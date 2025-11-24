2025-11-24 21:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
冬山河慢遊新亮點／宜蘭打造「環境教育ｘ永續體驗」的河川旅遊典範
【旅奇傳媒/編輯部報導】冬山河、蘭陽溪與宜蘭河流入太平洋之際，孕育出全臺少見的三流會合現象；其中沙洲地貌同時緊鄰海與河，使旅人能在同一視角下欣賞太平洋浪潮與冬山河流動。
綿延二十四公里的冬山河，不僅蘊含豐富生態，也逐步形成結合自然、生態、文化的環境教育廊帶。近年來，「冬山河生態綠舟」、「小河生活獨木舟」與「冬山河水上巴士」成為最具代表性的水上活動旅遊亮點，引領旅人以更沉浸、永續的方式走進河川、走進宜蘭。
｜小河生活獨木舟｜在划槳之間學會與自然共處
位於冬山河下游、屬於蘭陽溪口休閒農業區的「小河生活獨木舟」，以無動力水域體驗結合環境教育為特色，可同時眺望太平洋、龜山島與河川景觀的河海交會場域，為全臺少見的壯觀風景。此處水勢平穩，形成豐富的魚鳥生態，讓此地成為「最適合學習自然的運動場」。
小河生活獨木舟主打「寓教於樂」的深度體驗，將教育融入每一次划行活動。園區設置的「海廢牆」呈現了海洋廢棄物真實樣貌，喚起對減塑與永續生活的重視；教練更以實例講解水域安全、海洋生態與人為行為對環境的影響，從而培養旅客尊重自然、守護河海的意識。
▲水勢平穩、豐富的魚鳥生態，讓此地成為最適合學習自然的運動場。 圖：小河生活獨木舟／提供
● 體驗行程：4人即可開團！零壓力、彈性安排
・小河初體驗（獨木舟）：$600／人（約60分鐘）
・SUP 初體驗（SUP）：$800／人（約60分鐘）
・冬山大河戀（獨木舟或 SUP）：$1,400／人（約120分鐘）
・小河派對雙體驗（獨木舟＋SUP）：$1,800／人（約2小時30分鐘）
・獨木舟淨灘（含淨灘＋環境教育）：$1,200／人（約120分鐘）
馬可教練表示：「冬山河的觀光不能只聚焦某一個點，須透過整條流域的串聯，才能展現文化與生態深度。」以教育為核心的「小河生活獨木舟」，將冒險化為啟蒙，讓每一次的玩樂，都是理解自然、學習共生的開始。
【小河生活獨木舟】
・官網：https://www.rivercanoe.com.tw/
・園區地址：宜蘭縣五結鄉大眾路一路6巷88號
・洽詢專線：馬可教練 0975-816-475
▲「冬山河生態綠舟」提供寵物友善包船，毛孩可隨行同遊。 圖：冬山河生態綠舟／提供
｜冬山河生態綠舟｜綠意耕耘的生態教室
佔地18公頃的「冬山河生態綠舟」已成為宜蘭最重要的環境教育基地與生態旅遊熱點。園區以人工造景結合自然生態，呈現「從人工到自然共生」的理念，成為最美的戶外自然教室。
旅客可選擇搭乘電動船，船長操作航行同時進行園區特色介紹；也能踩上水上自行車、體驗 SUP，或挑戰自力造筏，在親水互動中更貼近河川之美。深入探索，由專業教練全程帶領，沿途解說生態與景觀，途中會穿越神秘洞窟，並在洞窟裡取景協助旅客拍攝超過 60 張美照，為旅程留下難忘紀念。
園區栽植水柳、九芎、水芭樂、杜鵑、野薑花等多樣植物，四季景致各具特色：春有「三月雪」柳絮飛舞，夏夜「穗花棋盤腳」悄然綻放，五月能欣賞蝴蝶與螢火蟲，秋冬則迎來蒼鷺、花嘴鴨等候鳥。園內設有「森之脈」人行橋與多處景觀步道，遊客可自在漫步，感受自然之美。這裡不僅是觀光亮點，更是一座寓教於樂的生態學堂。
● 體驗行程：
・組合行程（電動船+水上自行車+海龜冰）：$600起／人
・一般行程（水上自行車－冬山河主河道）：$800起／人
・超人氣行程（水上自行車－冬山河主河道＋神祕洞穴）：$1,200起／人
・夜航行程（夜間加裝燈光的「夜航」行程，則在星光與燈影中展現冬山河的浪漫魅力）：包船價$2,000／船。
園區另有「SUP 立式划槳」、「自力造筏」等活動，吸引企業團體包場舉辦團隊體驗；亦提供寵物友善包船，毛孩可隨行同遊。以上體驗行程主要透過平台（Klook、KKday、官網）接受預約；現場客人則視情況安排，白天入園需另付入園費每人30元。
【冬山河生態綠舟】
・園區地址：宜蘭縣冬山鄉太和村冬山路二段172號
・洽詢專線：0918-008-813
｜冬山河水上巴士｜展現生態與低碳共存
由宜蘭縣政府營運的「冬山河水上巴士」，是電力的低碳船舶，可容納40名乘客。安靜、零污染的航行方式，使旅客在河面上能真正聽見風聲、鳥鳴與水流聲，體驗冬山河最純粹的節奏。
現行航線從冬山河親水公園碼頭至傳統藝術中心外碼頭，全票75元、半票35元，每半小時一班（其中12:30休航）。沿岸保有天然地景與開闊美景，讓遊河宛如漫遊綠意畫卷，同時也是最直接的環境教育現場－遊客能在大自然中理解河岸保育與永續的重要性。
河流串聯，永續宜蘭－打造全臺典範的生態旅遊廊帶
隨著宜蘭縣政府推動「冬山河流域觀光大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」，冬山河沿線據點正逐步整合與串聯，從上游到出海口形成兼具教育、體驗、文化與休憩的永續廊帶。冬山河不只是河，更是一條向世界展示「宜蘭如何以自然為本」的示範路徑，成為臺灣推動環境教育與永續旅遊最亮眼的範例。
