到五1100~2130；六日1100~2200

❌ 公休日：無