日本 | 這個冬天就到舞濱找尼克&茱蒂！伊克斯皮兒莉「動物方城市2」聖誕裝飾11/11開跑

位在JR舞濱站旁的「伊克斯皮兒莉」是一間結合多樣餐廳、商店以及電影院的購物商場。為了宣傳即將於12月5日上映的《動物方城市2》，11月11日起館內設置了大量的相關裝飾。而官方也很貼心地在官網列出了這些裝飾的設置地點，以下就一一來看看！

2F CELEBRATION PLAZA 聖誕樹

首先是位在2F「CELEBRATION PLAZA」的聖誕樹，樹上掛滿了《動物方城市2》重要角色們的大頭吊飾。

聖誕樹的設置期間到12月25日聖誕節當天！

2F CELEBRATION PLAZA 光之階梯 主角群雕像

接著同樣位於2F「CELEBRATION PLAZA」，靠近「光之階梯」的地方有設置尼克、茱蒂以及毒蛇蓋瑞的雕像。

2F CELEBRATION PLAZA 主視覺海報

同樣位於2F「CELEBRATION PLAZA」，聖誕樹周圍的柱子上可以看到《動物方城市2》的主視覺海報。

2F 電影院出入口 ZOOTOPIARI

接著進入2F「CINEMA IKSPIARI 」的區域，電影院出入口正上方的招牌上可以看到原本的「IKSPIARI」變成了加入「Zootopia」的「ZOOTOPIARI」，這樣的創意結合讓人忍不住會心一笑！

2F B’ Way 裝飾壁貼

再來是2F B’ Way 樓梯底下的裝飾壁貼，可以看到快俠、洪金豹以及蠻牛局長。

4F Chef's Row 裝飾壁貼

再來是4F 「Chef's Row」的裝飾壁貼，以沼澤市場為背景的尼克&茱蒂，以及尼布爾斯。

1F Garden Site 裝飾壁貼

最後是1F「Garden Site」的裝飾壁貼，可以看到在櫃台內拿著手機自拍的洪金豹，以及站在一旁的尼克和茱蒂。