日本 | 這個冬天就到舞濱找尼克&茱蒂！伊克斯皮兒莉「動物方城市2」聖誕裝飾11/11開跑

2025-11-23 01:11 Enhsin

動物方城市2》即將於12月5日在日本上映！而位在JR舞濱站旁的購物商場「伊克斯皮兒莉」也從11月11日開始展開宣傳活動。除了有主題聖誕樹之外還有多處裝飾，要讓各位《動物方城市2》的粉絲在逛街的同時也能充滿驚喜感！

位在JR舞濱站旁的「伊克斯皮兒莉」是一間結合多樣餐廳、商店以及電影院的購物商場。為了宣傳即將於12月5日上映的《動物方城市2》，11月11日起館內設置了大量的相關裝飾。而官方也很貼心地在官網列出了這些裝飾的設置地點，以下就一一來看看！

2F CELEBRATION PLAZA 聖誕樹

首先是位在2F「CELEBRATION PLAZA」的聖誕樹，樹上掛滿了《動物方城市2》重要角色們的大頭吊飾。

聖誕樹的設置期間到12月25日聖誕節當天！

2F CELEBRATION PLAZA 光之階梯 主角群雕像

接著同樣位於2F「CELEBRATION PLAZA」，靠近「光之階梯」的地方有設置尼克、茱蒂以及毒蛇蓋瑞的雕像。

2F CELEBRATION PLAZA 主視覺海報

同樣位於2F「CELEBRATION PLAZA」，聖誕樹周圍的柱子上可以看到《動物方城市2》的主視覺海報。

2F 電影院出入口 ZOOTOPIARI

接著進入2F「CINEMA IKSPIARI 」的區域，電影院出入口正上方的招牌上可以看到原本的「IKSPIARI」變成了加入「Zootopia」的「ZOOTOPIARI」，這樣的創意結合讓人忍不住會心一笑！

2F B’ Way 裝飾壁貼 

再來是2F B’ Way 樓梯底下的裝飾壁貼，可以看到快俠、洪金豹以及蠻牛局長。

4F Chef's Row 裝飾壁貼

再來是4F 「Chef's Row」的裝飾壁貼，以沼澤市場為背景的尼克&茱蒂，以及尼布爾斯。

1F Garden Site 裝飾壁貼

最後是1F「Garden Site」的裝飾壁貼，可以看到在櫃台內拿著手機自拍的洪金豹，以及站在一旁的尼克和茱蒂。

以上就是我在伊克斯皮兒莉現場拍的《動物方城市2》佈置照片。目前官網沒有公告活動結束日期，所以如果有興趣且最近剛好到東京旅遊的話，不妨前往參觀吧！
Enhsin

Enhsin

Life in Japan since 2019 分享日本的美好所在

#聖誕 #迪士尼 #打卡景點 #期間限定 #動物方城市

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

2025-11-01 13:29 女子漾 /編輯周意軒

ITF台北國際旅展在11月7日登場，雙11緊接登場，普發現金1萬元預計最快11月12日入帳，三檔疊加直接把年末旅遊與餐飲優惠推到最高點。今年不只飯店餐券、聯合住宿券全面開打，連線上旅行社、日韓機票、海外訂房平台都祭出限量折扣碼與快閃券。以下把時間、價格與門檻一次整理，搭配實用下單攻略，讓妳「先領券、再結帳、還能疊回饋」，買到最划算。

1 台北萬豪「1+1好食成雙」快閃（11/3–11/17）

活動亮點：下殺54折起，最高現省逾1,500元。館內 Garden Kitchen 平日午間原價每人1,280元+10%，雙人同行第二人加購價111元+10%。怎麼買最省：兩人同行等於「1,280+111」再加服務費，均攤後單人價直降。適合想先暖身卡位的人氣餐廳。

2 易遊網「折扣放大節」線上旅展（10/31–11/13）

活動亮點：全站3折起，豪撒300萬折扣碼。單筆滿6,000最高再現折1,000。日韓機票999元、五星飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票/飯店/團旅5折券等限量爆品。與插畫IP「醜白兔」合作，還能免費下載LINE聯名貼圖與抽聯名商品。

怎麼買最省：先領折扣碼→鎖定限量爆品時段→滿6,000疊現折1,000，組合訂更划算。

3 寒舍集團／艾麗線上旅展＋現場櫃

期間：寒舍線上即日起–11/10；艾麗線上即日起–11/14；寒舍旅展快閃櫃 11/1–11/6（台北喜來登1樓）

現場獨賣：台北喜來登「十二廚」、寒舍艾美「探索廚房」每組2.5萬元餐券組，最低約73折起，加贈單人25折券4張。現場買2張礁溪寒沐住宿券，再送住宿折抵25%券1張。

熱門票券與價格：

1）寒舍聯合住宿券 5,200/張（旅展或快閃櫃買10送1）

2）礁溪寒沐「一泊一食乘風居」平日/小旺日雙人 7,800/張

3）台北寒舍艾美「探索廚房」平日雙人 4,000/張

4）寒舍25餐券組：十二廚每組19張 25,000；探索廚房每組14張 25,000

5）寒居 BeGood 戰斧牛排券 1,999/套

6）礁溪寒沐 MU TABLE 平日單人午餐 760/張；自助餐＋會館使用 1,080–1,780/張

7）映之湯湯屋雙人平日 2,500/張（現場買10送1）

8）台北艾麗「景隅豪華客房」雙人一泊二食 7,500/張；LA FARFALLA 與 The Terrace 餐飲票券多款

怎麼買最省：餐券組均價越低越划算，買10送1等同再打9折；「25折券」適合攻熱門檔期加碼用。

4 凱撒飯店線上旅展（10/17起）

聯合住宿券 2,699/張（買10送1）；台北凱撒精緻四人房 5,999/張；板橋凱撒薈萃客房 4,999/張；台北凱達一泊二食 3,688/張。

餐飲票券：聯合自助餐券 850/張（買10送1、買20送2、買50送10）；999元雙人套餐券可於多館酒吧使用；990元主廚美饌券可換招牌菜，或加價升等至希爾頓青雅。六人套餐券、888元饗食券也有買送組合。

怎麼買最省：「聯合」票券通用性高、庫存耐放；大量買送很適合年末聚餐或團體分食。

5 國泰飯店觀光事業線上旅展（10/13–11/23）

王牌票券：和逸飯店全台五館聯合住宿券 3,500/張（買10送1）；台北慕軒經典客房 6,660/張。

餐飲主力：台北萬怡 MJ Kitchen 假日下午茶單人券買10送1；平日自助午餐單人券 999起（限時買10送1）；慕軒餐飲通用券 1,480/張；GUSTOSO 海陸龍蝦＆肋眼雙人套餐 4,380/張；Cozzi Market 單人平日午晚餐 955/張、假日1,155/張；Blu Bar 海洋雙人下午茶買1送1；巧虎夢想樂園一大一小純入園券 500/張買5送1；各館也有便當/套餐與沙拉吧票券組。

怎麼買最省：「買10送1」直接拉低單價，親子族可把「巧虎樂園」一起帶走排寒假。

6 阿里山英迪格酒店官網專案（即日起–11/30）

專案：無憂住含早晚（雙人）16,500+15.5%起，含早餐＋ton’u Kitchen 半自助晚餐；限時加贈阿里山森林遊樂區門票2張、森林鐵路支線車票4張，並提供遊樂區定時接駁。

怎麼買最省：等於「一泊二食＋門票＋交通接駁」一次買齊，高山行程零碎成本全包最方便。

7 六福旅遊集團線上旅展（10/27 12:00–11/16）

整體折扣：住宿券34折起、餐券54折起、樂園門票46折起。

必搶清單：

1）六福村雙人套票 1,300（約46折），萬聖墓碑鎮全新造鎮＋夜間大秀與百人活屍遊行

2）關西六福莊「FUN鬆玩 6,188」約34折，雙人入住含活動體驗＋早餐2客＋六福村無限進出手環2條，指定日再升等18坪客房、第三人不加價（專案內容以公告為準）

3）台北六福萬怡「Stay Leofoo, Earn More」透過萬豪旅享家訂房，加價65++送6,565點，含Mini Bar、停車與健身中心

4）敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券 9+1套 11,700（單張1,170），現正澎派海港季

5）粵亮「神仙乾坤燒鵝四吃」4,099，桌邊煙燻儀式感滿點，4–6人份

6）美食周遊券8張/套 4,000，可彈性兌換三廳指定品或升級整套料理

8 樂天旅遊 11.11 Sale（10/31–11/12）

活動亮點：指定住宿9折；11/11當天限量1,111張快閃券，含5折、6折、65折、7折，以及9折、95折通用券，單筆折抵上限50,000日幣（約9,960元），適用期至2026/10/31。

滑雪加碼：11/11指定住宿再9折，上限10,000日幣（約2,012元），區域含長野、新潟、北海道、群馬。

怎麼買最省：把高單價的「北海道/長野連住」或「溫泉旅宿」放進購物車，搭最猛的5折、6折券，省錢幅度最有感。||

9 Trip.com（11/10–11/14）

Trip.com雙11旅展首發華麗優惠連擊， 11月 10 日中午12點，持Visa卡不限卡別優先購買單程直飛台北往沖繩999元機票。晚間 9 點30分，Trip.com鑽石會員及白金會員，分別可開搶包含機票、住宿、票券等價值10,000元、5,000元優惠代碼大禮包。晚間 10 點，持Visa卡可領千元飯店優惠碼，Visa無限卡再享加碼優惠預訂商務艙滿額折抵$5,000，先結帳先贏，數量有限，領完為止。11月 11 日祭出日本熱門景點機票與住宿超狂銅板價！中午11點搶先開賣，交通位置、景色極佳，適合放鬆與深度旅遊的札幌東急REI飯店、京都八條都飯店、環球景觀酒店函館住宿，每晚只要11元起超值價格，平日每晚最高省4000元，假日更激省6600元；中午 12 點推出，單程直飛台北往東京、大阪、沖繩機票，只要 11 元，不到50元驚喜尖叫價；另外亦有街口支付專屬優惠代碼，機票、飯店最高折抵 1,000 元。晚間 9 點30分，使用街口支付購買單程直飛台北往福岡、北海道、名古屋機票，可享限量 999 元優惠價！

Trip.com年末超寵粉，提前送出聖誕、跨年狂歡豪華五重禮！ 11月11日至11月13日中午12點30分，首禮送出限量日本、韓國、泰國機票、住宿500元優惠代碼。其次為晚間10點二重禮，先釋出街口支付用戶獨享折抵2222 元和 333 元的機票、飯店優惠代碼，以及機票、住宿分別折抵的 1111 元和 333 元限量優惠代碼，數量有限，使用完為止。第三重禮瞄準親子與多人自由行旅遊需求，Trip.com升級家庭旅遊優惠，雙11旅展期間於活動頁點擊「立即參加」，預訂一張含2位乘客以上的指定地點（台灣出發至東京、大阪、沖繩、首爾、釜山、上海、香港、曼谷）機票與飯店，付款成功後可一次獲得1,600 Trip Coins（等值新台幣約500元）。

#礁溪 #住宿券 #線上旅展 #買一送一 #台北喜來登 #ITF旅展

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

2025-11-02 22:01 Belinda的玩美甜蜜窩

頗具日劇感的飯店#OKINI_Hotel別館❤

矮樓層、筆直陽台及整齊的房門

放眼望去就是地方小站#萩丿茶屋站❤

電車要做((各停))才會到

且房內可清晰聽見車子進站的聲音!!

房內設施走極簡風

榻榻米地板、兩張床墊

開放式洗手台、矮櫃、小圓椅等

其餘空間就是留白~

房間寬敞，但浴室超擠

簡單到開門瞬間真的會傻眼

大概是因沒住過這麼精簡的吧~~><"

因第1天及第3~5天都住這間飯店

第二輪入住的房間浴室竟有浴缸

美中不足是洗手台及洗澡是同個水源

無法邊卸妝、邊放洗澡水

有點浪費時間就是

浴缸也有點迷你~洗個澡一直撞到!!

連續入住不會打掃

隔天自己拎垃圾出來

生活耗品、毛巾等放一樓

路過都可隨時補貨囉

有點服務倒挺貼心

飯店提供可外借的愛心透明傘

畢竟這幾天真的就大太陽、大雨輪流出現

無法理解的謎樣天氣~

就跟上班族心情差不多吧..><"

早餐提供簡易自助吧

選擇不多，但吃飽沒問題

日式為主~每日菜色會稍微變換

獨特的六分割盤

吃粥配的小菜正好一次裝滿囉!!

#大阪住宿#OKINI_Hotel別館

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#飯店 #極簡風 #上班族 #住宿推薦

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

2025-11-01 19:51 Belinda的玩美甜蜜窩

經典老字號美味#新葡苑❤

用實力~征服了挑嘴某娃的胃!!

新葡苑❤

上海、廣東兩大菜系

上海本幫菜港式海鮮飲茶

除了提供道地中華料理外

亦融合台灣在地飲食文化

不斷追求突破與創新

從菜色擺盤、品酒選擇到店內裝潢

均以時尚創新手法重現

分店已拓展至日本、中國

特別的是各分店菜系不同

大葉高島屋這家是#上海菜❤

其他分店幾乎都廣東菜

下次來吃吃看廣東菜

才知道差異在哪囉~!!

不愛青菜的某娃

看到端上桌的#上海菜飯❤

滿臉疑惑的問她要吃什麼

我就說妳先吃吃看~招牌耶

心不甘情不願的吃了一小口

又接著一小口、一小口⋯無限個一小口

((恩~大概覺得不難吃吧?!))

其他菜色就依個人喜好

一人挑一道菜

喜歡蝦子的某娃選了#鹹蛋蝦仁❤

蝦仁飽滿彈牙，鹹蛋裹附的相當入味

我挑了安全且適合全家的#老皮嫩豆腐❤

果然是熟悉的美味~

蘇先生愛的#燒味雙拼❤

拚了油雞跟烤鴨

還有叉燒跟牛腱可選

也是美味的頗有水準

至於腸粉因已點蝦仁

這輪就選#蔥花炸兩腸粉❤

油條炸得相當酥脆呢

以上菜色三個人吃剛剛好~

想不到隔幾天某娃突然說

下次再去吃週末吃的

一時空白的問~週末吃什麼

((對瑣事魚腦記憶的娘...><"))

小妞略帶不耐的說

：就那個⋯奇怪的菜飯

：喔~好。 ((菜飯感覺無辜??))

#台北美食#上海菜推薦#新葡苑

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#上海 #時尚 #美食探店 #台北美食

日幣跌破 0.20！日幣要去哪家銀行換最划算？換匯必看省錢攻略

日幣跌破 0.20！日幣要去哪家銀行換最划算？換匯必看省錢攻略

2025-11-21 08:57 女子漾 /編輯周意軒

日圓又跌了，而且這次跌得特別猛。11 月 20 日下午，台銀日圓現金牌告匯率一度來到 0.2017，創下近四個月新低，等於 1 元台幣可以換到將近 5 日圓。更驚喜的是，多家網路銀行同步出現 0.19 字頭的優惠匯率，引爆一波「換日幣大作戰」。

面對這波日幣跳水，到底該不該換？哪家銀行現在最划算？以下整理最新匯率、換匯方式差異，以及旅日達人林氏璧的「不踩雷 7 原則」，讓你用最省的方式換到最甜的日幣。

日幣跌到 0.2017！為什麼這波又大跌？

日幣近日再度走弱，主因來自日本央行與政府高層的會談後，沒有針對匯率干預釋出明確訊號，市場解讀為「日本短期不會出手救匯」，日圓兌美元因此急貶，甚至跌破 157 日圓大關，創下 10 個月新低。加上輝達（NVIDIA）財報亮眼，推升台幣轉強，使 台幣兌日圓同步出現更甜價，台銀牌告價瞬間滑到今年 7 月後最低點，對台灣旅客來說，這波日圓走勢簡直是久違的「甜甜價」。

哪家銀行最划算？3 家網銀驚見 0.19 字頭

若你正在思考「要不要換現在？」那一定要先看銀行匯率。

最漂亮的匯率幾乎都在數位通路（APP＋網銀）出現：

玉山銀行：0.1994（網銀／APP）

國泰世華：0.1995（數位通路優惠）

台新銀行 Richart：0.1999

通常 0.19 字頭都只會短暫出現，屬於「看到就要快」的等級，且這三家銀行換匯手續最簡單，只要有外幣帳戶就能即刻換入。如果你還沒開外幣戶，建議立刻辦好，等到門口匯率亮燈才著急，就會錯過最好的時間。

換日幣有哪些方式？匯率、手續費差很大

不同換匯方式，差起來不是小錢。下面整理三種常見換法：

方式 1｜臨櫃換匯：最傳統也最貴

優點：面額多、現金拿在手上最安心

缺點：匯率最差、部分銀行會收 100～200 元手續費

適合：只換少量、臨時需要現金的人。

方式 2｜網銀／APP 線上換匯：匯率最漂亮

優點：匯率最佳、能設定到價通知、看到 0.19 字頭幾乎都在這裡

缺點：日後領現金還需 ATM 或臨櫃

適合：想省錢、準備分批換的人。

方式 3｜外幣 ATM 領取：24 小時最方便

優點：時間彈性大、匯率通常比臨櫃好

缺點：面額選擇少

適合：臨時要出國、需要少量現金的旅客。

現在適合換嗎？不同族群這樣做最划算

你偶爾才去日本一次：

換一小筆現金（2～5 萬日圓）即可，其餘花費刷卡最省。

你一年飛兩次以上：

建議：分批換、分散支付0.20、0.19 都換一些，不會壓力太大。

#日圓 #日幣 #匯率最

盤點2025最療癒美食聖誕倒數月曆：Aunt Stella餅乾、TWG茶香、星巴克一次收齊！

盤點2025最療癒美食聖誕倒數月曆：Aunt Stella餅乾、TWG茶香、星巴克一次收齊！

2025-11-09 17:39 女子漾 /編輯周意軒

一年一度的聖誕倒數季悄悄展開，空氣裡瀰漫著糖粉與肉桂的香氣。從手作餅乾、茗茶到巧克力與咖啡，今年各大品牌紛紛以「味覺倒數」開啟節慶儀式感。每一扇小門後，都藏著香氣與驚喜交織的甜蜜瞬間。這次編輯精選2025最療癒的美食系聖誕倒數月曆，一次看完Aunt Stella、TWG Tea、星巴克等品牌如何用香氣陪妳倒數聖誕！

編輯推薦

文章目錄

Aunt Stella詩特莉

冬日經典回歸，Aunt Stella詩特莉以「The Nutcracker Christmas」為主題，推出限量1,500盒的倒數月曆禮盒。可愛新角色「小熊Juniper」與胡桃鉗玩具兵攜手登場，陪伴大家倒數聖誕的每一天。

月曆盒共有十一扇小門，藏著手工餅乾與限量胡桃鉗吊飾、聖誕飄帶等節慶小物。餅乾款式更是滿滿冬日香氣——草莓核桃捲心餅乾、什錦水果餅乾、胡桃酥球與經典薑餅人，每一口都像被溫柔包圍。

預購價：NT1,480元（正價NT1,580元）

TWG Tea

若說聖誕節是一首香氣詩篇，那TWG Tea的「聖誕十二夜日曆禮盒」便是最優雅的開場。以書卷造型設計出十二扇門，每一格藏著不同茶款，從紅茶到節慶限定香料茶，每天都能細品一場香氣探險。

延伸推出「茶香泰迪系列精選禮盒」與「聖誕節慶茶」等節慶好禮，搭配柔亮紅罐、魚子醬錫罐包裝，宛如送上可品味的藝術品。

作為聖誕季節的經典象徵，聖誕節慶茶以無茶鹼的南非國寶茶為基底，揉合柑橘果香與溫暖香料，茶韻醇厚而柔和，如同聖誕冬夜裡靜謐卻閃耀的燈火。提供精緻魚子醬錫罐與手工純棉茶包禮盒兩種包裝選擇，無論饋贈摯友或靜賞自飲，皆能細細品味歲末最溫柔的片刻。

售價：NT3,500元
販售時間：11/6

Nespresso

Nespresso再度推出話題倒數月曆，分為Original與Vertuo兩系列，每一款都藏著24顆精選膠囊與節慶限定馬克杯一只，更驚喜附上「100%中獎耶誕驚喜卡」，最大獎可拿萬元咖啡機！節慶限定風味包括「肉桂羅望子」、「甜杏仁洛神花」與「節慶黑咖啡」，從香料、果韻到濃烈口感，都是冬夜最迷人的咖啡氣息。

Nespresso攜手肯亞新銳藝術家暨攝影師Thandiwe Muriu以「咖啡花」為靈感創作6款繽紛印花圖騰，讓咖啡成為串連設計、收藏與品味的共同語言。

售價：NT1,780元與NT1,980元

星巴克

星巴克今年的聖誕倒數主角是一整盒「爆米花歡聚倒數日曆」！共有12天驚喜，每格藏著不同口味爆米花，從焦糖、巧克力到奶油鹽味，讓人每天都有小確幸。外盒插圖描繪倒數日子的愉悅日常，邊拆邊吃也能感受滿滿節慶氛圍。

其他節令派對必備點心再推薦–「歐式雪茄捲咖啡車造型盒」。多面設計節慶裝飾風格咖啡車鐵盒，滿載歡樂氛圍，盒內盛裝香甜可口歐式雪茄捲，酥脆中散發細膩香草香氣，讓人吃一口即愛上。從外觀到滋味，皆洋溢節令時刻的溫暖與療癒，為冬日增添甜蜜記憶。

此外，星巴克受人喜愛的Bearista在今年耶誕化身薑餅造型盒，全新推出「奶油太妃軟糖」。精選法國進口奶油太妃糖，甜而不膩且風味香濃，相當適合搭配熱咖啡或熱茶享用，同為佳節溫馨送禮之選。

售價：NT390元

GODIVA

GODIVA以「比利時皇室御用」之姿推出2025聖誕限定系列。「聖誕倒數日曆巧克力禮盒」以聖誕樹造型登場，內含10顆綜合巧克力，每一口都是濃郁可可與節慶氣息的交融。外盒設計結合金色星辰與節慶紅綠配色，不僅是送禮佳品，也能成為聖誕佈置亮點。

venchi

每一款 Venchi 聖誕倒數月曆 都藏著24份義式甜蜜驚喜，打開每一扇小窗，香氣撲鼻而來，讓每天都有幸福儀式感。三款設計各有特色，卻都傳遞相同的溫暖與祝福。

其中，Venchi 經典限量版 由法國插畫家 Alice Bureau 親手繪製，以夢幻畫風描繪節慶氛圍。盒中收錄多款人氣巧克力，從滑順牛奶到濃郁75%黑巧，每一顆都像在說：「這個聖誕，就讓甜味陪妳一起倒數吧！」

售價：NT2,780元

法絨

今年聖誕，法絨以「聖誕潛行：小薑送禮計畫」為主題推出限量禮盒，以聖誕薑餅人為靈感，化身潛行小特務，展開一場溫暖又調皮的節日任務。

禮盒設計以「追蹤器螢幕」概念延伸，運用松石綠與蜜桃紅撞色包裝，跳脫傳統聖誕紅綠色調，傳遞節慶中帶點俏皮的摩登感。盒內集結兩款聖誕限定甜點與六款經典人氣甜品，每一口都藏著法式的浪漫與節日的甜蜜驚喜，成為今年聖誕最值得收藏的夢幻禮盒。

加入官方LINE抽香氛蠟燭、再抽Apple AirTag聖誕驚喜」

為了讓節慶更具互動感，法絨與四家台灣手作品牌合作推出限量聖誕活動，包括「MEE」、「Hanabi Candle」、「Hikaru Candle」與「織布織到」。即日起至2025年12月12日，加入法絨官方LINE即可參加「聖誕抽抽樂」活動，每日皆可抽一次，獎項包含聖誕香氛蠟燭、編織小物等限量禮品，總價值高達新台幣15,000元。同時呼應「小薑送禮計畫」的追蹤器主題，凡購買聖誕禮盒即可獲得「密碼信」一封。12月25日法絨將於官方Instagram公布正確密碼，幸運對中的顧客可獲得 Apple AirTag 一份，讓聖誕的甜點驚喜化作充滿期待的節日任務。

早鳥預購價：NT 599元(售價：NT 630元)

#香氣 #咖啡 #禮盒 #造型 #聖誕倒數月曆

