在台也能感受「秋田」之美 秋田舞妓、生剝NAMAHAGE太鼓、秋田犬邀您齊聚華山！



恩荷生剝NAMAHAGE太鼓

【旅遊經 洪書瑱報導】





秋田縣旅遊特色豐富，不管是自然美景、深厚的歷史文化、特色溫泉和獨特的傳統祭典等，尤其2023年12月起，台灣虎航開啟直飛秋田的航線，每週2班，分別在星期四、星期日出發，前往日本東北的旅遊熱度就不斷升溫，為了讓更多台灣旅客深入了解秋田的自然、人文與美食等，秋田縣政府為邀請國人來感受秋田魅力，於明(22)日起，一連二天，至23日，將在華山1914文化創意產業園區・華山劇場舉辦【秋田縣觀光物產展】，讓尚未到秋田的民眾以及想再次秋田魅力的民眾，在台不用搭機，就能感受秋田的觀光風華！



相關活動由秋田縣副知事谷剛史親率代表團來台，為展現推廣秋田觀光的高度誠意，活動內容規模更勝以往，邀請民眾一起親身體驗「秋田的好吃、好玩與滿滿的溫暖人情味」。為此為民眾蒐羅活動4大亮點──





一、主舞台精彩演出：太鼓震撼、舞妓登場、蠟筆小新登台互動──





秋田舞妓



活動主舞台的表演節目可說是誠意滿滿，除了每年佳評如潮、氣勢磅礡的「恩荷生剝 NAMAHAGE 太鼓團隊」再次登台演出外，還特別邀請「秋田舞妓」帶來優雅動人的舞樂表演，展現秋田傳統藝妓文化的獨特風華。





為了讓大小朋友也能快樂參與這場活動，還邀請深受大小朋友喜愛的蠟筆小新，來一場「家族都市計畫—蠟筆小新見面會」，為現場注入更多歡樂笑聲，帶來多層次的文化體驗。





二、攤位擴增至16區，大展秋田的特產及旅遊資訊──





日本酒



今年展出規模再升級，現場共設有16個特色攤位，集結秋田縣內各地觀光團體與設施單位。除了提供豐富的旅遊資訊與限量小禮物外，仙北市市長田口知明也將親自駐點參與，透過趣味小遊戲與民眾互動，邀請大家認識秋田的四季之美。



展區更網羅多款秋田在地特產，包括：日本酒、優格酒、發酵飲品、煙燻蘿蔔、番茄汁等道地風味，還能購買可愛的秋田犬周邊小物，當然也有台灣虎航的攤位，虎將等著跟大家一起感受滿滿「秋田氣息」。

三、免費試吃秋田美食拼盤・日本酒試飲 手作體驗再升級──





秋田蘋果





白神蔥





秋田牛



活動期間將提供約一千份秋田美食拼盤免費試吃，包含：入口即化的秋田牛、香氣濃郁的白神蔥與酸甜可口的秋田蘋果。另外還有日本酒試飲，讓大家以味蕾探索秋田的豐物物產的美味。除此之外，現場還能手作體驗區，邀請親子一起動手做，享受屬於秋田的紀念與溫度。



四、秋田犬大集合召集令！與萌犬互動超療癒──





秋田犬



活動現場設置多個秋田犬拍照打卡點，邀請民眾近距離感受秋田犬的療癒魅力。家中若有秋田犬，不妨帶至活動現場，至大會服務台響應「秋田犬召集令」，可獲得限量神秘小禮物乙份，讓您心愛的毛孩也成為活動主角！相關訊息可至活動網頁(https://gojapan.tw/akita_papago/)或至「秋田趴趴走」粉絲專頁查詢！



※.「2025日本秋田縣觀光物產展」活動資訊──

活動地點：華山1914文化創意產業園區 華山劇場(台北市中正區八德路一段1號)

活動日期：2025年11月22日（六）～11月23日（日）

活動時間：11:00～18:00









提醒您，飲酒過量有礙身體健康！



以上圖片：秋田縣觀光文化運動部提供



