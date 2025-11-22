黑五速食優惠懶人包！繼光香香雞買一送一連吃8天、必勝客、達美樂買一送一起開搶

黑色星期五不只家電在瘋狂下殺，今年連速食品牌都全面投入戰局！炸雞、早餐、披薩、飲品各大品類輪番祭出優惠，繼光香香雞推出連吃 8 天的買一送一、肯德基銅板價 49 元起開吃，麥當勞同步端出「歲末雙享祭」4 大活動，一起搶攻小資族的荷包。披薩控也別錯過，必勝客、達美樂都祭出買一送一，真正讓「披薩自由」不再是夢。想在黑五吃到最划算？這篇一次整理最強優惠給你。

繼光香香雞：黑五限定買一送一連吃 8 天

台灣炸雞代表「繼光香香雞」迎來 52 週年，直接送上年度最狂優惠。11/27 至 12/7，連續兩週四至日（共 8 天），購買原價 170 元的「香香炸雞 XL」，就能獲得原價 130 元「香香炸雞 L」兌換券一張，可於 12/8 至隔年 1/4 使用。

為呼應 52 週年，只要再加價 52 元，就能多吃一份原價 70 元的「墨魚甜不辣」，根本黑五神級組合。

繼光香香雞 12 月再推「年末雙享」優惠、直接把炸雞控寵到爆。

加價 99 元升級「經典 2 號餐：香香炸雞 XL＋蒜脆杏鮑菇」，原加購價 115 元，立刻現省 16 元。

第二重再享優惠價 115 元的「原味樂薯＋海苔墨魚甜不辣」，原價 135 元，再省 20 元。

肯德基：銅板價 49 元起超殺組合

黑五想省錢但又想吃肯德基？今年一定要鎖定「銅板價超驚點」期間限定優惠。最低只要 49 元 就能吃到超人氣商品，包括：原味蛋撻、咔啦脆雞、嫩雞堡、點心類，最高現省 69 元，小資族看到一定會想立刻衝門市。

麥當勞：歲末雙享祭 4 大優惠（11/5–12/9）

麥當勞從 11/5 起一路祭出歲末優惠，全台餐廳、得來速、自助點餐機、APP 手機點餐都能享受折扣。

以下 4 大方案一定要收藏：大飲品買一送一，焦糖奶茶（冰）、金選美式（熱／冰）、可口可樂、零卡可樂、雪碧、檸檬風味紅茶等全都買一送一。

2份同品項一起買超划算：薯餅 2 件 59 元、豬肉滿福堡 2 件 69 元、現烤焙果 2 件 89 元、6 塊雞塊 2 件 99 元。

經典雙享 99 元起，麥脆雞腿（原味／辣味）、大薯、6 塊雞塊，只要 99 元一次帶走兩份。四盎司牛肉堡 2 件也是超值價 149 元。

雙人共享餐 209 元起，指定雙主餐 + 4 塊雞塊 + 中薯 + 2 杯飲料，只要 209 元起，很適合下班後兩人一起吃。

麥當勞 APP 會員限定（即日起至 11/23）

APP 也同步推出會員限定好康：滿 200 送中薯、單點雙層四盎司牛肉堡送中薯、買超值全餐送勁辣香雞翅、單點 6 塊雞塊送小薯，手機點餐買超值全餐再送 1 塊麥脆雞腿，使用手機點餐幾乎是折上再折。

必勝客優惠買一送一!再加碼

必勝客近期除了推出「丸勝日式章魚燒比薩」「千島海鮮盛宴比薩」超夯新品外，還有多款好康優惠可以搶吃！即日起至11/30，首推「個人披薩買一送一」，不論是招牌夏威夷比薩、韓式泡菜燒肉、和風章魚燒等都有，最低89元爽吃２份披薩；還有外帶買大送大，再送副食、飲料，整套優惠價555元起，相當於買１送２的優惠。

此外，千萬別錯過平日限定「大披薩199元」，輸入優惠代碼「94199」，就能以199元購買13吋大披薩，最高省下461元。這波優惠共有９種口味可選，包括人氣必點的夏威夷、BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、四小福等。

達美樂：披薩買大送小

達美樂全新推出的「四喜系列」披薩，一次可以品嘗４種主廚精選口味，選擇困難症有福了！首推「海龍王四喜大披薩」（399元，優惠代碼703444）包含４種豪華口味，有極致干貝海鮮、龍蝦舞沙拉、日式章魚燒和照燒花枝，口感豐富，海味十足。「肉魔王四喜大披薩」（369元，優惠代碼575487）則有蒜香壽喜牛、BBQ雞肉、經典美式風味等，濃郁壽喜醬搭配蒜香牛肉，層次分明超級唰嘴，肉肉控絕對會愛！此外，即日起再享「外送買大送小」，不論是日式章魚燒、BBQ雞肉、經典四喜、小農番茄瑪格麗特等口味都有。