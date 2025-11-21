手搖玩最大！喫茶小舖薑茶新上市，霸氣送Dyson神級吹風機！





隨著東北季風報到、氣溫直直落，台灣正式迎來熱飲銷售高峰，手搖飲界最狂的年度活動也霸氣登場！喫茶小舖宣布旗下經典「薑茶系列」暖身回歸，並以「仙女薑臨」為主題，重磅推出全台首創的「薑茶×仙甘」雙新品。這項獨特的組合，以更清爽、減辣的創新風味，搭配總價值霸氣突破3萬元的精品家電抽獎，全面引爆今年冬季暖飲話題。此次活動不僅是品牌年度最大規模回饋，更被視為手搖飲界突破傳統薑茶框架的里程碑。

根據台灣飲品市場觀察，雖然大家冬天都愛喝熱飲，但傳統薑茶因口感較為辛辣，常常讓20-35歲年輕朋友或想嘗鮮的人不敢靠近。喫茶小舖發現了這項消費者的煩惱，決定用獨門配方為薑茶換上新裝！這次回歸更是延續品牌多年「冬天必喝」的經典定位，其中「薑汁撞奶」更是喫茶小舖深受女性上班族喜愛的熱銷招牌飲品。

本季的最大亮點，是喫茶小舖在「仙女薑臨」主題下，首度挑戰將薑茶與「仙草甘茶」進行結合。這項創舉，利用仙草甘茶特有的回甘與清爽感，把傳統薑茶過於刺激的辛辣和厚重感變不見了。品牌研發團隊表示，這是專門為了解決年輕人「想暖身又怕辣」的困擾，完美找到了黑糖薑茶的暖、與仙草甘茶的潤之間的黃金比例，成功打造出清爽滑順的全新暖飲體驗，完美滿足「暖身又不想有負擔」的心願。

此次共推出兩款重磅新品：

1. 話題主打「薑汁燒仙草」：這款飲品選用現煮黑糖薑茶為基底，不僅具備溫暖的黑糖香氣，更融合了仙草甘茶，並奢侈地加入嫩仙草凍。整體口感不僅暖胃，還創造出 滑順與 Q 彈交織的雙重嚼感。豐富的層次感和甜而不膩的設計，被譽為冬季手搖界最具「滿足感」與「話題性」的首選新品。

2. 輕鬆入門款「薑汁仙甘」：這款飲品則以更純粹、清爽的飲用體驗為發想，大幅降低了薑辣刺激。保留了黑糖薑茶的暖身精華，同時突顯仙草甘茶的溫潤清甜，讓第一次嘗試的消費者、或追求低負擔暖飲的族群也能輕鬆入門，品嚐到薑茶的療癒魅力。

為歡慶冬季新品上市，喫茶小舖搬出今年最大咖、價值最高的「神級」抽獎活動！即日起至2025年 11 月 30 日止，只要購買任兩杯飲品+登錄發票（登錄網址：https://lihi.cc/dW9kZ），即可參加年度最大規模抽獎。本次活動獎項總價值霸氣突破 3 萬元，提供高達 21 個中獎名額，是手搖飲市場少見的「高單價、高名額」頂級回饋：包含雙首獎震撼彈—Dyson Supersonic r™ HD17 吹風機(市價$14,900元)、韓國超人氣美容儀 (市價$14,000元)，再加碼暖身泡腳組、薑暖按摩油、生薑足貼、百元飲品折價券等，讓消費者從頭到腳感受滿滿的暖意。

喫茶小舖總結表示，今年的薑茶系列以「仙女薑臨」為主題，主打「暖身更暖心」，結合仙甘元素，希望為台灣冬季飲品市場帶來全新又特別的新選擇。品牌指出，在過往檔期中，薑茶系列往往在寒流期間創下顯著銷售成長，而這次以全台首創的飲品組合推出新品，相信能更吸引年輕族群與喜歡創新風味的消費者。

喫茶小舖冬季薑茶系列已於全台門市正式開賣。邀請所有消費者即日起即可品嚐今年最暖的手搖新品，並享受限時總值破3萬元的豪華雙重好禮帶來的驚喜與溫暖。

【品牌資訊】

● 喫茶小舖

1998年於台中起家，目前全台有近65間門市，主要分布於中南部。

【仙女薑臨 檔期資訊】

● 新品上市&經典回歸時間：11/18

● 飲品售價：薑汁燒仙草(新品) M $55；薑汁仙甘(新品) M $48；薑汁撞奶 M $55；薑汁歐蕾 M $60；薑汁紅茶 M $45；黑糖薑茶 M $45

【抽獎活動資訊】

● 活動日期：即日起～2025/11/30(日)

● 活動步驟：

1. 來店購買喫茶小舖飲品任意飲品2杯(含)以上。

2. 完成指定表單即可參加抽獎。

3. 若購買飲品包含薑系列任一飲品，可再參與加碼獎項

● 活動獎項：

首獎：Dyson Supersonic r™ HD17吹風機-山櫻粉 (市價$14,900)，共1名

加碼首獎：AGE-R Booster Pro美容儀-粉色(市價$14,000)，共1名

加碼二獎：阿嬤的配方 漫步雲端泡腳組 (市價$2,390)，共1名

加碼三獎：薑心比心 純薑暖膚按摩油 200ml (市價$790)，共3名

加碼四獎：泰國皇家 生薑足貼30片 (市價$249)，共5名

加碼參加獎：喫茶小舖百元折價券，共10名