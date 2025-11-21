蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？！｜芋頭控必吃極濃芋頭糕

不知道你們是不是跟我一樣，每天早上總是在「啊，今天早餐要吃什麼？」這個千古難題中掙扎… 😫

特別是憂鬱的星期一，如果還只能吃著一成不變的火腿蛋三明治，那真的是…嗯，你懂的。

身為一個美食雷達（自己講），我一直在尋找能點亮早晨的「那個光」✨。

結果前幾天，就被我滑到「蕃茄村」的最新活動... 當我看到「香菜」、「芋頭糕」、「花生粉」這幾個關鍵字被湊在一起，而且還是夾在「車輪堡」裡…

我必須承認，我當下的表情大概是 🤨 → 🤯 → 🤔

這組合…是認真的嗎？這到底是哪個小天才（還是小惡魔）想出來的企劃案啦！香菜，這個讓人又愛又恨的傢"伙"；

芋頭糕，那不是我阿嬤在拜拜時會準備的古早味嗎？還要加上花生粉跟煉乳？！這鹹甜大亂鬥，真的沒問題？

但，身為一個（自認）走在美食尖端的女子，越是這種獵奇、越是挑戰味蕾極限的東西，就越能激起我的好奇心！

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

俗話說得好（？），不入虎穴，焉得美食！抱著「我倒要看看你有多奇怪」的心情，我隔天立刻手刀衝去蕃茄村，決定親自下海（？）幫大家嚐嚐鮮！

點餐的小劇場：先來點「安全感」壓壓驚！

OK，我承認我俗仔 🤣 站在櫃檯前，雖然嘴上說要點新品，但身體還是很誠實的…

「那個…我要一份香菜芋見花生車輪堡…」

「還、還有一個香菜芋見花生蛋糕餅…」

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

​點完這兩樣「主餐」，我立刻覺得需要一點「安全感」來當我的後盾。萬一、萬一新品真的太衝擊，我總得有退路吧！

我的視線立刻飄向菜單上的「經典舒適圈」

「然後我還要一份黃金脆薯條、一份麥克雞塊！飲料的話… 阿薩姆奶茶，少冰，謝謝！」

沒錯，炸物跟奶茶，這就是上班族的精神糧食啊！有了這些熟悉的夥伴，我才有勇氣去面對接下來的味覺大冒險！





配角也很搶戲：黃金脆薯 ＆ 經典雞塊

好，在我們揭曉主角之前，先讓我為我的「安全感夥伴」鼓鼓掌 👏

這黃金脆薯條🍟 必須稱讚！送上來熱騰騰的，是我最愛的那種美式脆薯，外皮金黃酥脆，裡面是鬆軟的馬鈴薯，撒上薄薄的鹽，單吃就超涮嘴！

還有這個麥克雞塊，它不是那種粉很厚、吃起來很乾柴的。

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

​一口咬下，外皮酥脆，裡面的雞肉還保有肉汁，很嫩！沾點番茄醬… 啊，就是這個味！熟悉的美味最對味 😌 在挑戰未知領域前，先用

經典的美味來穩定軍心，真的是最棒的策略！

揭曉！是驚喜還是驚嚇？「香菜芋見花生車輪堡」

好，重頭戲來了！我點的「香菜芋見花生車輪堡」（優惠價$65）。

一拿到手，它是用漢堡紙袋裝著。老實說，光看外觀，它就是一個…嗯，很像鬆餅漢堡的「車輪堡」。

上下兩片是那種軟軟的、帶著甜香的美式鬆餅（Muffin），很討喜。

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

​但真正的挑戰，是打開它的那一刻… 哇。

那個香氣…首先撲上來的是濃濃的花生粉香，非常非常香甜！接著，香菜的那個獨特氣息也毫不客氣地鑽了進來。

我深吸一口氣，決定豁出去了，直接咬下最大口！

（咀嚼中…）

……

…… 欸？

欸欸欸欸欸？！

OK，我必須收回我所有的質疑。這、這也太好吃了吧？！😱

它的口感層次超級豐富！首先，上下兩片鬆餅麵包體非常柔軟、帶著微甜，是個很棒的基底。接著你咬到的，是真材實料、帶著Q彈口感的「芋頭糕」！它不是那種軟爛的芋泥，是吃得到芋頭顆粒、煎得「赤赤」（微焦香）的芋頭糕本人！





蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

然後，重點來了。大量的香菜碎、香濃的花生粉，還有畫龍點睛的煉乳…

天啊！這根本是把「潤餅」的靈魂給塞進西式鬆餅裡了啊！

原本以為鹹的芋頭糕配上甜的煉乳和花生粉會很衝突，結果完全不會！

煉乳的甜味跟花生粉的堅果香氣，完美地中和了芋頭糕的鹹香，而香菜的角色，就是在這片「濃情蜜意」中，突然跳出來用它獨特的清香「刷！」地一下，讓整個味道變得超、級、清、爽！

吃到一半，我趕快吸了一口我的阿薩姆奶茶。喔～這個搭配太重要了！

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

蕃茄村的奶茶是好喝的，茶味跟奶味的比例很平衡，不會過甜，茶香很足。

當嘴裡充滿了花生、香菜和芋頭的濃郁香氣時，來一口滑順的奶茶，不但不衝突，反而讓整個味覺體驗更圓潤！

它就像是這場鹹甜派對裡的和事佬，把所有味道完美地融合在一起。





經典不敗款？「香菜芋見花生蛋糕餅」

如果說車輪堡是驚喜連連的創意秀，那這款「香菜芋見花生蛋糕餅」（優惠價$55）大概就是安全牌中的創新王。

你想想，蛋餅皮，這根本是台灣早餐的國民情人吧！

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

外皮煎得香香酥酥的蛋餅皮，光用想的就覺得很讚。它把跟車輪堡一樣的內餡（香菜、芋頭糕、花生粉、煉乳）緊緊地包裹起來。

我必須說，蛋餅皮的「包容性」又更高了。

當這些內餡被蛋餅皮包起來後，那個「古早味」的感覺又更上一層樓！可能是因為蛋餅皮本身帶有的淡淡麵皮香和蛋香，讓芋頭糕的風味更加凸顯。

這款吃起來，口感的「酥脆感」跟「Q彈感」更分明。外層的蛋餅皮是酥的，裡面的芋頭糕是Q的，然後花生粉提供了「沙沙」的顆粒感。

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

他們的紅茶是那種喝得出來有茶葉香、不苦澀的古早味紅茶，非常解膩！

如果你不愛奶製品，或是覺得這款蛋糕餅味道已經夠豐富，那清爽的紅茶絕對是你的最佳CP！





同場加映：芋頭控的終極天堂？「極濃芋頭糕」

OK，既然今天的主題是「芋頭」，我眼尖地在菜單上發現了這個狠角色——極濃芋頭糕。

這一定要點來比較一下的啊！

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

新品用的是鹹的「芋頭糕」，而這個「極濃芋頭糕」… 各位，它根本是甜點！🍰

端上來就是一塊紮紮實實、顏色超美的淡紫色芋頭糕。它不是那種加了很多粉、口感很「假」的芋頭糕。

你用叉子一切下去，那個「綿密」跟「紮實」的觸感就告訴你：「我很真材實料」。

放進嘴裡… 媽啊！這也太濃郁了吧！

它不是那種死甜，而是充滿了芋頭最原始、最純粹的香氣。重點是，你真的吃得到「芋頭塊」本人！口感超級綿密，在嘴裡化開的感覺… 根本是芋頭控的夢幻逸品！

如果你是重度芋頭愛好者，我拜託你，不管你點不點新品，都一定要加點這份。新品的芋頭糕是Q彈的鹹香，這款是綿密的甜香，兩種享受，一次滿足！





所以，到底該不該衝？

老實說，這次蕃茄村真的有讓我驚艷到。這頓早餐根本是一場味覺的雲霄飛車！

他們超大膽地把這幾樣看似八竿子打不著的食材丟在一起，卻意外地「蹦」出了新滋味。

它不是那種吃一口就想「謝謝再聯絡」的暗黑料理，而是會讓你一面吃、一面忍不住發出「Mhmm… 喔… 欸…」這種奇妙讚嘆的有趣食物。

如果你問我推薦哪一款？

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

追求刺激與層次感：請直衝「香菜芋見花生車輪堡」！鬆餅的軟、芋頭糕的Q、花生粉的香、香菜的嗆，全部混在一起，絕對顛覆你的想像。

蛋餅愛好者/安全牌：「香菜芋見花生蛋糕餅」是你的好選擇。酥脆的蛋餅皮會給你滿滿的安全感，同時又能體驗到這組新奇的內餡。

芋頭控本人：不用多說，極濃芋頭糕，點下去就對了！

完美配角：別忘了點一份黃金脆薯或雞塊，配上一杯阿薩姆奶茶或紅茶，這頓早餐才叫「完整」！

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

蕃茄村新品「香菜芋見花生」車輪堡，實測心得... 意外超搭？

​這次的活動只到2025年的12月31日，而且還有集點活動（買新品集1點，集滿10點可以折25元），真心推薦大家（特別是香菜控和芋頭控）可以衝一波！

別再讓你的早餐那麼無聊了！生活已經夠平淡，總得來點刺激的，對吧？😉





活動期間｜ 2025/11/18 (二) – 2025/12/31 (三)

新品優惠｜

香菜芋見花生車輪堡：$65 (原價$70)

香菜芋見花生蛋糕餅：$55 (原價$60)

經典加點推薦｜阿薩姆奶茶、阿薩姆紅茶、黃金脆薯條、麥克雞塊、極濃芋頭糕

集點活動｜買新品任一，集1點。集滿10點，下次消費可折抵25元。

蕃茄村 新莊公園店

電話｜ 02-2277-9055

營業時間｜ 平日 06:30-13:30/假日 06:30-14:00

地址｜ 242 新北市新莊區公園一路42號