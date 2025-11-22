秋田觀光物產展 遇見秋田犬與生剝太鼓秀

一年一度的秋田縣觀光物產展於今、明兩天(11/22~11/23)在台北市華山1914文化創意產業園區登場，集結男鹿生剝太鼓秀、舞妓樂舞、蠟筆小新見面會與美食試吃、秋田犬互動等各種演出與活動，攤位規模也更勝以往，帶來豐富的秋田旅遊情報，以及別具特色的體驗。

生剝NAMAHAGE太鼓的精彩演出。

自2023年12月起，台灣虎航開啟直飛秋田的航線以來，前往日本東北的旅遊熱度持續升溫。為讓更多台灣旅客深入了解秋田的自然、人文與美食魅力，秋田縣政府再度舉辦秋田縣觀光物產展，今年由秋田縣副知事谷剛史親率代表團來台，邀請民眾一同體驗「秋田的好吃、好玩與滿滿的溫暖人情味」。

不少飼主帶秋田犬與會。

在秋田縣觀光物產展的主舞台，有每年佳評如潮、氣勢磅礡的「恩荷生剝 NAMAHAGE 太鼓團隊」登台獻藝，還特別邀請秋田舞妓帶來優雅動人的舞樂表演。展覽攤位則擴增至16區，集結秋田縣內各地觀光團體與設施單位。

集結秋田縣特色的展會。

各攤位除提供豐富的旅遊資訊與限量小禮物外，也展出豐富的秋田在地特產，包括日本酒、優格酒、發酵飲品、煙燻蘿蔔、番茄汁等道地風味，還能購買可愛的秋田犬周邊小物，此外也有台灣虎航的攤位，跟民眾一起感受滿滿「秋田氣息」。

在各攤位發掘秋田縣觀光特色。

活動期間還提供約一千份秋田美食拼盤免費試吃，包含入口即化的秋田牛、香氣濃郁的白神蔥與酸甜可口的秋田蘋果。另外還有日本酒試飲，讓大家以味蕾探索秋田的匠心滋味。現場更規劃手作體驗區，邀請親子一起動手做，享受屬於秋田的紀念與溫度。此外，活動現場還設置多個秋田犬拍照打卡點，邀請民眾近距離感受秋田犬的療癒魅力。

前往秋田縣可透過舞妓演出感受人文魅力。

目前欲從台灣前往日本秋田縣，可選擇台灣虎航每週四、日往返的直飛航班，深度探索秋田旅遊魅力。